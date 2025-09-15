Sports Illustrated Fútbol

Los mejores jugadores del EA Sports FC 25 - ratings confirmados

Nada menos que cuatro futbolistas lograron una puntuación global de 91
Paris Saint-Germain v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025
Paris Saint-Germain v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025 | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Se acabaron los días de dominio absoluto de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi . Durante años prácticamente han centralizado el papel de dominadores en los videojuegos de fútbol, ​​incluido el FIFA, pero en EA Sports FC 25 ha llegado el momento de pasar el testigo a una nueva generación de futbolistas, dispuestos a competir para conseguir la máxima valoración general.

En total, nada menos que cuatro futbolistas lograron una puntuación global de 91, la más alta hasta la fecha. Lo de Lionel Messi, que llega al final de su maravillosa carrera con un total de 88, es impresionante a pesar de todo.

Los 50 mejores jugadores del EA Sports FC 25

50. Theo Hernández – 87

Theo Hernandez
AC Milan v Bologna - Coppa Italia Final | Image Photo Agency/GettyImages

Club: AC Milan
Posición: Defensa izquierdo
Selección: Francia

49. Paulo Dybala – 87

Paulo Dybala
Pisa SC v AS Roma - Serie A | Gabriele Maltinti/GettyImages

Club: AS Roma
Posición: mediocampista ofensivo
Selección: Argentina

48. Alexandra Popp - 87

Alexandra Popp
VfL Wolfsburg v FC Barcelona - UEFA Women's Champions League Quarter Finals First Leg | Maryam Majd/GettyImages

Club: Wolfsburgo
Posición: Goleador
Selección: Alemania

47. Bukayo Saka - 87

Bukayo Saka
Arsenal v Leeds United - Premier League | Julian Finney/GettyImages

Club: Arsenal
Posición: Extremo derecho
Selección: Inglaterra

46. Jamal Musiala - 87

Jamal Musiala
Paris Saint-Germain v FC Bayern München: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025 | Robin Alam/ISI Photos/GettyImages

Club: Bayern Múnich
Posición: Centrocampista ofensivo
Selección: Alemania

45. Víctor Osimhen - 87

Galatasaray v Caykur Rizespor - Turkish Super Lig
Galatasaray v Caykur Rizespor - Turkish Super Lig | Anadolu/GettyImages

Club: Galatasaray
Posición: Goleador
Selección: Nigeria

44. William Saliba - 87

William Saliba
Arsenal v Villarreal - Pre-Season Friendly | Justin Setterfield/GettyImages

Club: Arsenal
Posición: Defensa central
Selección: Francia

43. Gregor Kobel - 88

Gregor Kobel
Borussia Dortmund v 1. FC Union Berlin - Bundesliga | Pau Barrena/GettyImages

Club: Borussia Dortmund
Selección: Suiza
Posición: Portero

42. Florian Wirtz - 88

Florian Wirtz
Slovakia v Germany - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Lars Baron/GettyImages

Club: Bayer Leverkusen
Posición: Centrocampista ofensivo
Selección: Alemania

41. Christiane Endler - 88

Christiane Endler
Olympique Lyonnais v Arsenal WFC - UEFA Women's Champions League Semi Final Second Leg | Catherine Steenkeste/GettyImages

Club: OL
Posición: Portero
Selección: Chile

40. Antonio Rudiger - 88

Antonio Ruediger
Paris Saint-Germain v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025 | Alex Grimm/GettyImages

Club: Real Madrid
Posición: Defensa
Selección: Alemania

39. Irene Paredes - 88

Irene Paredes
FC Barcelona v Athletic Club - Liga F | Pedro Salado/GettyImages

Club: FC Barcelona
Selección: España
Posición: Defensa

38. Jan Oblak - 88

Jan Oblak
Atletico de Madrid v Elche CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Club: Atlético de Madrid
Selección: Eslovenia
Posición: Portero

37. Guro Reiten - 88

Guro Reiten
Chelsea FC v Liverpool FC - Barclays Women's Super League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Club: Chelsea
Posición: Centrocampista
Selección: Noruega

36. Wendie Renard – 88

Wendie Renard
Olympique Lyonnais v Paris Saint-Germain - Arkema Premiere Ligue Feminine 2024/2025, Final | Eurasia Sport Images/GettyImages

Club: OL
Posición: Defensa central
Selección: Francia

35. Beth Mead - 88

Beth Mead
Arsenal v London City Lionesses - Barclays Women's Super League | Justin Setterfield/GettyImages

Posición: Extremo derecho
Club: Arsenal
Selección: Inglaterra

34. Bernardo Silva – 88

Bernardo Silva
Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier League | Malcolm Couzens/GettyImages

Club: Manchester City
Posición: centrocampista defensivo
Selección: Portugal

33. Ederson-88

Ederson
Juventus FC v Manchester City FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Posición: Portero
Club: Manchester City
Selección: Brasil

32. Federico Valverde – 88

Federico Valverde
Real Oviedo v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Club: Real Madrid
Posición: Mediocentro
Selección: Uruguay

31. Patri Guijarro - 88

Patricia Guijarro
FC Barcelona Femeni v Alhama CF - Liga F Moeve | Quality Sport Images/GettyImages

Club: FC Barcelona
Posición: Centrocampista defensivo
Selección: España

30. Robert Lewandowski - 88

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski of Poland celebrates after scoring goal... | SOPA Images/GettyImages

Club: FC Barcelona
Posición: Goleador
Selección: Polonia

29. Rubén Días - 88

Ruben Dias
Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Club: Manchester City
Posición: Defensa central
Selección: Portugal

28. Antoine Griezmann – 88

Antoine Griezmann
Newcastle United v Atletico Madrid - Pre-Season Friendly | George Wood/GettyImages

Club: Atlético de Madrid
Posición: Extremo derecho
Selección: Francia

27. Kadidiatou Diani - 88

Kadidiatou Diani
France v Wales - UEFA Women's EURO 2025 Group D | Eurasia Sport Images/GettyImages

Club: Lyon
Selección: Francia
Posición: Extremo derecho

26. Debinha - 88

Debinha
Kansas City Current v Bay FC | Bill Barrett/ISI Photos/GettyImages

Club: KC
Posición: Mediocentro ofensiva
Selección: Brasil

25. Lionel Messi – 88

Lionel Messi
Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Marcelo Endelli/GettyImages

Club: Inter Miami
Posición: Extremo derecho
Selección: Argentina

24. Marie Katoto – 88

Marie Antoinette Katoto
France v Germany - UEFA Women's EURO 2025 Quarter-Final | Daniela Porcelli/GettyImages

Club: PSG
Posición: Delantera centro
Selección: Francia

23. Phil Foden – 88

Phil Foden
Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League | Clive Mason/GettyImages

Club: Manchester City
Posición: Extremo derecho
Selección: Inglaterra

22. Mohamed Salah - 89

Mohamed Salah
Liverpool v Arsenal - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Club: Liverpool
Posición: Extremo derecho
Selección: Egipto

21. Marc-André ter Stegen - 89

Marc Andre ter Stegen
Germany v France - UEFA Nations League 2025 Third Place Match | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

Club: FC Barcelona
Posición: Portero
Selección: Alemania

20. Virgil van Dijk – 89

Virgil van Dijk
Liverpool v Arsenal - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Club: Liverpool
Posición: Defensa central
Selección: Países Bajos

19. Mapi León - 89

Maria Leon
FC Barcelona Femeni v Alhama CF - Liga F Moeve | Quality Sport Images/GettyImages

Club:Barcelona
Posición: Defensa central
Selección: España

18. Lautaro Martínez – 89

Lautaro Martinez
Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier | German Adrasti/GettyImages

Club: Inter de Milán
Posición: Delantero
Selección: Argentina

17. Ada Hegerberg - 89

Ada Hegerberg
Norway v Italy - UEFA Women's EURO 2025 Quarter-Final | Image Photo Agency/GettyImages

Club: OL
Posición: Delantero
Selección: Noruega

16. Thibaut Courtois - 89

Thibaut Courtois
Belgium v Kazakhstan -World Cup Qualifier | Soccrates Images/GettyImages

Posición: Portero
Club: Real Madrid
Selección: Bélgica

15. Alisson - 89

Alisson Becker
Liverpool v Arsenal - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Posición: Portero
Club: Liverpool
Selección: Brasil

14. Sophia Smith – 89

Sophia Smith
Gotham FC v Portland Thorns - NWSL 2024 Playoffs | Ira L. Black - Corbis/GettyImages

Club: Portland
Posición: Delantero
Selección: Estados Unidos

13. Gianlugi Donnarumma - 89

Gianlugi Donnarumma
Italy v Netherlands - UEFA Nations League | Alessandro Sabattini/GettyImages

Club: PSG
Posición: Portero
Selección: Italia

12. Martin Odegaard - 89

Martin Odegaard
Arsenal v Leeds United - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Club: Arsenal
Posición: Centrocampista ofensivo
Selección: Noruega

11. Harry Kane – 90

Harry Kane
England v Andorra - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Shaun Botterill/GettyImages

Club; Bayern Múnich
Posición: Delantero
Selección Inglaterra

10. Sam Kerr – 90

Sam Kerr
Chelsea FC v Leicester City - Barclays Women´s Super League | Tom Dulat/GettyImages

Club: Chelsea
Posición: Delantera
Selección: Australia

9. Kevin de Bruyne – 90

TOPSHOT-FBL-ENG-PR-FULHAM-MAN CITY
TOPSHOT-FBL-ENG-PR-FULHAM-MAN CITY | ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/GettyImages

Club: Manchester City
Posición: Centrocampista ofensivo
Selección: Bélgica

8. Caroline Graham Hansen – 90

Graham Hansen
FC Barcelona Femeni v Alhama CF - Liga F Moeve | Quality Sport Images/GettyImages

Club: FC Barcelona
Posición: Extremo derecho
Selección: Noruega

7. Vinícius Jr (89)

Vinicius Jr.
Real Madrid v FC Bayern München: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24 | David Ramos/GettyImages

Club: Real Madrid
Posición: Extremo izquierdo
Selección: Brasil

6. Alexia Putellas – 90

Alexia Putellas
FC Barcelona Femeni v Alhama CF - Liga F Moeve | Quality Sport Images/GettyImages

Club: FC Barcelona
Posición: Centrocampista
Selección: España

5. Jude Bellingham – 90

Jude Bellingham
Paris Saint-Germain v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025 | David Ramos/GettyImages

Club: Real Madrid
Posición: Mediocentro
Selección: Inglaterra

4. Erling Haaland – 91

Erling Braut Håland
Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Club: Manchester City
Posición: Goleador
Selección: Noruega

3. Aitana Bonmatí – 91

Aitana Bonmati
FC Barcelona Femeni v Alhama CF - Liga F Moeve | Quality Sport Images/GettyImages

Club: FC Barcelona
Posición: Centrocampista
Selección: España

2. Rodri - 91

Rodri
Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

Club: Manchester City
Posición: Centrocampista defensivo
Selección: España

1. Kylian Mbappé – 91

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-UKR-FRA
FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-UKR-FRA | SERGEI GAPON/GettyImages

Club: Real Madrid
Posición: Delantero
Selección: Francia

