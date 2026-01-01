Los mejores eventos futbolísticos del 2026

Comienza un año nuevo y con ello nos esperan los mejores y más grandes eventos de fútbol en 2026 que están encabezados por el torneo más grande del planeta, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y las finales de torneos europeos como la UEFA Champions League.

A continuación, mencionamos a los principales ordenados en orden cronológico detallando la información sobre el formato, sedes, curiosidades relevantes y más.

1. Finalissima 2026 / Argentina vs. España - 27 de marzo de 2026

La Finalissima 2026 entre Argentina y España se jugará en Qatar | NurPhoto/GettyImages

La sede de los campeones de Sudamérica y Europa se llevará a cabo en Lusail Stadium, Qatar (el mismo de la final del Mundial 2022).



Será a partido único entre los campeones de la Copa América 2024 (Argentina, defensores del título) y la Eurocopa 2024 (España). Se define directamente y por penales si hay empate.



El encuentro tiene un sabor especial ya que tendremos el enfrentamiento entre el mejor futbolista de la historia: Lionel Messi y el mejor futbolista joven del mundo: Lamine Yamal, ambas figuras del pasado y presente y futuro del FC Barcelona.

2. Final de la UEFA Europa League 2025/26 - 20 de mayo de 2026

La final de la UEFA Europa League 2025/26 será en el Besiktas Park | Anadolu/GettyImages

La sede de la final de la Copa de Europa se llevará a cabo en el Beşiktaş Park de Estambul, Turquía que tiene una capacidad de 41 mil espectadores.



El ganador accede a la Champions League de la siguiente temporada y cabe mencionar que, el estadio ya fue sede de la Supercopa UEFA en 2019.

3. Final de la UEFA Women's Champions League 2025/26 - 23 de mayo de 2026

Ullevaal Stadion, Oslo será la sede de la final europea femenina | NurPhoto/GettyImages

La sede de la final de la UEFA Champions League Femenina se celebrará en el Ullevaal Stadion, Oslo, Noruega, el Estadio nacional noruego, con historia en finales femeninas de EURO.



Será la primera vez que Noruega acoge esta final. Es el pico del fútbol femenino de clubes en Europa, con formato renovado que incluye fase de liga.

4. Final de la UEFA Conference League 2025/26 - 27 de mayo de 2026

La casa del RB Leipzig será sede de la final de la UEFA Conference League | picture alliance/GettyImages

La sede de la tercera Copa de Europa más importantes será el Leipzig Stadium (Red Bull Arena) en Leipzig, Alemania; para muchos no es relevante, pero hay que considerar que este torneo ayuda a potencializar a los clubes emergentes y a que ante la gran cantidad de equipos que existen, todos puedan aspirar a ganar un trofeo continental.



El ganador clasifica a la Europa League siguiente. Es la quinta edición de este joven torneo.

5. Final de la UEFA Champions League 2025/26 - 30 de mayo de 2026

La final de la UEFA Champions League 2025/26 será en Hungría | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

La sede de la final de la Copa de Campeones de Europa se celebrará en la Puskás Aréna de Budapest, Hungría que cuenta con una capacidad de 67 mil espectadores y será la primera vez que Hungría acoge una final de UEFA Champions League.



El ganador clasifica automáticamente a la próxima edición y juega la Supercopa de la UEFA. Cabe mencionar que, dicho estadio ya albergó la final de Europa League en 2023.

6. Copa del Mundo de la FIFA 2026 - 11 de junio al 19 de julio de 2026

La final de la Copa del Mundo 2026 será en el MetLife Stadium | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Es la primera edición con 48 equipos (en lugar de 32), divididos en 12 grupos de cuatro selecciones. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzan a dieciseisavos de final.



Será la Copa del Mundo más grande de la historia, con un impacto económico masivo y miles de millones de espectadores. Incluye innovaciones como un espectáculo de medio tiempo en la final (inspirado en el Super Bowl). Los anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) clasifican automáticamente.



Estará organizada por Estados Unidos (11 ciudades), México (tres ciudades) y Canadá (dos ciudades). Ciudades principales: México City (inauguración en el Estadio Azteca), Los Ángeles, Nueva York/Nueva Jersey (final en el MetLife Stadium), Atlanta, Miami, Toronto, Vancouver, entre otras.