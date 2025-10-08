Los mejores mediocampistas centrales jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 26

Los mediocampistas centrales en el fútbol mundial han tomado una importancia grandísima. Son de los jugadores más completos en cuestiones ofensivas y defensivas. Literalmente, tienen que saber hacer todo bien y en el modo carrera del EA Sports FC 26, la situación es la misma.

En esta lista descartamos nombres como Pedri, Joao Neves, Eduardo Camavinga o Gavi ya que son estrellas que serían prácticamente imposibles de fichar. El parámetro es: 23 años o menores y con un valor de 45 millones o menos.

Nombre Club Edad Rating Potencial Valor Jauregizar Athletic Club 21 78 88 31.5 mde Andrey Santos Chelsea 21 80 87 42.5 mde Lucas Bergvall Tottenham Hotspur 19 78 87 30 mde Warren Zaïre-Emery PSG 19 80 87 41 mde Arthur Vermeeren Olympique de Marseille 20 77 87 23 mde Hugo Larsson Eintracht Frankfurt 21 78 87 31.5 mde Tygo Land FC Groningen 19 68 86 3.1 mde Lewis Miley Newcastle 19 73 86 7 mde Sverre Nypan Middlesbrough 18 69 86 3.5 mde Javi Guerra Valencia 22 77 86 23.5 mde

*mde: millones de euros

1. Jauregizar (Athletic Club)

Athletic Club v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

El Athletic siempre tiene futbolistas con gran futuro y el mediocampista no es la excepción. Mikel es ese famoso 'box to box' que te sabe hacer todo bien y con 81 de stamina, no te preocuparás por tener que sacarlo del campo.



Rating: 78

Potencial: 88

2. Andrey Santos (Chelsea)

Manchester United v Chelsea - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

Su préstamo en Francia le hizo desarrollarse y ahora con los Blues, tiene grandes expectativas encima. Sería un fichaje caro (42.5 millones de euros), pero te llevarás a uno de los mejores prospectos en la posición.



Rating: 80

Potencial: 87

3. Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur)

Tottenham Hotspur v Doncaster Rovers - Carabao Cup Third Round | Mike Hewitt/GettyImages

Para el FC 25 estaba en esta lista y este año repite. La joven promesa sueca no es la única de su nacionalidad en esta lista, pero sí el más talentoso y que te puede jugar también de MCO y MCD.



Rating: 78

Potencial: 87

4. Warren Zaïre-Emery (PSG)

Lille v Paris Saint Germain - French League 1 | Soccrates Images/GettyImages

El joven francés tiene un problema en su club y es que tiene por encima a figuras como Neves, Vitinha y Fabián Ruiz. Es difícil que el PSG lo suelte a préstamo pero si tienes el presupuesto, Warren sería un fichaje ideal si tu necesidad va un poco más por la recuperación del balón.



Rating: 80

Potencial: 87

5. Arthur Vermeeren (Olympique de Marseille)

Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Diego Souto/GettyImages

Está a préstamo en la Ligue 1, pero cuando regrese al Leipzig, es un futbolista con grandes cualidades para ficharle para tu mediocampo. El único problema es su velocidad, que tendrás que arreglar con un plan de desarrollo de mediocampista extremo.



Rating: 77

Potencial: 87

6. Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt)

Atletico de Madrid v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Quality Sport Images/GettyImages

El segundo sueco en la lista. Es una pieza clave en su club y si tienes activada la opción de fichajes realistas, tendrás problemas para hacerte de él. Excelente como medio que llega de atrás para atacar en segunda línea y disparos de media distancia.



Rating: 78

Potencial: 87

7. Tygo Land (FC Groningen)

FC Groningen v Feyenoord Rotterdam - Eredivisie | BSR Agency/GettyImages

El fichaje más accesible de la lista. Está a préstamo, pero en cuanto regrese al PSV, tienes que firmarle sí o sí. 3.1 millones de euros es una ganga por el crecimiento que tendrá. Eso sí, tendrás que darle minutos pues su media no es la mejor para comenzar.



Rating: 68

Potencial: 86

8. Lewis Miley (Newcastle)

R. Union Saint-Gilloise v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Stuart Franklin/GettyImages

Otro jugador que no termina de explotar y tiene al menos, dos apariciones en esta lista en ediciones pasadas. El joven inglés es lento y se tiene que trabajar en ello, pero si logras darle minutos de juego y buen desarrollo, tendrás a un excelente centrocampista.



Rating: 73

Potencial: 86

9. Sverre Nypan (Middlesbrough)

Middlesbrough v West Bromwich Albion - Sky Bet Championship | George Wood/GettyImages

Aunque regrese al Manchester City después de su préstamo, el noruego simplemente no tiene espacio en esa plantilla. Es muy sencillo ficharle o pedirlo a préstamo con opción a compra. Su plan desarrollo tendrá que ser enfocado en lo defensivo, pero después de un par de años, tendrás un gran futbolista.



Rating: 69

Potencial: 86

10. Javi Guerra (Valencia)

Girona FC v Valencia CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Este es un gran fichaje si lo logras. Con tintes un poco más defensivos, el español puede ser la piedra angular de tu mediocampo desde el día uno. Le fichas, le pones a jugar y en una temporada ya es de los mejores en su posición.



Rating: 77

Potencial: 86

Menciones especiales