Los mejores laterales izquierdos del EA Sports FC 25 - ratings confirmados

¿Listo para reforzar las bandas? Ya puedes consultar cuáles son los mejores laterales izquierdos en el EA Sports FC 25, pues ya están disponibles los ratings de los mejores jugadores este año, según su posición.

A continuación te decimos cuáles son los mejores en esta demarcación, ordenados y con sus mejores condiciones, ya sea por su habilidad con el balón o su portento físico. Prepara bien tu once este año y recuerda que también puedes consultar cuáles son los mejores mediocentros defensivos.

Top-10 de los mejores laterales izquierdos de EA Sports FC 25

10. Lisa Boattin

Houston Dash v Orlando Pride | Kenneth Richmond/GettyImages

Lisa Boattin mide 1.60 metros y tiene 27 años. Pertenece a la Juventus y sus mejores cualidades están en Reactions (89) y Stamina (88).







Rating: 84

9. Hannah Blundell

Manchester United v Chelsea FC - Barclays Women´s Super League | Chloe Knott - Danehouse/GettyImages

Con su 1.63 metros y 30 años cumplidos, Hannah Blundell brilla en el Manchester United, principalmente bajo los rubros de Def Awareness (87), Interceptions y Standing Tackle (86).



Rating: 84

8. Andrew Robertson

Scotland v Belarus - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Ian MacNicol/GettyImages

Andrew Robertson aparece en el octavo lugar, con su 1.78 metros de altura y 30 años cumplidos. El jugador del Liverpool tiene sus mejores condiciones en Stamina (93) y Crossing (87).



Rating: 85

7. Katie McCabe

Manchester City v Arsenal - Barclays Women's Super League | Charlotte Tattersall/GettyImages

La jugadora del Arsenal, Katie McCabe, es una de las laterales zurdas más codiciadas. Tiene sus mejores rubros en Agression (93) y Stamina (92), pero también sobresale en Crossing (87) y Def Awareness (86).



Rating: 85

6. Ona Batlle

FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Judit Cartiel/GettyImages

Ona Batlle es lateral en el FC Barcelona, mide 1.60 metros y tiene 25 años, pero sus mejores condiciones están en Stamina (90), Balance, Crossing y Short Passing (85).



Rating: 85

5. Selma Bacha

France v Germany - UEFA Women's EURO 2025 Quarter-Final | Maryam Majd/GettyImages

Con 1.61 metros de altura y solo 23 años, Selma Bacha podría ser una de las preferidas. La jugadora del Lyon destaca en Agility (93), Acceleration, Crossing, Shot Power (92) y vale la pena incluir Stamina (91).



Rating: 86

4. Fridolina Rolfö

Everton v Manchester United - Barclays Women's Super League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Fridolina Rolfö mide 1.79 metros y ya tiene 30 años, pero es una de las mejores en su posición. Destacan sus números en Strenght (91), Short Passing y Ball Control (90).



Rating: 86

3. João Cancelo

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-HUN-POR | ATTILA KISBENEDEK/GettyImages

El podio lo abre João Cancelo, quien tuvo una gran temporada con el Barcelona el año pasado y que le permitieron acceder a estos números. Tiene 30 años, mide 1.82 metros y sus mejores condiciones están en Stamina (88), Ball Control, Crossing, Short Passing y Curve (87), pero sobre todo, en su polivalencia.



Rating: 86

2. Sakina Karchaoui

VfL Wolfsburg v Paris Saint-Germain - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Maja Hitij/GettyImages

Sakina Karchaoui tiene 28 años y mide 1.60 metros, pero es posiblemente la mejor lateral de EA Sports FC 25, pues destaca en casi todo, especialmente en Acceleration (92), Agility (90) y Crossing (89).



Rating: 87

1. Theo Hernández

AC Milan v Bologna - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

El número uno en esta ocasión es Theo Hernández, quien tiene apenas 26 años, mide 1.84 metros y es un auténtico velocista. Destaca en Acceleration y Sprint Speed (95), pero además también tiene números destacados en Jumping (95), Stamina (92) y Strength (88).



Rating: 87