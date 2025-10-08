Sports Illustrated Fútbol

Los mejores mediocampistas centrales jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 26

Una de las posiciones donde más opciones tendrás para firmar y desarrollar para tu club.
Miguel Delucio|
Lille OSC v Paris Saint-Germain FC - Ligue 1 McDonald's
Lille OSC v Paris Saint-Germain FC - Ligue 1 McDonald's | BSR Agency/GettyImages

Los mediocampistas centrales en el fútbol mundial han tomado una importancia grandísima. Son de los jugadores más completos en cuestiones ofensivas y defensivas. Literalmente, tienen que saber hacer todo bien y en el modo carrera del EA Sports FC 26, la situación es la misma.

En esta lista descartamos nombres como Pedri, Joao Neves, Eduardo Camavinga o Gavi ya que son estrellas que serían prácticamente imposibles de fichar. El parámetro es: 23 años o menores y con un valor de 45 millones o menos.

Nombre

Club

Edad

Rating

Potencial

Valor

Jauregizar

Athletic Club

21

78

88

31.5 mde

Andrey Santos

Chelsea

21

80

87

42.5 mde

Lucas Bergvall

Tottenham Hotspur

19

78

87

30 mde

Warren Zaïre-Emery

PSG

19

80

87

41 mde

Arthur Vermeeren

Olympique de Marseille

20

77

87

23 mde

Hugo Larsson

Eintracht Frankfurt

21

78

87

31.5 mde

Tygo Land

FC Groningen

19

68

86

3.1 mde

Lewis Miley

Newcastle

19

73

86

7 mde

Sverre Nypan

Middlesbrough

18

69

86

3.5 mde

Javi Guerra

Valencia

22

77

86

23.5 mde

*mde: millones de euros

1. Jauregizar (Athletic Club)

Mikel Jauregizar
Athletic Club v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

El Athletic siempre tiene futbolistas con gran futuro y el mediocampista no es la excepción. Mikel es ese famoso 'box to box' que te sabe hacer todo bien y con 81 de stamina, no te preocuparás por tener que sacarlo del campo.

Rating: 78
Potencial: 88

2. Andrey Santos (Chelsea)

Andrey Santos
Manchester United v Chelsea - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

Su préstamo en Francia le hizo desarrollarse y ahora con los Blues, tiene grandes expectativas encima. Sería un fichaje caro (42.5 millones de euros), pero te llevarás a uno de los mejores prospectos en la posición.

Rating: 80
Potencial: 87

3. Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur)

Lucas Bergvall
Tottenham Hotspur v Doncaster Rovers - Carabao Cup Third Round | Mike Hewitt/GettyImages

Para el FC 25 estaba en esta lista y este año repite. La joven promesa sueca no es la única de su nacionalidad en esta lista, pero sí el más talentoso y que te puede jugar también de MCO y MCD.

Rating: 78
Potencial: 87

4. Warren Zaïre-Emery (PSG)

Warren Zaire Emery
Lille v Paris Saint Germain - French League 1 | Soccrates Images/GettyImages

El joven francés tiene un problema en su club y es que tiene por encima a figuras como Neves, Vitinha y Fabián Ruiz. Es difícil que el PSG lo suelte a préstamo pero si tienes el presupuesto, Warren sería un fichaje ideal si tu necesidad va un poco más por la recuperación del balón.

Rating: 80
Potencial: 87

5. Arthur Vermeeren (Olympique de Marseille)

Arthur Vermeeren
Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Diego Souto/GettyImages

Está a préstamo en la Ligue 1, pero cuando regrese al Leipzig, es un futbolista con grandes cualidades para ficharle para tu mediocampo. El único problema es su velocidad, que tendrás que arreglar con un plan de desarrollo de mediocampista extremo.

Rating: 77
Potencial: 87

6. Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt)

Hugo Larsson
Atletico de Madrid v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Quality Sport Images/GettyImages

El segundo sueco en la lista. Es una pieza clave en su club y si tienes activada la opción de fichajes realistas, tendrás problemas para hacerte de él. Excelente como medio que llega de atrás para atacar en segunda línea y disparos de media distancia.

Rating: 78
Potencial: 87

7. Tygo Land (FC Groningen)

Tygo Land
FC Groningen v Feyenoord Rotterdam - Eredivisie | BSR Agency/GettyImages

El fichaje más accesible de la lista. Está a préstamo, pero en cuanto regrese al PSV, tienes que firmarle sí o sí. 3.1 millones de euros es una ganga por el crecimiento que tendrá. Eso sí, tendrás que darle minutos pues su media no es la mejor para comenzar.

Rating: 68
Potencial: 86

8. Lewis Miley (Newcastle)

Lewis Miley
R. Union Saint-Gilloise v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Stuart Franklin/GettyImages

Otro jugador que no termina de explotar y tiene al menos, dos apariciones en esta lista en ediciones pasadas. El joven inglés es lento y se tiene que trabajar en ello, pero si logras darle minutos de juego y buen desarrollo, tendrás a un excelente centrocampista.

Rating: 73
Potencial: 86

9. Sverre Nypan (Middlesbrough)

Sverre Halseth Nypan
Middlesbrough v West Bromwich Albion - Sky Bet Championship | George Wood/GettyImages

Aunque regrese al Manchester City después de su préstamo, el noruego simplemente no tiene espacio en esa plantilla. Es muy sencillo ficharle o pedirlo a préstamo con opción a compra. Su plan desarrollo tendrá que ser enfocado en lo defensivo, pero después de un par de años, tendrás un gran futbolista.

Rating: 69
Potencial: 86

10. Javi Guerra (Valencia)

Javi Guerra
Girona FC v Valencia CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Este es un gran fichaje si lo logras. Con tintes un poco más defensivos, el español puede ser la piedra angular de tu mediocampo desde el día uno. Le fichas, le pones a jugar y en una temporada ya es de los mejores en su posición.

Rating: 77
Potencial: 86

Menciones especiales

  • Tom Bischof (Bayern Múnich)
  • Mario Stroeykens (RSC Anderlecht)
  • Christos Mouzakitis (Olympiacos)
  • Victor Froholdt (Porto)
  • Alejandro Granados (Brujas)
  • Lennon Miller (Udinese)
  • Lamine Camara (AS Mónaco)
  • Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)
  • Kobbie Mainoo (Manchester United)
  • Antoni Milambo (Brentford)
