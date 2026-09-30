Los mejores medios ofensivos jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 27

Un mediocampista ofensivo es una pieza clave en el armado de tu equipo en el EA FC 27. Este jugador es el encargado de conectar la mitad de la cancha con la delantera, por lo que necesita tener atributos como regate, agilidad, visión, disparo de larga distancia, además de contar con buen ritmo y ser un gran pasador.

En la edición de este año tenemos a algunos futbolistas que cumplen con estas características, tienen un gran potencial y un precio que no supera los 35 millones de euros y son menores de 23 años. Por lo tanto, nombres como Jude Bellingham o Florian Wirtz no aparecen.

Jugador Club Edad Rating Potencial Valor Rodrigo Mora AS Roma 19 77 88 23 mde Konstantinos Karetsas Borussia Dortmund 18 76 88 17.5 mde Abdellah Ouazane Ajax 17 66 87 2.7 mde Gilberto Mora Xolos de Tijuana 17 74 87 9.5 mde Justin Lerma Borussia Dortmund 18 66 87 2.7 mde Francis Onyeka SV Elversberg 19 70 87 4.1 mde Brajan Gruda RB Leipzig 22 77 86 23.5 mde Gustavo Sá Olympiacos 21 76 86 17 mde Paul Wanner PSV 20 76 86 16.5 mde Francisco Conceição Juventus 23 80 86 33.5 mde

1. Rodrigo Mora (AS Roma)

Rodrigo Mora es uno de los futbolistas más prometedores del EA FC 27 | Mondadori Portfolio/GettyImages

El mediocampista portugués de la Roma es la joya con más potencial en esta posición. Se destaca por su versatilidad y puede jugar como CM, LW, ST, CDM y LM.



Para obtener la mejor versión de este futbolista es importante desarrollar su físico y resistencia.



Tiene un valor de mercado de 23 millones de euros, por lo que su fichaje es para club con buen presupuesto.



Rating: 77

Potencial: 88

2. Konstantinos Karetsas

Konstantinos Karetsas | DeFodi Images/GettyImages

El medio griego del Borussia Dortmund puede desempeñarse como RM, CM, RW y CDM. No obstante, su posición natural, y en la que más destaca, es como CAM.



La joya del Dortmund cuenta con una gran aceleración, pero debe trabajar su resistencia, velocidad, además de que necesita desarrollar su físico y agresividad.



Tiene un valor de mercado de 17.5 millones de euros.



Rating: 76

Potencial: 88

3. Gilberto Mora (Xolos de Tijuana)

Gilberto Mora es la gran joya del futbol mexicano | Daniel Jefferson/GettyImages

Gil Mora es la gran esperanza de la selección mexicana. El mediocampista de 17 años también puede jugar como LW, CM y LM.



El jugador de Xolos de Tijuana tiene un gran potencial, aunque necesita trabajar en su fuerza, su velocidad punta, su fuerza de tiro y definición para tener un jugador de élite.



Tiene un valor de mercado muy accesible: 9.5 millones de euros. Es una verdadera ganga.



Rating: 74

Potencial: 87

4. Abdellah Ouazane (Ajax)

Abdellah Ouazane | Soccrates Images/GettyImages

El futbolista marroquí puede jugar como mediocampista ofensivo, pero también como extremo izquierdo, mediocampista central e interior izquierdo.



Es un jugador con buena altura, pero que podría resultar algo pesado al principio. Para obtener su mejor versión, se tiene que impulsar el desarrollo de atributos como agilidad, aceleración y explosividad.



Tiene un valor de 2.7 millones de euros. Un gran prospecto a un gran precio. Perfecto para un club sin mucho presupuesto.



Rating: 66

Potencial: 87

5. Justin Lerma (Borussia Dortmund)

El mediocampista ofensivo es la gran promesa colombiana | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El Borussia Dortmund cuenta con dos de los mediocampistas ofensivos más prometedores del mundo. Lerma, de 18 años, es un gran proyecto a futuro.



El volante sudamericano arranca con un rating poco espectacular, pero su potencial es altísimo. También juega como interior por izquierda y medio central. En el modo carrera necesita desarrollar su resistencia, fuerza, capacidad de definición y tiro lejano para llegar a la élite.



Lerma es un proyecto de jugador que necesita continuidad y que podría ser una gran adquisición para un equipo que no tengo muchos fondos.



Rating: 66

Potencial: 87

6. Francis Onyeka (SV Elversberg)

Francis Onyeka | Christof Koepsel/GettyImages

Onyeka es un futbolista que se destaca por su gran conducción, regate y definición. Puede jugar también como delantero centro y mediocampista central.



Para explotar su máximo potencial, tiene que trabajar su resistencia, fuerza, pases largos y cortos, y visión.



El jugador del SV Elversberg tiene un valor de 4.1 millones de euros.



Rating: 70

Potencial: 87

7. Brajan Gruda (RB Leipzig)

Brajan Gruda | ANP/GettyImages

El mediocampista alemán del RB Leipzig es un futbolista para un club con un gran presupuesto y que no tiene tanta paciencia para desarrollar a un juvenil.



Además de mediocampista ofensivo, puede jugar como interior derecho, mediocentro y extremo derecho. Necesita mejorar su resistencia, fuerza, definición y compostura.



Tiene un valor de mercado de 23.5 millones de euros.



Rating: 77

Potencial: 86

8. Gustavo Sá (Olympiacos)

Gustavo Sá | Dijks Media/MB Media/GettyImages

El medio portugués del Olympiacos puede jugar también como mediocampista central y medio de contención.



Se destaca por su físico y fortaleza aérea, su visión, técnica y regate. ¿Qué es lo que le falta? Necesita desarrollar su resistencia, definición, disparos lejanos y aceleración.



Tiene un valor de mercado de 17 millones de euros.



Rating: 76

Potencial: 86

9. Paul Wanner (PSV Eindhoven)

Paul Wanner | ANP/GettyImages



El mediocampista austriaco del PSV se caracteriza por su versatilidad. Además de jugar como mediocampista ofensivo, puede desempeñarse como mediocampista central, extremo derecho, mediocampista de contención e interior derecho.



Sus áreas de oportunidad son su velocidad, definición, disparos lejanos, fuerza y agresividad.



Es un futbolista más hecho que otros incluidos en la lista. Tiene un valor de 16.5 millones.



Rating: 76

Potencial: 86

10. Francisco Conceição (Juventus)

Francisco Conceição | Valerio Pennicino/GettyImages



El medio portugués inicia con una gran valoración, pero aun tiene capacidad para mejorar en el modo carrera.



Puede jugar como interior derecho, delantero centro y extremo derecho. Tiene gran agilidad, regate, aceleración, velocidad, pases cortos y visión. Todavía puede mejorar su definición, resistencia y pase largo.



Tiene un valor de mercado de 33.5 millones de euros.



Rating: 80

Potencial: 86

Menciones especiales

Julio César Enciso (Ipswich Town)

Samuele Inácio (Borussia Dortmund)

Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)

Peio Canales (Athletic Club)

Claudio Echeverri (Benfica)

Can Uzun (Eintracht Frankfurt)

Kendry Páez (Chelsea)

Matías Soulé (AS Roma)

Georgiy Sudakov (Benfica)

Gabriel Mec (FC Porto)