Los mejores laterales izquierdos jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 27
Como ya se ha mencionado anteriormente, para el EA Sports FC 27 el juego por las bandas tomará gran importancia, tanto para defender como para atacar. Tu modo carrera, que se trata de buscar talento joven, tiene que tener un buen lateral izquierdo para ser un club exitoso.
Los parámetros para esta lista es tener un valor menor a 35 millones de euros y no superar los 23 años de edad. Por lo tanto talentos como Nico O'Reilly, Lewis Hall o Nathaniel Brown no aparecen por esos filtros.
Jugador
Club
Edad
Rating
Potencial
Valor
Myles Lewis-Skelly
Arsenal
19
78
87
29 mde
Joaquin Seys
Club Brujas
21
74
87
10 mde
Jorrel Hato
Chelsea
20
78
86
29.5 mde
Saba Kharebashvili
Medipol Başakşehir FK
17
67
86
2.4 mde
Wesley
AS Roma
22
80
86
31.5 mde
Mats Rots
TSG 1899 Hoffenheim
20
74
85
9 mde
Mateo Del Blanco
RC Strasbourg Alsace
22
74
85
9 mde
Kauã Prates
Borussia Dortmund
17
67
85
2.4 mde
El Hadji Malick Diouf
Brentford
21
78
84
21 mde
Álex Valle
Como
22
75
84
12 mde
1. Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
Gran talento de los Gunners que también puede ocupar la posición de CM y CDM, por lo que tiene cualidades para hacer a tu equipo más defensivo si quieres aguantar el resultado.
Sin embargo, se tiene que trabajar en su velocidad y aceleración en el programa de desarrollo pues su media no es la mejor.
Es un fichaje para club con buen presupuesto.
Rating: 78
Potencial: 87
2. Joaquin Seys (Club Brujas)
Un lateral izquierdo con más cualidades para atacar que para defender. Ya seleccionado belga, es un fichaje bastante viable gracias a su bajo costo y sueldo.
Si mejoras sus cualidades defensivas, tendrás uno de los mejores laterales en el modo carrera.
Rating: 74
Potencial: 87
3. Jorrel Hato (Chelsea)
Su 86 de media en aceleración lo hace un gran fichaje para buscar si tu club tiene buen presupuesto. Su sueldo a pesar de estar en la Premier League no es tan alto y eso lo hace aún más atractivo.
Además, puede jugar de defensa central y tomar posiciones en el medio campo como medio defensivo y medio por izquierda. Jugador muy completo.
Rating: 78
Potencial: 86
4. Saba Kharebashvili (Medipol Başakşehir FK)
Una joya oculta en el fútbol turco. Es obvio que por su rating tendrás que trabajar mucho en su desarrollo, pero la relación precio-potencial es para no desaprovecharse.
Además, con esa media ya tiene 84 de aceleración así que te espera uno de los jugadores con mejor arranque de todo el juego si le desarrollas bien.
Rating: 67
Potencial: 86
5. Wesley (AS Roma)
Tiene las especialidades de velocista y acróbata lo que te asegura un fichaje sumamente ágil y rápido. Sin embargo, su costo es alto así que es para un club con presupuesto abundante.
Si mejoras su disparo a larga distancia podrías tener un lateral izquierdo con mucho gol en tu modo carrera.
Rating: 80
Potencial: 86
6. Mats Rots (TSG 1899 Hoffenheim)
Otro buen fichaje en cuestión de costo-beneficio a largo plazo. Excelente a la hora de ir al ataque, pero con defectos defensivos a corregir. Además, también puede jugar de mediocampista central y si lo acomodas por izquierda, tendrás un buen creador de juego.
Rating: 74
Potencial: 85
7. Mateo Del Blanco (RC Strasbourg Alsace)
Otro velocista en la lista. Con 91 de aceleración y un costo muy accesible, el argentino puede ser el fichaje perfecto para un club que aspira a pasar de la media tabla y competir por el título.
Además, con 93 de stamina, no tendrás problema con atacar y defender cuantas veces quieras en todo el partido.
Rating: 74
Potencial: 85
8. Kauã Prates (Borussia Dortmund)
Con apenas 17 años de edad, el espacio para crecer es enorme. Buena velocidad que es clave en la posición, pero con muchos problemas para defender.
Si le tienes paciencia, el brasileño en un par de temporadas será clave en tu modo carrera:
Rating: 67
Potencial: 85
9. El Hadji Malick Diouf (Brentford)
Futbolista con rostro escaneado, que cumple en todos los aspectos, pero no destaca en nada en específico. Dependerá totalmente de lo que busques en tu lateral izquierdo para dónde desarrollarle. Eso sí, para su nivel su sueldo puede parecer algo alto.
Rating: 78
Potencial: 84
10. Álex Valle (Como)
El futbolista español es clave en el club dirigido por Cesc Fábregas. Sin embargo, su valor es todavía accesible para un club de media tabla. Gran atacante, pero como muchos en esta lista, necesita mejorar en el aspecto defensivo.
Rating: 75
Potencial: 84
Menciones especiales
- Yaimar Medina (KRC Genk)
- Dayann Methalie (Sunderland)
- Jordan Bos (Feyenoord)
- Destiny Udogie (Tottenham)
- Emmanuel Mbemba (Paris FC)
- José Neto (Benfica)
- Oso (RC Strasbourg Alsace)
- Jorge Salinas (Racing Santander)
- Mika Haas (1. FC Kaiserslautern)
- Jayden Meghoma (Portsmouth)
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Growth y Content Manager, papá de Valentín, coach de flag football, hincha de Cruz Azul y fiel creyente de la escuela del Lavolpismo.