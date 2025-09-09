Los mejores jugadores que vistieron la camiseta del Manchester City y del Liverpool

En el mundo del fútbol, hay pocos movimientos más impactantes que ver a un jugador cambiar de colores entre dos clubes rivales. En la rica historia de la Premier League, algunos futbolistas han tenido el privilegio (o desafío) de vestir tanto la camiseta del Manchester City como la del Liverpool.

Este fin de semana ambos equipos se enfrentan en la 13ª jornada de la Premier, y aprovechando la ocasión aquí os presentamos una lista de jugadores que han dejado una marca indeleble en ambos clubes.

1. Mario Balotelli

Manchester United v Manchester City - Premier League | Laurence Griffiths/GettyImages

-Manchester City (2010-2013): Conocido por su carácter y habilidades únicas, Balotelli fue una figura colorida durante su tiempo en el City.







-Liverpool (2014-2015): Balotelli buscó redimirse en Anfield, aunque su paso por el Liverpool fue menos destacado que en el City.

2. Daniel Sturridge

Mansfield Town v Liverpool - FA Cup Third Round | Laurence Griffiths/GettyImages

-Manchester City (2006-2009): Sturridge comenzó su carrera profesional en el City, demostrando ser un delantero con gran olfato goleador.







-Liverpool (2013-2019): Después de un breve paso por Chelsea, Sturridge se unió al Liverpool, donde formó parte de la famosa delantera que llevó al equipo a la final de la UEFA Champions League en 2018.

3. James Milner

Real Madrid v Liverpool - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

-Manchester City (2010-2015): Milner desempeñó un papel versátil en el mediocampo del City, contribuyendo tanto en la Premier League como en la exitosa campaña por Europa.







-Liverpool (2015-2022): Milner ha sido un activo valioso para el Liverpool, siendo un líder en el campo y aportando experiencia a un equipo ambicioso.

4. Nicolás Anelka

Manchester City V Arsenal, Premier League | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

-Manchester City (2002-2005): Anelka aportó su experiencia y calidad al ataque del City antes de embarcarse en nuevas aventuras.







-Liverpool (2001-2002): Aunque su tiempo en Anfield fue breve, Anelka dejó su huella como delantero talentoso.

5. Kolo Touré

Barnsley v Manchester City - Pre Season Friendly | Matthew Lewis/GettyImages

-Manchester City (2009-2013): El defensor marfileño formó parte de la transición del City hacia la élite del fútbol inglés.







-Liverpool (2013-2016): Touré aportó su experiencia y solidez defensiva al Liverpool, contribuyendo en varias competiciones.

6. Robbie Fowler

FA Cup Final | Shaun Botterill/GettyImages

-Manchester City (2003-2006): El legendario delantero inglés cerró su carrera en la Premier League con el City, aportando veteranía y liderazgo.







-Liverpool (1993-2001, 2006-2007): Fowler es una figura icónica en Anfield, donde es recordado como uno de los mejores goleadores de la historia moderna del club.

7. Raheem Sterling

Liverpool v Southend United - FA Youth Cup | Clive Brunskill/GettyImages

-Manchester City (2015-2022): Sterling se convirtió en una fuerza destacada en el ataque del City, contribuyendo con goles y asistencias clave durante su tiempo en el Etihad Stadium.



-Liverpool (2010-2015): Antes de su traslado a Manchester, Sterling emergió como una joven promesa en Anfield, mostrando destellos de su brillantez futbolística.