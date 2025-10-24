Los mejores delanteros argentinos de la actualidad - rankeados

Si de algo estamos seguros, es que en el futbol no importa que tan bien o mal se juegue siempre y cuando se gane, y para eso es necesario que, más allá de que los tantos puedan provenir de otras posiciones, los delanteros cumplan con su rol y marquen goles.

En la escena actual, los delanteros argentinos están demostrando por el mundo que esta nueva generación tiene un nivel a la altura de las ligas más prestigiosas. En Sports Illustrated Fútbol vamos a hacer un ranking con los mejores delanteros de nacionalidad argentina actualmente.

¿Cuáles son los 10 mejores delanteros argentinos en la actualidad?

10. Germán Cano

Fluminense v Lanus - Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 | Ruano Carneiro/GettyImages

Pese a tener 37 años, el argentino nacido en Lomas de Zamora tuvo en la última temporada su mejor desempeño a lo largo de su carrera en el Fluminense. Se ha convertido en un jugador con mucho gol, que ha tenido un resurgir en su carrera.

9. Adrián "Maravilla" Martínez

FBL-LIBERTADORES-FLAMENGO-RACING | MAURO PIMENTEL/GettyImages

El delantero de Racing vive un gran momento, llevando a su equipo hasta las semifinales de la Copa Libertadores, en la que enfrentan a Flamengo. A sus 33 años de edad vive un segundo aire en su carrera, haciendo goles y llamando la atención de clubes en otras latitudes.

8. Taty Castellanos

Taty Castellanos of Lazio seen in action during the Serie A... | SOPA Images/GettyImages

Sus goles han enamorado a la afición de la Lazio y es un delantero que está bien conceptuado en Europa. Va bien por arriba y tiene una gran definición de cara al arco. En la actual campaña de la Serie A tiene dos goles en seis compromisos. Buscará ganarse un puesto en la selección, pero tiene dura competencia.

7. Ángel Correa

Tigres UANL v Necaxa - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Actualmente, en Tigres de la UANL, después de no encontrar la regularidad que tenía en sus primeros años en el Atlético de Madrid. Es un delantero distinto, con poco juego aéreo pero con mucho regate, que hace temblar a las defensas rivales. Es un jugador que se ha ganado la confianza de Lionel Scaloni en la selección.

6. José Manuel López

Palmeiras v River Plate - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 | Sports Press Photo/GettyImages

Goleador del Palmeiras, el equipo más regular de la Copa Libertadores, que ya está en semifinales del torneo. El "Flaco", como se le conoce, vive un gran momento con 10 goles y ha sido llamado para la selección argentina. Es un zurdo con mucha elegancia y calidad para definir.

5. Nicolás González

Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Ya recurrente en la Selección Argentina y un jugador muy necesario para el Atlético de Madrid. Muchas veces fue cuestionado, sobre todo en sus convocatorias a la mayor, sin embargo, es un futbolista que cada vez que ingresa al campo de juego rinde y por esa razón, el cuerpo técnico decide seguir convocándolo.

4. Paulo Dybala

AS Roma v FC Internazionale - Serie A | Ivan Romano/GettyImages

Sin dudas, Paulo Dybala ha tenido una mejoría notable en su carrera. Desde su llegada a la Roma es uno de los pilares del equipo, mantiene la misma cantidad de goles por temporada y siempre es tenido en cuenta por el seleccionado a pesar de que ha sabido tener mucha mala suerte en sus convocatorias.

3. Lionel Messi

Nashville SC v Inter Miami CF | Johnnie Izquierdo/GettyImages

Y si hablamos de indispensables, el primer nombre que aparece es el de él. Pasaran los años y Leo seguirá siendo ese jugador que tiene que estar en cancha a pesar de cualquier factor externo porque la diferencia cuando juega y cuando está ausente se hace notar.







Hoy en día se encuentra en una liga que quizás no tiene el nivel de competencia al que estaba acostumbrado o mismo el estilo de juego.

2. Lautaro Martínez

FBL-EUR-C1-UNION SG-INTER | JOHN THYS/GettyImages

Mantiene al Inter es un gran momento de forma en la Serie A, tiene casi la misma cantidad de goles que de partidos disputados. Es un delantero que sabe hacer jugar a sus compañeros.

Es un jugador que ha sido muy cuestionado y criticado por su rendimiento en la Selección Argentina ya que no logra convertir con el combinado albiceleste a pesar de tener muchas chances claras de hacerlo



1. Julián Álvarez

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Alex Pantling/GettyImages

La araña sabe cómo destacar en el Atlético de Madrid a pesar de tener una competencia de grandísimo nivel. Es el mejor delantero argentino de la actualidad. Ha jugado casi todos los partidos de la temporada, con grandes resultados para el cuadro de Diego Simeone.

En tanto a la Selección Argentina, es un convocado fijo para Lionel Scaloni y está por encima en el puesto de delantero sobre Lautaro Martínez.