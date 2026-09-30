Skip to main content
Sports Illustrated

Los mejores medios ofensivos jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 27

Los portugueses dominan este listado con tres jugadores en el top ten de joyas en esta posición
Uriel Salmerón García, Miguel Delucio|
San Diego FC v Club Tijuana
San Diego FC v Club Tijuana | The San Diego Union-Tribune/GettyImages

Un mediocampista ofensivo es una pieza clave en el armado de tu equipo en el EA FC 27. Este jugador es el encargado de conectar la mitad de la cancha con la delantera, por lo que necesita tener atributos como regate, agilidad, visión, disparo de larga distancia, además de contar con buen ritmo y ser un gran pasador.

En la edición de este año tenemos a algunos futbolistas que cumplen con estas características, tienen un gran potencial y un precio que no supera los 35 millones de euros y son menores de 23 años. Por lo tanto, nombres como Jude Bellingham o Florian Wirtz no aparecen.

Jugador

Club

Edad

Rating

Potencial

Valor

Rodrigo Mora

AS Roma

19

77

88

23 mde

Konstantinos Karetsas

Borussia Dortmund

18

76

88

17.5 mde

Abdellah Ouazane

Ajax

17

66

87

2.7 mde

Gilberto Mora

Xolos de Tijuana

17

74

87

9.5 mde

Justin Lerma

Borussia Dortmund

18

66

87

2.7 mde

Francis Onyeka

SV Elversberg

19

70

87

4.1 mde

Brajan Gruda

RB Leipzig

22

77

86

23.5 mde

Gustavo Sá

Olympiacos

21

76

86

17 mde

Paul Wanner

PSV

20

76

86

16.5 mde

Francisco Conceição

Juventus

23

80

86

33.5 mde

1. Rodrigo Mora (AS Roma)

Rodrigo Mora - Soccer Player - Born 2007
Rodrigo Mora es uno de los futbolistas más prometedores del EA FC 27 | Mondadori Portfolio/GettyImages

El mediocampista portugués de la Roma es la joya con más potencial en esta posición. Se destaca por su versatilidad y puede jugar como CM, LW, ST, CDM y LM.

Para obtener la mejor versión de este futbolista es importante desarrollar su físico y resistencia.

Tiene un valor de mercado de 23 millones de euros, por lo que su fichaje es para club con buen presupuesto.

Rating: 77
Potencial: 88

2. Konstantinos Karetsas

Konstantinos Karetsas
Konstantinos Karetsas | DeFodi Images/GettyImages

El medio griego del Borussia Dortmund puede desempeñarse como RM, CM, RW y CDM. No obstante, su posición natural, y en la que más destaca, es como CAM.

La joya del Dortmund cuenta con una gran aceleración, pero debe trabajar su resistencia, velocidad, además de que necesita desarrollar su físico y agresividad.

Tiene un valor de mercado de 17.5 millones de euros.

Rating: 76
Potencial: 88

3. Gilberto Mora (Xolos de Tijuana)

Austin FC v Club Tijuana - Leagues Cup Phase One
Gilberto Mora es la gran joya del futbol mexicano | Daniel Jefferson/GettyImages

Gil Mora es la gran esperanza de la selección mexicana. El mediocampista de 17 años también puede jugar como LW, CM y LM.

El jugador de Xolos de Tijuana tiene un gran potencial, aunque necesita trabajar en su fuerza, su velocidad punta, su fuerza de tiro y definición para tener un jugador de élite.

Tiene un valor de mercado muy accesible: 9.5 millones de euros. Es una verdadera ganga.

Rating: 74
Potencial: 87

4. Abdellah Ouazane (Ajax)

Abdellah Ouazane
Abdellah Ouazane | Soccrates Images/GettyImages

El futbolista marroquí puede jugar como mediocampista ofensivo, pero también como extremo izquierdo, mediocampista central e interior izquierdo.

Es un jugador con buena altura, pero que podría resultar algo pesado al principio. Para obtener su mejor versión, se tiene que impulsar el desarrollo de atributos como agilidad, aceleración y explosividad.

Tiene un valor de 2.7 millones de euros. Un gran prospecto a un gran precio. Perfecto para un club sin mucho presupuesto.

Rating: 66
Potencial: 87

5. Justin Lerma (Borussia Dortmund)

Justin Lerma
El mediocampista ofensivo es la gran promesa colombiana | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El Borussia Dortmund cuenta con dos de los mediocampistas ofensivos más prometedores del mundo. Lerma, de 18 años, es un gran proyecto a futuro.

El volante sudamericano arranca con un rating poco espectacular, pero su potencial es altísimo. También juega como interior por izquierda y medio central. En el modo carrera necesita desarrollar su resistencia, fuerza, capacidad de definición y tiro lejano para llegar a la élite.

Lerma es un proyecto de jugador que necesita continuidad y que podría ser una gran adquisición para un equipo que no tengo muchos fondos.

Rating: 66
Potencial: 87

6. Francis Onyeka (SV Elversberg)

Francis Onyeka
Francis Onyeka | Christof Koepsel/GettyImages

Onyeka es un futbolista que se destaca por su gran conducción, regate y definición. Puede jugar también como delantero centro y mediocampista central.

Para explotar su máximo potencial, tiene que trabajar su resistencia, fuerza, pases largos y cortos, y visión.

El jugador del SV Elversberg tiene un valor de 4.1 millones de euros.

Rating: 70
Potencial: 87

7. Brajan Gruda (RB Leipzig)

Bundesliga Bayer 04 Leverkusen v RB Leipzig
Brajan Gruda | ANP/GettyImages

El mediocampista alemán del RB Leipzig es un futbolista para un club con un gran presupuesto y que no tiene tanta paciencia para desarrollar a un juvenil.

Además de mediocampista ofensivo, puede jugar como interior derecho, mediocentro y extremo derecho. Necesita mejorar su resistencia, fuerza, definición y compostura.

Tiene un valor de mercado de 23.5 millones de euros.

Rating: 77
Potencial: 86

8. Gustavo Sá (Olympiacos)

Gustavo Sa
Gustavo Sá | Dijks Media/MB Media/GettyImages

El medio portugués del Olympiacos puede jugar también como mediocampista central y medio de contención.

Se destaca por su físico y fortaleza aérea, su visión, técnica y regate. ¿Qué es lo que le falta? Necesita desarrollar su resistencia, definición, disparos lejanos y aceleración.

Tiene un valor de mercado de 17 millones de euros.

Rating: 76
Potencial: 86

9. Paul Wanner (PSV Eindhoven)

Eredivisie FC Twente v PSV Eindhoven
Paul Wanner | ANP/GettyImages


El mediocampista austriaco del PSV se caracteriza por su versatilidad. Además de jugar como mediocampista ofensivo, puede desempeñarse como mediocampista central, extremo derecho, mediocampista de contención e interior derecho.

Sus áreas de oportunidad son su velocidad, definición, disparos lejanos, fuerza y agresividad.

Es un futbolista más hecho que otros incluidos en la lista. Tiene un valor de 16.5 millones.

Rating: 76
Potencial: 86

10. Francisco Conceição (Juventus)

Francisco Conceicao
Francisco Conceição | Valerio Pennicino/GettyImages


El medio portugués inicia con una gran valoración, pero aun tiene capacidad para mejorar en el modo carrera.

Puede jugar como interior derecho, delantero centro y extremo derecho. Tiene gran agilidad, regate, aceleración, velocidad, pases cortos y visión. Todavía puede mejorar su definición, resistencia y pase largo.

Tiene un valor de mercado de 33.5 millones de euros.

Rating: 80
Potencial: 86

Menciones especiales

  • Julio César Enciso (Ipswich Town)
  • Samuele Inácio (Borussia Dortmund)
  • Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)
  • Peio Canales (Athletic Club)
  • Claudio Echeverri (Benfica)
  • Can Uzun (Eintracht Frankfurt)
  • Kendry Páez (Chelsea)
  • Matías Soulé (AS Roma)
  • Georgiy Sudakov (Benfica)
  • Gabriel Mec (FC Porto)
Add us as a preferred source on Google

Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations

Published | Modified
Uriel Salmerón García
URIEL SALMERÓN GARCÍA

Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.

Miguel Delucio
MIGUEL DELUCIO

Miguel Delucio es un editor Asociado para SI Fútbol. Con más de 14 años de experiencia en medios deportivos, tiene en su camino coberturas internacionales como Juegos Olímpicos, Fórmula 1, Juego de Estrellas de la NBA entre otros. Su área de especialización es desarrollo de contenido SEO para el fútbol internacional y mexicano.

Home/Futbol