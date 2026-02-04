Los mejores futbolistas africanos de la historia - rankeados

África ha producido durante mucho tiempo algunos de los íconos del fútbol de todos los tiempos, muchos de los cuales han llevado su talento a las principales ligas europeas.

Jugadores de países como Camerún, Costa de Marfil, Senegal, Nigeria, Egipto, Marruecos, entre muchos, otros han deslumbrado a audiencias de todo el mundo, escribiendo su nombre en el centro de los libros de historia del fútbol.

Muchos de los futbolistas más alegres de África han colgado las botas durante el siglo XXI, pero sigue habiendo un buen número de superestrellas del continente que todavía están rompiéndola en el nivel de élite.

Tomando en cuenta que en la actualidad los futbolistas africanos están de moda y hay una generación rica, no podemos dejar de dar menciones honoríficas a jugadores impresionantes que quizá en un futuro ingresen al listado como: Brahim Díaz, Víctor Oshimen, Édouard Mendy, Yassine Bounou, entre muchos otros.

A continuación, nombramos a los 15 mejores futbolistas africanos de todos los tiempos basado en logros individuales, impacto en clubes europeos de élite, títulos, legado en selecciones y consenso general de los aficionados.

15. Achraf Hakimi (Marruecos)

Achraf Hakimi fue subcampeón con Marruecos en la AFCON 2026 | DeFodi Images/GettyImages

Es el lateral derecho más completo y ofensivo de su generación, y uno de los mejores jugadores africanos activos. Con velocidad explosiva (supera los 35 km/h), regate, centros precisos, disparo potente y solidez defensiva mejorada con los años, redefine el rol de lateral moderno. Mundial 2018 y 2022 (semifinales 2022, hito africano), Olimpiadas 2024 (bronce).



En 2025 ganó el African Player of the Year (primero desde 1998 para marroquí), 6º en Balón de Oro (récord marroquí).

14. Michael Essien (Ghana)

Michael Essien (Ghana) | Lars Baron - FIFA/GettyImages

Apodado 'El Bisonte', inmediatamente queda claro qué tipo de futbolista era Michael Essien en su apogeo. El ghanés, un mediocampista de ataque duro, con una zancada potente y una bota derecha turboalimentada, brilló en el Chelsea durante nueve años.



El dos veces campeón de la Premier League, cuatro veces ganador de la Copa FA y vencedor de la Liga de Campeones 2011/12 demostró ser una figura transformadora en el mediocampo de los Blues, que se convirtieron en una fuerza mundial.

13. Rabah Madjer (Argelia)

Rabah Madjer con Argelia | Neal Simpson - EMPICS/GettyImages

Es uno de los futbolistas argelinos más icónicos de la historia y un pionero africano en Europa. Como delantero elegante, técnico y con gran visión, destacó por su inteligencia táctica, remate preciso y creatividad, especialmente en el área.



Su carrera despegó en el NA Hussein Dey (Argelia), donde jugó desde 1978 hasta 1983, anotando alrededor de 20 goles y ganando experiencia en competiciones locales. En 1983 emigró a Europa, fichando por el Racing Club de France (segunda división francesa), donde marcó 24 goles en dos temporadas y mostró su olfato goleador.



El punto álgido llegó en 1985 al unirse al FC Porto (Portugal), donde pasó seis años legendarios (1985-1991). Ganó nueve títulos mayores: tres campeonatos portugueses, la Copa de Portugal y, sobre todo, la European Cup 1987 (actual Champions League), la primera para el club.



Con la selección de Argelia (1978-1992), disputó 87 partidos (récord entonces), marcó 28-31 goles (máximo goleador histórico por décadas) y participó en los Mundiales de 1982 (primera participación argelina) y 1986.



Ganó el African Footballer of the Year en 1987 y fue clave en la Copa África 1990 (como jugador y luego MVP en contexto histórico).

12. Pierre-Emerick Aubameyang (Gabón)

Pierre-Emerick Aubameyang con su selección | FRANCK FIFE/GettyImages

Aubameyang se ha desvanecido levemente en la oscuridad en la era moderna y ahora ejerce su oficio en la Saudi Pro League. Es fácil olvidar lo devastador que fue el internacional de Gabón durante sus mejores años en el Borussia Dortmund y el Arsenal.



Ganó el premio al Futbolista Africano del Año mientras jugaba para el primero en 2015 y siguió ese éxito con tres podios consecutivos. Si no hubiera sido por una cierta selección de talentos africanos sensacionales que surgieron al mismo tiempo, el veloz y prolífico delantero habría obtenido muchos más premios individuales.

11. Jay-Jay Okocha (Nigeria)

Jay-Jay Okocha con Nigeria | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Tan bueno que lo nombraron dos veces, Jay-Jay Okocha hizo que millones de nigerianos se enamoraran del fútbol. Reconocido por su estilo, engaño y brillantez individual, la ex estrella del Paris Saint-Germain y Bolton Wanderers (sí, Bolton) jugó con una alegría contagiosa que dejó al público radiante.



Puede que Okocha no haya sido el futbolista más consistente o uno con una carrera particularmente ilustre, pero había algo especial en presenciar a un maestro artista. Ganador de oro olímpico en 1996.

10. Nwankwo Kanu (Nigeria)

Nwankwo Kanu con Nigeria | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Después de no haber estado a la altura de las expectativas en el Inter después de emerger en el Ajax, Wenger despejó a Nwankwo Kanu en el Arsenal. La apuesta del técnico francés pronto dio sus frutos, ya que el nigeriano se convirtió en una fuerza formidable e implacable en el norte de Londres.



Kanu, un goleador habitual desde el principio o desde el banquillo, estuvo consistentemente impresionante cuando los Gunners ganaron dos títulos de la Premier League, incluso si nunca fue la estrella del espectáculo en Highbury.



Sin embargo, su impresionante racha de victorias con el Arsenal no se repitió en el escenario internacional, ya que Kanu terminó segundo o tercero en la AFCON en cinco ocasiones distintas.



Champions con Ajax 1995, Arsenal (doblete Invencibles). Oro olímpico 1996.

9. Riyad Mahrez (Argelia)

Riyad Mahrez con Argelia | NurPhoto/GettyImages

El Leicester City apenas apareció en los titulares cuando fichó a Riyad Mahrez por £450.000 procedente de Le Havre en 2014. Si bien el argelino impresionó en sus primeros 18 meses en el King Power Stadium, fue la campaña 2015/16 la que le vio forjarse una reputación aún más elevada.



Miembro integral del equipo sorpresa del Leicester que ganó el título, el sedoso extremo sorprendió con su cambio de ritmo y su mágica bota izquierda. Proveedor habitual de Jamie Vardy y goleador igualmente competente, su brillantez finalmente le valió un traslado al Manchester City en 2018.



Si bien nunca fue un titular realmente garantizado en el Etihad, Mahrez fue súper confiable cuando se le pidió. Desplegado en la banda derecha, el veloz delantero ganó la suerte durante una brillante etapa con los Cityzens. Campeón de Premier con Leicester 2016, 3 más con City, AFCON 2019 (MVP).

8. Abedi Pele (Ghana)

Abedi Pele con Ghana | Tony Marshall - EMPICS/GettyImages

Abedi Pele no tuvo que esperar a los torneos internacionales para dejar su huella en el público europeo. El ghanés fichó por el Marsella en 1987 y rápidamente se anunció como uno de los talentos más notables de África.



Formando parte de un trío de delanteros de élite del Marsella junto a Chris Waddle y el ganador del Balón de Oro Jean-Pierre Papin, Pelé ganó la Liga de Campeones con los gigantes franceses en 1992/93, tras haberse quedado corto en la final varios años antes.



Pionero del fútbol africano, el centrocampista ofensivo es uno de los cuatro únicos jugadores que han ganado el premio al Futbolista Africano del Año en tres o más ocasiones.

7. Roger Milla (Camerún)

Roger Milla con al selección de Camerún | ANTONIO SCORZA/GettyImages

Anunciado como el autor de la celebración del gol, Roger Milla guardó lo mejor para el escenario internacional. El goleador de mayor edad en la historia de los Mundiales (42 años y 39 días) a menudo produjo momentos decisivos para Camerún en asuntos de alto perfil, anotando cuatro goles sólo en el Mundial de 1990.



La longevidad de Milla fue tan impresionante como sus resultados goleadores con su país, y el delantero pasó gran parte de su carrera en el club como un francotirador confiable en Francia.



El dos veces Futbolista Africano del Año, cuyos triunfos se produjeron con 14 años de diferencia, dejó un legado duradero para su continente.

6. Yaya Touré (Costa de Marfil)

Yaya Touré campeón de la AFCON con Costa de Marfil | KHALED DESOUKI/GettyImages

La 2013/14 Yaya Touré fue otra cosa. Mientras el Manchester City luchaba contra el Liverpool en su camino hacia la gloria de la Premier League, el internacional de Costa de Marfil era el hombre que movía los hilos y decidía los partidos en la sala de máquinas.



20 goles en la Premier League desde el centro del campo es una cifra ridícula y el natural marfileño demostró ser demasiado difícil de manejar en los mediocampos de todo el país.



Touré alcanzó su punto máximo durante esa temporada, pero fue un futbolista excepcional mucho antes y después de esa legendaria campaña. Ganó cuatro veces el premio como Futbolista Africano del Año

5. Mohamed Salah (Egipto)

Mohamed Salah con Egipto | NurPhoto/GettyImages

Mohamed Salah es el africano más prolífico moderno: récords goleadores en Premier League (Liverpool), Champions 2019, 2 African Footballer of the Year.



Más de 200 goles en Anfield, zurda letal, regate y velocidad. Máximo goleador histórico de Egipto. Llevó a Egipto a 2 finales AFCON (2017, 2021), pero sin título. En AFCON 2025 anotó 4 goles, pero Egipto no avanzó lejos. Consistencia brutal (Bota de Oro PL múltiples veces) lo mantiene elite.



Tras no impresionar inicialmente en el Chelsea, Salah reconstruyó su reputación en Italia con la Fiorentina y la Roma, convenciendo al Liverpool para que ofreciera al rey egipcio una oportunidad de redención. Lo tomó con ambas manos.



Aun desafiando la creencia con sus increíbles actuaciones goleadoras y decisivas para el Liverpool, la consistencia y el genio que continúa brindando lo colocan en otro nivel.

4. Sadio Mané (Senegal)

Sadio Mané ha sido dos veces campeón de la AFCON con Senegal) | FRANCK FIFE/GettyImages

Sadio Mane arrasó en la Premier League a su llegada a Southampton en 2014. Marcó 21 goles en dos campañas ligueras con los Saints y, como era costumbre en ese momento, posteriormente fue seleccionado por el Liverpool.



Los Reds gastaron mucho dinero en la estrella de Senegal cuando Jürgen Klopp comenzó su revolución en Anfield y Mane resultó ser una pieza invaluable del rompecabezas final. El infatigable extremo era un goleador experto, un potente regateador y un impresionante creador de juego, formando uno de los tríos más venerados de la era moderna junto a Roberto Firmino y Mohamed Salah.



Ganó la Premier League y la Liga de Campeones en Merseyside, e incluso terminó segundo en la votación del Balón de Oro en 2022.



Campeón de la AFCON 2025 siendo e MVP del torneo, lideró a Senegal al título (segundo en su historia) venciendo a Marruecos 1-0 en tiempo extra. Anotó dos goles, inspiró en cada partido clave y mostró liderazgo. En Al-Nassr sigue goleando. Velocidad, humildad y versatilidad (extremo, falso 9). 2 African POTY. AFCON 2025 refuerza su estatus: 2 títulos continentales lo ponen por encima de Salah en selecciones.

3. Didier Drogba (Costa de Marfil)

Didier Drogba fue referente de Costa de Marfil | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Si alguna vez necesitabas un jugador para producir un momento decisivo en el centro de atención más duro, Didier Drogba era el hombre al que debías llamar. El internacional de Costa de Marfil fue una figura brillante en un sensacional equipo del Chelsea durante los años 2000 y principios de la década de 2010, liderando la línea con la combinación perfecta de potencia y precisión.



Drogba anotó nueve goles en diez finales jugando para los Blues, incluido el gol del empate y el penalti ganador cuando el Chelsea ganó su primera corona de la Liga de Campeones en 2011/12. Los eventos destacados eran el pan de cada día de Drogba.



Cuatro títulos de la Premier League y otros tantos trofeos de la Copa FA se encuentran en el impresionante gabinete de trofeos del delantero, y Drogba se ganó la adoración inigualable de los seguidores del Chelsea durante el período más exitoso del club.



4 Premier League, 2 FA Cup, 4 veces African Footballer of the Year. Máximo goleador histórico de Costa de Marfil (65 goles).

2. George Weah (Liberia)

George Weah con Liberia | PHILIP LITTLETON/GettyImages

El único africano que ganó el Balón de Oro (excluyendo a Eusebio, nacido en Mozambique y que jugó para Portugal), George Weah fue una sensación en los años 1990. La superestrella liberiana, que obtuvo el premio individual más prestigioso del fútbol en 1995 (el primer año en el que los jugadores no europeos pudieron reclamarlo), fue un miembro clave del valiente equipo de Milán.



Después de ganar dos coronas de la Serie A en Italia y haber sobresalido en Francia, la carrera de Weah se extinguió levemente luego de períodos poco espectaculares en Inglaterra, pero sigue siendo uno de los grandes de África de todos los tiempos, habiendo obtenido una variedad de premios individuales y de equipo. George Weah es el máximo goleador histórico de Liberia (18 goles).

1. Samuel Eto'o (Camerún)

Samuel Eto'o jugó en grandes clubes de Europa y puso en alto a Camerún | Alex Livesey - FIFA/GettyImages

Samuel Eto'o es ampliamente considerado el mejor futbolista africano de la historia. Nacido en 1981, destacó por su velocidad, olfato goleador y mentalidad ganadora.



Tomó un camino un poco extraño hacia el estrellato. Tras fichar por el Real Madrid en 1997, el camerunés estuvo cedido en varios clubes españoles antes de incendiarse en el Mallorca y finalmente sellar un traspaso permanente al club isleño.



Cuatro años de éxito después, Eto'o representaba ahora a uno de los gigantes de España una vez más, pero en su lugar era el rival del Clásico de Madrid, el Barcelona. El despiadado delantero centro triunfó en Cataluña, ganando dos títulos de Liga de Campeones y tres de Liga. Con Camerún ganó dos Copa Africana de Naciones.



Un paso al Inter le reportó más éxito y otro título de la Liga de Campeones, y el cuatro veces Futbolista Africano del Año finalmente terminó su carrera como uno de los jugadores más condecorados de África.