Los mejores medios y extremos izquierdos jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 27
Los extremos en el fútbol actual y en el EA Sports FC 27 son sumamente importantes. Es uno de los perfiles más solicitados en el mercado y para el modo carrera no es diferente. Necesitas mucha velocidad, regate y claro, talento joven para desarrollarle a bajo costo.
En esta lista no verás nombres como Bradley Barcola, Nico Williams, Moleiro o Andreas Schjelderup. Esto debido a que tienen un valor mayor a los 35 millones de euros. Cabe recordar también que para aparecer en esta selección deben de tener 23 años o menos.
Jugador
Club
Edad
Rating
Potencial
Valor
Antonio Nusa
RB Leipzig
21
78
88
31.5 mde
Mathis Albert
Borussia Dortmund
17
66
88
2.7 mde
Rio Ngumoha
Liverpool
17
75
88
13 mde
Oskar Pietuszewski
Porto
18
74
88
10 mde
Mikey Moore
FC Köln
18
74
88
10 mde
Mika Godts
PSG
21
78
87
31.5 mde
Saïd El Mala
FC Köln
19
78
87
30.5 mde
Álvaro Montoro
Botafogo
19
75
86
12 mde
Yeremay
Deportivo La Coruña
23
77
86
23.5 mde
Jan Virgili
Club Brujas
19
76
86
16 mde
1. Antonio Nusa (RB Leipzig)
El noruego lleva un par de años en esta lista y es la segunda ocasión que la lidera. Tiene muchísimo potencial y prácticamente hace todo bien como extremo izquierdo. Tiene especialidad de acróbata y regateador así que tendrás esa ventaja y solo tiene que mejorar ese 68 de media en centros para ser un jugador completo. Eso sí, será un fichaje bastante caro.
Rating: 78
Potencial: 88
2. Mathis Albert (Borussia Dortmund)
Llega una alternativa sumamente económica con excelente espacio para crecer. Sin embargo, será difícil que le metas de titular en tu club inmediatamente. Tiene que mejorar mucho en el aspecto físico, sobre todo en fuerza y stamina pero por su costo, vale la pena tenerle paciencia.
Rating: 66
Potencial: 88
3. Rio Ngumoha (Liverpool)
La joya de los Reds tienen una gran media a pesar de la corta edad. Tu proyecto tiene que ser atractivo para que salga de su club actual, pero es un fichaje de costo medio. Su 92 de aceleración y especialidad de velocista te quitan una preocupación, pero al ser un futbolista joven, tiene que trabajar en fuerza y stamina.
Rating: 75
Potencial: 88
4. Oskar Pietuszewski (Porto)
Su 73 en stamina te da una ventaja sobre casi todos los jóvenes extremos de esta lista. Buena velocidad y al venir de una liga con sueldos no tan altos, hace que su fichaje sea más factible. Además, puede jugar de extremo y de medio por ambas bandas.
Rating: 74
Potencial: 88
5. Mikey Moore (FC Köln)
Futbolista que pertenece al Tottenham, por lo que tendrás que esperar una temporada para hacerte de sus servicios. De ahí, tienes un jugador que hace todo bien, pero no destaca en algo en particular. Por lo tanto, tu plan de desarrollo será primordial para empujarle hacía donde tú quieres que crezca.
Rating: 74
Potencial: 88
6. Mika Godts (PSG)
El futuro de la selección de Bélgica está en esta lista. Será complicado sacarle del club parisino por proyecto y costo, pero si tienes la oportunidad, no la desaproveches. Tiene la especialidad de regateador y su 82 de stamina le da la ventaja de aguantar casi todo el partido sin sufrir cansancio.
Rating: 78
Potencial: 87
7. Saïd El Mala (FC Köln)
Su 91 de media en velocidad te da un jugador sumamente atractivo para fichar. No necesitas ser un club demasiado grande para atraerle y si tienes el presupuesto, solo tienes que trabajar en su fuerza y stamina para tener un medio izquierdo excelente y que puede subir fácil mente a ser extremo.
Rating: 78
Potencial: 87
8. Álvaro Montoro (Botafogo)
Una joya argentina oculta en el fútbol brasileño. Para atraerle a un club europeo, las cosas se facilitan por costo y sueldo. Su 91 de agilidad y 90 de balance te dan a un gran regateador que, como muchos en esta lista, solo necesita más fuerza y stamina.
Rating: 75
Potencial: 86
9. Yeremay (Deportivo La Coruña)
El "Depor" puede ser un club muy divertido de tomar para tu modo carrera y este joven español sería la pieza angular del proyecto. Sumamente agil, con buen disparo de larga distancia y buen centro, tienes a un extremo muy completo y con buen potencial a pesar de estar en la línea con la edad que permitimos en este listado.
Rating: 77
Potencial: 86
10. Jan Virgili (Club Brujas)
Sumamente explosivo y con un valor que lo hace muy atractivo. Además, su cláusula de rescisión lo hace todavía mejor fichaje pues es menor que su valor. Sin embargo, su 42 de fuerza es un detalle a pulir en el plan de desarrollo, pero si lo haces, tendrás un gran extremo en tu modo carrera.
Rating: 76
Potencial: 86
Menciones especiales
- Bazoumana Touré (Newcastle)
- Ian Subiabre (Tigre)
- Jaden Umeh (Benfica)
- Tidiam Gomis (RB Leipzig)
- Patrick Dorgu (Manchester United)
- Afonso Moreira (Bayer Leverkusen)
- Ruben van Bommel (PSV)
- Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah FC)
- Jean-Mattéo Bahoya (Leeds United)
- Malick Fofana (Sunderland)
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Miguel Delucio es editor Asociado en Sports IIlustrated Fútbol. Con más de 14 años de experiencia en medios deportivos, tiene en su camino coberturas internacionales como Juegos Olímpicos, Fórmula 1, Juego de Estrellas de la NBA entre otros. Su área de especialización es desarrollo de contenido SEO para el fútbol internacional y mexicano.