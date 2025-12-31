Los mejores momentos de Cruz Azul en 2025

Los mejores momentos del Club de Fútbol Cruz Azul en 2025 fueron espectaculares, marcados por el regreso a la gloria internacional con un título histórico en la Concacaf Champions Cup 2025 y actuaciones sólidas en Liga MX esto de la mano de Vicente Sánchez, luego del escándalo de Martin Anselmi en las primeras semanas del año (dejó tirado el proyecto de un día para otro con contrato vigente que se volvió en una novela mediática).

En resumen, el 2025 fue el año del resurgimiento celeste: un título internacional aplastante que borró dudas, hubo avances en Liguilla y generó el orgullo para la afición, por lo menos en el primer semestre.

1. Eliminación de América en ronda KO en Concachampions

En los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2025, se vivió un emocionante Clásico Joven entre Cruz Azul y Club América.



La serie se definió a favor de la Máquina Celeste que eliminó a las Águilas con un global de 2-1.



En el partido de ida: América 0-0 Cruz Azul. Un encuentro cerrado y sin goles, con pocas oportunidades claras, que dejó todo abierto para la vuelta.



En el partido de vuelta: Cruz Azul 2-1 América. Los goles fueron obra de Ángel Sepúlveda, quien marcó un doblete (al minuto 12' y 85'), convirtiéndose en el héroe celeste. (Descuento de Fidalgo al '57). Este triunfo permitió a Cruz Azul avanzar a semifinales.



Este resultado fue histórico para Cruz Azul, ya que rompió una racha negativa ante el América en instancias eliminatorias de torneos CONCACAF, y representó una "venganza" por eliminaciones previas.



Posteriormente, Cruz Azul eliminó a Tigres en semifinales y goleó 5-0 a Vancouver Whitecaps en la final, coronándose campeón de la Concacaf Champions Cup 2025 por séptima vez, igualando al América como el club más ganador del torneo.

2. Campeones invictos de la Concacaf Champions Cup 2025

La Máquina Celeste conquistó su séptimo título de Concachampions (empatando con Club América como los máximos ganadores históricos).



Tuvieron un camino épico eliminando a las Águilas en cuartos de final (0-0 ida, 2-1 vuelta con doblete de Ángel Sepúlveda), a Tigres UANL en semis (2-1 global) y goleada histórica en la final: 5-0 al Vancouver Whitecaps FC de la Major League Soccer en el Estadio Olímpico Universitario (con 4-0 al medio tiempo).



Además, lograron un dominio total ya que fueron invictos en el torneo, tuvieron siete jugadores en el XI ideal de Concacaf, Sepúlveda fue el goleador del torneo (9 goles) y para cerrar con broche de oro lograron la clasificación a la Copa Intercontinental FIFA 2025 y Mundial de Clubes 2029.

3. Desempeño en el Clausura 2025

A pesar de lo ocurrido con su anterior entrenador (Martín Anselmi), el uruguayo Vicente Sánchez llegó como bombero, siendo el entrenador de la Sub-20 del club, desde un principio se supo que solo dirigiría ese torneo, aunque se tenía la ilusión de mantenerse en caso de ser campeón, sin embargo, eso jamás se pudo saber ya que, aunque tuvo un buen torneo con llegada hasta las semifinales lucieron un fútbol sólido.



Pero las Águilas los eliminaron por mejor posición en la clasificación al empatar en el global 2-2 y eso no le permitió continuar al estratega charrúa.

4. Eliminación de Chivas en cuartos de final del Apertura 2025

En los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Cruz Azul eliminó a Chivas en una serie dramática y emocionante, con un global de 3-2.



En el partido de ida: Chivas 0-0 Cruz Azul. Un duelo cerrado, con pocas llegadas claras y dominado por las defensas. Todo quedó abierto para la vuelta.



En el partido de vuelta: Cruz Azul 3-2 Chivas. Fue un partidazo lleno de emociones: Minuto 8: Cade Cowell adelantó al Rebaño (1-0). Minuto 14: Gabriel Fernández empató para La Máquina (1-1). Minuto 35: Bryan González puso el 1-2 para Chivas. Minuto 72': Jeremy Márquez igualó nuevamente (2-2).



El momento clave fue al minuto 83', penal a favor de Chivas por falta sobre un jugador rojiblanco. Javier Hernández lo cobró, pero lo mandó por encima del travesaño. En tiempo de agregado (90+7): Carlos Rodríguez soltó un golazo desde fuera del área para el 3-2 definitivo.



Con esta victoria agónica, el cuadro cementero avanzó a semifinales, mientras que Chivas quedó eliminada una vez más en cuartos de final. Posteriormente al enfrentarse a Tigres UANL en semis, empatarían en el global, pero los felinos avanzarían a la final contra el Toluca por mejor posición en la clasificación.



De esa manera, el equipo de Nicolás Larcamón no pudo obtener la gloria en su primer torneo al mando, pero deja buenas sensaciones a pesar algunos pequeños altibajos durante el semestre, por lo que se espera poder reforzar a la plantilla para mejorar el rendimiento del equipo, apuntalar posiciones y configurar un plantel más potente y peligroso.