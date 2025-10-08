Los mejores mediocampistas centrales jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 26
Los mediocampistas centrales en el fútbol mundial han tomado una importancia grandísima. Son de los jugadores más completos en cuestiones ofensivas y defensivas. Literalmente, tienen que saber hacer todo bien y en el modo carrera del EA Sports FC 26, la situación es la misma.
En esta lista descartamos nombres como Pedri, Joao Neves, Eduardo Camavinga o Gavi ya que son estrellas que serían prácticamente imposibles de fichar. El parámetro es: 23 años o menores y con un valor de 45 millones o menos.
Nombre
Club
Edad
Rating
Potencial
Valor
Jauregizar
Athletic Club
21
78
88
31.5 mde
Andrey Santos
Chelsea
21
80
87
42.5 mde
Lucas Bergvall
Tottenham Hotspur
19
78
87
30 mde
Warren Zaïre-Emery
PSG
19
80
87
41 mde
Arthur Vermeeren
Olympique de Marseille
20
77
87
23 mde
Hugo Larsson
Eintracht Frankfurt
21
78
87
31.5 mde
Tygo Land
FC Groningen
19
68
86
3.1 mde
Lewis Miley
Newcastle
19
73
86
7 mde
Sverre Nypan
Middlesbrough
18
69
86
3.5 mde
Javi Guerra
Valencia
22
77
86
23.5 mde
*mde: millones de euros
1. Jauregizar (Athletic Club)
El Athletic siempre tiene futbolistas con gran futuro y el mediocampista no es la excepción. Mikel es ese famoso 'box to box' que te sabe hacer todo bien y con 81 de stamina, no te preocuparás por tener que sacarlo del campo.
Rating: 78
Potencial: 88
2. Andrey Santos (Chelsea)
Su préstamo en Francia le hizo desarrollarse y ahora con los Blues, tiene grandes expectativas encima. Sería un fichaje caro (42.5 millones de euros), pero te llevarás a uno de los mejores prospectos en la posición.
Rating: 80
Potencial: 87
3. Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur)
Para el FC 25 estaba en esta lista y este año repite. La joven promesa sueca no es la única de su nacionalidad en esta lista, pero sí el más talentoso y que te puede jugar también de MCO y MCD.
Rating: 78
Potencial: 87
4. Warren Zaïre-Emery (PSG)
El joven francés tiene un problema en su club y es que tiene por encima a figuras como Neves, Vitinha y Fabián Ruiz. Es difícil que el PSG lo suelte a préstamo pero si tienes el presupuesto, Warren sería un fichaje ideal si tu necesidad va un poco más por la recuperación del balón.
Rating: 80
Potencial: 87
5. Arthur Vermeeren (Olympique de Marseille)
Está a préstamo en la Ligue 1, pero cuando regrese al Leipzig, es un futbolista con grandes cualidades para ficharle para tu mediocampo. El único problema es su velocidad, que tendrás que arreglar con un plan de desarrollo de mediocampista extremo.
Rating: 77
Potencial: 87
6. Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt)
El segundo sueco en la lista. Es una pieza clave en su club y si tienes activada la opción de fichajes realistas, tendrás problemas para hacerte de él. Excelente como medio que llega de atrás para atacar en segunda línea y disparos de media distancia.
Rating: 78
Potencial: 87
7. Tygo Land (FC Groningen)
El fichaje más accesible de la lista. Está a préstamo, pero en cuanto regrese al PSV, tienes que firmarle sí o sí. 3.1 millones de euros es una ganga por el crecimiento que tendrá. Eso sí, tendrás que darle minutos pues su media no es la mejor para comenzar.
Rating: 68
Potencial: 86
8. Lewis Miley (Newcastle)
Otro jugador que no termina de explotar y tiene al menos, dos apariciones en esta lista en ediciones pasadas. El joven inglés es lento y se tiene que trabajar en ello, pero si logras darle minutos de juego y buen desarrollo, tendrás a un excelente centrocampista.
Rating: 73
Potencial: 86
9. Sverre Nypan (Middlesbrough)
Aunque regrese al Manchester City después de su préstamo, el noruego simplemente no tiene espacio en esa plantilla. Es muy sencillo ficharle o pedirlo a préstamo con opción a compra. Su plan desarrollo tendrá que ser enfocado en lo defensivo, pero después de un par de años, tendrás un gran futbolista.
Rating: 69
Potencial: 86
10. Javi Guerra (Valencia)
Este es un gran fichaje si lo logras. Con tintes un poco más defensivos, el español puede ser la piedra angular de tu mediocampo desde el día uno. Le fichas, le pones a jugar y en una temporada ya es de los mejores en su posición.
Rating: 77
Potencial: 86
Menciones especiales
- Tom Bischof (Bayern Múnich)
- Mario Stroeykens (RSC Anderlecht)
- Christos Mouzakitis (Olympiacos)
- Victor Froholdt (Porto)
- Alejandro Granados (Brujas)
- Lennon Miller (Udinese)
- Lamine Camara (AS Mónaco)
- Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)
- Kobbie Mainoo (Manchester United)
- Antoni Milambo (Brentford)
Growth y Content Manager, papá de Valentín, coach de flag football, hincha de Cruz Azul y fiel creyente de la escuela del Lavolpismo.