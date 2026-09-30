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Sports Illustrated

Los mejores medios y extremos derechos jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 27

Velocidad y buen disparo es primordial para esta posición donde hay muchísimo talento con corta edad.
Miguel Delucio|
Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27
Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27 | Darren Walsh/GettyImages

En el EA Sports FC 27 parecería que los extremos y medios por la banda perderían fuerza, pero no es así. Con la nueva modalidad de pique a la espalda en diagonal esta posición es más importante que nunca. Por la derecha, hay muchísimo talento joven que explotar.

Cabe recordar que esta lista se hace con dos principios: futbolistas de 23 años o menores y que tenga un valor menor a 35 millones de euros. Es por ello que estrellas como Lamine Yamal, Désiré Doué, Yan Diomande o Rayan Cherki no aparecen.

Jugador

Club

Edad

Rating

Potencial

Valor

Geovany Quenda

Chelsea

19

76

88

18 mde

Lennart Karl

Bayern Múnich

18

77

88

22 mde

Assane Diao

Como

20

76

87

16.5 mde

Gianluca Prestianni

Benfica

20

75

87

15.3 mde

Anan Khalaili

Crystal Palace

21

78

87

31.5 mde

Franco Mastantuono

Fiorentina

18

77

86

22 mde

Ethan Nwaneri

Borussia Dortmund

19

75

86

12 mde

Yankuba Minteh

Brighton

21

80

86

34 mde

William Gomes

Porto

20

77

86

23 mde

Ibrahim Mbaye

Aston Villa

18

76

86

16 mde

1. Geovany Quenda (Chelsea)

Brentford v Chelsea - Premier League - Gtech Community Stadium
Brentford v Chelsea - Premier League - Gtech Community Stadium | Nigel French - PA Images/GettyImages

Si buscas velocidad, este portugués es de las mejores opciones. A su corta edad ya tiene 88 de aceleración, pero en cuestión de definición como poder de disparo, disparo a larga distancia y fuerza tiene que trabajar.

A pesar de estar en los Blues, es un fichaje viable por costo, pero su sueldo será alto.

Rating: 76
Potencial: 88

2. Lennart Karl (Bayern Múnich)

Lennart Karl
SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27 | Alex Grimm/GettyImages

Una de las grandes promesas del fútbol alemán. Tiene las habilidades de regateador y acróbata que le suman a la hora de encarar a tu rival, pero es más un constructor y asistidor del juego que un definidor. También tiene que mejorar en velocidad, pero es un gran prospecto para tu modo carrera.

Rating: 77
Potencial: 88

3. Assane Diao (Como)

Assane Diao
Frosinone Calcio v Como 1907 - Serie A 2026/27 | DeFodi Images/GettyImages

Otro velocista en la lista. Literalmente tiene esta habilidad en su repertorio. Además, con 79 en definición y 74 en disparo a larga distancia, tienes a un posible goleador de tu equipo si le adelantas como extremo. Eso sí, no está a perfil cambiado pues su pie predilecto es el derecho, así que cuidado al recortar hacía adentro del campo.

Rating: 76
Potencial: 87

4. Gianluca Prestianni (Benfica)

FC Porto v SL Benfica - Liga Portugal Betclic 2026/27
FC Porto v SL Benfica - Liga Portugal Betclic 2026/27 | DeFodi Images/GettyImages

Con gran aceleración, agilidad y balance, el argentino es una de las mejores opciones si te gusta regatear por la banda. Sin embargo, con 71 de stamina, tienes que ser cuidadoso en su uso pues no te durará los 90 minutos corriendo.

Rating: 75
Potencial: 87

5. Anan Khalaili (Crystal Palace)

Anan Khalaili
Leeds United v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Con el mediocampista israelí no tendrás problemas de desempeño durante los 90 minutos, pues tiene 83 de media en stamina. Buena velocidad y si gustas de mandar centros para un centro delantero de área, él es una gran opción. Eso sí, es un fichaje que se puede complicar por su valor.

Rating: 78
Potencial: 87

6. Franco Mastantuono (Fiorentina)

Franco Mastantuono
ACF Fiorentina v SSC Napoli - Campionato Serie A | NurPhoto/GettyImages

El argentino tuvo sus problemas en el Real Madrid, por lo que ahora está a préstamo en la Serie A. Aún así, sigue siendo un excelente prospecto, pero tendrás que esperarle un año. Buena agilidad pero muy poca fuerza, por lo que hay aspectos de su juego que hay que desarrollar.

Rating: 77
Potencial: 86

7. Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund)

Ethan Nwaneri
VfB Stuttgart v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27 | DeFodi Images/GettyImages

Otro futbolista que está a préstamo. La gran ventaja es que cuando regrese al Arsenal tiene a Bukayo Saka como titular, así que su salida se puede facilitar. Sin embargo, su 66 de stamina es una defecto que hay que corregir con urgencia pues se le acaba la gasolina rápidamente.

Rating: 75
Potencial: 86

8. Yankuba Minteh (Brighton)

Brighton and Hove Albion v Roma - Pre Season Friendly - American Express Stadium
Brighton and Hove Albion v Roma - Pre Season Friendly - American Express Stadium | Adam Davy - PA Images/GettyImages

Futbolista que está listo para ser titular en casi cualquier modo carrera. Con especialidades de velocista, acróbata y regateador, es muy completo. Sin embargo, con 47 de fuerza, si llega a tener un lateral o un central fuerte como rival, tendrá problemas.

Rating: 80
Potencial: 86

9. William Gomes (Porto)

FC Porto v SL Benfica - Liga Portugal Betclic 2026/27
FC Porto v SL Benfica - Liga Portugal Betclic 2026/27 | DeFodi Images/GettyImages

Al igual que Minteh, es muy veloz, tiene buen disparo, pero le falta fuerza para enfrentar a defensas con mayor corpulencia. Además, su 1.71 de estatura puede ser una dificultad si te gusta mandar centros y que el extremo llegue desde la banda a rematar. Aún así, es un muy buen extremo a perfil cambiado que puede jugar en ambas bandas.

Rating: 77
Potencial: 86

10. Ibrahim Mbaye (Aston Villa)

Ibrahim Mbaye
Tottenham Hotspur v Aston Villa FC - Premier League 2026/27 | Visionhaus/GettyImages

Recién llegado a la Premier League, el futbolista con el atributo de velocista es una gran promesa. Además, su 84 de poder de disparo lo hace muy atractivo para atacar por afuera del áera con tiros a larga distancia.

Su valor lo hace todavía un fichaje factible, así que vale la pena el esfuerzo intentar llevártelo a tu club en el modo carrera.

Rating: 76
Potencial: 86

Menciones especiales

  • Carlos Forbs (Club Brujas)
  • Chemsdine Talbi (Sunderland)
  • Sávio (Tottenham)
  • Roony Bardghji (Barcelona)
  • Oumar Camara (Vitória SC)
  • Cavan Sullivan (Philadelphia Union)
  • Tyler Dibling (Everton)
  • Shea Lacey (Manchester United)
  • Oscar Bobb (Fulham)
  • Diego Moreira (AC Milan)
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Published | Modified
Miguel Delucio
MIGUEL DELUCIO

Miguel Delucio es un editor Asociado para SI Fútbol. Con más de 14 años de experiencia en medios deportivos, tiene en su camino coberturas internacionales como Juegos Olímpicos, Fórmula 1, Juego de Estrellas de la NBA entre otros. Su área de especialización es desarrollo de contenido SEO para el fútbol internacional y mexicano.

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