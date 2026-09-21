Los mejores laterales derechos jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 27
En el videojuego EA Sports FC 27 el juego por las bandas tomará gran importancia. Ahora que el gameplay evitó que se pueda enviar al lateral o el extremo a correr sin que se frenada, los ataques en diagonal exigirán un mejor juego en cuanto a precisión de pases y velocidad. Por lo tanto, los laterales serán uno de tus mejores aliados si los sabes desarrollar en tu modo carrera.
Cabe recordar que hay dos factores para la creación de esta lista. Primero, no superar los 35 millones de euros como valor en el juego y segundo, tener 23 años o menos para que pueda darse un buen desarrollo durante tu modo carrera. Por lo tanto, nombres como Michael Kayode o Tino Livramento quedaron fuera.
Nombre
Club
Edad
Rating
Potencial
Valor
Givairo Read
Feyenoord
20
76
88
17.5 mde
Marco Palestra
Chelsea
21
78
86
30 mde
Alberto Costa
Porto
22
78
86
30 mde
Martim Fernandes
Porto
20
76
86
15.5 mde
Diogo Travassos
Sporting Braga
22
74
85
9 mde
Daniel Banjaqui
Benfica
18
63
85
1.5 mde
Xavi Espart
Barcelona
19
71
85
4.3 mde
Álex Jiménez
Fiorentina
21
79
84
25 mde
Kyriani Sabbe
Club Brujas
21
72
84
5.5 mde
Conor Bradley
Liverpool
22
79
84
25 mde
1. Givairo Read ( Feyenoord)
Por segundo año consecutivo Givairo es la mejor opción para fichar como lateral derecho. Sumamente joven y completo en todos los aspectos. Además, al estar en la Eredivisie su sueldo es sumamente accesible. Solo ojo, que seguro entrarás en una guerra de ofertas porque más de un club se interesará en él.
Rating: 76
Potencial: 88
2. Marco Palestra (Chelsea)
De lo poco rescatable que hay en cuanto a talento joven italiano para este FC 27. Si estás buscando velocidad inmediata, el ex Cagliari es una excelente opción con 90 de media en velocidad y aceleración.
Rating: 78
Potencial: 86
3. Alberto Costa (Porto)
Tiene algunos problemas de velocidad y de uso del perfil débil, solo dos estrellas, pero tiene gran potencial de desarrollo y su 88 de media en stamina te dará un futbolista que no tendrás que cambiar durante los 90 minutos. Eso sí, es un fichaje caro.
Rating: 78
Potencial: 86
4. Martim Fernandes (Porto)
El canterano del club tiene enfrente a Costa por lo que puede ser un fichaje más accesible, además de un costo mucho menor. Es un jugador completo, pero no que destaca en ninguna área en particular, así que puedes desarrollar como más te agrade y necesites.
Rating: 76
Potencial: 86
5. Diogo Travassos (Sporting Braga)
Otro portugués en la lista. Martins Travassos tiene una gran ventaja que es que puede jugar por toda la banda, tanto extremo como medio y lo puede hacer en ambos perfiles con sus cinco estrellas de pie débil. Sumándole a esto su bajo costo, es de lo mejor de esta lista para el modo carrera.
Rating: 74
Potencial: 85
6. Daniel Banjaqui (Benfica)
Si eres un club sin mucho presupuesto, este joven portugués será tu mejor opción. Está claro que tendrás que tenerle paciencia para desarrollarle, pero por el poco costo que tienes que pagar por él, en un par de temporadas tendrás a uno de los mejores laterales derechos del juego.
Rating: 63
Potencial: 85
7. Xavi Espart (Barcelona)
La Masía siempre está dando joyas para su club y para el modo carrera. Espart tiene la difícil tarea de ser suplente de Jules Koundé, por lo que un préstamo o una compra definitiva son muy viables en tu modo carrera.
Rating: 71
Potencial: 85
8. Álex Jiménez (Fiorentina)
El español está a préstamo en el equipo italiano y eso puede complicar su fichaje. Cuando regrese al Bournemouth será un poco más caro y difícil de conseguir pero puede ser uno de los laterales más completos en el juego, sobre todo a nivel físico.
Rating: 79
Potencial: 84
9. Kyriani Sabbe (Club Brujas)
El belga también está en esta lista por segundo año seguido. Puede jugar en ambas bandas y también adelantarse como mediocampista, pero no te generará gran peligro al ataque. Su potencial bajó en esta edición, pero sigue siendo una opción viable por sueldo y valor.
Rating: 72
Potencial: 84
10. Conor Bradley (Liverpool)
Al tener a Frimpong como primera opción en los Reds, Conor puede salir en calidad de préstamo o venta definitiva. Sin embargo, hay un gran problema con él que es su sueldo semanal, con casi 100 mil euros.
Si eres un club con buen presupuesto y necesidad en la posición, Bradley es buena opción para tomar rápidamente la titularidad y no tener que esperar tanto a su desarrollo.
Rating: 79
Potencial: 84
Menciones especiales
- Malo Gusto (Chelsea)
- Lushendry Martes (Sparta Rotterdam)
- Elijah Dijkstra (AZ Alkmaar)
- Dani Budesca (Córdoba CF)
- Héctor Fort (Real Sociedad)
- Elias Baum (Eintracht Frankfurt)
- Rico Lewis (Manchester City)
- Mattia Zanotti (FC Lugano)
- Fresneda (Sporting)
- Jon Mikel Aramburu (Real Sociedad)
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Growth y Content Manager, papá de Valentín, coach de flag football, hincha de Cruz Azul y fiel creyente de la escuela del Lavolpismo.