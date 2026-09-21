Los mejores laterales derechos jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 27

En el videojuego EA Sports FC 27 el juego por las bandas tomará gran importancia. Ahora que el gameplay evitó que se pueda enviar al lateral o el extremo a correr sin que se frenada, los ataques en diagonal exigirán un mejor juego en cuanto a precisión de pases y velocidad. Por lo tanto, los laterales serán uno de tus mejores aliados si los sabes desarrollar en tu modo carrera.

Cabe recordar que hay dos factores para la creación de esta lista. Primero, no superar los 35 millones de euros como valor en el juego y segundo, tener 23 años o menos para que pueda darse un buen desarrollo durante tu modo carrera. Por lo tanto, nombres como Michael Kayode o Tino Livramento quedaron fuera.

Nombre Club Edad Rating Potencial Valor Givairo Read Feyenoord 20 76 88 17.5 mde Marco Palestra Chelsea 21 78 86 30 mde Alberto Costa Porto 22 78 86 30 mde Martim Fernandes Porto 20 76 86 15.5 mde Diogo Travassos Sporting Braga 22 74 85 9 mde Daniel Banjaqui Benfica 18 63 85 1.5 mde Xavi Espart Barcelona 19 71 85 4.3 mde Álex Jiménez Fiorentina 21 79 84 25 mde Kyriani Sabbe Club Brujas 21 72 84 5.5 mde Conor Bradley Liverpool 22 79 84 25 mde

1. Givairo Read ( Feyenoord)

UEFA Under 19 Championship Northern IrelandNetherlands U19 v France U19 | ANP/GettyImages

Por segundo año consecutivo Givairo es la mejor opción para fichar como lateral derecho. Sumamente joven y completo en todos los aspectos. Además, al estar en la Eredivisie su sueldo es sumamente accesible. Solo ojo, que seguro entrarás en una guerra de ofertas porque más de un club se interesará en él.



Rating: 76

Potencial: 88

2. Marco Palestra (Chelsea)

Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season Friendly | Ryan Pierse/GettyImages

De lo poco rescatable que hay en cuanto a talento joven italiano para este FC 27. Si estás buscando velocidad inmediata, el ex Cagliari es una excelente opción con 90 de media en velocidad y aceleración.



Rating: 78

Potencial: 86

3. Alberto Costa (Porto)

Nottingham Forest FC v FC Porto - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3 | Visionhaus/GettyImages

Tiene algunos problemas de velocidad y de uso del perfil débil, solo dos estrellas, pero tiene gran potencial de desarrollo y su 88 de media en stamina te dará un futbolista que no tendrás que cambiar durante los 90 minutos. Eso sí, es un fichaje caro.



Rating: 78

Potencial: 86

4. Martim Fernandes (Porto)

FC Porto v SL Benfica - Liga Portugal Betclic 2026/27 | DeFodi Images/GettyImages

El canterano del club tiene enfrente a Costa por lo que puede ser un fichaje más accesible, además de un costo mucho menor. Es un jugador completo, pero no que destaca en ninguna área en particular, así que puedes desarrollar como más te agrade y necesites.



Rating: 76

Potencial: 86

5. Diogo Travassos (Sporting Braga)

SC Braga v Vitoria SC - Liga Portugal Betclic 2026/27 | Sports Press Photo/GettyImages

Otro portugués en la lista. Martins Travassos tiene una gran ventaja que es que puede jugar por toda la banda, tanto extremo como medio y lo puede hacer en ambos perfiles con sus cinco estrellas de pie débil. Sumándole a esto su bajo costo, es de lo mejor de esta lista para el modo carrera.



Rating: 74

Potencial: 85

6. Daniel Banjaqui (Benfica)

AC Milan v SL Benfica - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1 | DeFodi Images/GettyImages

Si eres un club sin mucho presupuesto, este joven portugués será tu mejor opción. Está claro que tendrás que tenerle paciencia para desarrollarle, pero por el poco costo que tienes que pagar por él, en un par de temporadas tendrás a uno de los mejores laterales derechos del juego.



Rating: 63

Potencial: 85

7. Xavi Espart (Barcelona)

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

La Masía siempre está dando joyas para su club y para el modo carrera. Espart tiene la difícil tarea de ser suplente de Jules Koundé, por lo que un préstamo o una compra definitiva son muy viables en tu modo carrera.



Rating: 71

Potencial: 85

8. Álex Jiménez (Fiorentina)

ACF Fiorentina v SSC Napoli - Serie A 2026/27 | Gabriele Maltinti/GettyImages

El español está a préstamo en el equipo italiano y eso puede complicar su fichaje. Cuando regrese al Bournemouth será un poco más caro y difícil de conseguir pero puede ser uno de los laterales más completos en el juego, sobre todo a nivel físico.



Rating: 79

Potencial: 84

9. Kyriani Sabbe (Club Brujas)

UEFA, Champions League Club Brugge v Aston Villa | ANP/GettyImages

El belga también está en esta lista por segundo año seguido. Puede jugar en ambas bandas y también adelantarse como mediocampista, pero no te generará gran peligro al ataque. Su potencial bajó en esta edición, pero sigue siendo una opción viable por sueldo y valor.



Rating: 72

Potencial: 84

10. Conor Bradley (Liverpool)

Arsenal v Liverpool - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

Al tener a Frimpong como primera opción en los Reds, Conor puede salir en calidad de préstamo o venta definitiva. Sin embargo, hay un gran problema con él que es su sueldo semanal, con casi 100 mil euros.



Si eres un club con buen presupuesto y necesidad en la posición, Bradley es buena opción para tomar rápidamente la titularidad y no tener que esperar tanto a su desarrollo.



Rating: 79

Potencial: 84

Menciones especiales

Malo Gusto (Chelsea)

Lushendry Martes (Sparta Rotterdam)

Elijah Dijkstra (AZ Alkmaar)

Dani Budesca (Córdoba CF)

Héctor Fort (Real Sociedad)

Elias Baum (Eintracht Frankfurt)

Rico Lewis (Manchester City)

Mattia Zanotti (FC Lugano)

Fresneda (Sporting)

Jon Mikel Aramburu (Real Sociedad)