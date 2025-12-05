Los mejores delanteros en la historia del Monterrey - rankeados

El Club de Fútbol Monterrey ha contado en su historia con atacantes memorables que han definido eras de gloria. El poderío ofensivo de la institución está personificado en tres figuras fundamentales: Rogelio Funes Mori, quien se erigió como el máximo goleador histórico; el legendario chileno Humberto Suazo, pilar en la época dorada de títulos; y el brasileño Bahía, referente de la contundencia en los años ochenta.

A continuación, te presentamos a los diez máximos artilleros que han marcado la historia de Rayados.

10. Francisco Javier Cruz - 59 goles

¡Hoy felicitamos a Francisco Javier, 'El Abuelo' Cruz, parte del Equipo Campeón en 1986 y primer Campeón de goleo en la historia del Club!



Fuerte abrazo crack! #DíaDeLosAbuelos

Francisco Javier Cruz es uno de los delanteros más carismáticos en la historia del Club de Futbol Monterrey y uno de los pocos elementos de esta lista que surgieron de sus fuerzas básicas. El ‘Abuelo’ jugó cuatro temporadas con el equipo regiomontano, de 1984 a 1988, antes de emigrar al futbol europeo con el CD Logroñés. Fue pieza clave en la conquista del Torneo México 1986, el primer título de liga en la historia del club, y se convirtió en el primer campeón de goleo de la institución. En 1999, el ‘Abuelo’ se retiró vistiendo la camiseta del Monterrey, equipo de sus amores.

9. Alfredo Jiménez - 63 goles

Goleador que marcó época y se convirtió en un ídolo del Monterrey.⚽🦂



¡Feliz cumpleaños, Alfredo "Alacrán" Jiménez!🥳¡Te enviamos un fuerte abrazo hasta el cielo y te recordamos con mucho cariño #EnLaVidaYEnLaCancha!💙

Conocido como ‘El Alacrán’, Jiménez es uno de los delanteros que dejaron huella en la historia del Monterrey. Marcó 63 goles durante sus cuatro años con el club albiazul y se ganó un lugar especial en la memoria del futbol regiomontano. Originario de la Ciudad de México, también brilló con la camiseta de Tigres UANL, el acérrimo rival de Rayados. Fue el autor del gol que le dio a Monterrey su primera victoria en un Clásico Regio, en enero de 1975, en el Estadio Universitario.

8. Guillermo Franco - 66 goles

Guillermo Franco of Monterrey celebrates | AFP/GettyImages

El ‘Guille’ es recordado con un enorme cariño en la Sultana del Norte. El delantero argentino —posteriormente naturalizado mexicano y mundialista en dos ocasiones— llegó a Monterrey en 2002 proveniente de San Lorenzo de Almagro y rápidamente mostró su calidad. Franco marcó 66 goles con la camiseta albiazul y fue pieza clave en el título del Clausura 2003 de la Liga MX. Tras tres años y medio con los Rayados, emigró al futbol europeo para probar suerte con el Villarreal. Guillermo Franco fue el segundo delantero en la historia de la institución en ganar el título de goleo.

7. Rubén Corbo - 70 goles

Rubén Romeo "el pato" Corbo 🇺🇾 nació el 20 de enero de 1952. Goleador zurdo, jugó para el Racing y Peñarol de su país, en México lo hizo en #Rayados y Tampico Madero.
#MemoriaFutbolera

Aunque para muchos aficionados actuales su nombre pueda resultar desconocido, es uno de los favoritos entre los seguidores de la vieja escuela. El ‘Pato’, mundialista con Uruguay en 1974, llegó al conjunto albiazul ese mismo año y permaneció seis temporadas en la plantilla regiomontana. A pesar de jugar como extremo y no como centrodelantero, Corbo tuvo un rendimiento goleador excepcional con Rayados y sumó un total de 70 dianas en 186 partidos jugados. Cuando dejó al club al término de la temporada 1979/1980, lo hizo como el segundo máximo anotador en la historia de la institución.

6. Milton Carlos - 73 goles

Hoy se cumplen 52 años de la mejor tarde goleadora del Sr Milton Carlos.



28 Oct 1973



Ese día @Rayados visitó el Estadio San Isidro para enfrentar al Laguna.



Milton le hizo cuatro goles al arquero Ruiz Vaquera.



Esa tarde MTY ganó 4-2 al Laguna… con cuatro goles del brasileño.

El delantero brasileño, originario de Barão de Cocais, fue uno de los grandes símbolos del Monterrey en la década de los setenta. Milton Carlos llegó a Rayados en 1973 y disputó cinco temporadas con la camiseta albiazul. En su campaña debut con el cuadro regiomontano, el atacante sudamericano marcó 22 goles en fase regular y dos más en la liguilla. Cuando se despidió del club, en 1978, lo hizo como el máximo goleador histórico de la institución hasta ese momento. Tuvieron que pasar 12 años para que Bahía lo superara.

5. Aldo De Nigris - 83 goles

Monterrey v Chiapas - Clausura 2016 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Aldo De Nigris surgió de las fuerzas básicas de Tigres UANL, pero vivió sus mejores años como profesional con el acérrimo rival. Tras pasar sin mucha fortuna por Veracruz y Necaxa, el delantero regiomontano llegó a Rayados en enero de 2009, etapa en la que permaneció hasta 2013. Con el Monterrey anotó 83 goles y conquistó dos títulos de Liga MX (Apertura 2009 y Apertura 2010), además de tres Ligas de Campeones de la Concacaf. Tras un paso discreto por Chivas, regresó en 2015 a la institución y se retiró en 2017 con el equipo de sus amores.

4. Dorlan Pabón - 88 goles

Monterrey v Tigres UANL - Final Torneo Apertura 2017 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El delantero colombiano tiene una historia peculiar con Rayados. Llegó en julio de 2013 procedente del Parma, pero apenas un mes después partió al Valencia, club que pagó su cláusula de rescisión. Pabón no tuvo mucha fortuna en el futbol europeo y regresó a Monterrey a mediados de 2014, esta vez para dejar su nombre grabado en la historia del club. Disputó 300 partidos con los albiazules y anotó 88 goles, además de conquistar dos Copas MX, el título del Apertura 2019 y dos Ligas de Campeones de la Concacaf.

3. Bahía - 96 goles

Par de cracks #Rayados Guillermo "El Turbo" Muñoz y Mario Souza "El Avionsito" Bahía 🔥

📸 Archivo Fotográfico El Norte

Mario de Souza Mota es uno de los elementos históricos de Rayados. Conocido como Bahía, el atacante brasileño es el tercer máximo goleador del conjunto regiomontano, con un total de 96 goles. El futbolista sudamericano jugó con Monterrey entre 1984 y 1992; durante este periplo levantó los títulos del Torneo México 86 y la Copa México 1991/1992. "Llegué como un jugador desconocido y logré mi objetivo, ser campeón, goleador de los Clásicos. Siempre… ¡Arriba el Monterrey!", dijo el futbolista en un homenaje que se le realizó en 2022.

2. Humberto Suazo - 121 goles

Queretaro v Monterrey - Apertura 2014 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El ‘Chupete’ es, probablemente, el mayor ídolo en la historia del Monterrey. El delantero chileno llegó a la Liga MX a mediados de 2007, procedente de Colo Colo, y conectó de inmediato con el equipo regiomontano y su afición. Suazo marcó 121 goles oficiales con la camiseta de Rayados, club con el que vivió su época dorada y conquistó dos títulos de Liga MX (Apertura 2009 y Apertura 2010), además de tres Ligas de Campeones de la Concacaf (2011, 2012 y 2013). Humberto destacó por su potencia, su extraordinaria pegada y una personalidad arrolladora.

1. Rogelio Funes Mori - 160 goles

Monterrey v Tijuana - Torneo Apertura 2023 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El ‘Mellizo’ llegó a Monterrey procedente del Benfica a mediados de 2015. El delantero argentino —posteriormente naturalizado mexicano— disputó casi una década ininterrumpida con el conjunto albiazul y se convirtió en el máximo goleador histórico del club. Con los Rayados, Funes Mori conquistó dos Copas MX, el título del Apertura 2019 y dos Ligas de Campeones de la Concacaf. Con 160 goles en su registro personal, el jugador formado en las inferiores de River Plate ocupa un lugar muy especial en la historia de Rayados, a pesar de la manera en que se dio su salida del club.