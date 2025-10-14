Cristiano Ronaldo vs. LeBron James: comparación de contratos y salarios

Cristiano Ronaldo y LeBron James tienen muchas similitudes como deportistas y como hombres fuera de la cancha. El portugués del Al-Nassr y el estadounidense de Los Angeles Lakers viven momentos similares en sus carreras.

Cristiano y LeBron están ya casi cerrando la puerta después de realizar hazañas memorables en el mundo del fútbol y el baloncesto. Se han caracterizado por ser deportistas íntegros, que han cuidado sus cuerpos para todavía ser competitivos a los 40 años de edad.

Cristiano seguramente colgará las botas después de la Copa del Mundo de 2026, mientras que James podría jugar uno o dos años más en la NBA. También coinciden en ser hombres netamente familiares y con visión empresarial para sus negocios.

En Spots Illustrated Fútbol vamos a explorar sus contratos, salarios directos, ingresos por patrocinios y lo que dicen estas cifras sobre estas dos estrellas del deporte mundial.

Cristiano vs. LeBron: trayectoria y contexto profesional

Ronaldo y su legado goleador

Cristiano Ronaldo ha conseguido hitos estadísticos que difícilmente logren arrebatarle en el futuro. Comenzó su carrera en el Sporting de Lisboa, pasó al Manchester United, brilló en el Real Madrid, fue a la Juventus, regresó al United y ahora hace carrera en Arabia Saudita con el Al-Nassr.

Cristiano es el máximo goleador en la historia de la UEFA Champions League con 140, 450 con el Real Madrid para liderar al club merengue en todos los tiempos y también es el máximo artillero de la selección de Portugal con 141 tantos.

Ha ganado 5 UEFA Champions League, tres Premier League, dos conquistas en LaLiga, dos en la Copa del Rey, una Eurocopa y dos UEFA Nations Legue con Portugal. Quizás el único trofeo que le falta a su vitrina es el Mundial, donde no ha tenido suerte.

Sin embargo, Portugal cuenta con una generación de futbolistas extraordinarios, capaces de pelear por la Copa del Mundo que organizarán en 2026 Canadá, México y Estados Unidos.

LeBron James, el máximo anotador en la historia de la NBA

El caso de James es similar al de Ronaldo, pues gracias a cuidar bien su cuerpo, mantenerse en forma y seguir compitiendo en la élite, es dueño de casi todos los registros individuales que existen en el baloncesto de la NBA.

James ha vivido bajo la sombra de Michael Jordan, pero tiene logros que sostienen el argumento de las personas que lo consideran el mejor jugador de la historia de la liga.

Ha ganado cuatro títulos (2012, 2013, 2016 y 2020), ha sido nombrado MVP en cada una de las finales ganadas, en 20 ocasiones ha asistido al Juego de Estrellas y en cuatro ocasiones ha ganado el Jugador Más Valioso de la temporada.

Desde 2023 es el máximo anotador de la historia, superando al mítico Kareem Abdul-Jabbar, quien asistió a ese encuentro y felicitó a James por tan importante hazaña.

Estructura y duración de contratos

Cristiano Ronaldo decidió explorar el fútbol exótico de Arabia Saudita para firmar quizás el contrato más importante para futbolista alguno en la historia. El portugués renovó hasta 2027, firmando una extensión histórica sin precedentes.

Ronaldo acordó por 676 millones de dólares por dos años, lo que lo convierte en el futbolista mejor pagado de la actualidad, con un salario base anual de 338 millones de dólares. Eso sumado a otros lujos que exigió para él y su familia.

Ronaldo también gana bonos extras por goles anotados, títulos conseguidos, número de partidos disputados, entre otras cláusulas que hacen su contrato aún más interesante.

Ha mencionado en varias oportunidades que está contento con su decisión de ir a Arabia Saudita y que su familia está cómoda y muy a gusto en el país árabe.

Por su parte, James ejerció la opción para jugar la campaña 2025-2026 con los Lakers, a cambio de 52.6 millones de dólares. Es un contrato bastante generoso para un jugador que cumplirá 41 años de edad en el mes de diciembre.

LeBron James jugará su última campaña con los Lakers | Thearon W. Henderson/GettyImages

Tras ejercer la opción, al finalizar la temporada 2025-26 quedará libre de contrato, lo que le permitiría negociar con otros equipos o renovar con los Lakers nuevamente si ambas partes lo desean. Hay que recordar que en su contrato tiene una cláusula completa de no cambio, por lo que aún tiene control sobre su ficha hasta el final de la zafra.

Comparación de salario anual

No hay dudas de que el acuerdo de Cristiano con el Al-Nassr va más allá de los estándares básicos de un deportista profesional. El portugués tiene un salario estratosférico, que no cualquier equipo podría pagar.

Los 338 millones de dólares al año van más allá de su salario como futbolista, ya que el nacido en Madeira también sirve como embajador de la Saudí League y ha abierto la posibilidad de que el campeonato consiga ser visto en varias partes del mundo.

En cambio, James sigue jugando en la NBA, donde todo es más tradicional. Sus 52.6 millones de dólares al año son una gran cifra para un jugador veterano, pero está muy lejos de lo que gana Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita.

James ha querido mantenerse en los Lakers también para seguir jugando con su hijo Bronny James, quien debutó en la NBA en la pasada campaña, con lo que se convirtieron en la primera pareja padre e hijo en jugar en la prestigiosa liga.

Concepto Cristiano Ronaldo LeBron James Salario anual US$328.000.000 US$48,728,845 Salario + Patrocinio US$492.000.000 US$133.7 millones Patrimonio neto estimado 1.4 mil millones US$ 1.3 mil de millones USD Ganancias acumuladas en su carrera US$ 2 mil millones US $531,322,773 Edad 40 40

Patrocinios fuera del campo

Se puede decir que Cristiano y LeBron tienen imperios gracias a las colaboraciones y acuerdos que hacen con distintas marcas. Ambos coinciden en tener acuerdos de por vida con Nike, una empresa que ha apostado por las carreras de ambos atletas.

Cristiano es la persona con más seguidores en redes sociales del mundo, lo que hace que las empresas tengan que pagar una gran cantidad de dinero por sus promociones. Tiene acuerdos con Binance, Herbalife, TAG Heuer, Armani, entre otros.

Cristiano jugará su último Mundial en 2026 | Sports Press Photo/GettyImages

El portugués también es parte de los socios de un consorcio de hoteles a nivel mundial, invierte en la bolsa y en criptomonedas y tiene grandes remuneraciones por sus inversiones.

James firmó el contrato de por vida en 2015 con Nike, valorado en más de mil millones de dólares. También ha sido embajador de Beats y fue uno de los fundadores de la marca. Tiene inversiones del mundo de los bienes raíces y es uno de los accionistas del Liverpool de la Premier League.

Importancia en el mercado

Cristiano y James son dos deportistas que promueven la vida sana, que han estado alejados toda su carrera de la polémica y que tienen a la familia como su principal prioridad. Esto hace que las grandes empresas quieran invertir en figuras de este calibre.

La buena alimentación, el estar alejados de sustancias peligrosas y ser buenos padres los coloca en un punto privilegiado de la sociedad actual. Más allá de sus éxitos en el terreno de juego, ambos son promotores del buen comportamiento y del amor por el deporte.