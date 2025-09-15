Los mejores jugadores del EA Sports FC 25 - ratings confirmados
Se acabaron los días de dominio absoluto de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi . Durante años prácticamente han centralizado el papel de dominadores en los videojuegos de fútbol, incluido el FIFA, pero en EA Sports FC 25 ha llegado el momento de pasar el testigo a una nueva generación de futbolistas, dispuestos a competir para conseguir la máxima valoración general.
En total, nada menos que cuatro futbolistas lograron una puntuación global de 91, la más alta hasta la fecha. Lo de Lionel Messi, que llega al final de su maravillosa carrera con un total de 88, es impresionante a pesar de todo.
Los 50 mejores jugadores del EA Sports FC 25
50. Theo Hernández – 87
Club: AC Milan
Posición: Defensa izquierdo
Selección: Francia
49. Paulo Dybala – 87
Club: AS Roma
Posición: mediocampista ofensivo
Selección: Argentina
48. Alexandra Popp - 87
Club: Wolfsburgo
Posición: Goleador
Selección: Alemania
47. Bukayo Saka - 87
Club: Arsenal
Posición: Extremo derecho
Selección: Inglaterra
46. Jamal Musiala - 87
Club: Bayern Múnich
Posición: Centrocampista ofensivo
Selección: Alemania
45. Víctor Osimhen - 87
Club: Galatasaray
Posición: Goleador
Selección: Nigeria
44. William Saliba - 87
Club: Arsenal
Posición: Defensa central
Selección: Francia
43. Gregor Kobel - 88
Club: Borussia Dortmund
Selección: Suiza
Posición: Portero
42. Florian Wirtz - 88
Club: Bayer Leverkusen
Posición: Centrocampista ofensivo
Selección: Alemania
41. Christiane Endler - 88
Club: OL
Posición: Portero
Selección: Chile
40. Antonio Rudiger - 88
Club: Real Madrid
Posición: Defensa
Selección: Alemania
39. Irene Paredes - 88
Club: FC Barcelona
Selección: España
Posición: Defensa
38. Jan Oblak - 88
Club: Atlético de Madrid
Selección: Eslovenia
Posición: Portero
37. Guro Reiten - 88
Club: Chelsea
Posición: Centrocampista
Selección: Noruega
36. Wendie Renard – 88
Club: OL
Posición: Defensa central
Selección: Francia
35. Beth Mead - 88
Posición: Extremo derecho
Club: Arsenal
Selección: Inglaterra
34. Bernardo Silva – 88
Club: Manchester City
Posición: centrocampista defensivo
Selección: Portugal
33. Ederson-88
Posición: Portero
Club: Manchester City
Selección: Brasil
32. Federico Valverde – 88
Club: Real Madrid
Posición: Mediocentro
Selección: Uruguay
31. Patri Guijarro - 88
Club: FC Barcelona
Posición: Centrocampista defensivo
Selección: España
30. Robert Lewandowski - 88
Club: FC Barcelona
Posición: Goleador
Selección: Polonia
29. Rubén Días - 88
Club: Manchester City
Posición: Defensa central
Selección: Portugal
28. Antoine Griezmann – 88
Club: Atlético de Madrid
Posición: Extremo derecho
Selección: Francia
27. Kadidiatou Diani - 88
Club: Lyon
Selección: Francia
Posición: Extremo derecho
26. Debinha - 88
Club: KC
Posición: Mediocentro ofensiva
Selección: Brasil
25. Lionel Messi – 88
Club: Inter Miami
Posición: Extremo derecho
Selección: Argentina
24. Marie Katoto – 88
Club: PSG
Posición: Delantera centro
Selección: Francia
23. Phil Foden – 88
Club: Manchester City
Posición: Extremo derecho
Selección: Inglaterra
22. Mohamed Salah - 89
Club: Liverpool
Posición: Extremo derecho
Selección: Egipto
21. Marc-André ter Stegen - 89
Club: FC Barcelona
Posición: Portero
Selección: Alemania
20. Virgil van Dijk – 89
Club: Liverpool
Posición: Defensa central
Selección: Países Bajos
19. Mapi León - 89
Club:Barcelona
Posición: Defensa central
Selección: España
18. Lautaro Martínez – 89
Club: Inter de Milán
Posición: Delantero
Selección: Argentina
17. Ada Hegerberg - 89
Club: OL
Posición: Delantero
Selección: Noruega
16. Thibaut Courtois - 89
Posición: Portero
Club: Real Madrid
Selección: Bélgica
15. Alisson - 89
Posición: Portero
Club: Liverpool
Selección: Brasil
14. Sophia Smith – 89
Club: Portland
Posición: Delantero
Selección: Estados Unidos
13. Gianlugi Donnarumma - 89
Club: PSG
Posición: Portero
Selección: Italia
12. Martin Odegaard - 89
Club: Arsenal
Posición: Centrocampista ofensivo
Selección: Noruega
11. Harry Kane – 90
Club; Bayern Múnich
Posición: Delantero
Selección Inglaterra
10. Sam Kerr – 90
Club: Chelsea
Posición: Delantera
Selección: Australia
9. Kevin de Bruyne – 90
Club: Manchester City
Posición: Centrocampista ofensivo
Selección: Bélgica
8. Caroline Graham Hansen – 90
Club: FC Barcelona
Posición: Extremo derecho
Selección: Noruega
7. Vinícius Jr (89)
Club: Real Madrid
Posición: Extremo izquierdo
Selección: Brasil
6. Alexia Putellas – 90
Club: FC Barcelona
Posición: Centrocampista
Selección: España
5. Jude Bellingham – 90
Club: Real Madrid
Posición: Mediocentro
Selección: Inglaterra
4. Erling Haaland – 91
Club: Manchester City
Posición: Goleador
Selección: Noruega
3. Aitana Bonmatí – 91
Club: FC Barcelona
Posición: Centrocampista
Selección: España
2. Rodri - 91
Club: Manchester City
Posición: Centrocampista defensivo
Selección: España
1. Kylian Mbappé – 91
Club: Real Madrid
Posición: Delantero
Selección: Francia