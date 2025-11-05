Los mejores porteros en la historia del Atlético de Madrid - rankeados

El Atlético de Madrid le ha encargado la posición de guardameta a Jan Oblak desde la temporada de 2014 y desde entonces ha sido un guardameta sólido, con don de liderazgo y con una relación muy importante con la afición colchonera.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha repetido en varias oportunidades que siente mucha confianza en su guardameta y eso se ha traducido en éxitos para el club.

Sin embargo, no es el único portero que ha tenido logros importantes en la institución colchonera. En Sports Illustrated Fútbol repasamos a los 15 mejores porteros en la historia del club.

15. Sergio Asenjo

Asenjo no tuvo la continuidad que se esperaba | Shaun Botterill/GettyImages

Estuvo desde 2009 hasta 2014 en el equipo rojiblanco. No tuvo la continuidad que mostraba su talento en las primeras de cambio en su carrera. Luego tuvo que irse cedido, ante la llegada de Thibaut Courtois.

Tuvo una carrera corta para todo lo que se esperaba de él.

14. Ángel Jesús Mejías

Su huella en el equipo la dejó por 13 temporadas. Es recordado por sus grandes atajadas, pero también por su liderazgo y compromiso con el Atlético de Madrid. Ganó la Copa del Rey de 1985, en lo que fue su único campeonato. Estuvo desde 1977 hasta 1990 en el club.

13. David de Gea

David de Gea es canterano del Atlético de Madrid | Manuel Queimadelos Alonso/GettyImages

Se esperaba mucho más del guardameta español, que luego se marchó al Manchester United. Fue canterano de la institución colchonera, por lo que generó gran expectativa. Ganó con el Atlético de Madrid la Europa League y la Supercopa de Europa en 2010, antes de marcharse a la Premier League.

12. Mono Burgos

German Burgos | Firo Foto/GettyImages

Jugó en el Atlético de Madrid desde 2001 hasta 2004, ganándose el corazón de los aficionados colchoneros, por su entrega y personalidad. También estuvo ocho temporadas como parte del cuerpo técnico de Diego Simeone. Es una leyenda del equipo roijiblanco.

11. Toni Prats

Prats jugó en varios equipos de LaLiga | Getty Images/GettyImages

Jugó en el Atlético de Madrid y desde 1996 hasta 2000, siendo la Copa del Rey de 1996 el único título que logró en la institución. Formó parte del equipo de 1996, que es recordado como uno de los mejores de los 90. Aunque quizás no tuvo tanto protagonismo, dejó su huella en partidos importantes.

10. José Pacheco

🔴 Fallece José Pacheco, exportero del @atleti y ganador de tres Ligas, dos Copas y la Intercontinental https://t.co/jAhXq4I0xU pic.twitter.com/UBtA7aqfLT — Deportes Madrid (@deportesMAD) September 28, 2022

Desde 1967 hasta 1979 estuvo custodiando el arco del Atlético de Madrid. Fue una época de muchos cambios en el club y se mantuvo a pesar de los movimientos. Aportó su consistencia y su liderazgo desde los tres palos. Ganó tres Ligas, dos Copas del Rey y una Intercontinental.

9. Leo Franco

Soccer - UEFA Champions League - Liverpool vs. Atletico Madrid | ben radford/GettyImages

Fue un guardameta muy seguro y querido por la afición. Jugó desde 2004 hasta 2009 y tiene el récord de más partidos consecutivos disputados, con 181. Fue campeón de la antigua Copa Intertoto en 2007. Era un arquero muy alto, que iba bien en la pelota parada.

8. Manuel Pazos

Jugó siete temporadas en el Atlético de Madrid, las suficientes para ganarse el cariño de la afición. Llegó al club en 1955 y partió en 1962. Ganó dos Copas, las primeras del club. Lo interesante es que esas conquistas fueron ante el rival de la ciudad, el Real Madrid.

7. Roberto Rodríguez

Era un guardameta que destacaba por su tranquilidad para hacer las jugadas de rutina y también su temperamento para aparecer en momentos claves. Estuvo en el club por 17 años, desde 1957 hasta 1974, cuando se fue al Celta de Vigo. En el club colchonero ganó tres Ligas, en uno de los mejores momentos en la historia del club.

6. José Francisco Molina

Molina brilló desde 1995 hasta 2000 en el Atlético de Madrid | Getty Images/GettyImages

Desde 1995 hasta el 2000 defendió el arco del Atlético de Madrid, club en el que demostró liderazgo. Fue parte del equipo que ganó la Copa del Rey y LaLiga en 1996. Empezó su carrera en el Salamanca y luego se ganó ir al club rojiblanco. También brilló en el Deportivo La Coruña.

5. Thibaut Courtois

Thibaut Courtois ganó la Europa League con el Atlético | David Ramos/GettyImages

Aunque la afición del Atlético de Madrid no le quiera, Courtois dejó su huella en la entidad colchonera, después de haber llegado al equipo en calidad de préstamo desde el Chelsea. Ganó LaLiga de la temporada 2013-2014 y la Copa del Rey de 2013. También ganó la Europa League en 2012 y la Supercopa de Europa en ese mismo año. Luego se marchó al Real Madrid, donde todavía brilla.

4. Edgardo Madinabeytia

Es otro de los argentinos que defendieron el arco del Atlético de Madrid. Jugó desde 1958 hasta 1967, consiguiendo una Liga y tres Copas. Fue el guardameta encargado de sustituir a Pazos en la portería. Le gustaba jugar mucho con los pies y esa era una de sus fortalezas.

3. Abel Resino

Resino también se convirtió en entrenador del Atlético | DOMINIQUE FAGET/GettyImages

Salido de la cantera, tiene un récord de 1.275 minutos sin que le marcaran un gol. Ganó 3 Copas del Rey y una Supercopa de España. Dejó 303 partidos con el Atlético en su carrera, desde 1986 hasta 1995. Destacaba por su liderazgo y su buen juego con los pies.

2. Miguel Reina

Estuvo desde 1973 hasta 1980, después de llegar proveniente del FC Barcelona. Fue un fichaje muy mencionado en la época y tuvo éxito desde su llegada a la capital de España. Ganó la Copa Intercontinental en 1975 y LaLiga de 1976-1977.

1. Jan Oblak

Oblak sigue en el arco del Atlético de Madrid | Fran Santiago/GettyImages

Fue el bálsamo que tuvo el equipo tras la salida de Courtois. Desde 2014 ha sido el portero titular del club y ha tenido grandes conquistas, con cinco trofeos Zamora, una Supercopa de España, dos títulos de Liga, una Europa League y tiene más de 450 partidos con el club.

MÁS RANKINGS HISTÓRICOS