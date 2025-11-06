Los mejores delanteros en la historia del Atlético de Madrid - rankeados

El Atlético de Madrid tiene una larga historia con delanteros que marcaron épocas en el club. Figuras como Luis Aragonés, Fernando Torres y Antoine Griezmann son tres de los mejores atacantes que ha tenido la entidad desde su creación, sin embargo, la lista es mucho más extensa.

Los 'colchoneros' tienen en su ranking de mejores delanteros a argentinos, brasileños y hasta un mexicano, siendo Hugo Sánchez - pese a después marcar una era en el Real Madrid - uno de sus mejores goleadores de todos los tiempos.

A continuación, en Sports Illustrated Fútbol repasamos a los 15 mejores delanteros en la historia del Atlético de Madrid.

15. Ángel Correa

Ángel Correa tuvo un paso exitoso en el Atlético de Madrid | Mateo Villalba/GettyImages

Ángel Correa dejó su huella en el Atlético de Madrid por una década, sumando 88 goles en 469 partidos disputados. Pese a no ser un "nueve" clásico, su carácter y aporte en momentos decisivos le dieron el respeto de la afición, que lo despidió como un ídolo.

14. Álvaro Morata

Álvaro Morata fue delantero del Atlético de Madrid | Quality Sport Images/GettyImages

Si bien Morata ha sido un delantero muy criticado durante su carrera por su falta de efectividad, no es menos cierto que fue importante para el Atlético de Madrid en los 154 partidos que disputó. Marcó 58 goles en total y en su última temporada en la entidad (2023/2024) fue capaz de batir las redes en 21 ocasiones antes de partir al Galatasaray.

13. Leivinha

El delantero brasileño, internacional con su selección en la década de los 70', dejó su huella en los 'colchoneros' gracias a su regate y remate de cabeza. Convirtió 42 goles en 95 partidos durante cuatro temporadas en Madrid. Aunque fue el máximo goleador rojiblanco en su primer año y campeón de LaLiga en la temporada 1976-77, su trayectoria en el fútbol español se vio frenada por las lesiones.

12. Baltazar

El brasileño marcó 56 goles en 90 partidas con la camiseta del Atlético de Madrid, colgando en sus vitrinas el título de la Copa del Rey de la temporada 1990/1991. Uno de sus logros personales fue ganar el Pichichi de LaLiga en la 1988/89 con 35 goles. Su efectividad de cara al gol fue apreciada en medio de una etapa de altibajos en el club.

11. Radamel Falcao

Radamel Falcao marcó 70 goles en el Atlético de Madrid | Scott Heavey/GettyImages

El delantero colombiano enamoró a los fanáticos del Atlético de Madrid en apenas dos temporadas, sumando 70 goles en 91 partidos oficiales. Lideró al club a ganar tres campeonatos: la Europa League de la campaña 2011/12, la Supercopa de Europa de 2012 y la Copa del Rey de la 2012/13. Su jerarquía y goles en finales siempre serán recordados en el club.

10. Diego Forlán

Diego Forlán es figura de la historia del Atlético de Madrid | Angel Martinez/GettyImages

El uruguayo triunfó como atacante del Atlético de Madrid, sumando 96 goles en 198 partidos que lo metieron entre los 15 máximos goleadores en la historia de los 'rojiblancos'. Forlán se llevó el Trofeo Pichichi (máximo goleador de la liga española) en la temporada 2008/2009 con 32 goles; y fue el ganador de la Bota de Oro (máximo goleador de Europa) en la temporada 2008/2009. Dentro del club ganó la Copa de la UEFA y la Supercopa de Europa en 2010.

9. Hugo Sánchez

El mexicano, que a la postre se convirtió en leyenda del Real Madrid, dejó una grata impresión en las filas del 'Atleti', convirtiendo 54 goles en 111 partidos y logrando los títulos de la Copa del Rey de la temporada 1984/85, y la Supercopa de España en 1985. Su definición a un toque y acrobáticas celebraciones lo hicieron un ídolo en el Calderón antes de abandonar la entidad.

8. Diego Costa

Diego Costa ganó muchos títulos en el Atlético de Madrid | Denis Doyle/GettyImages

El brasileño, internacional con la selección de España, dejó su legado en el Atlético de Madrid con 83 goles en 215 juegos, sumando múltiples títulos en dos etapas en la entidad. Ganó LaLiga en las temporadas 2013/14 y 2020/21, la Copa del Rey en la 2012/13, la UEFA Europa League en la 2017/18 y la Supercopa de Europa en 2010, 2012 y 2018. Su agresividad y garra lo hicieron de los favoritos del 'Cholo' Simeone.

7. Enrique Collar

Collar es una leyenda de los 'colchoneros' y en las 16 temporadas que militó en el club marcó 105 goles en 470 partidos. Además logró levantar cuatro trofeos: la Recopa de Europa en 1962, LaLiga de la campaña 1965/66 y tres Copas del Generalísimo (1960, 1961 y 1965). También disputó un total de 16 encuentros con la selección de España, anotando cinco dianas.

6. José Eulogio Gárate

Gárate marcó una época ganadora en el Atlético de Madrid, anotando 83 goles en 215 partidos y llevándose el Pichichi en tres temporadas consecutivas. En su palmarés figuran tres títulos de LaLiga (1969/70, 1972/73 y 1976/77), dos Copas del Rey (1972 y 1976), y una Copa Intercontinental (1974). Su elegancia es recordada entre los fanáticos más longevos del club.

5. Sergio “Kun” Agüero

Sergio “Kun” Agüero llegó al club con 18 años | Denis Doyle/GettyImages

El "Kun" llegó al Atlético de Madrid con 18 años y marcó un antes y un después en la era moderna del equipo. Marcó 101 goles en 234 partidos, ganando la Europa League en la temporada 2009/10 y la Supercopa de Europa de 2010. Su salida del equipo fue polémica, pero su talento siempre será recordado por la afición rojiblanca.

4. Fernando Torres

Fernando Torres ganó una Europa League con el Atlético de Madrid | GABRIEL BOUYS/GettyImages

"El Niño" fue el ídolo de la historia moderna del Atlético de Madrid y su efectividad de cara al gol hizo que el club ganara la Europa League en la temporada 2017/18. Su pasión y pertenencia por haber surgido de la cantera del equipo lo hacen una leyenda. Torres marcó un total de 130 goles en 404 partidos con el 'Atleti' a lo largo de sus dos etapas en el club.

3. Adrián Escudero

Escudero es uno de los máximos goleadores en la historia del Atlético de Madrid, sumando 170 dianas en todas las competiciones. Sus 150 goles en LaLiga lo hacen una figura de renombre dentro del club, al que guio a dos títulos de LaLiga (1949/50 y 1950/51). Es recordado como un "delantero letal de la posguerra" y líder del resurgir del club.

2. Antoine Griezmann

Antoine Griezmann es el máximo goleador en la historia del Atlético de Madrid | JAVIER SORIANO/GettyImages

El delantero francés ha marcado 201 goles, además de repartir 93 asistencias, en 459 partidos oficiales con el Atlético de Madrid - hasta el 3 de noviembre de 2025 - en las dos etapas bajo las órdenes del entrenador Diego Pablo Simeone. Pese a haber partido al FC Barcelona en 2019, su regreso ha sido triunfal y su amor y entrega al club son indiscutidas en la actualidad.

1. Luis Aragonés

Luis Aragonés es la máxima leyenda del Atlético de Madrid | Denis Doyle/GettyImages

Aragonés es considerado la mayor figura histórica del Atlético de Madrid, con el que sumó 173 goles en 370 partidos oficiales, brillando por su liderazgo, visión y golpeo a balón parado. En su etapa como futbolista ganó el campeonato de LaLiga en las temporadas 1965/66, 1969/70 y 1972/73 y la Copa del Rey en las campañas de 1964/65 y 1971/72. Como entrenador sumó 6 títulos más: LaLiga en la 1976/77, la Copa del Rey en 1975/76, 1984/85 y 1991/92, la Supercopa de España en 1985 y la Copa Intercontinental en 1974.

