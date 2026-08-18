El mercado de fichajes de verano europeo cerró en las principales ligas y ha dado que hablar desde su inicio hasta ahora. A última hora todavía había algunos movimientos por cerrar y otros llegaron a su fin con diversos desenlaces, por lo que los aficionados no podrán quejarse de falta de emociones en este período de transferencias.

Los clubes que más se reforzaron fueron los ingleses, pero los tres más grandes de LaLiga han sumado futbolistas de la más alta calidad y buscarán volver a competir en el plano continental a partir del 8 de septiembre, cuando arranque la etapa de liguilla de la UEFA Champions League.

Los mejores fichajes del mercado de verano 2026 - rankeados

16. Morten Hjulmand al Atlético de Madrid

Morten Hjulmand Presentation For Atletico De Madrid | NurPhoto/GettyImages

El Atlético compró al mediocentro danés al Sporting de Lisboa a cambio de 40 millones de euros fijos y la posibilidad de agregar 5 millones en variables. Firmó su contrato hasta fines de la temporada 2030/31 y se puso de inmediato a las órdenes de Diego Simeone.



Se trata de un fichaje estratégico, ya que demostró gran nivel en el club portugués y llega para reforzar una medular diezmada en la plantilla colchonera.



Tiene 27 años, surgió del Copenhague y su camino hasta convertirse en el capitán del Sporting fue largo, pasando por varios clubes de diferentes ligas. En la última temporada disputó 45 partidos, con tres goles y seis asistencias.

15. Christos Tzolis al Arsenal

Arsenal Unveil New Signing Christos Tzolis | Stuart MacFarlane/GettyImages

El Arsenal se quedó con una de las figuras del Club Brugge, que dio que hablar en la última edición de la UEFA Champions League: el griego Christos Tzolis le costó 40 millones de euros a los Gunners, que lo utilizarán como reemplazo de Leandro Trossard, que seguirá su carrera en la renovada liga turca.



El extremo de 24 años nació en Salónica y se formó en el PAOK, club local. Pasó por el Norwich y estuvo cedido tanto en el Twente como en el Fortuna Düsseldorf, antes de recalar finalmente en el club belga. En la última temporada jugó 52 partidos, con 22 goles y 29 asistencias en el equipo que ganó la liga y la Copa de Bélgica. Además, fue elegido como el mejor jugador de la temporada en la liga belga.



En su debut oficial con el Arsenal, en la victoria 3-0 sobre el Manchester City en la Communty Shield, empezó a demostrar toda su capacidad con dos asistencias para tantos de Kai Havertz y Martin Odegaard. Su acople al esquema de Arteta es innegable.

14. Mateus Fernandes al Tottenham

Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season Friendly | Phil Walter/GettyImages

El mediocampista nacido en Olhão hace 21 años tuvo una buena temporada en el West Ham, aunque estos no lograron salvarse del descenso en una pelea mano a mano con, paradójicamente, el Tottenham.



Fernandes surgió de la cantera del Olhanense y terminó su formación en el Sporting de Lisboa, donde estalló como profesional ganándose el salto al Southampton agosto de 2024. Un año más tarde el West Ham lo adquirió en 44 millones de euros y ahora lo vendió en casi 100 millones de euros a los Spurs, que volverán a aparecer en este ranking.



En la temporada 2025/26 jugó 36 de los 38 partidos posibles de Premier League con los Hammers, con un aporte de tres goles y cuatro asistencias. Ademas, disputó dos encuentros por FA Cup y uno por EFL Cup.

13. Andrey Santos al Manchester United

Manchester United Unveil New Signing Andrey Santos | Manchester United/GettyImages

Ante la baja de Casemiro, que se marchó al Inter Miami, y la lesión grave de Manuel Ugarte durante el Mundial 2026, el Manchester United salió con todo al mercado en la búsqueda de un centrocampista fiable que le dé soluciones a Michael Carrick en esa zona tan fundamental.



Los Diablos Rojos adquirieron la ficha del brasileño en algo más de 56 millones de euros, más dos en variables, proveniente del Chelsea, que es uno de los clubes que más gastó en el mercado.



En la última temporada, Santos llegó a disputar 43 partidos, con tres goles y cuatro asistencias. Además de la camiseta de los Blues, el formado en Vasco da Gama vistió los colores del Racing de Estrasburgo francés y un breve paso por el Nottingham Forest.

12. Ferran Torres al PSG

La de Ferran Torres fue una de las novelas con más idas y vueltas del mercado de verano: arrancó siendo una moneda de cambio para el FC Barcelona, que se negaba a renovarle el contrato para no tener que pagarle 8 millones de euros más al Manchester City, y terminó transferido en 50 millones de euros al PSG tras un Mundial 2026 donde fue el héroe de España, anotándole en la final a Argentina el único gol de la tarde.



El ex Valencia jugó un total de 49 partidos en la última temporada, con un aporte de 21 goles y tres asistencias en el equipo de Hansi Flick que ganó LaLiga y la Supercopa de España. En el acumulado, con la camiseta Blaugrana desde su llegada a fines de 2021 proveniente del club mancuniano, cerró una planilla con 207 encuentros, 65 tantos y 23 pases gol.

11. Ismael Saibari al Bayern Múnich

FC Bayern München Unveil New Signing Ismael Saibari | F. Noever/GettyImages

Uno de los movimientos más inteligentes del mercado de fichajes fue hecho por el Bayern Múnich, ya que se adelantaron al Mundial 2026 e incorporaron a Ismael Saibari, intenacional marroquí, en 50 millones de euros antes de que tenga una gran Copa del Mundo.



El atacante la rompió en el PSV Eindhoven, donde se formó como futbolista y fue campeón de la Eredivisie 2025/26: jugó 37 partidos, anotó 19 goles y brindó nueve asistencias. Además, en el Mundial, disputó los cinco encuentros de su selección anotando tres veces.

10. Johan Manzambi al Aston Villa

Aston Villa Unveil New Signing Johan Manzambi | Neville Williams/GettyImages

El extremo suizo fue una de las irrupciones que tuvo el Mundial 2026, y a todos en el país helvético les quedó la misma sensación: ¿Qué hubiera pasado sin Manzambi no se lesionaba y jugaba contra Argentina?



En la última temporada fue una de las grandes figuras que tuvo el Friburgo subcampeón de la UEFA Europa League, justamente cayendo en la final ante el Aston Villa, que lo compró en 60 millones de euros en plena Copa del Mundo.



Su crecimiento fue realmente veloz y a sus 20 años saltó al máximo escenario con autoridad y mucho fútbol. Tras concretarse la eliminación de Suiza del Mundial, el propio Dibu Martínez lo fue a buscar en el centro del campo para darle la bienvenida al club de Birmingham.



En la campaña 2025/26 disputó 47 partidos, con siete goles y nueve asistencias.

9. Marc Cucurella al Real Madrid

FC Schalke 04 v Real Madrid - Pre-Season Friendly | NurPhoto/GettyImages

El de Cucurella por el Real Madrid fue uno de los fichajes que más ruido hizo en LaLiga: el lateral por izquierda, formado en La Masía del FC Barcelona, aceptó el ofrecimiento Merengue y "cruzó de vereda". Firmó contrato hasta mediados de 2032.



La Casa Blanca lo pagó 55 millones de euros fijos, más cinco más en variables para reforzar las arcas de un Chelsea que gastó y mucho. En la última temporada, con la camiseta de los Blues, disputó 50 partidos, anotó un gol y dio cuatro pases gol.



En el Mundial 2026, donde fue campeón con España, tuvo presencia perfecta y brindó tres asistencias a lo largo de la competencia.

8. Anthony Gordon al FC Barcelona

Anthony Gordon Presentation As New Player Of Fc Barcelona | Europa Press Sports/GettyImages

Anthony Gordon viajó de Inglaterra a España antes del Mundial para firmar su contrato con el FC Barcelona hasta 2031 proveniente del Newcastle, que embolsó 70 millones de euros, con la posibilidad de sumar diez más en variables a lo largo del paso del extremo por la Ciudad Condal.



Con las Urracas, en la 2025/26, jugó 46 partidos, con 17 goles y cinco asistencias para el equipo de Eddie Howe, que tuvo una discreta temporada.



En el Mundial 2026 alcanzó el tercer puesto con Inglaterra: disputó seis de los ocho encuentros, le marcó un gol a Argentina en las semifinales y brindó cuatro pases gol.

7. Bruno Guimarães al Arsenal

Arsenal FC v Borussia Dortmund - Pre-Season Friendly | Stuart MacFarlane/GettyImages

El campeón de la Premier League y subcampeón de la UEFA Champions League salió al mercado a mejorar un par de posiciones, y además de la llegada de Tzolis sorprendió con la incorporación del mediocentro brasileño del Newcastle a cambio de 86 millones de euros.



En la última temporada, Bruno fue realmente imporante para Eddie Howe y las Urracas: disputó 41 partidos, con nueve goles y ocho asistencias. En el Mundial 2026 dijo presente en todos los partidos de Brasil, con cuatro asistencias y un doloroso penal malogrado contra Noruega en los octavos de final, donde quedaron eliminados.

6. Elliot Anderson al Manchester City

Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community Shield | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

Los gigantes de Inglaterra se lo disputaban y se lo quedó uno de los que más billetera tiene, el Manchester City. El Nottingham Forest, su ex club, capitalizó 135 millones de euros por su fichaje y este dinero le cubrirá, seguramente, más de un mercado. Firmó hasta junio de 2031.



En la última temporada fue semifinalista de la UEFA Europa League y logró jugar 50 partidos, con presencia perfecta en la Premier League. Marcó cuatro tantos y dio cinco pases gol.



En el Mundial 2026 fue uno de los puntos altos de Inglaterra, que se colgó la medalla de bronce venciendo 6-4 a Francia en un partido de locos. Estuvo en los ocho partidos de los Tres Leones y brindó una asistencia.

5. Enzo Fernández al Manchester City

Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27 | Mike Hewitt/GettyImages

El futuro de Enzo Fernández ha dado más de una vuelta este verano. El jugador comenzó a barajar la idea de abandonar el Chelsea antes del Mundial y el Real Madrid sonaba como el principal candidato para ficharle.



Sin embargo, el interés del conjunto blanco no se hizo efectivo y su continuidad en Stamford Bridge parecía imposible. Finalmente apareció el Manchester City que necesitaba reforzar su centro del campo tras las salidas de Rodri y de Bernardo Silva.



El conjunto inglés acabó cerrando su incorporación el último día de mercado por 145 millones de euros, lo que le convierte en el traspaso más caro de la historia de la Premier League.

4. Sandro Tonali al Tottenham

Tottenham Hotspur v TSG Hoffenheim - Pre-Season Friendly | Marc Atkins/GettyImages

El Tottenham está urgido de cambiar la cara, ya que se salvó del descenso con lo justo en la última temporada y, lógicamente, no logró clasificar a ninguna competencia continental.



Para salir a flote, uno de los refuerzos estelares fue el de Sandro Tonali, que abandonó el Newcastle a cambio de €107 millones, convirtiéndose así en el fichaje más caro de la historia de los Spurs. Firmó contrato hasta mediados de 2032.



En la última temporada con la camieta de las Urracas, el mediocentro italiano con pasado en el AC Milan y el Brescia jugó 53 partidos, con tres tantos a su favor y siete asistencias a compañeros.

3. Morgan Rogers al Chelsea

Chelsea FC Unveil New Signing Morgan Rogers | Darren Walsh/GettyImages

Entramos al podio, aunque seguimos en Inglaterra: el fichaje más caro de la Premier en esta oportunidad fue la llegada de Morgan Rogers, figura del Aston Villa campeón de la UEFA Europa League, al Chelsea a cambio de €137 millones. Firmó hasta junio de 2033.



Los Blues tuvieron una temporada decepcionante y buscarán rearmarse de la mano de un Xabi Alonso que se dio todos los gustos en materia de fichajes.



En la última campaña jugó un total de 55 partidos, con 14 tantos y 12 asistencias en su año final con los de Birmingham.

2. Yan Diomandé al Real Madrid

FC Schalke 04 v Real Madrid - Pre-Season Friendly | DeFodi Images/GettyImages

Si bien aparece poco en este ranking, el Real Madrid es el club que mejor se reforzó en Europa: sumó a varios jugadores de calidad en condición de libre, mientras que incorporó a Denzel Dumfries y Marc Cucurella a precio bajo.



La gran inversión fue el marfileño Yan Diomandé, que viene de jugar el Mundial 2026 y de tener una gran campaña con el RB Leipzig. El Merengue tuvo que pagar nada más ni nada menos que €125 millones, con la posibilidad de sumar 15 más en condición de variables.



En la 2025/26, el nacido en Abidjan hace 19 años disputó 36 partidos, con 13 goles y 10 asistencias. En la Copa del Mundo jugó los cuatro partidos de su selección y brindó un pase gol.

1. Rodri al FC Barcelona

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

Solo falta la firma: Rodri pasará del Manchester City al FC Barcelona tras consagrarse campeón del mundo con España y de ganar, con un poco de controversia, el premio al futbolista más valioso del torneo.



El Balón de Oro 2024 abandona el Etihad Stadium como un héroe, con casi 300 partidos en el lomo y un sinfín de títulos que tiene la UEFA Champions League 2022/23 como la joya de la corona.



En la última campaña, en su regreso tras una dura lesión de rodilla, el mediocentro madrileño jugó 33 partidos, con dos goles y sin asistencias.

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