Los mejores partidos para ver en el parón internacional de septiembre y octubre

Atrás quedó el Mundial 2026 para las selecciones, que sabrán internamente si alcanzaron o no sus objetivos planteados previamente. Lo cierto es que arranca un nuevo camino, una nueva historia, en este parón internacional de septiembre y octubre, que unifica las fechas FIFA de estos dos meses en una totalmente nueva y más extendida.

España estrenó el título de campeona del mundo frente a una potencia, Leo Messi está viviendo sus últimos partidos con Argentina que le despedirá con honores y la Francia de Zinedine Zidane ha echado a rodar.

A continuación, los partidos más atractivos del parón internacional.

1. Argentina vs Benín

Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

El 6 de octubre será un día en el que el tiempo se detendrá para despedir como profesional, en materia de selecciones nacionales, al mejor de la historia: Leo Messi.



Argentina cerrará su parón internacional midiéndose con Benín en el Monumental de Buenos Aires, donde Leo Messi jugará su último partido como jugador de la Albiceleste.

2. Colombia vs Paraguay

Mexico v Colombia - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

Un partido amistoso que tiene un buen cartel y muchas cuentas pendientes. Los choques entre estas dos selecciones no suelen defraudar ya que son intensos e igualados.

3. Portugal vs Noruega

FBL-EUR-NATIONS-NOR-POR | LISE ASERUD/GettyImages

Messi se va, Cristiano sigue: el astro portugués acude con su selección para seguir agigantando su figura en ese país y continuar el camino a los 1000 goles como profesional. Sin embargo en el último partido, precisamente ante Noruega, el luso no jugó ni un solo minutos.



Ambas selecciones llegan al duelo tras enfrentarse en la jornada 2 en un partido que acabó con victoria de Portugal por 1-2. El liderato del grupo está en juego.

4. Francia vs Italia

Italy v France - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A2 | Mattia Ozbot - UEFA/GettyImages

Es un clásico con más historia que actualidad: Francia está en un buen momento, pero Italia se ubica en el piso histórico de rendimiento, perdiéndose los últimos Mundiales. Para empezar a renacer, un triunfo en el Stade de France podría ser resonante para la Nazionale.

5. Estados Unidos vs México

FBL-CONCACAF-GOLDCUP-MEX-USA | CHANDAN KHANNA/GettyImages

El gran clásico norteamericano tendrá lugar nuevamente en este parón internacional en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Estos grandes rivales han protagonizado duelos inolvidables de Copa Oro, y seguramente estén a la altura de las circunstancias en esta ocasión.

6. Croacia vs Inglaterra

England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026 | Richard Pelham/GettyImages

Aún con Luka Modric en su plantilla, Croacia intentará ganar un título para darle gloria al país y cerrar el ciclo de una generación dorada con un laurel más que importante. Del otro lado estará Inglaterra, que busca hace décadas de manera imperiosa que el fútbol vuelva a casa de alguna forma.

7. Grecia vs Alemania

Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2 | Alexander Hassenstein/GettyImages

Puede que Alemania no esté en su mejor momento. Tras el fracaso del Mundial lleva un empate y una derrota en este parón, pero siempre es interesante ver qué puede hacer Jurgen Klopp con estos jugadores.



Enfrente estará una selección griega que ya dio la sorpresa derrotando a los germanos y que en los últimos años ha incrementado su nivel.

8. Croacia vs España

TOPSHOT-FBL-EUR-NATIONS-ESP-CRO | JORGE GUERRERO/GettyImages

La vigente campeona del mundo cerrará este parón de selecciones enfrentándose a Croacia en calidad de visitante. Vienen de enfrentarse en la Jornada 2 donde La Roja goleó 4-1 con una gran actuación de Lamine Yamal.

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