Los mejores medios y extremos izquierdos jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 27

Los extremos en el fútbol actual y en el EA Sports FC 27 son sumamente importantes. Es uno de los perfiles más solicitados en el mercado y para el modo carrera no es diferente. Necesitas mucha velocidad, regate y claro, talento joven para desarrollarle a bajo costo.

En esta lista no verás nombres como Bradley Barcola, Nico Williams, Moleiro o Andreas Schjelderup. Esto debido a que tienen un valor mayor a los 35 millones de euros. Cabe recordar también que para aparecer en esta selección deben de tener 23 años o menos.

Jugador Club Edad Rating Potencial Valor Antonio Nusa RB Leipzig 21 78 88 31.5 mde Mathis Albert Borussia Dortmund 17 66 88 2.7 mde Rio Ngumoha Liverpool 17 75 88 13 mde Oskar Pietuszewski Porto 18 74 88 10 mde Mikey Moore FC Köln 18 74 88 10 mde Mika Godts PSG 21 78 87 31.5 mde Saïd El Mala FC Köln 19 78 87 30.5 mde Álvaro Montoro Botafogo 19 75 86 12 mde Yeremay Deportivo La Coruña 23 77 86 23.5 mde Jan Virgili Club Brujas 19 76 86 16 mde

1. Antonio Nusa (RB Leipzig)

Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4 | DeFodi Images/GettyImages

El noruego lleva un par de años en esta lista y es la segunda ocasión que la lidera. Tiene muchísimo potencial y prácticamente hace todo bien como extremo izquierdo. Tiene especialidad de acróbata y regateador así que tendrás esa ventaja y solo tiene que mejorar ese 68 de media en centros para ser un jugador completo. Eso sí, será un fichaje bastante caro.



Rating: 78

Potencial: 88

2. Mathis Albert (Borussia Dortmund)

Borussia Dortmund Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase | Hendrik Deckers/GettyImages

Llega una alternativa sumamente económica con excelente espacio para crecer. Sin embargo, será difícil que le metas de titular en tu club inmediatamente. Tiene que mejorar mucho en el aspecto físico, sobre todo en fuerza y stamina pero por su costo, vale la pena tenerle paciencia.



Rating: 66

Potencial: 88

3. Rio Ngumoha (Liverpool)

Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27 | Ian MacNicol/GettyImages

La joya de los Reds tienen una gran media a pesar de la corta edad. Tu proyecto tiene que ser atractivo para que salga de su club actual, pero es un fichaje de costo medio. Su 92 de aceleración y especialidad de velocista te quitan una preocupación, pero al ser un futbolista joven, tiene que trabajar en fuerza y stamina.



Rating: 75

Potencial: 88

4. Oskar Pietuszewski (Porto)

FC Porto v SL Benfica - Liga Portugal Betclic 2026/27 | Diogo Cardoso/GettyImages

Su 73 en stamina te da una ventaja sobre casi todos los jóvenes extremos de esta lista. Buena velocidad y al venir de una liga con sueldos no tan altos, hace que su fichaje sea más factible. Además, puede jugar de extremo y de medio por ambas bandas.



Rating: 74

Potencial: 88

5. Mikey Moore (FC Köln)

1. FC Köln v SV Werder Bremen - Bundesliga 2026/27 | Lars Baron/GettyImages

Futbolista que pertenece al Tottenham, por lo que tendrás que esperar una temporada para hacerte de sus servicios. De ahí, tienes un jugador que hace todo bien, pero no destaca en algo en particular. Por lo tanto, tu plan de desarrollo será primordial para empujarle hacía donde tú quieres que crezca.



Rating: 74

Potencial: 88

6. Mika Godts (PSG)

FBL-EUR-NATIONS-ITA-BEL | ANDREAS SOLARO/GettyImages

El futuro de la selección de Bélgica está en esta lista. Será complicado sacarle del club parisino por proyecto y costo, pero si tienes la oportunidad, no la desaproveches. Tiene la especialidad de regateador y su 82 de stamina le da la ventaja de aguantar casi todo el partido sin sufrir cansancio.



Rating: 78

Potencial: 87

7. Saïd El Mala (FC Köln)

Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4 | Maja Hitij/GettyImages

Su 91 de media en velocidad te da un jugador sumamente atractivo para fichar. No necesitas ser un club demasiado grande para atraerle y si tienes el presupuesto, solo tienes que trabajar en su fuerza y stamina para tener un medio izquierdo excelente y que puede subir fácil mente a ser extremo.



Rating: 78

Potencial: 87

8. Álvaro Montoro (Botafogo)

Botafogo v Red Bull Bragantino - Brasileirao 2026 | Ruano Carneiro/GettyImages

Una joya argentina oculta en el fútbol brasileño. Para atraerle a un club europeo, las cosas se facilitan por costo y sueldo. Su 91 de agilidad y 90 de balance te dan a un gran regateador que, como muchos en esta lista, solo necesita más fuerza y stamina.



Rating: 75

Potencial: 86

9. Yeremay (Deportivo La Coruña)

RC Deportivo de A Coruna v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

El "Depor" puede ser un club muy divertido de tomar para tu modo carrera y este joven español sería la pieza angular del proyecto. Sumamente agil, con buen disparo de larga distancia y buen centro, tienes a un extremo muy completo y con buen potencial a pesar de estar en la línea con la edad que permitimos en este listado.



Rating: 77

Potencial: 86

10. Jan Virgili (Club Brujas)

FBL-BEL-PROLEAGUE-BRUGES-ANTWERP | MAARTEN STRAETEMANS/GettyImages

Sumamente explosivo y con un valor que lo hace muy atractivo. Además, su cláusula de rescisión lo hace todavía mejor fichaje pues es menor que su valor. Sin embargo, su 42 de fuerza es un detalle a pulir en el plan de desarrollo, pero si lo haces, tendrás un gran extremo en tu modo carrera.



Rating: 76

Potencial: 86

Menciones especiales

Bazoumana Touré (Newcastle)

Ian Subiabre (Tigre)

Jaden Umeh (Benfica)

Tidiam Gomis (RB Leipzig)

Patrick Dorgu (Manchester United)

Afonso Moreira (Bayer Leverkusen)

Ruben van Bommel (PSV)

Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah FC)

Jean-Mattéo Bahoya (Leeds United)

Malick Fofana (Sunderland)