Los mejores laterales izquierdos jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 27

Como ya se ha mencionado anteriormente, para el EA Sports FC 27 el juego por las bandas tomará gran importancia, tanto para defender como para atacar. Tu modo carrera, que se trata de buscar talento joven, tiene que tener un buen lateral izquierdo para ser un club exitoso.

Los parámetros para esta lista es tener un valor menor a 35 millones de euros y no superar los 23 años de edad. Por lo tanto talentos como Nico O'Reilly, Lewis Hall o Nathaniel Brown no aparecen por esos filtros.

Jugador Club Edad Rating Potencial Valor Myles Lewis-Skelly Arsenal 19 78 87 29 mde Joaquin Seys Club Brujas 21 74 87 10 mde Jorrel Hato Chelsea 20 78 86 29.5 mde Saba Kharebashvili Medipol Başakşehir FK 17 67 86 2.4 mde Wesley AS Roma 22 80 86 31.5 mde Mats Rots TSG 1899 Hoffenheim 20 74 85 9 mde Mateo Del Blanco RC Strasbourg Alsace 22 74 85 9 mde Kauã Prates Borussia Dortmund 17 67 85 2.4 mde El Hadji Malick Diouf Brentford 21 78 84 21 mde Álex Valle Como 22 75 84 12 mde

1. Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third Round | Justin Setterfield/GettyImages

Gran talento de los Gunners que también puede ocupar la posición de CM y CDM, por lo que tiene cualidades para hacer a tu equipo más defensivo si quieres aguantar el resultado.



Sin embargo, se tiene que trabajar en su velocidad y aceleración en el programa de desarrollo pues su media no es la mejor.



Es un fichaje para club con buen presupuesto.



Rating: 78

Potencial: 87

2. Joaquin Seys (Club Brujas)

Club Brugge KV v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | DeFodi Images/GettyImages

Un lateral izquierdo con más cualidades para atacar que para defender. Ya seleccionado belga, es un fichaje bastante viable gracias a su bajo costo y sueldo.



Si mejoras sus cualidades defensivas, tendrás uno de los mejores laterales en el modo carrera.



Rating: 74

Potencial: 87

3. Jorrel Hato (Chelsea)

Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27 | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

Su 86 de media en aceleración lo hace un gran fichaje para buscar si tu club tiene buen presupuesto. Su sueldo a pesar de estar en la Premier League no es tan alto y eso lo hace aún más atractivo.



Además, puede jugar de defensa central y tomar posiciones en el medio campo como medio defensivo y medio por izquierda. Jugador muy completo.



Rating: 78

Potencial: 86

4. Saba Kharebashvili (Medipol Başakşehir FK)

Rams Basaksehir FK v Genclerbirligi SK - Turkish Super League 2026/27 | Ahmad Mora/GettyImages

Una joya oculta en el fútbol turco. Es obvio que por su rating tendrás que trabajar mucho en su desarrollo, pero la relación precio-potencial es para no desaprovecharse.



Además, con esa media ya tiene 84 de aceleración así que te espera uno de los jugadores con mejor arranque de todo el juego si le desarrollas bien.



Rating: 67

Potencial: 86

5. Wesley (AS Roma)

AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Tiene las especialidades de velocista y acróbata lo que te asegura un fichaje sumamente ágil y rápido. Sin embargo, su costo es alto así que es para un club con presupuesto abundante.



Si mejoras su disparo a larga distancia podrías tener un lateral izquierdo con mucho gol en tu modo carrera.



Rating: 80

Potencial: 86

6. Mats Rots (TSG 1899 Hoffenheim)

TSG Hoffenheim v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27 | Simon Hofmann/GettyImages

Otro buen fichaje en cuestión de costo-beneficio a largo plazo. Excelente a la hora de ir al ataque, pero con defectos defensivos a corregir. Además, también puede jugar de mediocampista central y si lo acomodas por izquierda, tendrás un buen creador de juego.



Rating: 74

Potencial: 85

7. Mateo Del Blanco (RC Strasbourg Alsace)

Sporting CP v RC Strasbourg Alsace - Pre-Season Friendly | Gualter Fatia/GettyImages

Otro velocista en la lista. Con 91 de aceleración y un costo muy accesible, el argentino puede ser el fichaje perfecto para un club que aspira a pasar de la media tabla y competir por el título.



Además, con 93 de stamina, no tendrás problema con atacar y defender cuantas veces quieras en todo el partido.



Rating: 74

Potencial: 85

8. Kauã Prates (Borussia Dortmund)

HEBC Hamburg v Borussia Dortmund - DFB Cup 2026/27 | Hendrik Deckers/GettyImages

Con apenas 17 años de edad, el espacio para crecer es enorme. Buena velocidad que es clave en la posición, pero con muchos problemas para defender.



Si le tienes paciencia, el brasileño en un par de temporadas será clave en tu modo carrera:



Rating: 67

Potencial: 85

9. El Hadji Malick Diouf (Brentford)

Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27 | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

Futbolista con rostro escaneado, que cumple en todos los aspectos, pero no destaca en nada en específico. Dependerá totalmente de lo que busques en tu lateral izquierdo para dónde desarrollarle. Eso sí, para su nivel su sueldo puede parecer algo alto.



Rating: 78

Potencial: 84

10. Álex Valle (Como)

Frosinone Calcio v Como 1907 - Serie A 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

El futbolista español es clave en el club dirigido por Cesc Fábregas. Sin embargo, su valor es todavía accesible para un club de media tabla. Gran atacante, pero como muchos en esta lista, necesita mejorar en el aspecto defensivo.



Rating: 75

Potencial: 84

Menciones especiales

Yaimar Medina (KRC Genk)

Dayann Methalie (Sunderland)

Jordan Bos (Feyenoord)

Destiny Udogie (Tottenham)

Emmanuel Mbemba (Paris FC)

José Neto (Benfica)

Oso (RC Strasbourg Alsace)

Jorge Salinas (Racing Santander)

Mika Haas (1. FC Kaiserslautern)

Jayden Meghoma (Portsmouth)