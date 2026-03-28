Los mejores equipos del Real Madrid de todos los tiempos - rankeados

El Real Madrid es un club sin igual: campeón de la UEFA Champions League y de LaLiga más que ningún otro equipo, la institución futbolística más famosa del mundo ha contribuido a definir el deporte rey desde sus inicios hasta la era moderna.





Si bien han sido pocas las épocas en las que los blancos no han levantado un trofeo, algunos equipos han destacado claramente por encima del resto. Estos son los cinco mejores equipos del Real Madrid de todos los tiempos: equipos que batieron récords, definieron épocas con su estilo y éxito, y se aseguraron un lugar entre los mejores equipos que jamás hayan pisado un campo de fútbol.



5. El doblete (1988–89)

Spanish Soccer - Primera Liga - Barcelona v Real Madrid - Nou Camp Stadium | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

La última vez que el Real Madrid ganó la Liga y la Copa del Rey en la misma temporada fue en 1988-89, bajo la dirección del técnico neerlandés Leo Beenhakker.







En una época dorada del Madrid, a menudo olvidada, aquella temporada vio a los blancos liderados por una de las duplas de ataque más letales del club: Hugo Sánchez y Emiliano Butragueño, que sumaron 57 goles en todas las competiciones (Sánchez 36, Butragueño 21). Mientras tanto, el ídolo Míchel y Bernd Schuster dirigían el juego en el centro del campo, y el líbero Manolo Sanchís mantenía la defensa impenetrable.







El equipo de Beenhakker solo perdió un partido en su camino hacia el título de Liga y también conquistó la Supercopa de España junto con la Copa del Rey, completando un memorable triplete nacional.

4. Los Galácticos (2001–02)

Soccer - UEFA Champions League - Final - Real Madrid v Bayer Leverkusen | Neal Simpson - EMPICS/GettyImages

Los Galácticos del Real Madrid de principios del nuevo milenio fueron un espectáculo futbolístico, conquistando dos títulos de la UEFA Champions League y dos de LaLiga en temporadas alternas, además de otros títulos menores.



El poderío estelar de aquella época sigue siendo asombroso: Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo, Raúl, Roberto Carlos, Iker Casillas, Claude Makélélé y David Beckham definieron al equipo, al igual que su estilo. El conjunto de Vicente del Bosque deslumbró a la afición, combinando la brillantez individual con la maestría técnica y la creatividad ofensiva, en lugar de basarse en tácticas rígidas.



El momento cumbre llegó en la temporada 2001-02, cuando Zidane remató de volea un centro bombeado de Roberto Carlos desde fuera del área para sellar la novena UCL del Real Madrid contra el Bayer Leverkusen en Glasgow; un gol que aún se celebra como uno de los mejores de la historia del fútbol y una muestra perfecta de lo que hizo tan extraordinarios a los Galácticos.

3. El equipo de los 100 puntos (2011-12)

TOPSHOT-FBL-ESP-SUPERCUP-REAL MADRID-BARCELONA | DANI POZO/GettyImages

En la temporada 2011-12, el Real Madrid se convirtió en el primer equipo en alcanzar los 100 puntos en LaLiga, proclamándose campeón con tan solo dos derrotas en sus 38 partidos.







Liderados por una delantera demoledora formada por Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Gonzalo Higuaín, con Mesut Özil y Kaká orquestando el juego desde atrás y Ángel Di María deslumbrando por la banda, los blancos arrasaron con sus rivales y marcaron 121 goles en liga, un récord que aún se mantiene.







Irónicamente, bajo la dirección de José Mourinho, un entrenador conocido por su pragmatismo defensivo, el Madrid no ganó ningún otro título esa temporada, siendo la más dolorosa la derrota ante el Bayern de Múnich en las semifinales de la Liga de Campeones. Sin embargo, sus brillantes actuaciones en La Liga siguen siendo inigualables, lo que los convierte quizás en el mejor equipo de Madrid que nunca levantó el máximo trofeo europeo.

2. El mejor momento de Zidane (2016-17)

Juventus v Real Madrid - UEFA Champions League Final | Ian MacNicol/GettyImages

Al igual que el Real Madrid de los años 50, el equipo de Zinedine Zidane dominó Europa a mediados de la década de 2010, conquistando tres títulos consecutivos de la UEFA Champions League entre 2015 y 2018.







Solo en la mitad de la temporada lograron también LaLiga —una hazaña que el Madrid solo había conseguido dos veces anteriormente, en las temporadas 1956-57 y 1957-58— y lo hicieron con un estilo sin precedentes. Marcaron 116 goles en liga, incluyendo un récord de 58 goles como visitantes, y consiguieron 16 victorias consecutivas, arrasando con todos sus rivales.







Su campaña en la Champions fue implacable, con victorias sobre el Napoli, el Bayern Múnich y el Atlético de Madrid, culminando con una contundente victoria por 4-1 sobre la Juventus en la final. Con Cristiano Ronaldo anotando 42 goles en todas las competiciones y conectándose a la perfección con una plantilla repleta de estrellas como nunca antes, el Madrid de Zidane era simplemente imparable.

1. La Época de Oro (1956-1957)

European Cup Quarter Final between Nice and Real Madrid March 1957 | Mirrorpix/GettyImages

Ningún club ha igualado jamás la hazaña del Real Madrid en la década de 1950, cuando conquistó cinco Copas de Campeones de Europa consecutivas.







Con una plantilla repleta de superestrellas mundiales -Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás, Paco Gento y Raymond Kopa-, los llamados primeros Galácticos eran imparables, arrollando a sus rivales en todo el continente con aplomo y talento.







Si bien los cinco triunfos fueron históricos, la temporada 1956-57 destacó especialmente. Incluso antes de la llegada de Puskás en 1958, el Madrid se adjudicó LaLiga y la última Copa Latina de la historia, tras derrotar al AC Milan y al Benfica en esta última. Al vencer a la Fiorentina en la final de la Copa de Europa, se convirtió además en el primer club en revalidar el título.

Así sería el mejor equipo del Real Madrid de todos los tiempos

Elegir el once ideal del Real Madrid no es tarea fácil, dada la enorme calidad que el club ha producido a lo largo de los años. Sin embargo, algunas elecciones son obvias. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, es el máximo goleador histórico del club y su mejor jugador, mientras que Zinedine Zidane podría ser el mejor centrocampista de la historia.





Iker Casillas es, sin duda, el mejor portero del club, pero en el resto de la lista la elección fue difícil: jugadores como Casemiro, Raúl, Toni Kroos, Marcelo, Fernando Redondo, Ferenc Puskás y Paco Gento tuvieron la mala suerte de quedarse fuera. Aun así, la alineación es una auténtica constelación de leyendas del fútbol.



Portero: Iker Casillas

Defensas: Dani Carvajal, Sergio Ramos, Fernando Hierro, Roberto Carlos.

Mediocampistas: Zinedine Zidane, Luka Modric

Volantes ofensivos: Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stéfano, Hugo Sánchez

Delantero: Karim Benzema.