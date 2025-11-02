Los mejores porteros en la historia del Barcelona - rankeados

La posición de portero es una de las más complicadas en el fútbol debido a que la responsabilidad pasa a ser factor en cada jugada.

Por ende, a lo largo de la historia las épocas de gloria de distintos clubes están marcadas por el desempeño de sus guardametas siendo parte indispensable del éxito colectivo.

En el caso del FC Barcelona, uno de los mejores clubes del mundo, ha tenido a muy buenos cancerberos y tomando en cuenta su rendimiento, estadísticas, títulos, legado e impacto en el club hicimos un top 10 de los mejores porteros en la historia del cuadro español.

10. Francesc Platko (1923–1930)

🇭🇺 FRANZ PLATKO (1940)



🗓️ Nació en Budapest, el 2 de diciembre de 1898.



🔺Excelente guardameta de la década de 1920. Muy recordado en el Barcelona 🇪🇸



— River desde la tribuna (@RiverDLTribuna) February 20, 2025

Figura mítica de los años 20, ganó tres Copas de España y cuatro Campeonatos de Cataluña.

9. Frank Hesp (1997–2000)

Era un portero sobrio y seguro durante la era Van Gaal fue parte de una Liga y una Copa del Rey.

8. Claudio Bravo (2014-2016)

Claudio Bravo | Joan Cros Garcia - Corbis/GettyImages

Ganador del Trofeo Zamora; seguridad y liderazgo en la primera etapa de Luis Enrique siendo clave del histórico triplete del 2015. Ganó dos Ligas y una Champions League.

7. Javier Urruti (1981–1988)

Considerado como el héroe de la final de Copa 1981 y de la Liga 1985. Fue parte de una liga y dos Copas.

6. Salvador Sadurní (1961-1976)

🤗 ¡¡Feliz cumpleaños también a Salvador Sadurní!!



🧤 El portero internacional que conquistó nuestra primera Eurocopa en 1964 cumple en el día de hoy 8⃣3⃣ años. #VamosEspaña pic.twitter.com/Vf9KYRaq6o — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) April 3, 2024

Era considerado un portero infravalorado que poseía un gran reflejo, longevidad y fidelidad al club. Ganó tres Ligas, cuatro Copas del Rey y tres Trofeos Zamora.

5. Ricardo Zamora (1919-1922)

Hoy se cumplen 39 años de la muerte de Ricardo Zamora, el primer ídolo bajo palos del fútbol español. Siempre en nuestra memoria. pic.twitter.com/1tBDeb5C9w — Panenka (@RevistaPanenka) September 8, 2017

La primera leyenda de la portería del fútbol español, aportó con tres Copas de España, tenía un estilo elegante y es quien dio nombre al Trofeo Zamora que galardona al portero con menos goles recibidos en cada temporada de LaLiga.

4. Marc-André ter Stegen (2014–presente)

Marc-André ter Stegen | Alex Caparros/GettyImages

Ha sido parte de la institución culé desde hace más de una década, posee unos reflejos impresionantes y fue una pieza clave de los mejores momentos del club, siendo parte hasta el momento de una Champions League, cinco Ligas y cinco Copas del Rey.

3. Antoni Ramallets (1947–1961)

#HistoriaFCB Hoy hace 70 años del debut del mítico portero Antoni Ramallets. Fue en un amistoso contra el Europa pic.twitter.com/dbxthOatyz — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 15, 2016

Conocido como el “Gato de Maracaná”; en su etapa en el club ganó seis Ligas, seis Copas, fue icono del Barça de Kubala con tres trofeos Zamora.

2. Andoni Zubizarreta (1986–1994)

#HistoriaFCB Hoy hace 30 años del debut con el Barça de Andoni Zubizarreta. Fue en un amistoso contra el Andorra pic.twitter.com/9A2JhSvbQY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 2, 2016

El portero español tiene el récord de partidos (410) con el club, cuatro Ligas seguidas y fue pilar del Dream Team y la primera Champions League (1992).

1. Víctor Valdés (2002-2014)

Víctor Valdés es considerado el mejor portero en la historia del Barcelona | Alex Livesey/GettyImages

Titular indiscutible en la era dorada de Guardiola; clave en el estilo de juego con salida desde atrás. Ganó cinco trofeos Zamora seguidos, tres Champions, seis Ligas, dos Mundiales de Clubes, entre otros títulos.