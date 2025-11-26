Los mejores mediocampistas en la historia del América – rankeados

El Club América ha contado con grandes futbolistas a lo largo de su historia, sacando provecho del poder adquisitivo ha logrado hacerse con elementos nacionales que militan en otras escuadras, además de apostar continuamente por el talento internacional que tantas veces les ha rendido fruto.



Para poder ser campeón se necesita a los mejores futbolistas, algo que siempre se ha tomado muy en serio el equipo azulcrema, tanto que se ha logrado reflejar en el número de títulos que ha conquistado tanto a nivel local como internacional.



Hoy toca conocer cuáles son los diez mejores mediocampista, rankeados, en la historia de las Águilas de Coapa, aunque se debe hacer mención a otros más que fueron importantes.

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, sportsillustratedfutbol , y nuestra cuenta de Twitter, @_SIFutbol !

10. Diego Valdés

Diego Valdés | Jam Media/GettyImages

El chileno pudo dejar un mejor recuerdo en el club, pero las constantes lesiones y su apatía lo hicieron salir por la puerta de atrás.



El seleccionado de La Roja fue parte fundamental para la conquista del tricampeonato de Liga MX en tornes cortos. Cuando se encontraba en plena forma física lograba elaborar jugadas ofensivas efectivas y aportar tantos desde la mediapunta. El mediocampista tenía una gran visión de juego, además era preciso a la hora de asistir.



Pese a toda crítica, el sudamericano también dejó su huella con un Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga MX.

9. Rubens Sambueza

Rubens Sambueza | Miguel Tovar/GettyImages

Recordado con cariño por la hinchada azulcrema por su gran entrega en el campo, además de ser alguien que reclamaba constantemente y no daba por perdido el encuentro ni aunque faltara un minuto.



El argentino llegó a Coapa a petición de Miguel Herrera y vaya que le funcionó, ya que rápidamente se convirtió en el motor del mediocampo, distribuyendo balones, aparte sabía cómo moverse por todo el campo, ayudaba en labores defensivas, poseía una técnica individual envidiable y era veloz con la pelota en los pies.



La Chiva, o Sambu, logró dos títulos de Liga en el Clausura 2013 y el Apertura 2014, aparte se adjudicó dos Copa Campeones CONCACAF y ganó dos Balones de Oro de la Liga, uno como Mejor Medio Defensivo y otro como Mejor Jugador.

8. Richard Sánchez

Richard Sánchez | Azael Rodriguez/GettyImages

El paraguayo también fue una parte vital del América en la última década, ya que logró aparecer en momentos importantes como las finales, siendo el autor de un tanto que los guió hacia el histórico tricampeonato de liga en torneos cortos.



El Cachorro contaba con una gran capacidad para la recuperación de balones y la distribución de juego, sin olvidar ese fuerte golpeo de pelota que lo hacía hacer anotaciones de gran índole, ya fuera a balón parado o con el esférico en juego.



El guaraní se marchó del Nido tras firmar con el Racing Avellaneda de Argentina, pero en su currículum dejó tres títulos de Liga, un Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga MX.

7. Álvaro Fidalgo

Álvaro Fidalgo | Hector Vivas/GettyImages

El español está convertido en un referente actual de la institución gracias a su visión de juego y técnica depurada y seguramente cuando se marche, será recordado como una leyenda, aunque desde ahora ya lo es.



El formado en el Real Madrid ha trabajado en silencio desde que pisó Coapa y ha cumplido a la perfección su rol, sin poner excusas ni hablar de más, ayudó a la conquista del tricampeonato de Liga en torneos cortos, sin olvidar que ganó un Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga MX, quedando pendiente un título a nivel internacional.



El mediocampista lleva 22 anotaciones y 29 asistencias, pero tiene oportunidad de incrementar más sus números.

6. Germán Villa

Germán Villa | LUIS ACOSTA/GettyImages

Formado en Coapa, seleccionado nacional y con un corto paso por Europa. Simplemente su apodo, El Ocho Pulmones, demuestra lo que significaba dentro de la cancha, alguien que no conocía la palabra cansancio y recorría cada lugar del campo para poder hacerse del esférico.



Debutó en 1991 y estuvo con el equipo hasta 1998, pues dio el salto a España con el Espanyol. Tras su aventura europea, el contención regresó para otra vivencia de 1999 al 2008.



El canterano conquistó dos Ligas, una Pre Pre Libertadores y un Campeón de Campeones, además de dos Copa Campeones CONCACAF, una Pre Libertadores, una Copa Interamericana y una Copa Gigantes CONCACAF.

5. Pável Pardo

Pável Pardo | Kevin C. Cox/GettyImages

Aunque formado en la cantera del Atlas, el jalisciense se convirtió en todo un referente del mediocampo americanista, así como de la selección.



Luego de un paso por Tecos, El Bebé fue transferido a las Águilas, viviendo una etapa de 1999 hasta el 2006, ya que cumplió su sueño de jugar en Europa al enfilarse con el VfB Stuttgart de Alemania, tras su gran Copa del Mundo en Alemania 2006. Tras ser campeón con el club germano volvió al Nido para una segunda etapa del 2009 al 2011.



Recordado por su buen cobro a balón parado, el contención se hizo de dos títulos de Liga en el Verano 2022 y el Clausura 2005, así como de un Campeón de Campeones en el 2005. A la vez tuvo éxito a nivel internacional porque se adjudicó una Copa Gigantes CONCACAF y una Copa Campeones CONCACAF. A nivel individual también se llevó algunos reconocimientos como Mejor Medio Defensivo de la Liga en tres ocasiones.

4. Daniel Brailovsky

Daniel Brailovsky | LatinContent/GettyImages

El actual comentarista no se guarda nada cuando se trata de hablar del América, al cual defiende a capa y espada.



El Ruso realizó cosas extraordinarias con el club, ya que fue el Mejor Jugador en la histórica final de liga entre América y Chivas en la temporada 1983-84, aparte le hizo un doblete a los Pumas en la final de 1984-85.



Su arribo al Nido ocurrió en 1985 y después, todo es historia, fue convirtiéndose en una leyenda. El argentino es recordado por su habilidad y velocidad, siendo decisivo en momentos importantes, además gracias a su constante entrega se ganó el cariño de la afición.

3. Antonio Carlos Santos

Antonio Carlos Santos | Jam Media/GettyImages

El brasileño es otro de los jugadores más emblemáticos. Mientras militó en la institución se hizo de un lugar en el mediocampo gracias a su clase, calidad y visión de juego.



Incluso después de ser campeón con el América se marchó a Europa para tener un breve paso por el Porto de Portugal, sin embargo, regresó al Nido para hacer aún más historia. De 1987 a 1992 y de 1993 a 1994 fueron sus etapas con las Águilas.



El Negro alzó dos Ligas, dos Campeón de Campeones, tres Liga de Campeones CONCACAF y una Copa Interamericana. También se llevó un Balón de Oro de la Liga en la campaña 1987-88.

2. Cristóbal Ortega

Falleció Cristóbal Ortega. Americanista eterno de pies a cabeza.



Un solo club en toda su vida, dedicó cada segundo de su carrera solamente a nuestro escudo.



Tienen razón cuando dicen que “Cristóbal descubrió América”🦅 pic.twitter.com/nlu1NG7FhF — Iván Hernández🦅 (@Osckar1916_) January 2, 2025

Sin tantos reflectores como otros americanistas, pero sin duda fue un símbolo de lealtad y consistencia, pues en toda su trayectoria profesional únicamente se decantó por defender a las Águilas, desde 1971 hasta 1992, sumando un total de 711 encuentros disputados, para tener el récord del jugador que más veces defendió la causa azulcrema.



Gracias a su solidez en el mediocampo, los emplumados pudieron hacerse de seis títulos de Liga.



El dos veces mundialista, que falleció apenas el pasado 2 de enero del 2025, es el máximo ganador de cetros en la institución con 14, un honor que comparte con Alfredo Tena.



Seis ligas, tres Campeón de Campeones, tres Copa de Campeones de la CONCACAF y dos Copas Interamericanas fueron su cosecha.

1. Carlos Reinoso

Carlos Reinoso | Hector Vivas/GettyImages

Para muchos, el mejor jugador que ha portado la casaca azulcrema es El Maestro, considerado como uno de los mejores volantes de creación en la historia del fútbol chileno, que una vez en Coapa, se convirtió en un símbolo del americanismo, logrando títulos como futbolista profesional y como entrenador, erigiéndose como un líder nato con una gran condición física.



El andino combinaba técnica, talento, clase y visión en el campo, dando pases precisos y al mismo tiempo, lograba marcar de cualquier forma.



Logro seis cetros: dos ligas, una Copa México, un Campeón de Campeones, una Copa de Campeones CONCACAF y una Copa Interamericana. Ya como estratega, alzó una liga en la temporada 1983-84.

Mención honorífica para Antonio de la Torre, que conquistó cuatro títulos; Pedro Nájera, que alzó cuatro; Jonathan Dos Santos, con cinco cetros; el chileno Roberto Hodge, con dos campeonatos; el escocés John Kerr, los argentinos Norberto Outes y Guido Rodríguez, este con tres títulos; y el paraguayo Osvaldo Martínez, con dos ligas y dos Concachampions.