Los mejores futbolistas Sub-23 del Clausura 2026 de la Liga MX - rankeados

El Clausura 2026 de la Liga MX está en marcha y el talento Sub-23 (jugadores nacidos en 2003 o después, es decir, 23 años o menos al inicio del torneo) está destacando fuertemente como nunca antes en el fútbol mexicano.

El campeonato mexicano de Primera División sigue siendo un semillero clave para la selección mexicana rumbo al Mundial 2026, con muchos juveniles consolidándose como titulares, generando asistencias/goles y atrayendo interés europeo.

Basado en sus actuaciones en las primeras jornadas y las proyecciones esperadas según su nivel mostrado, cabe mencionar que no solo tomaremos a los jugadores mexicanos si no a todos los extranjeros.

A continuación, mencionamos una selección de los mejores futbolistas Sub-23 que están brillando o se espera que exploten en este Clausura 2026.

10. Nicolás Vallejo (Club León – Extremo derecho / Izquierdo)

Nicolás Vallejo fichó con León | ALEJANDRO PAGNI/GettyImages

22 años (nacido el 3 de enero de 2004 en Sáenz Peña, Argentina). Llegó a León en enero 2026 (fichaje invernal) procedente del Independiente de Avellaneda de Argentina.



Posee las fortalezas de velocidad, desborde por bandas y regate. Fue un refuerzo para el ataque esmeralda, pero necesita adaptarse para explotar.

9. Ramiro Árciga (Club Tijuana – Mediocampista derecho / Extremo)

Ramiro Árciga con Tijuana | Francisco Vega/GettyImages

21 años (nacido el 30 de agosto de 2004 en La Piedad, Michoacán, México) Llegó a Tijuana en 2025 procedente de Mazatlán FC, de lo mejor que surgió de la cantera del club mazatleco. En el Apertura 2025 marcó un gol y dio cinco asistencias.



Sus fortalezas son asistencias, visión, versatilidad en ataque por derecha y actualmente se encuentra cubriendo la ausencia de Gil Mora. Es un elemento con mucho futuro y proyección que puede jugar en cualquier zona del mediocampo como interior por derecha e izquierda y enganche.

8. Marcelo Flores (Tigres UANL – Extremo / Mediocampista ofensivo)

Marcelo Flores con los Tigres UANL | Azael Rodriguez/GettyImages

22 años (nacido el 1 de octubre de 2003). Está en Tigres UANL desde 2023 cuando fue traído desde Europa tras sus pasos por la Sub-20 de Arsenal y Real Oviedo de España desde entonces ha sido un titular y revulsivo. En el Clausura 2026 ha sido explosivo con tres goles en tres juegos y se ha consolidado en el plantel felino.



Tiene un gran regate, velocidad, finalización, desequilibrio por banda. Posee un alto impacto ofensivo y ha sido clave en el cuadro felino. Se habla de que representará a la selección de Canadá tras las no convocatorias a selección mexicana.

7. Fidel Ambriz (CF Monterrey – Mediocampista defensivo / Central)

Fidel Ambriz con Rayados | Jam Media/GettyImages

22 años (nacido el 21 de marzo de 2003 en León, Guanajuato, México). Ex-León/Necaxa; llegó a Monterrey en 2024. En 2025-2026 suma minutos con goles y solidez.



Tiene un físico dominante, liderazgo, buen pase largo, versátil (puede jugar central). convocatorias a mayor; consolidado en proceso. Pieza clave en mediocampo de Rayados; alto potencial de exportación.

6. Iker Fimbres (CF Monterrey – Mediocampista ofensivo / Central)

Iker Fimbres con Monterrey | Sergio Mejia/GettyImages

20 años (nacido el 2 de junio de 2005 en Hermosillo, Sonora, México). Canterano de Rayados. En Clausura 2026 arrancó con par de goles y primer llamado a selección mayor.



En 2025 fue seleccionado por FIFA como uno de los 10 talentos emergentes para el Mundial de Clubes, destacando por su equilibrio y proyección.



Posee creatividad, llegada goleadora, control de ritmo. Elegido Jugador del Mes de enero por afición. Debut en mayor en 2026 y es una joya del combinado azteca.

5. Santiago Homenchenko (Querétaro FC – Mediocampista defensivo / Central)

Santiago Homenchenko con Querétaro FC | Hector Vivas/GettyImages

22 años (nacido el 30 de agosto de 2003 en Mercedes, Uruguay). Llegó a Querétaro en 2025 procedente del Club Pachuca en cesión por un año. En Apertura 2025 tuvo gran nivel cayendo de maravilla en las filas de los Gallos Blancos.



Cuenta con las fortalezas de polivalencia (medio o central), físico, goles desde segunda línea. Además, está en la órbita de la selección de Uruguay. Consolidado en Liga MX con oportunidad de salto a club más grande cuando finalice tu etapa con el cuadro queretano.



De hecho ya ha estado en la órbita de varios clubes aztecas, por lo que los Tuzos tendrán la oportunidad de darle una nueva oportunidad en su club o venderlo para sacar un beneficio económico.

4. Brian Gutiérrez (Chivas – Mediocampista ofensivo / Central)

Brian Gutiérrez llegó a Chivas desde la MLS | Simon Barber/GettyImages

22 años (nacido el 17 de junio de 2003 en Berwyn, Illinois, EE.UU.). Llegó a Chivas en enero 2026 procedente del Chicago Fire. Debutó fuerte en Clausura con minutos crecientes y buena visión.



Posee visión, pase filtrado, tiro de media distancia, polivalencia (defensivo/ofensivo). Buen disparo y llegada. Refuerzo clave para Milito; se espera que sea pieza importante en mediocampo creativo de Chivas.

3. Elías Montiel (Pachuca – Mediocampista defensivo / Pivote)

Elías Montiel es figura de Pachuca | Hector Vivas/GettyImages

20 años (nacido el 7 de octubre de 2005 en Tula de Allende, Hidalgo, México). Canterano de Pachuca desde 2019. Sus fortalezas son posicionamiento, recuperación, salida de balón limpia. "6" moderno con inteligencia táctica.



Fue reconocido por el CIES como top 10 global juvenil en 2025. Tiene interés europeo fuerte (Real Oviedo, Ajax, Lyon, Atlético Madrid). Su estilo combina recuperación, distribución y madurez táctica, representando el futuro del medio campo mexicano.

2. Armando González (Chivas – Delantero centro)

Armando González es el nuevo goleador de Chivas | Sergio Mejia/GettyImages

22 años (nacido el 20 de abril de 2003 en Celaya, Guanajuato, México). Fue la revelación en Chivas desde 2024. En Apertura 2025 fue líder de goleo del equipo; en Clausura 2026 arrancó explosivo. Elegido Jugador del Mes de enero por la afición y Liga MX.



Tiene las fortalezas de oportunismo, potencia física, olfato goleador, remate de cabeza y en movimiento. Sueña con el Mundial 2026 y dar el salto a Europa si mantiene nivel.

1. Gilberto Mora (Club Tijuana – Mediocampista ofensivo / Extremo / Delantero)

Gilberto Mora es el talento juvenil sensación de México | Dave Bernal/ISI Photos/GettyImages

17 años (nacido el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México). Es un fenómeno precoz de la cantera de Tijuana. Debutó muy joven y en el Apertura 2025 ya era titular con números impresionantes.



En el Clausura 2026 arrancó fuerte, pero sufrió una lesión en la ingle (pubalgia) que lo tiene día a día desde inicios de febrero, cuestionable para varios juegos.



Cuenta con un regate en espacios reducidos, visión, finalización, versatilidad (puede jugar como "10", extremo o segundo delantero). Campeón de Copa Oro con México mayor siendo adolescente. Uno de los mayores talentos generacionales de México rumbo al Mundial 2026.

