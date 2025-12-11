Los mejores jugadores de Argelia de la actualidad - rankeados

Argelia llega a la Copa del Mundo de 2026 sin presión, con la idea clara de tratar de desplegar su mejor juego y con el objetivo de pelear por el segundo lugar del Grupo J, que comparte con la campeona del mundo, Argentina, Jordania y Austria.

Aunque le tocó medirse con el equipo liderado por Lionel Messi, los otros rivales lucen accesibles, en uno de los grupos quizás más dispares de la Copa del Mundo. Primero les tocará medirse a la albiceleste, luego a Jordania y terminarán la fase de grupos ante Austria.

Este equipo ha participado cuatro veces en mundiales, con sus actuaciones en1982, 1986, 2010, 2014. No conseguían la clasificación desde el torneo organizado por Brasil y ahora tendrán el reto de avanzar a la segunda instancia.

A continuación, en Sports Illustrated Fútbol repasamos a los cinco mejores jugadores de Argelia, el rival de Argentina en la Copa del Mundo de 2026.

1. Riyad Mahrez

Riyad Mahrez | DeFodi Images/GettyImages

Sin duda alguna, Riyad Mahrez es el mejor jugador en la historia de Argelia y está llamado a liderar a esta selección en la próxima Copa del Mundo. Los aficionados lo recuerdan por su exitoso paso por el Manchester City, donde lo ganó todo de la mano de Pep Guardiola. Ahora hace vida en el Al-Ahli Saudí F. C de Arabia Saudita y a sus 34 años de edad sigue en una gran forma física. Fue clave en la clasificación y en el 2019 ganó la Copa de África con su país, siendo figura.

2. Rayan Aït-Nouri

Rayan Aït-Nouri | NurPhoto/GettyImages

Es otro de esos jugadores que ha hecho vida en Inglaterra, primero con su paso por el Wolverhampton y ahora con el Manchester City de Guardiola. Tiene apenas 24 años de edad y aunque no ha tenido continuidad en el City, es un jugador que está proyectado para ser el defensa central del futuro para el cuadro ciudadano. Tiene un valor en el mercado de 40 millones de euros.

3. Ismaël Bennacer

Ismaël Bennacer | NurPhoto/GettyImages

Bennacer era una de las grandes promesas del fútbol argelino, primero jugando en el Arsenal, luego en el AC Milán y ahora lo hace en el Dinamo Zagreb de Croacia. Es un mediocampista con gran visión de juego, que acostumbra a estar como cerebro de sus equipos y que será clave en el centro del campo para el próximo Mundial. Está listo para jugar su primera Copa del Mundo en el verano de 2026.

4. Houssem Aouar

Houssem Aouar | KENZO TRIBOUILLARD/GettyImages

Sin duda alguna, el medio campo de Argelia es uno de los mejores de África y este será su punto de referencia para tratar de avanzar en el Grupo J de la Copa del Mundo. Houssem Aouar, del Al-Ittihad Club de la Liga Profesional Saudí, es uno de los jugadores con mayor visión de juego y a sus 27 años de edad está listo para tener un papel protagónico en la próxima cita mundialista, que será la primera en su carrera.

5. Saïd Benrahma

Saïd Benrahma | Visionhaus/GettyImages

Saïd Benrahma es otro de esos jugadores con mucha experiencia en Europa, aunque como la mayoría de sus compatriotas, se han ido a jugar a la poderosa liga de Arabia Saudita. El extremo de 30 años de edad juega en el Neom S. C. de la Liga Profesional Saudí y es un jugador interesante, muy desequilibrante, que puede ocasionar problemas a los defensores rivales.

Los 5 mejores jugadores de todos los tiempos de Argelia

1. Rabah Madjer

Rabah Madjer | Neal Simpson - EMPICS/GettyImages

Fue parte de la considerada "generación dorada" de Argelia, logrando dos clasificaciones a la Copa del Mundo, en 1982 y 1986. Ayudó al FC Porto a conseguir la UEFA Champions League de 1987, con su gol de taco en la final que le dio el primer título en esa competición al cuadro luso. Es, de hecho, uno de los históricos del equipo del norte de Portugal. Ganó también la Copa Africana de Naciones de 1990, siendo figura. Es considerado el mejor jugador en la historia de este país.

2. Lakhdar Belloumi

Lakhdar Belloumi | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

Este mediocampista también tuvo grandes actuaciones en la década de los 80, siendo clave junto a Madjer en las clasificaciones a los mundiales. Fue elegido como el mejor futbolista de África en 1981 y tenía un remate muy potente de media y larga distancia. Marcó el gol de la victoria de su país en el histórico triunfo ante Alemania Occidental en España 1982. Se le menciona como uno de los mejores jugadores africanos de la historia.

3. Riyad Mahrez

Riyad Mahrez | NurPhoto/GettyImages

Mahrez es el jugador de Argelia con mejor carrera en Europa, siendo figura de una época dorada para el Manchester City. En varias ocasiones Pep Guardiola, considerado como uno de los mejores entrenadores del mundo, ha destacado las cualidades de Mahrez. Fue parte del histórico triunfo del City en 2016 en la Premier League y ayudó en 2023 a conseguir la primera UEFA Champions League en la historia del club. Su regate de pierna zurda siempre será recordado y ahora tendrá la oportunidad de utilizarlo en la próxima Copa del Mundo.

4. Mustapha Dahleb

Mustapha Dahleb | Aurelien Meunier - PSG/GettyImages

Nadie puede negar el talento que ha ofrecido Argelia con sus mediocampistas y Mustapha Dahleb, fue uno de los más importantes en la historia del país africano. Participó en la década de los 70 y 80 con el PSG, aunque en esa época el club no tenía la solidez económica que tiene ahora. Es una leyenda del club parisino, por su entrega durante tantos años. Representó a Argelia en la Copa del Mundo de España 1982.

5. Madjid Bougherra

Madjid Bougherra | GABRIEL BOUYS/GettyImages

Bougherra es considerado como el mejor defensor en la historia de Argelia, con destacadas actuaciones en la década del 2010, en la que participó en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Destacaba por su liderazgo, su buen juego aéreo y por ser un jugador carismático. Tuvo una carrera exitosa en Europa, sobre todo en el Rangers de Escocia, equipo en el que es considerado como un ídolo. Fue capitán de su selección por varios años.