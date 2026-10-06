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Sports Illustrated

Los mejores medios y extremos izquierdos jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 27

Una de las posiciones más difíciles de cubrir en el juego por el alto valor de los fichajes.
Miguel Delucio|
Bayer 04 Leverkusen v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27
Bayer 04 Leverkusen v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27 | DeFodi Images/GettyImages

Los extremos en el fútbol actual y en el EA Sports FC 27 son sumamente importantes. Es uno de los perfiles más solicitados en el mercado y para el modo carrera no es diferente. Necesitas mucha velocidad, regate y claro, talento joven para desarrollarle a bajo costo.

En esta lista no verás nombres como Bradley Barcola, Nico Williams, Moleiro o Andreas Schjelderup. Esto debido a que tienen un valor mayor a los 35 millones de euros. Cabe recordar también que para aparecer en esta selección deben de tener 23 años o menos.

Jugador

Club

Edad

Rating

Potencial

Valor

Antonio Nusa

RB Leipzig

21

78

88

31.5 mde

Mathis Albert

Borussia Dortmund

17

66

88

2.7 mde

Rio Ngumoha

Liverpool

17

75

88

13 mde

Oskar Pietuszewski

Porto

18

74

88

10 mde

Mikey Moore

FC Köln

18

74

88

10 mde

Mika Godts

PSG

21

78

87

31.5 mde

Saïd El Mala

FC Köln

19

78

87

30.5 mde

Álvaro Montoro

Botafogo

19

75

86

12 mde

Yeremay

Deportivo La Coruña

23

77

86

23.5 mde

Jan Virgili

Club Brujas

19

76

86

16 mde

1. Antonio Nusa (RB Leipzig)

Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4
Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4 | DeFodi Images/GettyImages

El noruego lleva un par de años en esta lista y es la segunda ocasión que la lidera. Tiene muchísimo potencial y prácticamente hace todo bien como extremo izquierdo. Tiene especialidad de acróbata y regateador así que tendrás esa ventaja y solo tiene que mejorar ese 68 de media en centros para ser un jugador completo. Eso sí, será un fichaje bastante caro.

Rating: 78
Potencial: 88

2. Mathis Albert (Borussia Dortmund)

Borussia Dortmund Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1
Borussia Dortmund Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase | Hendrik Deckers/GettyImages

Llega una alternativa sumamente económica con excelente espacio para crecer. Sin embargo, será difícil que le metas de titular en tu club inmediatamente. Tiene que mejorar mucho en el aspecto físico, sobre todo en fuerza y stamina pero por su costo, vale la pena tenerle paciencia.

Rating: 66
Potencial: 88

3. Rio Ngumoha (Liverpool)

Rio Ngumoha
Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27 | Ian MacNicol/GettyImages

La joya de los Reds tienen una gran media a pesar de la corta edad. Tu proyecto tiene que ser atractivo para que salga de su club actual, pero es un fichaje de costo medio. Su 92 de aceleración y especialidad de velocista te quitan una preocupación, pero al ser un futbolista joven, tiene que trabajar en fuerza y stamina.

Rating: 75
Potencial: 88

4. Oskar Pietuszewski (Porto)

Oskar Pietuszewski
FC Porto v SL Benfica - Liga Portugal Betclic 2026/27 | Diogo Cardoso/GettyImages

Su 73 en stamina te da una ventaja sobre casi todos los jóvenes extremos de esta lista. Buena velocidad y al venir de una liga con sueldos no tan altos, hace que su fichaje sea más factible. Además, puede jugar de extremo y de medio por ambas bandas.

Rating: 74
Potencial: 88

5. Mikey Moore (FC Köln)

Mikey Moore
1. FC Köln v SV Werder Bremen - Bundesliga 2026/27 | Lars Baron/GettyImages

Futbolista que pertenece al Tottenham, por lo que tendrás que esperar una temporada para hacerte de sus servicios. De ahí, tienes un jugador que hace todo bien, pero no destaca en algo en particular. Por lo tanto, tu plan de desarrollo será primordial para empujarle hacía donde tú quieres que crezca.

Rating: 74
Potencial: 88

6. Mika Godts (PSG)

FBL-EUR-NATIONS-ITA-BEL
FBL-EUR-NATIONS-ITA-BEL | ANDREAS SOLARO/GettyImages

El futuro de la selección de Bélgica está en esta lista. Será complicado sacarle del club parisino por proyecto y costo, pero si tienes la oportunidad, no la desaproveches. Tiene la especialidad de regateador y su 82 de stamina le da la ventaja de aguantar casi todo el partido sin sufrir cansancio.

Rating: 78
Potencial: 87

7. Saïd El Mala (FC Köln)

Said El Mala
Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4 | Maja Hitij/GettyImages

Su 91 de media en velocidad te da un jugador sumamente atractivo para fichar. No necesitas ser un club demasiado grande para atraerle y si tienes el presupuesto, solo tienes que trabajar en su fuerza y stamina para tener un medio izquierdo excelente y que puede subir fácil mente a ser extremo.

Rating: 78
Potencial: 87

8. Álvaro Montoro (Botafogo)

Álvaro Montoro
Botafogo v Red Bull Bragantino - Brasileirao 2026 | Ruano Carneiro/GettyImages

Una joya argentina oculta en el fútbol brasileño. Para atraerle a un club europeo, las cosas se facilitan por costo y sueldo. Su 91 de agilidad y 90 de balance te dan a un gran regateador que, como muchos en esta lista, solo necesita más fuerza y stamina.

Rating: 75
Potencial: 86

9. Yeremay (Deportivo La Coruña)

Yeremay Hernandez
RC Deportivo de A Coruna v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

El "Depor" puede ser un club muy divertido de tomar para tu modo carrera y este joven español sería la pieza angular del proyecto. Sumamente agil, con buen disparo de larga distancia y buen centro, tienes a un extremo muy completo y con buen potencial a pesar de estar en la línea con la edad que permitimos en este listado.

Rating: 77
Potencial: 86

10. Jan Virgili (Club Brujas)

FBL-BEL-PROLEAGUE-BRUGES-ANTWERP
FBL-BEL-PROLEAGUE-BRUGES-ANTWERP | MAARTEN STRAETEMANS/GettyImages

Sumamente explosivo y con un valor que lo hace muy atractivo. Además, su cláusula de rescisión lo hace todavía mejor fichaje pues es menor que su valor. Sin embargo, su 42 de fuerza es un detalle a pulir en el plan de desarrollo, pero si lo haces, tendrás un gran extremo en tu modo carrera.

Rating: 76
Potencial: 86

Menciones especiales

  • Bazoumana Touré (Newcastle)
  • Ian Subiabre (Tigre)
  • Jaden Umeh (Benfica)
  • Tidiam Gomis (RB Leipzig)
  • Patrick Dorgu (Manchester United)
  • Afonso Moreira (Bayer Leverkusen)
  • Ruben van Bommel (PSV)
  • Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah FC)
  • Jean-Mattéo Bahoya (Leeds United)
  • Malick Fofana (Sunderland)
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Published | Modified
Miguel Delucio
MIGUEL DELUCIO

Miguel Delucio es editor Asociado en Sports IIlustrated Fútbol. Con más de 14 años de experiencia en medios deportivos, tiene en su camino coberturas internacionales como Juegos Olímpicos, Fórmula 1, Juego de Estrellas de la NBA entre otros. Su área de especialización es desarrollo de contenido SEO para el fútbol internacional y mexicano.

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