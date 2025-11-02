Los mejores porteros en la historia del Barcelona - rankeados
La posición de portero es una de las más complicadas en el fútbol debido a que la responsabilidad pasa a ser factor en cada jugada.
Por ende, a lo largo de la historia las épocas de gloria de distintos clubes están marcadas por el desempeño de sus guardametas siendo parte indispensable del éxito colectivo.
En el caso del FC Barcelona, uno de los mejores clubes del mundo, ha tenido a muy buenos cancerberos y tomando en cuenta su rendimiento, estadísticas, títulos, legado e impacto en el club hicimos un top 10 de los mejores porteros en la historia del cuadro español.
10. Francesc Platko (1923–1930)
Figura mítica de los años 20, ganó tres Copas de España y cuatro Campeonatos de Cataluña.
9. Frank Hesp (1997–2000)
Era un portero sobrio y seguro durante la era Van Gaal fue parte de una Liga y una Copa del Rey.
8. Claudio Bravo (2014-2016)
Ganador del Trofeo Zamora; seguridad y liderazgo en la primera etapa de Luis Enrique siendo clave del histórico triplete del 2015. Ganó dos Ligas y una Champions League.
7. Javier Urruti (1981–1988)
Considerado como el héroe de la final de Copa 1981 y de la Liga 1985. Fue parte de una liga y dos Copas.
6. Salvador Sadurní (1961-1976)
Era considerado un portero infravalorado que poseía un gran reflejo, longevidad y fidelidad al club. Ganó tres Ligas, cuatro Copas del Rey y tres Trofeos Zamora.
5. Ricardo Zamora (1919-1922)
La primera leyenda de la portería del fútbol español, aportó con tres Copas de España, tenía un estilo elegante y es quien dio nombre al Trofeo Zamora que galardona al portero con menos goles recibidos en cada temporada de LaLiga.
4. Marc-André ter Stegen (2014–presente)
Ha sido parte de la institución culé desde hace más de una década, posee unos reflejos impresionantes y fue una pieza clave de los mejores momentos del club, siendo parte hasta el momento de una Champions League, cinco Ligas y cinco Copas del Rey.
3. Antoni Ramallets (1947–1961)
Conocido como el “Gato de Maracaná”; en su etapa en el club ganó seis Ligas, seis Copas, fue icono del Barça de Kubala con tres trofeos Zamora.
2. Andoni Zubizarreta (1986–1994)
El portero español tiene el récord de partidos (410) con el club, cuatro Ligas seguidas y fue pilar del Dream Team y la primera Champions League (1992).
1. Víctor Valdés (2002-2014)
Titular indiscutible en la era dorada de Guardiola; clave en el estilo de juego con salida desde atrás. Ganó cinco trofeos Zamora seguidos, tres Champions, seis Ligas, dos Mundiales de Clubes, entre otros títulos.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.