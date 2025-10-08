Los mejores mediocampistas ofensivos jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 26
Los medios ofensivos en el modo carrera del EA Sports FC 26 son un problema, pero de los buenos. Hay una gran cantidad de talento joven y que además, pueden jugar de muchas más posiciones. Por lo tanto, las opciones para fichar son variadas y te darán gran flexibilidad en tu parado táctico.
Cabe recordar que para esta lista no contemplamos futbolistas con valor mayor a 45 millones de euros y deben de tener 23 años o menos. Así, figuras como Florian Wirtz, Jamal Musiala o Cole Palmer no son mencionados.
Nombre
Club
Edad
Rating
Potencial
Valor
Kenan Yildiz
Juventus
20
79
89
38.5 mde
Nico Paz
Como
20
79
89
38.5 mde
Rodrigo Mora
FC Porto
18
76
89
17.5 mde
Franco Mastantuono
Real Madrid
17
77
88
22 mde
Fermín
Barcelona
22
80
87
43 mde
Georgiy Sudakov
Benfica
22
80
87
43 mde
Kees Smit
AZ Alkmaar
19
72
87
5.5 mde
Assan Ouédraogo
RB Leipzig
19
70
86
4.1 mde
Claudio Echeverri
Bayer Leverkusen
19
74
86
10 mde
Paul Wanner
PSV
19
72
86
5.5 mde
*mde: millones de euros
1. Kenan Yildiz (Juventus)
Para sorpresa de muchísimos, el turco y estrella de la Vecchia Signora entra a esta lista. Su valor es de 38.5 millones de euros por lo que si tienes el presupuesto, tienes que ficharlo sí o sí. Te jugará de medio ofensivo y también puedes usarlo de extremo derecho, como es su posición natural.
Rating: 79
Potencial: 89
2. Nico Paz (Como)
El ex del Real Madrid tiene un potencial enorme, un costo relativamente accesible y por si fuera poco, rostro escaneado. Si te gusta jugar con dos MCOs, Paz por la izquierda y Yildiz por la derecha para tener un mediocampo de terror.
Rating: 79
Potencial: 89
3. Rodrigo Mora (FC Porto)
La nueva joya del fútbol portugués tiene muchísimo potencial en el juego. Con su rostro escaneado y una zurda privilegiada, el único problema será su media de energía que hay que trabajar pues es una posición que se cansa mucho en el juego.
Rating: 76
Potencial: 89
4. Franco Mastantuono (Real Madrid)
Mucho ya se ha hablado de franco y su llegada a la Casa Blanca. En el modo carrera tiene pocos minutos por la competencia en la posición y si se acomodan las cosas, lo puedes pedir a préstamo. Si no es así, con 22 millones de euros le puedes intentar fichar.
Rating: 77
Potencial: 88
5. Fermín (FC Barcelona)
Otro futbolista del Barcelona que aparece en estas listas del FC 26. Prácticamente en todas las líneas tienen una promesa pero como también es un club plagado de estrellas, es sencillo que los vendan. El joven de 22 años tiene hasta cuatro posiciones, por lo que te dará mucha flexibilidad en tu formación.
Rating: 80
Potencial: 87
6. Georgiy Sudakov (Benfica)
Está a préstamo proveniente del Shakhtar Donetsk y es uno de los jugadores más costosos de esta lista. 43 millones de euros apenas entraron, pero su sueldo es muy bajo así que esto facilita su llegada a tu modo carrera.
Rating: 80
Potencial: 87
7. Kees Smit (AZ Alkmaar)
Uno de los dos jugadores más económicos de esta lista. Aquí si tienes un club de bajo presupuesto, este es el fichaje ideal. 5.5 millones de euros y firmarás a un jugador que tiene cuatro estrellas de pierna mala, pero que necesita trabajar en su velocidad.
Rating: 72
Potencial: 87
8. Assan Ouédraogo (RB Leipzig)
Con apenas 19 años, tiene mucho espacio para mejorar su media, pero el alemán es un fichaje a futuro. Es muy veloz, pero su media de 57 de stamina te debe de preocupar y trabajar en el plan de desarrollo. Después de dos temporadas, debería de ser titular indiscutible en tu FC 26.
Rating: 70
Potencial: 86
9. Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen)
A préstamo proveniente del Manchester City, después de que cumpla su temporada en Alemania, será fácil de fichar. Por apenas 10 millones de euros te llevas un gran jugador, pero que también tiene media baja de stamina y eso podría ser un problema.
Rating: 74
Potencial 86
10. Paul Wanner (PSV)
El alemán también es muy económico. 5.5 millones de euros y aunque puede jugar de extremo, no es la mejor opción pues su media para centrar y jugar por la banda no es la mejor.
Rating: 72
Potencial: 86
Menciones especiales
- Francisco Conceição (Juventus)
- Morgan Rogers (Aston Villa)
- Lennart Karl (Bayern Múnich)
- Konstantinos Karetsas (KRC Genk)
- Johan Manzambi (Freiburgo)
- Can Uzun (Eintracht Frankfurt)
- Kendry Páez (RC Strasbourg)
- Oscar Gloukh (Ajax)
- Gustavo Sá (Famalicão)
- Mateus Fernandes (West Ham)
