Los mejores jugadores de Sudáfrica de la actualidad - rankeados

Sudáfrica estará nuevamente bajo los ojos del mundo, ya que estarán en el duelo inaugural de la Copa del Mundo de 2026, enfrentándose a México en el mismo partido que disputaron en 2010, cuando tuvieron el honor de organizar el torneo.

En aquella ocasión, empataron 1-1 con la selección azteca, gracias al tanto de Siphiwe Tshabalala, que después fue silenciado por el gol conseguido por Rafael Márquez, en aquel recordado 11 de junio de 2010 en el Soccer City de Johannesburgo.

Para esta edición, los africanos quedaron ubicados en el Grupo A con uno de los anfitriones, México, Corea del Sur y un rival todavía por determinar del repechaje mundial.

Bajo este panorama, los "Bafana Bafana" tienen una buena oportunidad de trascender y avanzar a la segunda fase, algo que no han logrado en ninguna de sus participaciones en el Mundial (1998, 2002 y 2010).

A continuación, en Sports Illustrated Fútbol repasamos a los cinco jugadores de Sudáfrica a tomar en cuenta para el Mundial.

1. Lyle Foster

Lyle Foster | David Horton - CameraSport/GettyImages

Foster es uno de los delanteros del equipo, llamado a brillar en la próxima Copa del Mundo, debido a la capacidad para definir que tiene, algo que muestra cada fin de semana con el Burnley F. C. de la Premier League, equipo en el que es titular y una de las figuras del club. Tiene 25 años de edad y ya se ha ganado un nombre en la mejor competición de Europa. Aunque ha pasado por problemas de salud mental, Foster parece estar preparado para anotar los goles de Sudáfrica en el Mundial.

2. Teboho Mokoena

Teboho Mokoena | Carl Kafka/ISI Photos/GettyImages

Mokoena es el que le pondrá la seguridad en el medio campo al conjunto de Sudáfrica en el próximo Mundial. A pesar de no haber salido de su país, es un jugador que año tras año brilla con el Mamelodi Sundowns FC, con actuaciones impresionantes. Es todo un personaje en el país africano, siendo muy querido por su personalidad y liderazgo. Debutó en la selección en 2017 y desde entonces se ha mantenido con el equipo.

3. Ronwen Williams

Ronwen Williams | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

En el arco los sudafricanos tendrán el respaldo de Ronwen Williams, de 33 años de edad, que también milita en el Mamelodi Sundowns FC de su país. Es el capitán del equipo y una persona muy respetada y admirada tanto por los fanáticos como por los nuevos talentos que se van sumando a la selección. Fue clave en la actuación de Sudáfrica en la Copa Africana de Naciones de 2023, torneo en el que se ubicaron en el tercer puesto.

4. Siyabonga Ngezana

Siyabonga Ngezana | NurPhoto/GettyImages

Si hablamos de defensores, Siyabonga Ngezana tiene que estar entre los mejores del equipo, gracias a su potencia física y su veteranía, después de tantos años jugando en Europa. El jugador de 28 años de edad actualmente milita en el FCSB de la Liga I de Rumanía. En el 2023 se ganó el galardón como el mejor jugador africano en Europa.

5. Percy Tau

Percy Tau | NurPhoto/GettyImages

En el último cuarto de cancha, destaca la velocidad de Percy Tau, quien viene destacándose como uno de los mejores atacantes de Sudáfrica en los últimos años. Actualmente juega en el Nam Định F. C de Vietnam. Antes brilló en el Mamelodi Sundowns FC de su país, marcando el único gol del equipo en el Mundial de Clubes de 2016. A los 31 años de edad llega en un gran momento a la Copa del Mundo.



Los 5 mejores jugadores en la historia de Sudáfrica

1.Lucas Radebe

Lucas Radebe | Tony Marshall - EMPICS/GettyImages

Es una leyenda no solo en el Leeds United, sino en la Premier League. Se consolidó como uno de los mejores defensas de la competición, gracias a su potencia física, su buen juego aéreo y su liderazgo en la zaga. Era apodado como "El Jefe", por el don de mando que tenía en la defensa. Estuvo como capitán de los "Bafana Bafana" en sus dos primeros mundiales, primero en la edición de Francia 1998 y luego en Corea y Japón 2002. Durante toda su carrera luchó contra el racismo.

2.Benni McCarthy

Benni McCarthy | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Benni McCarthy no solo es un ídolo en Sudáfrica, los aficionados del FC Porto de Portugal también lo consideran una leyenda, por su destacada actuación en la UEFA Champions League de 2004, cuando levantó el trofeo en aquel recordado equipo de José Mourinho. Jugó en grandes equipos como el Ajax, Celta de Vigo o Blackburn Rovers. Con su selección, el logro más importante fue haber conseguido el liderato de goleo de la Copa Africana de Naciones de 1998.

3. Doctor Khumalo

Doctor Khumalo | Mike Egerton - EMPICS/GettyImages

Khumalo fue un mediocampista de mucha elegancia y de una visión de juego privilegiada. Es una de las leyendas del Kaizer Chiefs, otro de los grandes clubes de la liga local. Desde muy joven representó a Sudáfrica en torneos internacionales, siempre con gran liderazgo en los equipos en los que participó. Ganó la Copa Africana de Naciones de 1996, siendo figura clave en esa conquista.

4. Jomo Sono

Jomo Somo | Denver Post/GettyImages

Es considerado uno de los mejores jugadores sudafricanos de todos los tiempos. Brilló en el Orlando Pirates de la antigua MLS y rechazó unirse al NY Cosmos de Pelé, para mantenerse en su club. También fue un destacado entrenador. Es conocido como "El Príncipe Negro" y tenía un gran talento. Además de su dotes en la cancha, también los tuvo en las oficinas, siendo un gran empresario.

5. Steven Pienaar

Steven Pienaar | Jamie Squire - FIFA/GettyImages

Es uno de los sudafricanos con mejor carrera en Europa, siendo un jugador clave para el Everton en la Premier League. Aunque se dice que nunca llegó a su máximo nivel, su versatilidad para jugar en el medio del campo y también como extremo le hicieron ganarse muchos adeptos en Inglaterra. También jugó para el Ajax, Borussia Dortmund y Tottenham Hotspur. Participó con su país en la Copa del Mundo de 2010.