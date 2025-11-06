Los mejores delanteros en la historia de Chivas – rankeados

Las Chivas Rayadas del Guadalajara son uno de los equipos emblemáticos del fútbol mexicano, uno de los más ganadores, de los más queridos y de los más populares, contando en sus filas con grandes futbolistas que marcaron historia, varios incluso llegaron hasta la selección mexicana y otros dieron el salto al Viejo Continente para dejar en alto al país.



Por tal motivo, es evidente que en el Rebaño Sagrado ha habido grandes delanteros, pero al jugar únicamente con elementos nacionales, todo es más complicado para el club rojiblanco, sobre todo porque es una liga plagada de extranjeros. Eso ha llevado que rara vez aparezcan romperredes natos, pero a pesar de ello, en el redil han desfilado algunos.



Lamentablemente hubo futbolistas como Javier ‘Chicharito’ Hernández (en su primer etapa), Erick ‘Cubo’ Torres y José Juan Macías que tuvieron un arranque prometedor, pero después se apagaron de un instante a otro.



Aprovechando el buen momento que vive Armando ‘Hormiga’ González, que está compartiendo el liderato de goleo con el portugués Paulinho Dias de Toluca y el brasileño Joao Pedro del San Luis, con once anotaciones, es hora de recordar a otros atacantes que brillaron en Verde Valle, tanto centros delanteros como extremos.

10. Concepción Rodríguez

Talento al servicio de @Chivas, Concepción "Concho" Rodríguez, orgullo del Bajío e ídolo rojiblanco. #BajioRojiblanco pic.twitter.com/lIStRcfQXe — CHIVAS (@Chivas) August 16, 2014

Conocido como El Concho, el extremo derecho fue el compañero ideal del Yayo de la Torre en el ataque. Sin duda nadie como el guanajuatense para destrozar cinturas y desquebrajar defensas.



Debutó con León en los 70 y tras sus grandes campañas arribó al redil para la temporada 1984-85. Puso dos asistencias en la gran final de la temporada 1986-87 contra Cruz Azul.

9. Adolfo Bautista

Adolfo Bautista | Stephen Dunn/GettyImages

El Bofo no es precisamente un delantero centro, por eso aparece un poco más abajo en el ranking, sin embargo, no deja de ser uno de las leyendas del club, al ser de los últimos que supo defender con garra la playera.



Llegó al Guadalajara en el 2004, donde disputó dos finales, la primera se perdió contra Pumas y la segunda se ganó al Toluca, con el mundialista anotando el gol que les otorgó el título en 2006.



En 2007 tuvo un problema con El Chepo de la Torre y fue transferido a Jaguares, pero llegaría de nueva cuenta el 15 de diciembre del 2009, siendo uno de los últimos ídolos.



Gran visión de juego y talentoso para centrar, sin olvidar su golpeo de balón. Nunca pasaba desapercibido. Logró ir al Mundial de Sudáfrica 2010 y logró guiar al Rebaño hasta la final de la Copa Libertadores.

8. Eduardo de la Torre

Eduadro "Yayo" De La Torre en Chivas🐐 y Arturo Brizio⚽️🇲🇽 pic.twitter.com/swO0VQVcGj — RN DEPORTES (@RNDeportesTM) November 30, 2023

El Yayo fue el máximo referente ofensivo de las Chivas en la década de los 80 y pilar en el equipo campeón de 1986-87.



Precisamente antes de Omar Bravo, el tapatío había sido el último gran goleador de la institución. Su especialidad era el remate de cabeza, aparte contaba con un poderoso y preciso disparo de derecha.



Siempre apareció en los Clásicos ante América y Atlas y en sus diez años defendiendo la casaca rojiblanca marcó 90 goles, que lo puso en ese entonces como el segundo máximo goleador en la historia del club.

7. Javier Valdivia

El tapatío ingresó a las fuerzas básicas del Guadalajara desde los once años. El Cabo escaló todos los peldaños dentro de la institución hasta debutar con el primer equipo en julio de 1960. No obstante, apenas en su segundo partido fue fracturado por Gustavo ‘Halcón’ Peña.



Se convirtió en el sucesor de Crescencio Gutiérrez, aparte fue seleccionado en varias ocasiones y el goleador nacional en México 1970.



Fue el máximo artillero del Rebaño en seis temporadas de la década de los 60, cinco de ellas de forma consecutiva.

6. Raúl Arellano

🇲🇽 RAÚL "PINA" ARELLANO (1934-1997)

El "Pinacate" Arellano (🇲🇽 La Experiencia, Zapopan, Jalisco, México; 28 de septiembre de 1934 - 🇲🇽 Italia Providencia, Guadalajara, Jalisco, México; 12 de octubre de 1997) fue uno de los iniciadores de la época dorada del Campeonísimo Chivas. pic.twitter.com/4CRUY3MZ01 — Pelota Azteca (@pelotaazteca16) September 10, 2022

Su nombre está inscrito en las filas del Guadalajara entre los años 1953 y 1964 cuando fue un jugador trascendental en el club.



Convertido en figura gracias a que formó parte del equipo que consiguió seis títulos de Liga en la época del Campeonísimo.



La Pina era reconocido por su pique en corto y gambeta fácil, además marcó goles en todas sus campañas con el Rebaño, siendo parte de la emblemática ofensiva de los años 50 y 60 al desempeñarse como extremo izquierdo. Fue parte del Mundial Suiza 1954.

5. Crescensio Gutiérrez

🎂 ¡Te seguimos recordando co mucho cariño, Don Crescencio 'Mellone'! 👏🏻



🇫🇷 Leyenda de nuestro club, Campeonísimo, mundialista y goleador 🐐



Aquí 9 datos de su trayectoria 👉🏻 https://t.co/XHMMC4O6l5 pic.twitter.com/3ywRCganj2 — CHIVAS (@Chivas) October 26, 2025

Mellone fue el segundo campeón de goleo individual en la historia del Rebaño, luego de convertir 19 tantos en la campaña 1956-57, precisamente en la primera coronación de Chivas como campeón de Liga.



Al tapatío le gustaba arriesgar y anotar, iba a todas las jugadas.



Al final, anotó 96 goles en su carrera de doce temporadas en Primera División, 72 de ellos con la casaca rojiblanca.

4. Omar Bravo

Omar Bravo | Refugio Ruiz/GettyImages

Cuando parecía que nadie podría quitar el trono de máximo romperredes en la historia del club a Chava Reyes, apareció el mochiteco, que logró rebasarlo tras vivir tres etapas en el club.



Desde 1961 ningún jugador de Chivas había logrado hacerse con el título de goleo y el delantero lo logró en el Clausura 2007. Ya en septiembre del 2015 superó la marca goleadora de Reyes al convertir su diana 123 en Liga y llegando a los 155 goles en todas las competencias. Su cuota final quedó con 160 anotaciones.



Bravo cosechó una Liga, una Copa MX y una Supercopa MX, aparte fue mundialista en 2006.

3. Isidoro Díaz

Uno más de la época dorada de Chivas. El Chololo fue el primer anotador del club en el Estadio Jalisco estando 13 años en el redil.



El volante extremo puede presumir no sólo sus logros con el cuadro tapatío sino que también fue convocado a tres Mundiales, anotando a Checoslovaquia y también le marcó a Brasil en el Estadio Maracaná, siendo la primera victoria de los aztecas sobre los sudamericanos.



Si bien hay quienes tienen récords, hay delanteros que aportaron gran cantidad de títulos como lo hizo el tapatío.

2. Héctor Hernández

Hoy recordamos a Héctor Hernández, delantero del Campeonísimo. QEPD pic.twitter.com/lZB6gQYZCQ — CHIVAS (@Chivas) December 6, 2015

El Chale tuvo los mejores momentos de su carrera con Chivas donde siempre anheló jugar. Logró seis títulos de campeonato perteneciendo al “Campeonísimo” portando el número '9' siendo la dupla de Chava Reyes. Sólo asistió a la justa mundialista de Chile 1962.



"Quizá sea el mejor centro delantero mexicano por su inteligencia, capacidad física, su técnica para cubrir el balón y filtrar balones: prácticamente servía 'medios goles'", escribió en una publicación el Diario Récord sobre el atacante.

1. Salvador Reyes

¿Sabías Qué? #ClásicosMX



Salvador Reyes, de las @Chivas con 13 tantos, es el máximo goleador de estos enfrentamientos. Por parte de @ClubAmerica el líder es Luis Roberto Alves “Zague” con 10 anotaciones.#LIGABancomerMX ⚽ #SienteTuLiga pic.twitter.com/LEvm4odM5B — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 16, 2019

Por mucho tiempo el máximo anotador en la historia del Guadalajara, una leyenda viviente que volvió a vestir la casaca en el Clausura 2008 en modo de homenaje a los 71 años.



Un pilar del Campeonísimo. El Melón defendió la causa del club de 1953 a 1967 levantando infinidad de títulos: cuatro Copas de Oro de Occidente, siete Ligas, seis Campeón de Campeones, una Copa México y una Copa de Campeones, además de ser goleador de la Copa en 1953-54, de Liga en 1961-62 y de la Copa de Campeones CONCACAF para superar la barrera de los 100 y quedarse en 154. Tres mundiales agregó a su currículum.



Puede que Omar Bravo haya roto su récord de goleo, pero para muchos aficionados, Chava Reyes sigue siendo 'El Mayor Ídolo'.

Mención aparte para otros delanteros destacados como Tomás Balcázar, Alberto Onofre, Ricardo 'Snoopy' Pérez, Francisco Jara, Samuel Rivas, 'Pablotas' González, Alberto 'Venado' Medina, Jaime 'Pajarito' García, Adalberto ‘Dumbo’ López, Rafael Márquez Lugo, Sergio Santana, Alan Pulido, Daniel Guzmán y Gustavo Nápoles.