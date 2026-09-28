Los mejores medios defensivos jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 27

En el fútbol actual estamos en una época de sobrepoblación de mediocampistas para generar el mejor juego posible. En tu modo carrera del EA Sports FC 27 es igual. Si controlas la mitad de la cancha, controlas el desarrollo del partido y para eso necesitas un buen escudo que es un centrocampista defensivo.

Cabe resaltar que nombres de grandes joyas como Ayyoub Bouaddi, Kobbie Mainoo, Aleksandar Pavlović o Elliot Anderson no están contemplados en este listado porque superan los 35 millones de euros en valor y eso complicaría mucho sus fichajes.

Jugador Club Edad Rating Potencial Valor Kennet Eichhorn Bayer Leverkusen 16 68 88 3.1 mde Marc Bernal Barcelona 19 78 88 28.5 mde Nathan De Cat TSG 1899 Hoffenheim 17 71 88 4.4 mde Alexis Vossah Toulouse 18 72 87 5 mde Christ Inao Oulaï Fiorentina 20 72 87 5.5 mde Jorthy Mokio Ajax 18 71 87 4.5 mde Carlos Baleba Manchester United 22 80 86 31 mde Archie Gray Tottenham 20 77 86 22 mde Noah Sadiki Sunderland 21 80 86 31 mde Aleksandar Stanković Inter de Milán 20 76 85 15.5 mde

1. Kennet Eichhorn (Bayer Leverkusen)

Bayer 04 Leverkusen Unveils New Signing Kennet Eichhorn | Jörg Schüler/GettyImages

Una de las mayores promesas de todo el FC 27. Con apenas 16 años de edad, viene de una generación muy talentosa de mediocampistas alemana. Tiene que mejorar en muchos aspectos pero el costo-beneficio de este fichaje en un par de temporadas te dará grandes resultados.



Rating: 68

Potencial: 88

2. Marc Bernal (Barcelona)

Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Otro producto de la Masía que aparece en este tipo de listas. El español tiene mucha competencia en esa posición por lo que una salida del club culé se puede facilitar en tu modo carrera. Con buena media defensiva y 83 de fuerza más su 1.93 de estatura, hasta puede ser un arma en los tiros de esquina.



Rating: 78

Potencial: 88

3. Nathan De Cat (TSG 1899 Hoffenheim)

Tottenham Hotspur v TSG Hoffenheim - Pre-Season Friendly | Marc Atkins/GettyImages

Otro CDM que supera el 1.90 de estatura. Muy joven, con un valor bastante accesible y un sueldo que te ayudará a no gastar tanto, De Cat es una de las mejores opciones del juego. Sin embargo, se debe de trabajar en lo físico pues no es el más veloz.



Rating: 71

Potencial: 88

4. Alexis Vossah (Toulouse)

FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-TOULOUSE | SAMEER AL-DOUMY/GettyImages

Cinco estrellas de pie débil te dan la posibilidad de acomodarlo en cualquier perfil para mejorar tu salida con el balón. Tiene 74 de media en aceleración lo cual te ayudará contra atacantes rápidos, pero tiene que mejorar mucho su disparo a largo distancia.



Rating: 72

Potencial: 87

5. Christ Inao Oulaï (Fiorentina)

ACF Fiorentina v Pisa SC - Coppa Italia | Gabriele Maltinti/GettyImages

Uno de los mejores prospectos en la cuestión física. 86 de agilidad y 89 de equilibrio son altísimos. Además 75 de velocidad y 77 de aceleración te darán uno de los mejores CDMs del juego para defender equipos veloces.



Rating: 72

Potencial: 87

6. Jorthy Mokio (Ajax)

Eredivisie Ajax v Willem II | ANP/GettyImages

Si te agradan los futbolistas con el rostro escaneado, esta joven promesa lo tiene. Otro que tiene que trabajar en su desarrollo en el tema físico pero hasta su cláusula de rescisión es baja por lo que es un fichaje sumamente atractivo si tienes necesidad en la posición en tu modo carrera.



Rating: 71

Potencial: 87

7. Carlos Baleba (Manchester United)

Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27 | Ash Donelon/GettyImages

Uno de los fichajes más caros verás en esta lista, pero por los parámetros aún entraba. Recién llegado al United, el joven zurdo tiene 85 de poder de disparo lo que te da la posibilidad de atacar desde fuera el área con insistencia. Si tienes un club con presupuesto, es una gran opción.



Rating: 80

Potencial: 86

8. Archie Gray (Tottenham)

Tottenham Hotspur v Aston Villa FC - Premier League 2026/27 | Alex Pantling/GettyImages

Gran promesa del fútbol inglés, pero que en su club no tiene mucho espacio. La llegada de Sandro Toneli le tapó por lo que su fichaje puede ser mucho más factible. Además, puede jugar muchas posiciones como central, lateral derecho y hasta medio por derecha. Sin embargo, para sorpresa de muchos, no tiene el rostro escaneado.



Rating: 77

Potencial: 86

9. Noah Sadiki (Sunderland)

Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Con una media de 90 de stamina, no tendrás problema en tener que sacarle de cambio del partido. Además, es de los pocos que puede pasar hasta a la posición de mediocampista ofensivo. Es un fichaje de alto costo, pero que te dará un futbolista sumamente completo.



Rating: 80

Potencial: 86

10. Aleksandar Stanković (Inter de Milán)

FC Internazionale v Udinese Calcio - Serie A 2026/27 | Giuseppe Bellini/GettyImages

Para los nostálgicos, ver este apellido en el Inter debe de despertar lindos recuerdos. El hijo de Dejan tiene hasta habilidades parecidas a su padre. Buen constructo de juego, buen tiro a distancia y buenas aptitudes para defender.



Rating: 76

Potencial: 85

Menciones especiales

Leon Avdullahu (TSG 1899 Hoffenheim)

Valentin Atangana (Al Ahli)

Roméo Lavia (Chelsea)

Yasin Ayari (Brighton)

Mussa Kaba (Borussia Dortmund)

Lucas Beraldo (PSG)

Abdoul Karim Traore (Al Ain)

Kodai Sano (PSV)

Jack Hinshelwood (Brighton)

Yehor Yarmoliuk (Brentford)