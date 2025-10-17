Los mejores extremos y medios derechos jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 26

Los medios y extremos en el EA Sports FC 26 pueden ser catalogados casi en la misma posición. Sobre todo porque muchos de ellos ya no tienen funciones defensivas o son mínimas. Por lo tanto, para tu modo carrera es sencillo tomar a uno y convertirlo en extremo o medio derecho, dependiendo de tus necesidades.



Cabe recordar que en esta lista no verás nombres como Lamine Yamal, Désiré Doué, Bukayo Saka o Arda Güler porque sobre pasan los 45 millones de euros en valor.

Nombre Club Edad Rating Potencial Valor Estêvão Chelsea 18 78 89 29.5 mde Geovany Quenda Sporting CP 18 76 88 17.5 mde Ethan Nwaneri Arsenal 18 76 87 16 mde Julien Duranville Borussia Dortmund 19 72 87 5.5 mde Pablo García Real Betis 19 68 87 3.1 mde João Costa Al Ettifaq 20 71 86 4.5 mde Chemsdine Talbi Sunderland 20 73 86 7.5 mde Luciano Rodríguez NEOM SC 21 74 86 10.5 mde Maghnes Akliouche AS Mónaco 23 80 86 33.5 mde Giuliano Simeone Atlético de Madrid 22 81 86 39.5 mde

*mde: millones de euros.

1. Estêvão (Chelsea)

El mejor de esta lista y con justa razón. El brasileño no es uno de los más prometedores de su posición, sino del fútbol mundial. Muy veloz pero con claras deficiencias defensivas, por lo que es mejor pasarlo a extremo derecho en lugar de medio. Es un fichaje caro (29.5 millones de euros) pero valdrá cada centavo que pagues porque es una estrella.



Rating: 78

Potencial: 89

2. Geovany Quenda (Sporting CP)

Otra promesa del fútbol mundial que además, tiene rostro escaneado. Con apenas 18 años y cuatro estrellas de pie malo, es una excelente opción para convertir a extremo y pasarlo del mediocampo, sobre todo por su falta de defensa. Tiene un par de detalles a mejorar, pero con su media inicial puedes probarlo de titular y en una temporada crecerá muchísimo.



Rating: 76

Potencial: 88

3. Ethan Nwaneri (Arsenal)

Este es un gran fichaje porque tiene a Bukayo Saka en la misma posición. Por lo mismo, los Gunners facilitan su salida ya sea en venta o en préstamo con opción a compra. Muy buen regateador que con un valor de 16 millones de euros, realmente es barato para todo lo que crecerá.



Rating: 76

Potencial: 87

4. Julien Duranville (Borussia Dortmund)

Otro jugador joven que está tapado por otros futbolistas. El neerlandés, tiene a Julian Ryerson y a Yan Couto por enfrente, por lo que su salida del club alemán es fácil. 5.5 millones de euros y te llevas a un muy buen jugador con mucho potencial.



Rating: 72

Potencial: 87

5. Pablo García (Real Betis)

Comienzan los jugadores que si desarrollas bien, serán estrellas. El español no puede llegar a tu club a ser titular ni mucho menos, pero en un par de temporadas será un gran futbolista. Tienes que trabajar mucho en su stamina, pero 3.1 millones de euros, tendrás un excelente jugador para tu modo carrera.



Rating: 68

Potencial: 87

6. João Costa (Al Ettifaq)

Otra gran opción si tu equipo no tiene gran presupuesto. El brasileño de 20 años de edad tiene una media baja para ser titular pero si lo llevas poco a poco, tendrás a uno de los mejores en la posición. Extremadamente hábil y con tres estrellas de pie malo, lo hacen un medio derecho que también puede pasar a ser extremo.



Rating: 71

Potencial: 86

7. Chemsdine Talbi (Sunderland)

Marruecos tiene una gran generación de jugadores jóvenes. Además, Talbi es extremadamente veloz y juega a perfil natural, lo que te da buenas opciones para jugar por las bandas y buscar a tu delantero centro en el área. Su costo es muy accesible (7.5 millones de euros) por lo que se hace una gran opción de fichaje para desarrollar.



Rating: 73

Potencial: 86

8. Luciano Rodríguez (NEOM SC)

El uruguayo de 21 años apenas entra al juego y no tiene siquiera foto, pero eso no le quita el gran potencial que tiene como extremo derecho. Además, su valor de 10.5 millones de euros lo hacen sumamente atractivo para ir desarrollando. Tiene que mejorar en su media de centros, pero tiene grandes aptitudes físicas.



Rating: 74

Potencial: 86

9. Maghnes Akliouche (AS Mónaco)

Con el joven francés tendrás que trabajar en dos aspectos. El primero, su velocidad y el segundo, sus cualidades defensivas que son muy bajas. Un muy buen creador de juego, pero que a la hora de defender no te ayudará. Por su edad y costo, es de jugadores en esta lista que son últimas opciones.



Rating: 80

Potencial: 86

10. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Un plurifuncional en toda la extensión de la palabra. Puede jugar de delantero centro, la banda derecha completa y también por la izquierda. Es un fichaje caro, pero con más de 90 de media de velocidad y aceleración, además de 76 de centro, si te gusta jugar por las bandas, es una muy buena opción.



Rating: 81

Potencial: 86

Menciones especiales