Los mejores partidos de la fase de grupos en el Mundial 2026

El sorteo oficial del Mundial 2026 dejó una serie de partidos que, desde ahora, pintan para convertirse en los más emocionantes de la fase de grupos. Entre enfrentamientos históricos, choques de estilos y la presencia de varias figuras generacionales, este torneo empieza a tomar forma con una mezcla irresistible de talento, dramatismo y riesgo.

A lo largo del artículo aparecen cruces que seducen por razones distintas. Hay selecciones que llegan con generaciones jóvenes dispuestas a incendiar el torneo, otras que se aferran a leyendas que podrían despedirse en esta edición, y varias que chocarán estilos opuestos capaces de encender cualquier estadio. Cada partido tiene un detalle particular que lo hace imperdible, y aquí se adelantan las claves que explican por qué estos cinco encuentros están entre los más esperados del calendario.

5. Inglaterra vs Croacia

FIFA World Cup 2026 Official Draw | Patrick Smith/GettyImages

Ambas selecciones forman parte del grupo L y se enfrentarán el 17 de junio de 2026. Aunque las sedes y los horarios se anunciarán hasta el próximo sábado 6 de diciembre, el simple cruce ya levanta expectativas: hablamos de dos equipos que conocen bien la presión de los grandes escenarios y que suelen responder con carácter.



Además, su historial de múltiples enfrentamientos en competiciones UEFA ha dejado duelos intensos, de esos que se quedan en la memoria por su ritmo, dramatismo y giros inesperados. Con dicho antecedente, este nuevo capítulo promete emociones fuertes desde el primer minuto.





4. Alemania vs Ecuador

Nick Woltemade of Germany celebrates a goal during European... | SOPA Images/GettyImages

Estas dos escuadras forman parte del grupo E y se enfrentarán el 14 de junio de 2026. El anuncio oficial es casi un trámite frente a la expectativa real: el choque entre estilos distintos que siempre genera fricción deportiva.



Además, los duelos entre selecciones sudamericanas y equipos europeos suelen ser dinámicos, intensos y visualmente atractivos. La mezcla de férrea disciplina táctica con juego explosivo y vertical casi siempre deriva en partidos entretenidos, ideales para abrir un torneo con energía y alto voltaje competitivo.





3. Portugal vs Colombia

Republic of Ireland V Portugal, 2026 World Cup Qualifying - UEFA, Group Stage. | Tim Clayton/GettyImages

Estas dos selecciones forman parte del grupo K y se enfrentarán el 17 de junio de 2026. El contexto ya coloca este duelo bajo los reflectores: todo apunta a que será el último mundial de Cristiano Ronaldo, una figura que ha marcado generaciones completas.



Su impacto global es innegable, y Colombia no es la excepción. También ahí arrastra millones de aficionados que han seguido cada capítulo de su carrera. Con ese ingrediente emocional y la intensidad habitual de los cafeteros, el partido promete un ambiente vibrante.





2. Francia vs Noruega

France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Franco Arland/GettyImages

Ambas selecciones forman parte del grupo I y se enfrentarán el 16 de junio de 2026. El atractivo principal ya está claro, el cruce reúne a dos de los futbolistas más determinantes del planeta. Cuando Erling Haaland y Kylian Mbappé coinciden en una misma cancha, la expectativa se dispara de inmediato.



La brutal potencia del noruego frente a la explosividad del francés convierte cualquier duelo en un espectáculo. Sus estilos, tan distintos como letales, prometen un partido de alto ritmo, tensión permanente y un nivel de talento que pocos enfrentamientos pueden igualar.





1. España vs Uruguay

Spain v Bulgaria - 2026 FIFA World Cup European Qualifiers | Anadolu/GettyImages

Estas dos escuadras forman parte del grupo H y se enfrentarán el 15 de junio de 2026. El choque promete un fútbol atractivo gracias a los estilos bien definidos que manejan ambos equipos: España, con su generación juvenil encabezada por Lamine Yamal, llega con un juego técnico, fluido y valiente que suele dictar el ritmo de cualquier partido.



Al otro lado aparece Uruguay, guiado por la experiencia y la filosofía inconfundible de Marcelo Bielsa, un entrenador capaz de convertir cada encuentro en una batalla táctica de alta intensidad. Con propuestas tan efectivas y tan distintas, el duelo apunta a ser uno de los más seductores del grupo.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026