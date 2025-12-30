Los mejores mediocampistas en la historia del Manchester City - rankeados

El Manchester City ha tenido mediocampistas legendarios a lo largo de su historia, desde la era dorada de los 60-70 hasta la dominación moderna con Pep Guardiola que los ha llevado al éxito deportivo con la consecución de trofeos nacionales e internacionales.

La siguiente lista de jugadores está basada en impacto en el club, trofeos ganados, longevidad, reconocimiento de fans y expertos, así como los logros individuales y colectivos que consiguieron con los colores 'Sky Blues'.

10. Paul Lake (1987-1995)

PAUL LAKE Tipped as a future England captain and a potentially great player, Lake's career at @ManCity spanned from 1986 to 1996, though a ruptured anterior cruciate ligament (ACL) injury in September 1990 effectively ended his playing time at just 21 years old.

Este jugador era un talento prodigioso, pero desafortunadamente fue truncado por las lesiones, dejó huella como capitán joven (a los 22 años) con mucho potencial para ser top histórico. Comparado a Duncan Edwards.



En apariciones limitadas, mostró versatilidad. Se le recuerda como "el que pudo ser", víctima de ruptura de ligamento cruzado mal tratada; provocando su prematuro retiro a los 27 años, pero ícono de lealtad y "what if" para los fans.

9. Alan Oakes (1959-1976)

Este jugador fue un modelo de lealtad y profesionalismo, dejó huella como corazón del equipo en los 60-70 con estilo sin alardes. Récord: 680 apariciones con el club (máximo histórico).



Ganó ocho trofeos: Recopa Europa, una Primera División, una FA Cup, dos League Cup. Se le recuerda por su longevidad (17 años); improbable de superar en era moderna, símbolo de dedicación y esfuerzo.

8. Ilkay Gündoğan (2016-2023, 2024-2025)

Dejó huella como mediocampista completo, con goles decisivos y visión; regresó en 2024 para más impacto luego de su etapa en el FC Barcelina. En 354 apariciones, 63 goles y 46 asistencias; ganó múltiples Premier League, triplete (2023).



Se le recuerda por su maestría en grandes juegos y rol en triplete; fichaje barato (21 millones de libras esterlinas) que creció en el City. En verano del 2025 dejó al club para irse al Galatasaray de Turquía en donde piensa cerrar su carrera.

7. Bernardo Silva (2017-presente)

Su huella es de inteligencia táctica y trabajo incansable, unido a técnica exquisita. El mediocampista ofensivo portugués ha sido un elementos clave en la era de Guardiola con el club.



En 404 apariciones y contando (novena temporada en 2025), 71 goles y 72 asistencias; ha ganado18 trofeos, incluyendo triplete y seis Premier League. Además, tiene el récord de más partidos bajo las órdenes de Guardiola.



En 2025, líder de capitanes, ayudando en transición post-De Bruyne. Se le recuerda por su ética y longevidad; Pep lo llama "uno de los mejores que entrené". Legado en reconstrucción del equipo.

6. Fernandinho (2013-2022)

El "guerrero" dejó huella como incansable, permitiendo brillar a los creativos con su trabajo sucio y versatilidad (incluso como central).



En 383 apariciones (19º en historia), ganó 13 trofeos: cinco Premier League, Centurions (100 puntos), una final de Champions League (2021). Fue capitán por dos años.



Se le recuerda por su longevidad (9 años), liderazgo y base en el modelo Guardiola; fans lo adoran por su humildad y servicio inquebrantable.

5. Yaya Touré (2010-2018)

El mediocampista africano fue un coloso moderno que dejó huella como motor físico y goleador, arrastrando al City a sus primeros títulos post-Mansour y que se convirtieran en el gigante de la actualidad.



En 316 apariciones, 80 goles y 45 asistencias; ganó tres Premier, dos League Cups, una FA Cup y una Community Shield. Se le recuerda por su gracia, fuerza y momentos grandes, pese a controversias menores; uno de los primeros fichajes estrella que elevó al equipo y lo encamino a lo que es actualmente llenó de estrellas y jugadores con mucho potencial.

4. Rodri (2019-presente)

Su huella crece como pivote defensivo esencial, combinando conciencia táctica con pases creativos; considerado el mejor mediocampista del mundo en 2025.



Firmado por 62.8 millones de libras esterlinas (récord del club entonces), ganó el Balón de Oro 2024 y es clave en cinco Premier League, una Champions League (gol ganador en final 2023) y triplete.



En 2025, líder del grupo de capitanes, inspirando pese a lesiones. Se le recuerda por su resiliencia y liderazgo en transiciones; su legado se construye como heredero de Fernandinho, con potencial para ser top histórico si continúa.

3. David Silva (2010-2020)

"Merlín" o "El Mago" dejó una huella de elegancia y maestría, dictando el tempo de ataques y desbloqueando defensas con pases sublimes.



En 436 apariciones (décimo en historia del club), 77 goles y 136 asistencias, ganó 14 trofeos: cuatro Premier League, cinco League Cups, dos FA Cups, tres Community Shields y el cuádruple doméstico (primero en Inglaterra, 2019).



Se le recuerda como el playmaker más talentoso de la Premier League y tiene una estatua en el Etihad junto a Vincent Kompany y Sergio Agüero, inmortalizado por su década de dominio pese a dudas iniciales por su físico.

2. Colin Bell (1966-1979)

Apodado "El Rey del Kippax", dejó una huella como el mediocampista más versátil y atlético de la era dorada de los 60-70, combinando inteligencia, ritmo y tiro potente.



En 501 apariciones, marcó 153 goles y ganó siete trofeos: una Primera División (1968), una FA Cup, dos League Cups, una Recopa de Europa y dos Charity Shields. Récord de resistencia (llamado 'Nijinsky').



Se le recuerda como el mejor jugador total del City pre-moderno; su carrera se truncó por lesión, pero honrado con estatua (junto a Summerbee y Lee) y un stand en el Etihad nombrado en su honor.

1. Kevin De Bruyne (2015-2025)

Su huella es inmensa como el cerebro creativo de la era Guardiola, transformando al City en una máquina de dominar la Premier League y Europa.



Con 108 goles y 177 asistencias (119 en Premier League, segundo en la historia de la liga), fue clave en 19 trofeos: seis Premier, una Champions (2023), triplete histórico, dos FA Cup, cinco League Cup y más. Récords como líder de asistencias y dos veces Jugador del Año en Premier League.



Se le recuerda como uno de los mejores mediocampistas de la historia del club y la Premier League, con estatua en el Etihad; Pep lo alabó como "el impacto que trasciende el campo". Su salida en 2025 marca el fin de una era, pero deja un legado de visión única y liderazgo,