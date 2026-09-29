Los mejores medios centrales jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 27

Para tu modo carrera en el EA Sports FC 27 los centrocampistas son fundamentales. Un jugador que puede tomar el control del juego con la pelota en los pies es uno que te ayudará a ganar y a ser campeón. Sin embargo, siempre se debe de buscar talento joven porque el tiempo no perdona en este videojuego.

Futbolistas como Pedri, Joao Neves, Pablo Barrios o Warren Zaïre-Emery no aparecerán en esta lista ya que superan los 35 millones de euros en valor y sería sumamente complicado ficharles. También recuerda que esta selección se hace con jugadores de 23 años o menos.

Jugador Club Edad Rating Potencial Valor Lucas Bergvall Totteham 20 78 87 30.5 mde Kees Smit AZ Alkmaar 20 75 87 13.5 mde Johan Manzambi Aston Villa 20 80 86 32.5 mde Assan Ouédraogo RB Leipzig 20 76 86 16.5 mde Lewis Miley Newcastle 20 77 86 23 mde Sean Steur Newcastle 18 72 86 5.5 mde Senny Mayulu Aston Villa 20 79 86 34.5 mde Trey Nyoni Liverpool 19 67 85 2.6 mde Ezechiel Banzuzi RB Leipzig 21 73 85 7.5 mde Lamine Camara AS Mónaco 22 80 85 32 mde

1. Lucas Bergvall (Tottenham)

Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third Round | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

Futbolista sumamente completo pero que está en un equipo con un mediocampo sobrepoblado. Eso significa que a pesar de su valor, puedes negociar con los Spurs para darle salida. Puede jugar también de CDM y de CAM para destruir o construir juego.



Rating: 78

Potencial: 87

2. Kees Smit (AZ Alkmaar)

Sunderland v AZ Alkmaar - UEFA Europa League | Soccrates Images/GettyImages

Un fichaje más accesible y con un sueldo bajo. El neerlandés tiene 80 de stamina y 82 de control de balón lo que nos ayuda a tener un futbolista que controlará los hilos de tu mediocampo. Tiene que mejorar en sus aptitudes defensivas, pero a futuro será uno de los mejores en tu modo carrera.



Rating: 75

Potencial: 87

3. Johan Manzambi (Aston Villa)

Tottenham Hotspur v Aston Villa FC - Premier League 2026/27 | Michael Steele/GettyImages

Una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. Su llegada a la Premier League le puede complicar su fichaje por su alto sueldo. Tiene 85 de agilidad pero con 66 de velocidad tiene que mejorar ese aspecto, pero tiene grandes aptitudes para atacar y defender.



Rating: 80

Potencial: 86

4. Assan Ouédraogo (RB Leipzig)

Como 1907 v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Claudio Villa/GettyImages

El joven alemán tiene grandes medias en cuestión física. Con 85 de velocidad y 83 de agilidad tiene ese aspecto cubierto, pero debe de mejorar mucho su calidad defensiva. Además, con rostro escaneado tiene ese plus.



Rating: 76

Potencial: 86

5. Lewis Miley (Newcastle)

Newcastle United v Hull City - Premier League 2026/27 | Ian MacNicol/GettyImages

El mediocampista inglés es una constante de esta lista desde que está en el juego. Ha crecido en un par de temporadas y con la salida de figuras del club, es hora de que tome la titularidad y explote.



Además, tiene la ventaja de que puede jugar por la banda derecha, ya sea de medio o de lateral. Sin embargo, tiene que mejorar su velocidad y aceleración.



Rating: 77

Potencial: 86

6. Sean Steur (Newcastle)

Newcastle United v Hull City - Premier League 2026/27 | Serena Taylor/GettyImages

Al igual que Miley, tiene la oportunidad de tomar la titularidad con el club inglés. Sin embargo, por su valor, si lo quieres fichar es muy probable que lo logres por un buen precio.



Es un gran constructor de juego para ser el enlace entre medio campo y ataque, pero para defender tiene que mejorar.



Rating: 72

Potencial: 86

7. Senny Mayulu (PSG)

Paris Saint-Germain Portraits - UEFA Champions League 2026/27 | Kristy Sparow - UEFA/GettyImages

En un club con Vitinha, Fabian Ruíz y Joao Neves no hay espacio para esta joven promesa. Zurdo, con rostro escaneado pero con un alto valor, podrías buscar un préstamo o un fichaje a cuotas que facilite su salida.



Es tan completo que hasta puede jugar de delantero centro y con 5 estrellas de pie débil te dará uno de los mejores jugadores del modo carrera.



Rating: 79

Potencial: 86

8. Trey Nyoni (Liverpool)

Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third Round | Michael Regan/GettyImages

Una de las grandes promesas del fútbol inglés. Su fichajes es de los más fáciles de lograr en el juego porque su media y su competencia en los Reds le deja prácticamente sin minutos. Su mejor valoración es 71 de drible, así que tendrás que trabajar mucho con él, pero el potencial que tiene vale la pena.



Rating: 67

Potencial: 85

9. Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig)

Bundesliga Bayer 04 Leverkusen v RB Leipzig | ANP/GettyImages

Futbolista fuerte, con buen poder de disparo y buena stamina. Además, 1.92 de estatura que te suma en el juego aéreo. Y por si fuera poco, un sueldo accesible y rostro escaneado.



Si buscas a un mediocampista para tu modo carrera, el de República del Congo es de las mejores opciones.



Rating: 73

Potencial: 85

10. Lamine Camara (AS Mónaco)

AS Monaco v RC Lens - Ligue 1 McDonald's 20026/27 | NSJsport/GettyImages

Un fichaje algo elevado de costo pero que te da un futbolista muy completo y con pocos detalles a pulir. Además, su 76 de media en tiro libre lo hace muy atractivo, pues es de los pocos que tiene desarrollada esta habilidad. Supera la 80 de media en centros, stamina, pase corto y pase largo así que si buscas un titular inmediato con potencial, es él.



Rating: 80

Potencial: 85

Menciones especiales

Ângelo (Al Nassr)

Patrik Mercado (Independiente del Valle)

Mateus Fernandes (Tottenham)

Diego Gómez (Brighton)

Musab Al Juwair (Al Qadsiah FC)

Matías Orozco (CD Castellón)

Alan Alcaraz (Argentinos Juniors)

Enzo dos Santos (Borussia Dortmund)

Bernardo Lima (Porto)

Carlos Macià (Villarreal)