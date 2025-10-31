Los mejores delanteros en la historia del FC Barcelona - rankeados

El FC Barcelona se ha caracterizado por un modelo de juego vistoso, de mucho pase y combinaciones en ataque, que le ha dado una identidad al club desde la época en la que Johan Cruyff era entrenador de la entidad catalana a principios de los 90.

Desde entonces, el equipo se codeó con los mejores de Europas, le plantó cara al Real Madrid en España y se consagraron como una potencia en el continente. Lionel Messi es, sin duda alguna, el mejor jugador en la historia del club.

El argentino se hizo en La Masía, después de viajar desde Rosario, Argentina, siendo apenas un adolescente. Ahora, al repasar la historia del club, el nombre del jugador argentino se repite entre tantos récords del equipo.

En Sports Illustrated Fútbol repasamos los 15 mejores delanteros o atacantes en la historia del FC Barcelona, un gigante del viejo continente.

15. Mariano Martín

Desde 1940 hasta 1948, Martín fue el goleador del equipo, siendo muy influyente en el ataque del Barça, un equipo que todavía no tenía la dimensión de hoy en día. Martín, reconocido por su buen juego aéreo, marcó 214 goles en 211 partidos. El atacante ayudó al equipo catalán a ganar 2 Ligas y 1 Copa del Rey.

14. David Villa

Villa ganó una UEFA Champions League con el Barça | Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

El "Guaje" fue exitoso en su etapa en el FC Barcelona, después de haber brillado en otros equipos. El delantero fue el complemento perfecto para Lionel Messi en una parte de su carrera. Consiguió 48 goles en 119 partidos, siendo clave para ganar dos Ligas y una UEFA Champions League. Luego siguió brillando en el Atlético de Madrid.

13. Neymar Jr.

Neymar Jr. ganó una Champions League con el Barça | Manuel Queimadelos Alonso/GettyImages

Fue parte del tridente magnífico del Barça, junto con Luis Suárez y Lionel Messi. Llegó como el tercer referente ofensivo del equipo, pero fue clave para el título de la UEFA Champions League en 2015. Sediente de protagonismo, abandonó el club quizás de manera apresurada y se fue al PSG. Marcó 105 goles en 186 partidos y ganó 1 Champions League, 2 Ligas y 3 Copas del Rey.

12. Patrick Kluivert

Patrick Kluivert ganó una Liga con el Barça | Shaun Botterill/GettyImages

El holandés fue una estrella en una época gris del FC Barcelona, en la que no conseguían competir con el Real Madrid y otros clubes en España. Pero sus goles siempre estuvieron en la mesa, consiguiendo 145 tantos en 308 partidos. Ganó una Liga con el Barça.

11. Rivaldo

Rivaldo era pura potencia en ataque | Phil Cole/GettyImages

Dueño de una zurda prodigiosa, el brasileño era la cara de un Barça que tenía muchas lagunas, pero en el que igual brillaba. Se las ingenió para anotar130 goles en 235 partidos y ganó el Balón de Oro en 1999. Ayudó a ganar 2 Ligas y 1 Copa del Rey. Sus goles son muy recordados entre los aficionados culés.

10. Luis Suárez Miramontes

Desde 1955 hasta 1961, se cansó de maravillar con su fútbol y sus regates con el FC Barcelona. De hecho, en el 60 consiguió llevarse el Balón de Oro, un trofeo que para aquel entonces empezaba a interesar mucho en el mundo del fútbol. El elegante delantero ganó dos Ligas con el Barça.

9. Johan Cruyff

Johan Cruyff fue jugador y entrenador del Barça | Sergio J. Carmona/GettyImages

Es parte del ADN del Barça, siendo exitoso no solo como delantero, sino también como entrenador. Creó una filosofía de juego que hasta el sol de hoy se rige en cada una de las categorías del equipo. Marcó 86 goles en 231 partidos. Ganó una Liga después de que el Barça estuviera 13 años sin ganarla.

8. Hristo Stoichkov

Hristo Stoichkov marcó una época con el Barça | Mike Hewitt/GettyImages

Tuvo dos etapas muy exitosas en el Barça. Primero desde 1990 hasta 1995 y luego regresó en 1996, para terminar su carrera en el equipo dos años más tarde. Dueño de una zurda potente y educada, el oriundo de Bulgaria se ganó el cariño de la afición. Ganó 5 Ligas y 1 Champions League. Anotó 162 goles en 341 partidos y fue Balón de Oro en 1994.

7. Josep Samitier

Fue uno de los atacantes más efectivos en la historia del Barça y sus números así lo confirman. Consiguió 361 tantos en 504 partidos, ganando una Liga y 5 Copas del Rey. Fue una de las primeras figuras emblemáticas del inicio del club.

6. Samuel Eto'o

Samuel Eto'o después se marchó al Inter de Milán | AFP/GettyImages

Fue muy explosivo desde que llegó al equipo, proveniente del Mallorca. Antes no había encontrado oportunidades en el Real Madrid, por lo que su historia es épica al consagrarse con el máximo rival. El camerunés anotó 130 goles en 199 partidos. Fue crucial en la obtención de dos Champions League, marcando en ambas finales.

5. Ladislao Kubala

Ladislao Kubala fue uno de los primeros ídolos del Barça | FC Barcelona

Kubala fue un gran ídolo para la afición del Barça, sobre todo por lo bonito de sus goles. Jugó 11 años en el club, a partir de 1950. Marcó 287 goles en 357 partidos, siendo clave para ganar 4 Ligas y 5 Copas del Rey. Después de su etapa como futbolista, fue un buen entrenador.

4. Ronaldinho

Ronaldinho revolucionó el fútbol con su magia | CESAR RANGEL/GettyImages

Con su fútbol alegre, Ronaldinho revolucionó al FC Barcelona. Su magia todavía es recordada en el Nou Camp y se convirtió en un gran ídolo para la afición, que luego le dio paso a Lionel Messi. Ganó dos Ligas y una Champions League. Más allá de sus números, lo que logró con su "joga bonito" tiene una importancia más allá que las estadísticas.

3. Luis Suárez

Suárez es uno de los mejores delanteros en la historia del Barça | Manuel Queimadelos Alonso/GettyImages

Marcó 198 goles en 283 partidos, siendo el tercer máximo goleador en la historia del club. Logró una dupla de lujo con Lionel Messi, haciendo historia en el Barça y consiguiendo títulos. Ganó 1 Champions League, 4 Ligas y 4 Copas del Rey. En 2016, ganó la Bota de Oro. Luego se marchó al Atlético de Madrid, donde ganó otra Liga.

2. César Rodríguez

Se le puede considerar como el primer gran ídolo del club, gracias a sus goles y a lo que logró en una época en la que el Barça no dominaba la escena del fútbol español. Anotó 232 goles en 351 partidos oficiales. Durante décadas, fue el máximo goleador del club. Ganó 5 Ligas, 3 Copas del Rey y fue conocido por su capacidad goleadora.

1. Lionel Messi

Lionel Messi es el máximo anotador en la historia del Barça | LLUIS GENE/GettyImages

Ídolo de ídolos en el FC Barcelona. Considerado el mejor jugador del mundo, el rosarino se cansó de darle alegrías al Barça, siendo parte del mejor equipo en la historia del club, junto con estrellas como Andrés Iniesta, Xavi Hernández o Carles Puyol. Ganó 10 Ligas, 4 Champions League, 7 Copas del Rey, 8 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes. Recibió 6 Balones de Oro y 7 trofeos Pichichi mientras estuvo en el club.

Más noticias sobre el FC Barcelona en nuestro canal de Whatsapp