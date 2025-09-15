Se acabaron los días de dominio absoluto de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi . Durante años prácticamente han centralizado el papel de dominadores en los videojuegos de fútbol, ​​incluido el FIFA, pero en EA Sports FC 25 ha llegado el momento de pasar el testigo a una nueva generación de futbolistas, dispuestos a competir para conseguir la máxima valoración general.

En total, nada menos que cuatro futbolistas lograron una puntuación global de 91, la más alta hasta la fecha. Lo de Lionel Messi, que llega al final de su maravillosa carrera con un total de 88, es impresionante a pesar de todo.

Los 50 mejores jugadores del EA Sports FC 25

50. Theo Hernández – 87

Club: AC Milan

Posición: Defensa izquierdo

Selección: Francia

49. Paulo Dybala – 87

Club: AS Roma

Posición: mediocampista ofensivo

Selección: Argentina

48. Alexandra Popp - 87

Club: Wolfsburgo

Posición: Goleador

Selección: Alemania

47. Bukayo Saka - 87

Club: Arsenal

Posición: Extremo derecho

Selección: Inglaterra

46. Jamal Musiala - 87

Club: Bayern Múnich

Posición: Centrocampista ofensivo

Selección: Alemania

45. Víctor Osimhen - 87

Club: Galatasaray

Posición: Goleador

Selección: Nigeria

44. William Saliba - 87

Club: Arsenal

Posición: Defensa central

Selección: Francia

43. Gregor Kobel - 88

Club: Borussia Dortmund

Selección: Suiza

Posición: Portero

42. Florian Wirtz - 88

Club: Bayer Leverkusen

Posición: Centrocampista ofensivo

Selección: Alemania

41. Christiane Endler - 88

Club: OL

Posición: Portero

Selección: Chile

40. Antonio Rudiger - 88

Club: Real Madrid

Posición: Defensa

Selección: Alemania

39. Irene Paredes - 88

Club: FC Barcelona

Selección: España

Posición: Defensa

38. Jan Oblak - 88

Club: Atlético de Madrid

Selección: Eslovenia

Posición: Portero

37. Guro Reiten - 88

Club: Chelsea

Posición: Centrocampista

Selección: Noruega

36. Wendie Renard – 88

Club: OL

Posición: Defensa central

Selección: Francia

35. Beth Mead - 88

Posición: Extremo derecho

Club: Arsenal

Selección: Inglaterra

34. Bernardo Silva – 88

Club: Manchester City

Posición: centrocampista defensivo

Selección: Portugal

33. Ederson-88

Posición: Portero

Club: Manchester City

Selección: Brasil

32. Federico Valverde – 88

Club: Real Madrid

Posición: Mediocentro

Selección: Uruguay

31. Patri Guijarro - 88

Club: FC Barcelona

Posición: Centrocampista defensivo

Selección: España

30. Robert Lewandowski - 88

Club: FC Barcelona

Posición: Goleador

Selección: Polonia

29. Rubén Días - 88

Club: Manchester City

Posición: Defensa central

Selección: Portugal

28. Antoine Griezmann – 88

Club: Atlético de Madrid

Posición: Extremo derecho

Selección: Francia

27. Kadidiatou Diani - 88

Club: Lyon

Selección: Francia

Posición: Extremo derecho

26. Debinha - 88

Club: KC

Posición: Mediocentro ofensiva

Selección: Brasil

25. Lionel Messi – 88

Club: Inter Miami

Posición: Extremo derecho

Selección: Argentina

24. Marie Katoto – 88

Club: PSG

Posición: Delantera centro

Selección: Francia

23. Phil Foden – 88

Club: Manchester City

Posición: Extremo derecho

Selección: Inglaterra

22. Mohamed Salah - 89

Club: Liverpool

Posición: Extremo derecho

Selección: Egipto

21. Marc-André ter Stegen - 89

Club: FC Barcelona

Posición: Portero

Selección: Alemania

20. Virgil van Dijk – 89

Club: Liverpool

Posición: Defensa central

Selección: Países Bajos

19. Mapi León - 89

Club:Barcelona

Posición: Defensa central

Selección: España

18. Lautaro Martínez – 89

Club: Inter de Milán

Posición: Delantero

Selección: Argentina

17. Ada Hegerberg - 89

Club: OL

Posición: Delantero

Selección: Noruega

16. Thibaut Courtois - 89

Posición: Portero

Club: Real Madrid

Selección: Bélgica

15. Alisson - 89

Posición: Portero

Club: Liverpool

Selección: Brasil

14. Sophia Smith – 89

Club: Portland

Posición: Delantero

Selección: Estados Unidos

13. Gianlugi Donnarumma - 89

Club: PSG

Posición: Portero

Selección: Italia

12. Martin Odegaard - 89

Club: Arsenal

Posición: Centrocampista ofensivo

Selección: Noruega

11. Harry Kane – 90

Club; Bayern Múnich

Posición: Delantero

Selección Inglaterra

10. Sam Kerr – 90

Club: Chelsea

Posición: Delantera

Selección: Australia

9. Kevin de Bruyne – 90

Club: Manchester City

Posición: Centrocampista ofensivo

Selección: Bélgica

8. Caroline Graham Hansen – 90

Club: FC Barcelona

Posición: Extremo derecho

Selección: Noruega

7. Vinícius Jr (89)

Club: Real Madrid

Posición: Extremo izquierdo

Selección: Brasil

6. Alexia Putellas – 90

Club: FC Barcelona

Posición: Centrocampista

Selección: España

5. Jude Bellingham – 90

Club: Real Madrid

Posición: Mediocentro

Selección: Inglaterra

4. Erling Haaland – 91

Club: Manchester City

Posición: Goleador

Selección: Noruega

3. Aitana Bonmatí – 91

Club: FC Barcelona

Posición: Centrocampista

Selección: España

2. Rodri - 91

Club: Manchester City

Posición: Centrocampista defensivo

Selección: España

1. Kylian Mbappé – 91

Club: Real Madrid

Posición: Delantero

Selección: Francia