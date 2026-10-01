Los mejores jugadores que el Manchester City fichó con "financiación encubierta" - rankeados

La histórica causa financiera que involucra al Manchester City volvió a poner bajo la lupa la manera en la que el club construyó su etapa de mayor éxito en Europa. Las 115 acusaciones y los distintos procedimientos generaron un debate que trascendió los despachos y alcanzó inevitablemente a los títulos conseguidos durante este periodo.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Sin embargo, una cuestión es la responsabilidad de la institución y otra muy diferente la de los futbolistas que defendieron su camiseta. Los jugadores que llegaron al conjunto inglés no son responsables de las cuestiones administrativas investigadas al club.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Several Premier League clubs believe relegating Manchester City to the Championship for just ONE season would NOT be enough punishment.



Executives at a number of clubs are pushing for a sanction that would result in Manchester City being absent from the… pic.twitter.com/470h1C66PA — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 30, 2026

De hecho, muchos de ellos fueron protagonistas directos de una transformación deportiva que llevó al equipo a conquistar títulos nacionales e internacionales.

El City no solo tuvo la capacidad económica para realizar grandes incorporaciones durante ese periodo. También consiguió convertir buena parte de esas inversiones en futbolistas determinantes.

A continuación, estos son los 15 fichajes más destacados de aquella etapa:

15. Leroy Sané

Manchester City v Huddersfield Town - Premier League | Michael Regan/GettyImages



El alemán llegó como una de las grandes promesas del fútbol europeo y rápidamente justificó las expectativas. Su velocidad, cambio de ritmo y capacidad para superar rivales lo convirtieron rápidamente en una de las armas más peligrosas del Manchester City.



En la temporada 2017/18 registró 25 participaciones de gol en la Premier League y fue elegido Mejor Jugador Joven del Año por la PFA.



Finalmente, una lesión de ligamento cruzado en la Community Shield de 2019 frenó su progresión y terminó marchándose al Bayern Múnich.

14. Gabriel Jesus

Manchester City v Everton FC - Premier League | Michael Regan/GettyImages

El brasileño aterrizó en Manchester con apenas 19 años y se adaptó rápidamente al fútbol de Guardiola.



Aunque nunca llegó a convertirse en la gran estrella ofensiva del equipo, su polivalencia y capacidad para jugar tanto como delantero como por las bandas le permitieron tener un papel relevante durante más de cinco temporadas.



Entre sus momentos más recordados aparece el gol que aseguró los 100 puntos del Manchester City en la Premier League 2017/18. Cuando abandonó el club en 2022, lo hizo después de haber acumulado una importante cantidad de títulos.

13. Aymeric Laporte

Manchester City v Everton - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Laporte se convirtió durante varios años en una referencia de la defensa del City. Su calidad para iniciar las jugadas desde atrás encajó perfectamente en el modelo de Guardiola.



El español se convirtió en una pieza fundamental de la defensa y tuvo una temporada especialmente destacada en 2018/19. Sin embargo, una grave lesión de rodilla sufrida al comienzo de la campaña siguiente frenó su progresión y afectó su protagonismo.



Aun así, consiguió dejar su sello en una final importante: marcó el gol que le dio al City la Copa de la Liga de 2021.

12. Carlos Tévez

Manchester City v Chelsea - Premier League | Alex Livesey/GettyImages

El fichaje de Carlos Tévez en 2009 tuvo un peso que fue mucho más allá de lo deportivo. El argentino acababa de pasar dos temporadas en el Manchester United: conquistó dos Premier League y una Champions League, aunque decidió no continuar en Old Trafford y cruzó la ciudad para convertirse en una de las caras del ambicioso proyecto del City.



Tévez fue una de las primeras grandes estrellas del nuevo proyecto y, dentro del campo de juego, respondió con goles. Durante sus cuatro años en el club marcó 104 tantos y conquistó una tercera Premier League.

11. John Stones

Manchester City v West Ham United - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Cuando el Manchester City pagó por John Stones en 2016, el defensor inglés se convirtió en uno de los zagueros más caros del mundo. Sin embargo, su primera temporada estuvo lejos de ser sencilla. Los errores individuales alimentaron las dudas sobre su adaptación y hasta se especuló con que Guardiola podía prescindir de él.



El entrenador mantuvo su confianza y, con el paso de los años, Stones se convirtió en un futbolista fundamental para la defensa; posteriormente, adquirió una nueva dimensión al participar en la construcción desde posiciones de mediocampo. Las lesiones fueron un obstáculo recurrente, pero no impidieron que construyera una extensa trayectoria en Manchester.

10. Kyle Walker

FC Internazionale v Manchester City FC - UEFA Champions League Final 2022/23 | Jonathan Moscrop/GettyImages

Después de una primera temporada decepcionante de Guardiola en Inglaterra, el Manchester City decidió reforzar su defensa con uno de los laterales más destacados de la Premier League: Kyle Walker llegó desde Tottenham en 2017 después de haber sido una pieza importante en el equipo de Mauricio Pochettino.



Las dudas pasaban por saber si su perfil podía adaptarse a las exigencias tácticas del entrenador español, pero Walker terminó despejándolas rápidamente.



Su velocidad para corregir a campo abierto, su potencia física y su capacidad defensiva lo convirtieron en uno de los jugadores de mayor confianza de Guardiola. Durante su etapa en el club superó las 300 apariciones.

9. Raheem Sterling

Manchester City v Atalanta: Group C - UEFA Champions League | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

El paso de Raheem Sterling por el Manchester City representó probablemente el periodo más productivo de su carrera. El inglés había llegado procedente del Liverpool en 2015, pero sus primeras actuaciones no terminaron de convencer a todos.



La llegada de Guardiola cambió su panorama y Sterling se convirtió en un atacante mucho más decisivo; desarrolló una notable capacidad para aparecer en el lugar indicado dentro del área. Entre 2017/18 y 2019/20 marcó 55 goles en la Premier League, incluidos 20 en la última de esas campañas.



Su etapa terminó en 2022, cuando fue transferido al Chelsea, después de haber participado directamente en 218 goles durante 339 partidos con el City.

8. Fernandinho

Manchester City v Everton - Premier League | Pool/GettyImages

Fernandinho llegó al Manchester City en 2013, antes de la segunda conquista de la Premier League del club, todavía bajo la conducción de Manuel Pellegrini. Desde el comienzo ofreció equilibrio y regularidad en el mediocampo, aunque su verdadero impacto crecería posteriormente con Guardiola.



El brasileño se convirtió en el jugador encargado de proteger a sus compañeros, recuperar la pelota y controlar la zona central. Su importancia fue tal que asumió la capitanía en 2020, después de haber pasado años como uno de los futbolistas más confiables del plantel.

7. Ederson

Manchester City v Aston Villa - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Después de una temporada complicada en el arco, el Manchester City encontró en Ederson una solución que terminaría modificando la manera de entender el puesto. El brasileño llegó desde el Benfica en 2017 y rápidamente sorprendió por una cualidad que encajaba a la perfección con la filosofía de Guardiola: su extraordinario manejo de la pelota.



Ederson no solo era capaz de detener remates, sino también de iniciar ataques con pases largos y precisos. Su presencia permitió al City asumir todavía más riesgos en la salida y consolidar una forma de jugar que después se convirtió en referencia. Antes de dejar el club en 2025, disputó 372 partidos.

6. İlkay Gündoğan

Manchester City v Aston Villa - Premier League | Michael Regan/GettyImages

El alemán fue el primer fichaje de Pep Guardiola como entrenador del Manchester City y terminó demostrando que aquella elección no fue casualidad. Su incorporación desde el Borussia Dortmund tuvo un coste relativamente bajo en comparación con otros grandes movimientos del club, pero su impacto deportivo fue enorme.



Gündoğan podía actuar como mediocentro, controlar el ritmo del partido o aparecer cerca del área como un atacante más. Esa capacidad de adaptarse a diferentes necesidades tácticas lo convirtió en uno de los grandes comodines de Guardiola.



Además, asumió la capitanía y protagonizó algunos de los momentos más importantes de la historia reciente del equipo.

Manchester City v West Ham United - Premier League | Naomi Baker/GettyImages

5. Yaya Touré

Manchester City v Stoke City - FA Cup Final | Michael Regan - The FA/GettyImages

Antes de convertirse en uno de los equipos dominantes de Europa, el Manchester City necesitaba futbolistas capaces de cambiar su estatus y Yaya Touré fue uno de ellos. El marfileño llegó desde el FC Barcelona en 2010 y ofrecía una combinación de potencia, técnica y capacidad goleadora difícil de encontrar en el fútbol europeo.



Su gol en la final de la FA Cup de 2011 ante Stoke City permitió al City conquistar su primer gran trofeo en 35 años y marcó el comienzo de una nueva etapa. Pero su mejor versión todavía estaba por llegar.



En la temporada 2013/14 anotó 20 goles en la Premier League desde el mediocampo, una cifra extraordinaria que refleja el dominio que ejerció durante ese periodo.

4. Bernardo Silva

Manchester City v Everton - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Bernardo Silva llegó desde el AS Monaco como un futbolista ofensivo, creativo y con enorme capacidad para jugar entre líneas. Con Guardiola terminó adquiriendo nuevas responsabilidades y se transformó progresivamente en un centrocampista mucho más completo.



Su técnica, sacrificio y capacidad para presionar durante los 90 minutos lo convirtieron en uno de los grandes referentes del entrenador español.



Su evolución representa uno de los mejores ejemplos de cómo Guardiola consiguió modificar el perfil de algunos de sus jugadores.

3. David Silva

Brighton & Hove Albion v Manchester City - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

David Silva fue mucho más que un buen fichaje para el Manchester City. El español fue uno de los futbolistas que ayudaron a transformar la identidad futbolística del club.



Llegó en 2010 y permaneció durante toda esa década, desde sus primeros años en Inglaterra hasta convertirse en uno de los grandes referentes de la institución.



Su zurda, visión de juego y capacidad para encontrar espacios cambiaron la manera en la que el City atacaba. Silva fue fundamental en los primeros títulos de Premier League y desarrolló una relación futbolística especialmente productiva con Guardiola.



Cuando abandonó el club en 2020, ya había dejado una huella profunda en una de las épocas más exitosas de su historia.

2. Sergio Agüero

Sunderland v Manchester City - Premier League | Mike Hewitt/GettyImages

Sergio "Kun" Agüero es uno de los nombres inevitables cuando se habla de la transformación del Manchester City. El argentino llegó en 2011 y rápidamente se convirtió en el principal referente ofensivo del equipo. Su capacidad para definir dentro del área, atacar espacios y marcar en momentos decisivos lo convirtió en una figura histórica.



Su legado está inevitablemente ligado al gol ante Queens Park Rangers en 2012, cuando apareció en los últimos segundos para darle al City su primera Premier League de la era moderna.



Pero reducir su impacto a ese momento sería insuficiente: Agüero terminó como máximo goleador histórico del club, con 260 tantos, y cerró su etapa como uno de los grandes delanteros de la historia de la liga inglesa.

1. Kevin De Bruyne

AFC Bournemouth v Manchester City - Emirates FA Cup Quarter Final | Harry Murphy - Danehouse/GettyImages

Kevin De Bruyne tuvo que abandonar el Chelsea para demostrar todo su potencial en otro país. Después de una etapa complicada bajo las órdenes de José Mourinho, el belga brilló en Wolfsburg y regresó a Inglaterra en 2015 dispuesto a demostrar que podía triunfar en la Premier League.



En Manchester encontró el escenario ideal. Su visión, precisión en los pases, capacidad para romper líneas y facilidad para generar ocasiones lo transformaron en uno de los mejores centrocampistas de su generación.



A lo largo de su etapa en el City disputó 422 partidos, marcó 108 goles y repartió 177 asistencias, además de conquistar 16 títulos importantes.