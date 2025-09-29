Los mejores laterales derechos jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 26

Los laterales en el modo carrera del EA Sports FC 26 son fundamentales. Ya se que tengas estilo de contrapresión o juego por las bandas, su desarrollo e involucramiento en el partido es muchísimo.

Por lo tanto, necesitas talento joven y veloz para esta posición. Recuerda que para esta lista son futbolistas menores de 23 años y con valor menor a los 45 millones de euros.

1. Givairo Read (Feyenoord)

AZ Alkmaar v Feyenoord - Dutch Eredivisie | Soccrates Images/GettyImages

Con 13 millones de euros te haces del lateral derecho con más potencial del juego. Los Países bajos se caracterizan por siempre generar buenos prospectos en esta posición y el joven de 19 años te dará un lateral de buen ataque, buenas cualidades físicas y una defensa decente.



Rating: 75

Potencial: 88

2. Tino Livramento (Newcastle)

FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-ARSENAL | ANDY BUCHANAN/GettyImages

Un invitado constante en esta lista cada año. El lateral del Newcastle tiene excelente media para ser titular inmediatamente y es sumamente completo en todos los aspectos. Eso sí, con un valor de 31.5 millones de euros, no será fácil de conseguir.



Rating: 80

Potencial: 86

3. Joaquin Seys (Club Brujas)

Club Brugge v Rangers - UEFA Champions League Play-offs Round Second Leg | Alex Bierens de Haan/GettyImages

El club belga tiene a dos de los mejores prospectos en esta posición. Seys también puede jugar de lateral izquierdo con sus cuatro estrellas de pierna mala. Sin embargo, en el plan de desarrollo tendrás que mejorarlo en cuestión defensiva.



Rating: 73

Potencial: 86

4. Jon Mikel Aramburu (Real Sociedad)

CA Osasuna v Real Sociedad - La Liga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El segundo mejor venezolano del juego y el que tiene mayor potencial. Su fichaje puede ser un poco costoso (22.5 millones de euros), pero te llevas a un lateral con un gran trabajo defensivo, solo que no es el más veloz.



Rating: 77

Potencial: 85

5. Wesley (AS Roma)

AS Roma v Torino FC - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

El brasileño, con media de 91 en velocidad, es de los más rápidos en su posición. Además es muy completo ofensiva y defensivamente, por lo que te llevas a un lateral de los mejores para el modo carrera.



Rating: 77

Potencial: 85

6. Martim Fernandes (Porto)

FC Porto v Vitória SC - Primeira Liga | Diogo Cardoso/GettyImages

Con la salida de Joao Mario a la Juventus, Fernandes con apenas 19 años tomó la titularidad y es un gran prospecto en la posición. Sin embargo, al jugar también de medio por derecha, las cuestiones defensivas tienen que trabajarse en el plan de desarrollo.



Rating: 75

Potencial: 85

7. Josh Acheampong (Chelsea)

Chelsea v Crystal Palace - Premier League | Nigel French/Allstar/GettyImages

El chico de 19 años tiene un gran crecimiento y con un valor de 3.6 millones de euros, es un fichaje muy accesible. Podría llegar también en calidad de préstamo y así puedes aprovechar la opción a compra. Eso sí, es otro que tiene que ser trabajado en sus temas defensivos.



Rating: 70

Potencial: 85

8. Elias Baum (Eintracht Frankfurt)

1. FC Köln v SV 07 Elversberg - Second Bundesliga | Pau Barrena/GettyImages

Es una constante en este listado tener mucho potencial, pero poco trabajo defensivo. El alemán de 19 años de edad puede convertirse en un excelente lateral derecho para tu modo carrera y con un valor de 5.5 millones de euros, muy accesible. Eso sí, va a necesitar minutos y trabajo en el plan de desarrollo.



Rating: 72

Potencial: 84

9. Kyriani Sabbe (Club Brujas)

Club Brugge KV v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

Casi 90 de balance, buena velocidad, pero de nuevo, otro lateral derecho que no defiende del todo bien. El belga de 20 años tiene un costo accesible, 4.3 millones de euros, pero hay que tenerle paciencia a la hora de ficharle.



Rating: 71

Potencial: 84

10. Rico Lewis (Manchester City)

Manchester City v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Molly Darlington/Copa/GettyImages

El inglés ya es un jugador constante en el Manchester City y será difícil ficharle. Sin embargo, su potencial a comparación del FC 25 bajó y por eso es que está en este lugar de la lista. Junto con Livramento, es de los más completos en todas sus calificaciones.



Rating: 77

Potencial: 84

Nombre Club Edad Rating Potencial Valor Givairo Read Feyenoord 19 75 88 13 mde Tino Livramento Newcastle 22 80 86 31.5 mde Joaquin Seys Club Brujas 20 73 86 7 mde Jon Mikel Aramburu Real Sociedad 22 77 85 22.5 mde Wesley AS Roma 21 77 85 22.5 mde Martim Fernandes Porto 19 75 85 11.5 mde Josh Acheampong Chelsea 19 70 85 3.6 mde Elias Baum Eintracht Frankfurt 19 72 84 5.5 mde Kyriani Sabbe Club Brujas 20 71 84 4.3 mde Rico Lewis Manchester City 20 77 84 20 mde

*mde: millones de euros

Menciones especiales