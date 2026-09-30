Los mejores medios y extremos derechos jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 27

En el EA Sports FC 27 parecería que los extremos y medios por la banda perderían fuerza, pero no es así. Con la nueva modalidad de pique a la espalda en diagonal esta posición es más importante que nunca. Por la derecha, hay muchísimo talento joven que explotar.

Cabe recordar que esta lista se hace con dos principios: futbolistas de 23 años o menores y que tenga un valor menor a 35 millones de euros. Es por ello que estrellas como Lamine Yamal, Désiré Doué, Yan Diomande o Rayan Cherki no aparecen.

Jugador Club Edad Rating Potencial Valor Geovany Quenda Chelsea 19 76 88 18 mde Lennart Karl Bayern Múnich 18 77 88 22 mde Assane Diao Como 20 76 87 16.5 mde Gianluca Prestianni Benfica 20 75 87 15.3 mde Anan Khalaili Crystal Palace 21 78 87 31.5 mde Franco Mastantuono Fiorentina 18 77 86 22 mde Ethan Nwaneri Borussia Dortmund 19 75 86 12 mde Yankuba Minteh Brighton 21 80 86 34 mde William Gomes Porto 20 77 86 23 mde Ibrahim Mbaye Aston Villa 18 76 86 16 mde

1. Geovany Quenda (Chelsea)

Brentford v Chelsea - Premier League - Gtech Community Stadium | Nigel French - PA Images/GettyImages

Si buscas velocidad, este portugués es de las mejores opciones. A su corta edad ya tiene 88 de aceleración, pero en cuestión de definición como poder de disparo, disparo a larga distancia y fuerza tiene que trabajar.



A pesar de estar en los Blues, es un fichaje viable por costo, pero su sueldo será alto.



Rating: 76

Potencial: 88

2. Lennart Karl (Bayern Múnich)

SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27 | Alex Grimm/GettyImages

Una de las grandes promesas del fútbol alemán. Tiene las habilidades de regateador y acróbata que le suman a la hora de encarar a tu rival, pero es más un constructor y asistidor del juego que un definidor. También tiene que mejorar en velocidad, pero es un gran prospecto para tu modo carrera.



Rating: 77

Potencial: 88

3. Assane Diao (Como)

Frosinone Calcio v Como 1907 - Serie A 2026/27 | DeFodi Images/GettyImages

Otro velocista en la lista. Literalmente tiene esta habilidad en su repertorio. Además, con 79 en definición y 74 en disparo a larga distancia, tienes a un posible goleador de tu equipo si le adelantas como extremo. Eso sí, no está a perfil cambiado pues su pie predilecto es el derecho, así que cuidado al recortar hacía adentro del campo.



Rating: 76

Potencial: 87

4. Gianluca Prestianni (Benfica)

FC Porto v SL Benfica - Liga Portugal Betclic 2026/27 | DeFodi Images/GettyImages

Con gran aceleración, agilidad y balance, el argentino es una de las mejores opciones si te gusta regatear por la banda. Sin embargo, con 71 de stamina, tienes que ser cuidadoso en su uso pues no te durará los 90 minutos corriendo.



Rating: 75

Potencial: 87

5. Anan Khalaili (Crystal Palace)

Leeds United v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Con el mediocampista israelí no tendrás problemas de desempeño durante los 90 minutos, pues tiene 83 de media en stamina. Buena velocidad y si gustas de mandar centros para un centro delantero de área, él es una gran opción. Eso sí, es un fichaje que se puede complicar por su valor.



Rating: 78

Potencial: 87

6. Franco Mastantuono (Fiorentina)

ACF Fiorentina v SSC Napoli - Campionato Serie A | NurPhoto/GettyImages

El argentino tuvo sus problemas en el Real Madrid, por lo que ahora está a préstamo en la Serie A. Aún así, sigue siendo un excelente prospecto, pero tendrás que esperarle un año. Buena agilidad pero muy poca fuerza, por lo que hay aspectos de su juego que hay que desarrollar.



Rating: 77

Potencial: 86

7. Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund)

VfB Stuttgart v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27 | DeFodi Images/GettyImages

Otro futbolista que está a préstamo. La gran ventaja es que cuando regrese al Arsenal tiene a Bukayo Saka como titular, así que su salida se puede facilitar. Sin embargo, su 66 de stamina es una defecto que hay que corregir con urgencia pues se le acaba la gasolina rápidamente.



Rating: 75

Potencial: 86

8. Yankuba Minteh (Brighton)

Brighton and Hove Albion v Roma - Pre Season Friendly - American Express Stadium | Adam Davy - PA Images/GettyImages

Futbolista que está listo para ser titular en casi cualquier modo carrera. Con especialidades de velocista, acróbata y regateador, es muy completo. Sin embargo, con 47 de fuerza, si llega a tener un lateral o un central fuerte como rival, tendrá problemas.



Rating: 80

Potencial: 86

9. William Gomes (Porto)

FC Porto v SL Benfica - Liga Portugal Betclic 2026/27 | DeFodi Images/GettyImages

Al igual que Minteh, es muy veloz, tiene buen disparo, pero le falta fuerza para enfrentar a defensas con mayor corpulencia. Además, su 1.71 de estatura puede ser una dificultad si te gusta mandar centros y que el extremo llegue desde la banda a rematar. Aún así, es un muy buen extremo a perfil cambiado que puede jugar en ambas bandas.



Rating: 77

Potencial: 86

10. Ibrahim Mbaye (Aston Villa)

Tottenham Hotspur v Aston Villa FC - Premier League 2026/27 | Visionhaus/GettyImages

Recién llegado a la Premier League, el futbolista con el atributo de velocista es una gran promesa. Además, su 84 de poder de disparo lo hace muy atractivo para atacar por afuera del áera con tiros a larga distancia.



Su valor lo hace todavía un fichaje factible, así que vale la pena el esfuerzo intentar llevártelo a tu club en el modo carrera.



Rating: 76

Potencial: 86

Menciones especiales

Carlos Forbs (Club Brujas)

Chemsdine Talbi (Sunderland)

Sávio (Tottenham)

Roony Bardghji (Barcelona)

Oumar Camara (Vitória SC)

Cavan Sullivan (Philadelphia Union)

Tyler Dibling (Everton)

Shea Lacey (Manchester United)

Oscar Bobb (Fulham)

Diego Moreira (AC Milan)