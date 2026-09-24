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Sports Illustrated

Los mejores laterales izquierdos jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 27

Mucho talento inglés en esta posición, pero por cuestiones económicas son fichajes complicados.
Miguel Delucio|
Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27
Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27 | Pedro Porru/MB Media/GettyImages

Como ya se ha mencionado anteriormente, para el EA Sports FC 27 el juego por las bandas tomará gran importancia, tanto para defender como para atacar. Tu modo carrera, que se trata de buscar talento joven, tiene que tener un buen lateral izquierdo para ser un club exitoso.

Los parámetros para esta lista es tener un valor menor a 35 millones de euros y no superar los 23 años de edad. Por lo tanto talentos como Nico O'Reilly, Lewis Hall o Nathaniel Brown no aparecen por esos filtros.

Jugador

Club

Edad

Rating

Potencial

Valor

Myles Lewis-Skelly

Arsenal

19

78

87

29 mde

Joaquin Seys

Club Brujas

21

74

87

10 mde

Jorrel Hato

Chelsea

20

78

86

29.5 mde

Saba Kharebashvili

Medipol Başakşehir FK

17

67

86

2.4 mde

Wesley

AS Roma

22

80

86

31.5 mde

Mats Rots

TSG 1899 Hoffenheim

20

74

85

9 mde

Mateo Del Blanco

RC Strasbourg Alsace

22

74

85

9 mde

Kauã Prates

Borussia Dortmund

17

67

85

2.4 mde

El Hadji Malick Diouf

Brentford

21

78

84

21 mde

Álex Valle

Como

22

75

84

12 mde

1. Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Myles Lewis-Skelly
Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third Round | Justin Setterfield/GettyImages

Gran talento de los Gunners que también puede ocupar la posición de CM y CDM, por lo que tiene cualidades para hacer a tu equipo más defensivo si quieres aguantar el resultado.

Sin embargo, se tiene que trabajar en su velocidad y aceleración en el programa de desarrollo pues su media no es la mejor.

Es un fichaje para club con buen presupuesto.

Rating: 78
Potencial: 87

2. Joaquin Seys (Club Brujas)

Joaquin Seys
Club Brugge KV v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | DeFodi Images/GettyImages

Un lateral izquierdo con más cualidades para atacar que para defender. Ya seleccionado belga, es un fichaje bastante viable gracias a su bajo costo y sueldo.

Si mejoras sus cualidades defensivas, tendrás uno de los mejores laterales en el modo carrera.

Rating: 74
Potencial: 87

3. Jorrel Hato (Chelsea)

Jorrel Hato
Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27 | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

Su 86 de media en aceleración lo hace un gran fichaje para buscar si tu club tiene buen presupuesto. Su sueldo a pesar de estar en la Premier League no es tan alto y eso lo hace aún más atractivo.

Además, puede jugar de defensa central y tomar posiciones en el medio campo como medio defensivo y medio por izquierda. Jugador muy completo.

Rating: 78
Potencial: 86

4. Saba Kharebashvili (Medipol Başakşehir FK)

Saba Kharebashvili
Rams Basaksehir FK v Genclerbirligi SK - Turkish Super League 2026/27 | Ahmad Mora/GettyImages

Una joya oculta en el fútbol turco. Es obvio que por su rating tendrás que trabajar mucho en su desarrollo, pero la relación precio-potencial es para no desaprovecharse.

Además, con esa media ya tiene 84 de aceleración así que te espera uno de los jugadores con mejor arranque de todo el juego si le desarrollas bien.

Rating: 67
Potencial: 86

5. Wesley (AS Roma)

Wesley
AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Tiene las especialidades de velocista y acróbata lo que te asegura un fichaje sumamente ágil y rápido. Sin embargo, su costo es alto así que es para un club con presupuesto abundante.

Si mejoras su disparo a larga distancia podrías tener un lateral izquierdo con mucho gol en tu modo carrera.

Rating: 80
Potencial: 86

6. Mats Rots (TSG 1899 Hoffenheim)

Mats Rots
TSG Hoffenheim v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27 | Simon Hofmann/GettyImages

Otro buen fichaje en cuestión de costo-beneficio a largo plazo. Excelente a la hora de ir al ataque, pero con defectos defensivos a corregir. Además, también puede jugar de mediocampista central y si lo acomodas por izquierda, tendrás un buen creador de juego.

Rating: 74
Potencial: 85

7. Mateo Del Blanco (RC Strasbourg Alsace)

Mateo Del Blanco
Sporting CP v RC Strasbourg Alsace - Pre-Season Friendly | Gualter Fatia/GettyImages

Otro velocista en la lista. Con 91 de aceleración y un costo muy accesible, el argentino puede ser el fichaje perfecto para un club que aspira a pasar de la media tabla y competir por el título.

Además, con 93 de stamina, no tendrás problema con atacar y defender cuantas veces quieras en todo el partido.

Rating: 74
Potencial: 85

8. Kauã Prates (Borussia Dortmund)

HEBC Hamburg v Borussia Dortmund - DFB Cup 2026/27
HEBC Hamburg v Borussia Dortmund - DFB Cup 2026/27 | Hendrik Deckers/GettyImages

Con apenas 17 años de edad, el espacio para crecer es enorme. Buena velocidad que es clave en la posición, pero con muchos problemas para defender.

Si le tienes paciencia, el brasileño en un par de temporadas será clave en tu modo carrera:

Rating: 67
Potencial: 85

9. El Hadji Malick Diouf (Brentford)

El Hadji Malick Diouf
Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27 | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

Futbolista con rostro escaneado, que cumple en todos los aspectos, pero no destaca en nada en específico. Dependerá totalmente de lo que busques en tu lateral izquierdo para dónde desarrollarle. Eso sí, para su nivel su sueldo puede parecer algo alto.

Rating: 78
Potencial: 84

10. Álex Valle (Como)

Frosinone Calcio v Como 1907 - Serie A 2026/27
Frosinone Calcio v Como 1907 - Serie A 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

El futbolista español es clave en el club dirigido por Cesc Fábregas. Sin embargo, su valor es todavía accesible para un club de media tabla. Gran atacante, pero como muchos en esta lista, necesita mejorar en el aspecto defensivo.

Rating: 75
Potencial: 84

Menciones especiales

  • Yaimar Medina (KRC Genk)
  • Dayann Methalie (Sunderland)
  • Jordan Bos (Feyenoord)
  • Destiny Udogie (Tottenham)
  • Emmanuel Mbemba (Paris FC)
  • José Neto (Benfica)
  • Oso (RC Strasbourg Alsace)
  • Jorge Salinas (Racing Santander)
  • Mika Haas (1. FC Kaiserslautern)
  • Jayden Meghoma (Portsmouth)
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Published | Modified
Miguel Delucio
MIGUEL DELUCIO

Growth y Content Manager, papá de Valentín, coach de flag football, hincha de Cruz Azul y fiel creyente de la escuela del Lavolpismo.

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