Los mejores laterales derechos jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 26
Los laterales en el modo carrera del EA Sports FC 26 son fundamentales. Ya se que tengas estilo de contrapresión o juego por las bandas, su desarrollo e involucramiento en el partido es muchísimo.
Por lo tanto, necesitas talento joven y veloz para esta posición. Recuerda que para esta lista son futbolistas menores de 23 años y con valor menor a los 45 millones de euros.
1. Givairo Read (Feyenoord)
Con 13 millones de euros te haces del lateral derecho con más potencial del juego. Los Países bajos se caracterizan por siempre generar buenos prospectos en esta posición y el joven de 19 años te dará un lateral de buen ataque, buenas cualidades físicas y una defensa decente.
Rating: 75
Potencial: 88
2. Tino Livramento (Newcastle)
Un invitado constante en esta lista cada año. El lateral del Newcastle tiene excelente media para ser titular inmediatamente y es sumamente completo en todos los aspectos. Eso sí, con un valor de 31.5 millones de euros, no será fácil de conseguir.
Rating: 80
Potencial: 86
3. Joaquin Seys (Club Brujas)
El club belga tiene a dos de los mejores prospectos en esta posición. Seys también puede jugar de lateral izquierdo con sus cuatro estrellas de pierna mala. Sin embargo, en el plan de desarrollo tendrás que mejorarlo en cuestión defensiva.
Rating: 73
Potencial: 86
4. Jon Mikel Aramburu (Real Sociedad)
El segundo mejor venezolano del juego y el que tiene mayor potencial. Su fichaje puede ser un poco costoso (22.5 millones de euros), pero te llevas a un lateral con un gran trabajo defensivo, solo que no es el más veloz.
Rating: 77
Potencial: 85
5. Wesley (AS Roma)
El brasileño, con media de 91 en velocidad, es de los más rápidos en su posición. Además es muy completo ofensiva y defensivamente, por lo que te llevas a un lateral de los mejores para el modo carrera.
Rating: 77
Potencial: 85
6. Martim Fernandes (Porto)
Con la salida de Joao Mario a la Juventus, Fernandes con apenas 19 años tomó la titularidad y es un gran prospecto en la posición. Sin embargo, al jugar también de medio por derecha, las cuestiones defensivas tienen que trabajarse en el plan de desarrollo.
Rating: 75
Potencial: 85
7. Josh Acheampong (Chelsea)
El chico de 19 años tiene un gran crecimiento y con un valor de 3.6 millones de euros, es un fichaje muy accesible. Podría llegar también en calidad de préstamo y así puedes aprovechar la opción a compra. Eso sí, es otro que tiene que ser trabajado en sus temas defensivos.
Rating: 70
Potencial: 85
8. Elias Baum (Eintracht Frankfurt)
Es una constante en este listado tener mucho potencial, pero poco trabajo defensivo. El alemán de 19 años de edad puede convertirse en un excelente lateral derecho para tu modo carrera y con un valor de 5.5 millones de euros, muy accesible. Eso sí, va a necesitar minutos y trabajo en el plan de desarrollo.
Rating: 72
Potencial: 84
9. Kyriani Sabbe (Club Brujas)
Casi 90 de balance, buena velocidad, pero de nuevo, otro lateral derecho que no defiende del todo bien. El belga de 20 años tiene un costo accesible, 4.3 millones de euros, pero hay que tenerle paciencia a la hora de ficharle.
Rating: 71
Potencial: 84
10. Rico Lewis (Manchester City)
El inglés ya es un jugador constante en el Manchester City y será difícil ficharle. Sin embargo, su potencial a comparación del FC 25 bajó y por eso es que está en este lugar de la lista. Junto con Livramento, es de los más completos en todas sus calificaciones.
Rating: 77
Potencial: 84
Nombre
Club
Edad
Rating
Potencial
Valor
Givairo Read
Feyenoord
19
75
88
13 mde
Tino Livramento
Newcastle
22
80
86
31.5 mde
Joaquin Seys
Club Brujas
20
73
86
7 mde
Jon Mikel Aramburu
Real Sociedad
22
77
85
22.5 mde
Wesley
AS Roma
21
77
85
22.5 mde
Martim Fernandes
Porto
19
75
85
11.5 mde
Josh Acheampong
Chelsea
19
70
85
3.6 mde
Elias Baum
Eintracht Frankfurt
19
72
84
5.5 mde
Kyriani Sabbe
Club Brujas
20
71
84
4.3 mde
Rico Lewis
Manchester City
20
77
84
20 mde
*mde: millones de euros
Menciones especiales
- Conor Bradley (Liverpool)
- Carmona (Sevilla)
- Arnau Martínez (Girona)
- Malo Gusto (Chelsea)
- Semm Renders (Royal Antwerp FC)
- Zakaria El Ouahdi (KRC Genk)
- Tiago Santos (Lille OSC)
- Juanlu Sánchez (Sevilla)
- Omar El Hilali (Espanyol)
- Colby Donovan (Celtic)
Growth y Content Manager, papá de Valentín, coach de flag football, hincha de Cruz Azul y fiel creyente de la escuela del Lavolpismo.