Los mejores medios centrales jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 27
Para tu modo carrera en el EA Sports FC 27 los centrocampistas son fundamentales. Un jugador que puede tomar el control del juego con la pelota en los pies es uno que te ayudará a ganar y a ser campeón. Sin embargo, siempre se debe de buscar talento joven porque el tiempo no perdona en este videojuego.
Futbolistas como Pedri, Joao Neves, Pablo Barrios o Warren Zaïre-Emery no aparecerán en esta lista ya que superan los 35 millones de euros en valor y sería sumamente complicado ficharles. También recuerda que esta selección se hace con jugadores de 23 años o menos.
Jugador
Club
Edad
Rating
Potencial
Valor
Lucas Bergvall
Totteham
20
78
87
30.5 mde
Kees Smit
AZ Alkmaar
20
75
87
13.5 mde
Johan Manzambi
Aston Villa
20
80
86
32.5 mde
Assan Ouédraogo
RB Leipzig
20
76
86
16.5 mde
Lewis Miley
Newcastle
20
77
86
23 mde
Sean Steur
Newcastle
18
72
86
5.5 mde
Senny Mayulu
Aston Villa
20
79
86
34.5 mde
Trey Nyoni
Liverpool
19
67
85
2.6 mde
Ezechiel Banzuzi
RB Leipzig
21
73
85
7.5 mde
Lamine Camara
AS Mónaco
22
80
85
32 mde
1. Lucas Bergvall (Tottenham)
Futbolista sumamente completo pero que está en un equipo con un mediocampo sobrepoblado. Eso significa que a pesar de su valor, puedes negociar con los Spurs para darle salida. Puede jugar también de CDM y de CAM para destruir o construir juego.
Rating: 78
Potencial: 87
2. Kees Smit (AZ Alkmaar)
Un fichaje más accesible y con un sueldo bajo. El neerlandés tiene 80 de stamina y 82 de control de balón lo que nos ayuda a tener un futbolista que controlará los hilos de tu mediocampo. Tiene que mejorar en sus aptitudes defensivas, pero a futuro será uno de los mejores en tu modo carrera.
Rating: 75
Potencial: 87
3. Johan Manzambi (Aston Villa)
Una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. Su llegada a la Premier League le puede complicar su fichaje por su alto sueldo. Tiene 85 de agilidad pero con 66 de velocidad tiene que mejorar ese aspecto, pero tiene grandes aptitudes para atacar y defender.
Rating: 80
Potencial: 86
4. Assan Ouédraogo (RB Leipzig)
El joven alemán tiene grandes medias en cuestión física. Con 85 de velocidad y 83 de agilidad tiene ese aspecto cubierto, pero debe de mejorar mucho su calidad defensiva. Además, con rostro escaneado tiene ese plus.
Rating: 76
Potencial: 86
5. Lewis Miley (Newcastle)
El mediocampista inglés es una constante de esta lista desde que está en el juego. Ha crecido en un par de temporadas y con la salida de figuras del club, es hora de que tome la titularidad y explote.
Además, tiene la ventaja de que puede jugar por la banda derecha, ya sea de medio o de lateral. Sin embargo, tiene que mejorar su velocidad y aceleración.
Rating: 77
Potencial: 86
6. Sean Steur (Newcastle)
Al igual que Miley, tiene la oportunidad de tomar la titularidad con el club inglés. Sin embargo, por su valor, si lo quieres fichar es muy probable que lo logres por un buen precio.
Es un gran constructor de juego para ser el enlace entre medio campo y ataque, pero para defender tiene que mejorar.
Rating: 72
Potencial: 86
7. Senny Mayulu (PSG)
En un club con Vitinha, Fabian Ruíz y Joao Neves no hay espacio para esta joven promesa. Zurdo, con rostro escaneado pero con un alto valor, podrías buscar un préstamo o un fichaje a cuotas que facilite su salida.
Es tan completo que hasta puede jugar de delantero centro y con 5 estrellas de pie débil te dará uno de los mejores jugadores del modo carrera.
Rating: 79
Potencial: 86
8. Trey Nyoni (Liverpool)
Una de las grandes promesas del fútbol inglés. Su fichajes es de los más fáciles de lograr en el juego porque su media y su competencia en los Reds le deja prácticamente sin minutos. Su mejor valoración es 71 de drible, así que tendrás que trabajar mucho con él, pero el potencial que tiene vale la pena.
Rating: 67
Potencial: 85
9. Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig)
Futbolista fuerte, con buen poder de disparo y buena stamina. Además, 1.92 de estatura que te suma en el juego aéreo. Y por si fuera poco, un sueldo accesible y rostro escaneado.
Si buscas a un mediocampista para tu modo carrera, el de República del Congo es de las mejores opciones.
Rating: 73
Potencial: 85
10. Lamine Camara (AS Mónaco)
Un fichaje algo elevado de costo pero que te da un futbolista muy completo y con pocos detalles a pulir. Además, su 76 de media en tiro libre lo hace muy atractivo, pues es de los pocos que tiene desarrollada esta habilidad. Supera la 80 de media en centros, stamina, pase corto y pase largo así que si buscas un titular inmediato con potencial, es él.
Rating: 80
Potencial: 85
Menciones especiales
- Ângelo (Al Nassr)
- Patrik Mercado (Independiente del Valle)
- Mateus Fernandes (Tottenham)
- Diego Gómez (Brighton)
- Musab Al Juwair (Al Qadsiah FC)
- Matías Orozco (CD Castellón)
- Alan Alcaraz (Argentinos Juniors)
- Enzo dos Santos (Borussia Dortmund)
- Bernardo Lima (Porto)
- Carlos Macià (Villarreal)
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Miguel Delucio es un editor Asociado para SI Fútbol. Con más de 14 años de experiencia en medios deportivos, tiene en su camino coberturas internacionales como Juegos Olímpicos, Fórmula 1, Juego de Estrellas de la NBA entre otros. Su área de especialización es desarrollo de contenido SEO para el fútbol internacional y mexicano.