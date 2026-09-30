Los mejores medios ofensivos jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 27
Un mediocampista ofensivo es una pieza clave en el armado de tu equipo en el EA FC 27. Este jugador es el encargado de conectar la mitad de la cancha con la delantera, por lo que necesita tener atributos como regate, agilidad, visión, disparo de larga distancia, además de contar con buen ritmo y ser un gran pasador.
En la edición de este año tenemos a algunos futbolistas que cumplen con estas características, tienen un gran potencial y un precio que no supera los 35 millones de euros y son menores de 23 años. Por lo tanto, nombres como Jude Bellingham o Florian Wirtz no aparecen.
Jugador
Club
Edad
Rating
Potencial
Valor
Rodrigo Mora
AS Roma
19
77
88
23 mde
Konstantinos Karetsas
Borussia Dortmund
18
76
88
17.5 mde
Abdellah Ouazane
Ajax
17
66
87
2.7 mde
Gilberto Mora
Xolos de Tijuana
17
74
87
9.5 mde
Justin Lerma
Borussia Dortmund
18
66
87
2.7 mde
Francis Onyeka
SV Elversberg
19
70
87
4.1 mde
Brajan Gruda
RB Leipzig
22
77
86
23.5 mde
Gustavo Sá
Olympiacos
21
76
86
17 mde
Paul Wanner
PSV
20
76
86
16.5 mde
Francisco Conceição
Juventus
23
80
86
33.5 mde
1. Rodrigo Mora (AS Roma)
El mediocampista portugués de la Roma es la joya con más potencial en esta posición. Se destaca por su versatilidad y puede jugar como CM, LW, ST, CDM y LM.
Para obtener la mejor versión de este futbolista es importante desarrollar su físico y resistencia.
Tiene un valor de mercado de 23 millones de euros, por lo que su fichaje es para club con buen presupuesto.
Rating: 77
Potencial: 88
2. Konstantinos Karetsas
El medio griego del Borussia Dortmund puede desempeñarse como RM, CM, RW y CDM. No obstante, su posición natural, y en la que más destaca, es como CAM.
La joya del Dortmund cuenta con una gran aceleración, pero debe trabajar su resistencia, velocidad, además de que necesita desarrollar su físico y agresividad.
Tiene un valor de mercado de 17.5 millones de euros.
Rating: 76
Potencial: 88
3. Gilberto Mora (Xolos de Tijuana)
Gil Mora es la gran esperanza de la selección mexicana. El mediocampista de 17 años también puede jugar como LW, CM y LM.
El jugador de Xolos de Tijuana tiene un gran potencial, aunque necesita trabajar en su fuerza, su velocidad punta, su fuerza de tiro y definición para tener un jugador de élite.
Tiene un valor de mercado muy accesible: 9.5 millones de euros. Es una verdadera ganga.
Rating: 74
Potencial: 87
4. Abdellah Ouazane (Ajax)
El futbolista marroquí puede jugar como mediocampista ofensivo, pero también como extremo izquierdo, mediocampista central e interior izquierdo.
Es un jugador con buena altura, pero que podría resultar algo pesado al principio. Para obtener su mejor versión, se tiene que impulsar el desarrollo de atributos como agilidad, aceleración y explosividad.
Tiene un valor de 2.7 millones de euros. Un gran prospecto a un gran precio. Perfecto para un club sin mucho presupuesto.
Rating: 66
Potencial: 87
5. Justin Lerma (Borussia Dortmund)
El Borussia Dortmund cuenta con dos de los mediocampistas ofensivos más prometedores del mundo. Lerma, de 18 años, es un gran proyecto a futuro.
El volante sudamericano arranca con un rating poco espectacular, pero su potencial es altísimo. También juega como interior por izquierda y medio central. En el modo carrera necesita desarrollar su resistencia, fuerza, capacidad de definición y tiro lejano para llegar a la élite.
Lerma es un proyecto de jugador que necesita continuidad y que podría ser una gran adquisición para un equipo que no tengo muchos fondos.
Rating: 66
Potencial: 87
6. Francis Onyeka (SV Elversberg)
Onyeka es un futbolista que se destaca por su gran conducción, regate y definición. Puede jugar también como delantero centro y mediocampista central.
Para explotar su máximo potencial, tiene que trabajar su resistencia, fuerza, pases largos y cortos, y visión.
El jugador del SV Elversberg tiene un valor de 4.1 millones de euros.
Rating: 70
Potencial: 87
7. Brajan Gruda (RB Leipzig)
El mediocampista alemán del RB Leipzig es un futbolista para un club con un gran presupuesto y que no tiene tanta paciencia para desarrollar a un juvenil.
Además de mediocampista ofensivo, puede jugar como interior derecho, mediocentro y extremo derecho. Necesita mejorar su resistencia, fuerza, definición y compostura.
Tiene un valor de mercado de 23.5 millones de euros.
Rating: 77
Potencial: 86
8. Gustavo Sá (Olympiacos)
El medio portugués del Olympiacos puede jugar también como mediocampista central y medio de contención.
Se destaca por su físico y fortaleza aérea, su visión, técnica y regate. ¿Qué es lo que le falta? Necesita desarrollar su resistencia, definición, disparos lejanos y aceleración.
Tiene un valor de mercado de 17 millones de euros.
Rating: 76
Potencial: 86
9. Paul Wanner (PSV Eindhoven)
El mediocampista austriaco del PSV se caracteriza por su versatilidad. Además de jugar como mediocampista ofensivo, puede desempeñarse como mediocampista central, extremo derecho, mediocampista de contención e interior derecho.
Sus áreas de oportunidad son su velocidad, definición, disparos lejanos, fuerza y agresividad.
Es un futbolista más hecho que otros incluidos en la lista. Tiene un valor de 16.5 millones.
Rating: 76
Potencial: 86
10. Francisco Conceição (Juventus)
El medio portugués inicia con una gran valoración, pero aun tiene capacidad para mejorar en el modo carrera.
Puede jugar como interior derecho, delantero centro y extremo derecho. Tiene gran agilidad, regate, aceleración, velocidad, pases cortos y visión. Todavía puede mejorar su definición, resistencia y pase largo.
Tiene un valor de mercado de 33.5 millones de euros.
Rating: 80
Potencial: 86
Menciones especiales
- Julio César Enciso (Ipswich Town)
- Samuele Inácio (Borussia Dortmund)
- Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)
- Peio Canales (Athletic Club)
- Claudio Echeverri (Benfica)
- Can Uzun (Eintracht Frankfurt)
- Kendry Páez (Chelsea)
- Matías Soulé (AS Roma)
- Georgiy Sudakov (Benfica)
- Gabriel Mec (FC Porto)
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Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.
Miguel Delucio es un editor Asociado para SI Fútbol. Con más de 14 años de experiencia en medios deportivos, tiene en su camino coberturas internacionales como Juegos Olímpicos, Fórmula 1, Juego de Estrellas de la NBA entre otros. Su área de especialización es desarrollo de contenido SEO para el fútbol internacional y mexicano.