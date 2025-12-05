El Cruz Azul ha logrado consolidar una grandiosa historia a través de la obtención de nueve títulos de primera división y algunas otras distinciones a nivel internacional que lo colocan como uno de los mejores clubes del balompié mexicano. Esto en gran medida se debe a la gran cantidad de jugadores que han vestido la camiseta celeste a lo largo de casi 100 años de su nacimiento.

Ahora la Máquina Celeste tiene otra cita con la historia en esta liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX y qué mejor que hacerlo con un plantel basto y lleno de jugadores de alto nivel, como lo fueron en su momento otros que portaron con orgullo estos colores.

Es así que te enlistamos a quienes en SI consideramos los mejores mediocampistas que han pasado por las filas de la escuadra cementera a lo largo de sus días.

10. Christian Giménez

FBL-MEXICO-CRUZ AZUL-TIJUANA | YURI CORTEZ/GettyImages

El 'Chaco' es un referente del medio campo moderno de los cementeros. Era líder como pocos y eso lo llevó a ganar dos títulos enfundado en la camiseta que lo vio brillar. Llegó a la Máquina después de un paso por Veracruz, América y Pachuca, para consolidarse como estrella del futbol mexicano.



Títulos conseguidos:

1 Copa MX

1 Concachampions



Partidos disputados: 275

Goles marcados: 73

9. Héctor Adomaitis

SOC-LIBERTADORES-ROSARIO CENTRAL-CRUZ AZUL | FABIAN GREDILLAS/GettyImages

Era un jugador lleno de garra y pasión. Con una mezcla de orden, intensidad y buen pie. Llegó de Argentina a México con Santos, pero donde logró brillar con luz propia fue en la Máquina, lugar en donde estuvo cinco temporadas y donde levantó tres trofeos.



Títulos conseguidos:

1 Liga MX

2 Concachampions



Partidos disputados: 132

Goles marcados: 17

8. Cesáreo Victorino

Debutó a los 18 años con el Azul y en la temporada 1971/72 asumió el rol de líder en el mediocampo celeste. En el tercer campeonato del equipo marcó gol en la final junto a Héctor Pulido y un doblete de Octavio Muciño.



Títulos conseguidos:

2 Liga MX

1 Copa MX

1 Campeón de Campeones

3 Concachampions

7. César Delgado

El argentino Cesar Delgado, de Cruz Azul | JUAN BARRETO/GettyImages

El 'Chelito' no logró campeonar en ninguna ocasión, pero siempre fue una figura indiscutible y querida por la afición celeste. Durante su estadía en México y gracias a su nivel, fue llamado a su selección argentina en donde ganó los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.



Partidos disputados: 154

Goles marcados: 62

6. Eladio Vera

Eladio Vera es el máximo goleador extranjero en la historia de Cruz Azul. El paraguayo registró un total de 77 goles en la Primera División del futbol mexicano. Llegó a principios de la década de los setenta para sumar su calidad. pic.twitter.com/yEVSg0pL4G — Raúl (@Radwulf_SZ) July 13, 2024

Fue un atacante hábil y determinante que aportó goles y profesionalismo nato. Debutó en Cerro Porteño en 1967, hizo pruebas en el Real Madrid, hasta que llegó al Azul en 1971. Ahí logró hacerse de un nombre levantando cinco campeonatos para la causa.



Títulos conseguidos:

4 Liga MX

1 Supercopa

1 Concachampions



Partidos disputados: 220

Goles marcados: 81

5. Gerardo Torrado

Cruz Azul v Morelia - Apertura 2015 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages



Fue durante años el corazón del mediocampo celeste, aún sin haber ganado más que dos copas. Con su estilo combativo y su compromiso innegociable, se volvió referente y capitán, guiando al equipo en momentos de reconstrucción y alta exigencia.



Títulos conseguidos:

1 Copa MX

1 Concachampions



Partidos disputados: 390

Goles marcados: 21

4. Benjamín Galindo

Gol de Benjamín Galindo a Cruz Azul



1987-88



Narración: Gerardo Peña pic.twitter.com/HY6DKTNV2I — Joely (@Joely1984) May 3, 2025

El 'Maestro' llevó su elegancia y precisión a la Máquina, donde marcó época con su toque fino y su capacidad para dirigir el juego como pocos. Debutó en Tampico Madero, y aunque su momento de gloria fue con Chivas, en el Cruz Azul nunca desentonó, a tal grado de conseguir tres títulos en apenas tres temporadas.



Títulos conseguidos:

1 Liga MX

2 Concachampions



Partidos disputados: 80

Goles marcados: 23

3. Ignacio Rivero

Cruz Azul v Toluca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Es el prototipo del futbolista moderno: versátil, intenso y siempre competitivo. Fue clave para romper la sequía de títulos en 2021, dejando una huella imborrable con su entrega y profesionalismo. Llegó al Azul en 2020 y todo apunta a que su retiro será como cementero.



Títulos conseguidos:

1 Liga MX

1 Campeón de Campeones

1 Supercopa

1 Concachampions



Partidos disputados: 231

Goles marcados: 27

2. Fernando Bustos

Gooooool de Fernando Bustos



Cruz Azul 2-0 Tigres



1977-78 pic.twitter.com/mxM37yIoby — Joely (@Joely1984) January 6, 2025

Era un mediocampista técnico y de gran visión con pelota dominada, formó parte del engranaje que consolidó al Cruz Azul como uno de los clubes más dominantes de México en su época. Esto le permitió ganar cuatro campeonatos de liga como cementero.



Títulos conseguidos:

1 Segunda División

6 Liga MX

1 Copa MX

2 Campeón de Campeones

3 Concachampions



Goles marcados: 93

1. Héctor Pulido

Un día como hoy pero de hace tres años murió Héctor Pulido.



Jugó con Cruz Azul en Primera División de 1964 a 1977, después militó 2 temporadas con Gallos de Jalisco.



Consiguió 5 títulos con los cementeros en Primera División y uno en Segunda.



Con la Selección Mexicana debutó… pic.twitter.com/6jhh3osySj — Joely (@Joely1984) February 18, 2025

Figura esencial del Cruz Azul setentero, fue el motor del mediocampo durante la época dorada de la Máquina. Brilló en México con 9 títulos locales y tres internacionales.



Títulos conseguidos:

1 Segunda División

5 Liga MX

2 Campeón de Campeones

1 Copa MX

3 Concachampions



Partidos disputados: 496

Goles marcados: 46