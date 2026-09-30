Los mejores medios y extremos derechos jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 27
En el EA Sports FC 27 parecería que los extremos y medios por la banda perderían fuerza, pero no es así. Con la nueva modalidad de pique a la espalda en diagonal esta posición es más importante que nunca. Por la derecha, hay muchísimo talento joven que explotar.
Cabe recordar que esta lista se hace con dos principios: futbolistas de 23 años o menores y que tenga un valor menor a 35 millones de euros. Es por ello que estrellas como Lamine Yamal, Désiré Doué, Yan Diomande o Rayan Cherki no aparecen.
Jugador
Club
Edad
Rating
Potencial
Valor
Geovany Quenda
Chelsea
19
76
88
18 mde
Lennart Karl
Bayern Múnich
18
77
88
22 mde
Assane Diao
Como
20
76
87
16.5 mde
Gianluca Prestianni
Benfica
20
75
87
15.3 mde
Anan Khalaili
Crystal Palace
21
78
87
31.5 mde
Franco Mastantuono
Fiorentina
18
77
86
22 mde
Ethan Nwaneri
Borussia Dortmund
19
75
86
12 mde
Yankuba Minteh
Brighton
21
80
86
34 mde
William Gomes
Porto
20
77
86
23 mde
Ibrahim Mbaye
Aston Villa
18
76
86
16 mde
1. Geovany Quenda (Chelsea)
Si buscas velocidad, este portugués es de las mejores opciones. A su corta edad ya tiene 88 de aceleración, pero en cuestión de definición como poder de disparo, disparo a larga distancia y fuerza tiene que trabajar.
A pesar de estar en los Blues, es un fichaje viable por costo, pero su sueldo será alto.
Rating: 76
Potencial: 88
2. Lennart Karl (Bayern Múnich)
Una de las grandes promesas del fútbol alemán. Tiene las habilidades de regateador y acróbata que le suman a la hora de encarar a tu rival, pero es más un constructor y asistidor del juego que un definidor. También tiene que mejorar en velocidad, pero es un gran prospecto para tu modo carrera.
Rating: 77
Potencial: 88
3. Assane Diao (Como)
Otro velocista en la lista. Literalmente tiene esta habilidad en su repertorio. Además, con 79 en definición y 74 en disparo a larga distancia, tienes a un posible goleador de tu equipo si le adelantas como extremo. Eso sí, no está a perfil cambiado pues su pie predilecto es el derecho, así que cuidado al recortar hacía adentro del campo.
Rating: 76
Potencial: 87
4. Gianluca Prestianni (Benfica)
Con gran aceleración, agilidad y balance, el argentino es una de las mejores opciones si te gusta regatear por la banda. Sin embargo, con 71 de stamina, tienes que ser cuidadoso en su uso pues no te durará los 90 minutos corriendo.
Rating: 75
Potencial: 87
5. Anan Khalaili (Crystal Palace)
Con el mediocampista israelí no tendrás problemas de desempeño durante los 90 minutos, pues tiene 83 de media en stamina. Buena velocidad y si gustas de mandar centros para un centro delantero de área, él es una gran opción. Eso sí, es un fichaje que se puede complicar por su valor.
Rating: 78
Potencial: 87
6. Franco Mastantuono (Fiorentina)
El argentino tuvo sus problemas en el Real Madrid, por lo que ahora está a préstamo en la Serie A. Aún así, sigue siendo un excelente prospecto, pero tendrás que esperarle un año. Buena agilidad pero muy poca fuerza, por lo que hay aspectos de su juego que hay que desarrollar.
Rating: 77
Potencial: 86
7. Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund)
Otro futbolista que está a préstamo. La gran ventaja es que cuando regrese al Arsenal tiene a Bukayo Saka como titular, así que su salida se puede facilitar. Sin embargo, su 66 de stamina es una defecto que hay que corregir con urgencia pues se le acaba la gasolina rápidamente.
Rating: 75
Potencial: 86
8. Yankuba Minteh (Brighton)
Futbolista que está listo para ser titular en casi cualquier modo carrera. Con especialidades de velocista, acróbata y regateador, es muy completo. Sin embargo, con 47 de fuerza, si llega a tener un lateral o un central fuerte como rival, tendrá problemas.
Rating: 80
Potencial: 86
9. William Gomes (Porto)
Al igual que Minteh, es muy veloz, tiene buen disparo, pero le falta fuerza para enfrentar a defensas con mayor corpulencia. Además, su 1.71 de estatura puede ser una dificultad si te gusta mandar centros y que el extremo llegue desde la banda a rematar. Aún así, es un muy buen extremo a perfil cambiado que puede jugar en ambas bandas.
Rating: 77
Potencial: 86
10. Ibrahim Mbaye (Aston Villa)
Recién llegado a la Premier League, el futbolista con el atributo de velocista es una gran promesa. Además, su 84 de poder de disparo lo hace muy atractivo para atacar por afuera del áera con tiros a larga distancia.
Su valor lo hace todavía un fichaje factible, así que vale la pena el esfuerzo intentar llevártelo a tu club en el modo carrera.
Rating: 76
Potencial: 86
Menciones especiales
- Carlos Forbs (Club Brujas)
- Chemsdine Talbi (Sunderland)
- Sávio (Tottenham)
- Roony Bardghji (Barcelona)
- Oumar Camara (Vitória SC)
- Cavan Sullivan (Philadelphia Union)
- Tyler Dibling (Everton)
- Shea Lacey (Manchester United)
- Oscar Bobb (Fulham)
- Diego Moreira (AC Milan)
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations
Miguel Delucio es un editor Asociado para SI Fútbol. Con más de 14 años de experiencia en medios deportivos, tiene en su camino coberturas internacionales como Juegos Olímpicos, Fórmula 1, Juego de Estrellas de la NBA entre otros. Su área de especialización es desarrollo de contenido SEO para el fútbol internacional y mexicano.