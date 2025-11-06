Los mejores mediocampistas en la historia del Atlético de Madrid - rankeados

La historia del Atlético de Madrid está llena de mediocampistas que marcaron una época en el club a nivel individual y colectivo, siendo partes de la mayoría de sus títulos.

La leyenda Luis Aragonés, que también se desempeñó como delantero, ganando incluso el trofeo Pichichi en la temporada 1969-1970, fue un mediocentro que brindó mucha creación y visión a los 'colchoneros' cuando se desempeñó como enganche a los delanteros en su época.

Por ello, en en Sports Illustrated Fútbol repasaremos que otros centrocampistas brillaron en la historia de los rojiblancos.

15. Marcos Llorente

Marcos Llorente se ha hecho vital para el Atlético de Madrid | Diego Souto/GettyImages

Pese a ser canterano del Real Madrid, Llorente se ha consolidado en el Atlético de Madrid, en donde ya acumula 7 temporadas y 34 goles, siendo mediocampista y hasta lateral bajo las órdenes del entrenador Diego Pablo Simeone. Si vitalidad y entrega en el engramado también lo hacen de los mejores en la historia del club.

14. Roberto Solozábal

Solozábal aportó presencia y carácter en un rol más defensivo durante su etapa en el Atlético de Madrid. Jugó 290 partidos oficiales con los 'colchoneros', repartidos en 231 en LaLiga, 33 en Copa del Rey, 22 en competiciones europeas y 4 en la Supercopa de España. Cómo jugador logró ganar un título de LaLiga y 3 Copas del Rey.

13. Thomas Partey

Thomas Partey ganó títulos en el Atlético de Madrid | Quality Sport Images/GettyImages

Partey no deslumbró en el Atlético de Madrid por su técnica, pero sí lo hizo por su poderío físico y capacidad de sacrificio que lo convirtió en pieza clave en el esquema de Diego Pablo Simeone de 2015 a 2020. Estuvo 7 años en las filas de los rojiblancos y colgó en sus vitrinas el título de LaLiga en la temporada 2020/21, la Europa League de la 2017/18 y la Supercopa de Europa en 2018.

12. Saúl Ñíguez

Saúl Ñíguez es canterano del Atlético de Madrid | Denis Doyle/GettyImages

Ñíguez es uno de los mejores mediocampistas en la historia de los 'colchoneros' y un canterano muy respetado por la afición. Dentro del equipo sumó 6 títulos: el campeonato de LaLiga en la temporada 2020/21, la Copa del Rey en la 2012/13, la Supercopa de España en 2014, la Europa League de la UEFA en 2011/12 y 2017/18, y la Supercopa de Europa en 2018.

11. Bernd Schuster

Schuster es uno de los pocos que puede decir que jugó en el Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, en donde ganó dos Copas del Rey a principios de los años 90'. El mediocampista alemán fue una estrella de LaLiga y también dejó un grato recuerdo en los fanáticos rojiblancos por su visión de juego y talento como organizador.

10. Javier Irureta

El centrocampista español tuvo una destacada carrera en el Atlético de Madrid, marcando la primera etapa ganadora del club, ganando 4 campeonatos. En su palmarés destacan los títulos de LaLiga de las campañas de 1969/70 y 1972/73, la Copa del Generalísimo de la 1971–72, y la Copa Intercontinental de 1974.

9. Milinko Pantić

Milinko Pantić ganó el doblete con el Atlético de Madrid | Stu Forster/GettyImages

El centrocampista serbio fue clave en la conquista del doblete (títulos de LaLiga y la Copa del Rey) en la temporada de1996 y es recordado por sus goles de falta. Jugó 139 partidos con los 'colchoneros', sumando 36 goles y 24 asistencias que serán siempre recodadas, sobre todo por el éxito alcanzado en la campaña antes mencionada.

8. Tiago Mendes

Tiago Mendes dejó su huella en el Atlético de Madrid | Power Sport Images/GettyImages

El centrocampista portugués jugó por 8 temporadas con el Atlético de Madrid, siendo importante en los títulos de La Liga en la campaña de 2013/14, la Copa del Rey en la 2012/13, la Supercopa de España en 2014 y la Europa League de la 2011–12. Llegó cedido de la Juventus en 2009 y jamás regresó a la Serie A.

7. José Luis Pérez Caminero

José Luis Pérez Caminero es símbolo del Atlético de Madrid | Anadolu/GettyImages

Caminero acumuló 149 partidos dentro de las filas del Atlético de Madrid, con el que ganó el título de LaLiga en la temporada de 1995/96 y la Copa del Rey en la misma campaña. Anotó 40 goles de 1993 a 1998 y fue importante en la consecución de ese doblete histórico de los 'colchoneros'.

6. Gabi Fernández ("Gabi")

Gabi fue capitán del Atlético de Madrid | Maja Hitij/GettyImages

Gabi estuvo en el Atlético de Madrid en dos etapas (2004-2007 y 2011-2018), disputando un total de 352 partidos oficiales en su segunda y anotando 9 goles. Su importancia como centrocampista para el 'Cholo' Simeone fue enorme, no en vano tiene en su currículum 6 campeonatos con la camiseta rojiblanca: un título de LaLiga, una Copa del Rey, una Supercopa de España, dos Europa League y una Supercopa de Europa.

5. Koke (Jorge Resurrección)

Koke es el capitán del Atlético de Madrid | Mateo Villalba/GettyImages

El capitán del Atlético de Madrid y canterano es el jugador con más partidos en la historia del club, siendo un mediocampista versátil que ha estado en la mejor época del equipo. En su palmarés destacan dos títulos de LaLiga (2013-14, 2020-21), una Copa del Rey (2012-13), dos Europa League, dos Supercopas Europa y una Supercopa España.

4. Paulo Futre

Paulo Futre es leyenda del Atlético de Madrid | Shaun Botterill/GettyImages

Futre es uno de los jugadores más respetados en la historia del Atlético de Madrid, siendo un mediocampista que también se desempeñó como extremo y que enamoró a la afición rojiblanca por su magia y carisma. Ganó los títulos de la Copa del Rey de las temporadas 1990–91 y 1991–92 y es un emblema del club en distintos actos conmemorativos en la actualidad.

3. Diego Simeone

Diego Simeone en una de las figuras más grandes del Atlético de Madrid | Soccrates Images/GettyImages

Pese a que la generación actual lo conoce como el 'eterno' entrenador del Atlético de Madrid, el 'Cholo' dejó su huella dentro del club como un centrocampista con garra, liderazgo y tenacidad, siendo clave en el doblete (LaLiga y Copa del Rey) histórico del equipo en la temporada 1996. Estuvo en dos etapa como jugador: De 1994 a 1997 y después en las campañas de 2003/04 y 2004/05.

2. Luis Aragonés

Luis Aragonés es leyenda de los Atléticos de Madrid | JAVIER SORIANO/GettyImages

Aragonés es considerado el mayor emblema en la historia del Atlético de Madrid y en su paso por el club jugó como mediapunta y delantero. Podría crear jugadas y finalizarlas, por lo que su polivalencia lo hizo dejar números extraordinarios y ganar muchos títulos con esta camiseta. Finalizó su carrera en el equipo con 173 goles y 41 asistencias en 370 juegos.

1. Adelardo Rodríguez

Rodríguez es una insignia del Atlético de Madrid y un centrocampista o mediocentro que se convirtió en uno de los mejores jugadores de su generación. Jugó 17 temporadas con los 'colchoneros', ganando tres títulos de LaLiga y 5 Copas del Rey. Marcó 113 goles y repartió 37 asistencias en 553 partidos como rojiblanco.

