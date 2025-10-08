Los mejores mediocampistas ofensivos jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 26

Los medios ofensivos en el modo carrera del EA Sports FC 26 son un problema, pero de los buenos. Hay una gran cantidad de talento joven y que además, pueden jugar de muchas más posiciones. Por lo tanto, las opciones para fichar son variadas y te darán gran flexibilidad en tu parado táctico.

Cabe recordar que para esta lista no contemplamos futbolistas con valor mayor a 45 millones de euros y deben de tener 23 años o menos. Así, figuras como Florian Wirtz, Jamal Musiala o Cole Palmer no son mencionados.

Nombre Club Edad Rating Potencial Valor Kenan Yildiz Juventus 20 79 89 38.5 mde Nico Paz Como 20 79 89 38.5 mde Rodrigo Mora FC Porto 18 76 89 17.5 mde Franco Mastantuono Real Madrid 17 77 88 22 mde Fermín Barcelona 22 80 87 43 mde Georgiy Sudakov Benfica 22 80 87 43 mde Kees Smit AZ Alkmaar 19 72 87 5.5 mde Assan Ouédraogo RB Leipzig 19 70 86 4.1 mde Claudio Echeverri Bayer Leverkusen 19 74 86 10 mde Paul Wanner PSV 19 72 86 5.5 mde

*mde: millones de euros

1. Kenan Yildiz (Juventus)

Kenan Yildiz of Juventus Fc looks on during the Serie A... | Marco Canoniero/GettyImages

Para sorpresa de muchísimos, el turco y estrella de la Vecchia Signora entra a esta lista. Su valor es de 38.5 millones de euros por lo que si tienes el presupuesto, tienes que ficharlo sí o sí. Te jugará de medio ofensivo y también puedes usarlo de extremo derecho, como es su posición natural.



Rating: 79

Potencial: 89

2. Nico Paz (Como)

Como 1907 v US Cremonese - Serie A | Marco Luzzani/GettyImages

El ex del Real Madrid tiene un potencial enorme, un costo relativamente accesible y por si fuera poco, rostro escaneado. Si te gusta jugar con dos MCOs, Paz por la izquierda y Yildiz por la derecha para tener un mediocampo de terror.



Rating: 79

Potencial: 89

3. Rodrigo Mora (FC Porto)

FC Porto v SL Benfica - Primeira Liga | Diogo Cardoso/GettyImages

La nueva joya del fútbol portugués tiene muchísimo potencial en el juego. Con su rostro escaneado y una zurda privilegiada, el único problema será su media de energía que hay que trabajar pues es una posición que se cansa mucho en el juego.



Rating: 76

Potencial: 89

4. Franco Mastantuono (Real Madrid)

Real Madrid CF v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Mateo Villalba/GettyImages

Mucho ya se ha hablado de franco y su llegada a la Casa Blanca. En el modo carrera tiene pocos minutos por la competencia en la posición y si se acomodan las cosas, lo puedes pedir a préstamo. Si no es así, con 22 millones de euros le puedes intentar fichar.



Rating: 77

Potencial: 88

5. Fermín (FC Barcelona)

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Otro futbolista del Barcelona que aparece en estas listas del FC 26. Prácticamente en todas las líneas tienen una promesa pero como también es un club plagado de estrellas, es sencillo que los vendan. El joven de 22 años tiene hasta cuatro posiciones, por lo que te dará mucha flexibilidad en tu formación.



Rating: 80

Potencial: 87

6. Georgiy Sudakov (Benfica)

FC Porto v SL Benfica - Primeira Liga | Diogo Cardoso/GettyImages

Está a préstamo proveniente del Shakhtar Donetsk y es uno de los jugadores más costosos de esta lista. 43 millones de euros apenas entraron, pero su sueldo es muy bajo así que esto facilita su llegada a tu modo carrera.



Rating: 80

Potencial: 87

7. Kees Smit (AZ Alkmaar)

AZ Alkmaar v Telstar - Dutch Eredivisie | Soccrates Images/GettyImages

Uno de los dos jugadores más económicos de esta lista. Aquí si tienes un club de bajo presupuesto, este es el fichaje ideal. 5.5 millones de euros y firmarás a un jugador que tiene cuatro estrellas de pierna mala, pero que necesita trabajar en su velocidad.



Rating: 72

Potencial: 87

8. Assan Ouédraogo (RB Leipzig)

FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-LEIPZIG | RONNY HARTMANN/GettyImages

Con apenas 19 años, tiene mucho espacio para mejorar su media, pero el alemán es un fichaje a futuro. Es muy veloz, pero su media de 57 de stamina te debe de preocupar y trabajar en el plan de desarrollo. Después de dos temporadas, debería de ser titular indiscutible en tu FC 26.



Rating: 70

Potencial: 86

9. Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen)

GERMANY-BUNDESLIGA-GER-LEVERKUSEN | INA FASSBENDER/GettyImages

A préstamo proveniente del Manchester City, después de que cumpla su temporada en Alemania, será fácil de fichar. Por apenas 10 millones de euros te llevas un gran jugador, pero que también tiene media baja de stamina y eso podría ser un problema.



Rating: 74

Potencial 86

10. Paul Wanner (PSV)

Bayer 04 Leverkusen v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Lars Baron/GettyImages

El alemán también es muy económico. 5.5 millones de euros y aunque puede jugar de extremo, no es la mejor opción pues su media para centrar y jugar por la banda no es la mejor.



Rating: 72

Potencial: 86

Menciones especiales