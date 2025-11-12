Los mejores porteros en la historia del Chelsea - rankeados

El Chelsea, actual campeón del Mundial de Clubes de la FIFA, es uno de los equipos históricos de la Premier League, y en el camino a sus 34 títulos como club han pasado varios porteros que han dejado sus huellas por sus liderazgos y paradas clave en la consecución de los campeonatos.

Petr Čech y el actual arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, forman parte del ranking de guardametas históricos del Chelsea, el único club inglés en haber ganado todas las competiciones principales de la UEFA: Champions League, Europa League, Recopa de Europa y Supercopa de Europa.

A contInuación, Sports Illustrated Fútbol presentará a los mejores porteros del Chelsea de todos los tiempos.

15. Henrique Hilário

Henrique Hilario es un histórico del Chelsea | Lyndsay Radnedge/ISI Photos/GettyImages

El actual entrenador de porteros del Chelsea también ayudó al club en su época como jugador, ganando la FA Cup en 2009 y 2010, la Copa de la Liga en 2007 y el Community Shield en 2009. Defendió al equipo durante 39 partidos, aceptando su rol de suplente sin problemas y ayudando en el vestuario a los más jóvenes durante su estadía.

14. Kevin Hitchcock

Kevin Hitchcock defendió los colores del Chelsea | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Hitchcock, actual entrenador de porteros del New England Revolution de la MLS, disputó casi 300 partidos en la Premier League, siendo su paso por el Chelsea el más desatacado de su carrera. En el club londinense conquistó la FA Cup de la temporada1996–97, la Copa de la Liga de la 1997–98, la Recopa de Europa en la 1997–98 y la Supercopa de Europa de 1998.

13. Steve Sherwood

Sherwood inició su carrera en el Chelsea, siendo el portero titular del equipo en una de las etapas más difíciles del club. Apenas pudo disputar 16 encuentros en el primer equipo, consolidándose en el Watford durante 11 años. Cerro su andar en la liga inglesa con 211 partidos.

12. Jim Molyneux

Chelsea vs Tottenham October 1920, goalkeeper Jim Molyneux clearing the ball pic.twitter.com/RwAC3Pe3iV — Tonyc (@Tonyc02074333) March 26, 2024

Molyneux sumó 239 apariciones con el primer equipo del Chelsea, siendo un portero histórico en la era postguerra. Mantuvo su portería a cero en 77 ocasiones, siendo de los guardametas más seguros de su generación en la liga inglesa. No pudo ganar títulos con el equipo, pero fue subcampeón de la FA Cup en 1915.

11. Petar Borota

Petar Borota of Chelsea pic.twitter.com/xwxHuVjX04 — The League Magazine (@Theleaguemag) October 8, 2023

Borota ganó el Jugador del Año del Chelsea en 1981 y su estilo irreverente siempre será recordado por la afición en Stamford Bridge. No era un guardameta de paradas espectaculares, pero sí muy seguro y querido por los seguidores del equipo. Disputó 114 partidos con el Chelsea en todas las competiciones y mantuvo su portería imbatida en 36 ocasiones.

10. Vic Woodley

Vic Woodley (derecha) es un histórico del Chelsea | Davis/GettyImages

Woodley fue considerado un portero de alto nivel en la época de la Segunda Guerra Mundial, aunque no pudo levantar ningún trofeo con el Chelsea. Fue internacional con Inglaterra y sumó 275 partidos con el club londinense. Woodley formó parte del equipo del Chelsea de la década de 1930, jugando junto a figuras como Hughie Gallacher , Alex Jackson y Alec Cheyne.

9. Kepa Arrizabalaga

Kepa Arrizabalaga lo ganó todo en el Chelsea | Matthew Ashton - AMA/GettyImages

El portero español, ahora suplente en el Arsenal, fue el arquero más caro en la historia del Chelsea (80 millones de euros), con el que ganó todos los títulos importantes: la Liga de Campeones de la UEFA de la temporada 2020–21, la Europa League de la 2018–19, la Supercopa de Europa en 2021 y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA de 2021.

8. Dmitri Kharine

Dmitri Kharine es historia del Chelsea | Shaun Botterill/GettyImages

Kharine sumó 146 partidos con el Chelsea de 1992 a 1999. Fue un arquero clave en la modernización del equipo en los años 90', ganando los campeonatos de la FA Cup de la campaña 1996–97, la Copa de la Liga / Copa EFL de la 1997–98, la Recopa de Europa de la 1997-98 y la Supercopa de Europa de 1998.

7. Sam Millington

Millington jugó en el Chelsea de 1926 a 1932, sumando 245 partidos y 78 sin recibir gol. Era conocido por usar una gorra plana de ala ancha mientras jugaba en la portería, siendo importante en las décadas de 1920 y 1930. Una seria lesión hizo que se retirara del fútbol en la temporada 1932/33, además de ser aparecer en la película 'El Gran Juego' de 1930.

6. Édouard Mendy

Edouard Mendy ganó títulos en el Chelsea | Clive Rose/GettyImages

Mendy fue portero del Chelsea por sólo tres temporadas, pero en su palmarés sumó todos los títulos importantes en Europa, dejando una buena imagen como guardameta de 2020 al 2023. El francés se despidió del club londinense con los títulos de la Liga de Campeones de Europa de la temporada 2020/21, la Supercopa de Europa de 2021 y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2021. Juega en el Al-Ahli desde su salida de la Premier League.

5. Ed de Goey

Ed De Goey fue portero del Chelsea | Ben Radford/GettyImages

Goey fue portero del Chelsea de 1997 a 2003, sumando 179 participaciones con el club. Estableció un récord de 59 partidos en una temporada (1997/98), colgando en sus vitrinas la FA Cup de la temporada 1999/2000, la Copa de la Liga de 1997/98, la FA Charity Shield del 2000, la Recopa de Europa de 1997/98 y la Supercopa de Europa de 1998.

4. Carlo Cudicini

Carlo Cudicini ganó títulos en el Chelsea | Shaun Botterill/GettyImages

Cudicini fue el portero del Chelsea antes de la llegada de Petr Čech, defendiendo al club de 1999 a 2009. Fue el ganador del Premio al Jugador del Año del Chelsea en 2002 y fue capaz de sumar 216 participaciones como guardameta. En su etapa ganó la FA Cup de las temporadas 1999/2000 y 2006/07, las Premier League de 2004/05 y 2005/06, la Copa de la Liga en 2004/05 y 2006/07, y las FA Charity Shield/FA Community Shield de 2000 y 2005.

3. Thibaut Courtois

Thibaut Courtois brilló en el Chelsea | Visionhaus/GettyImages

Courtois, el mejor portero del mundo en la actualidad, fue importante en los títulos de Premier League del Chelsea de José Mourinho y Antonio Conte. Ganador del Guante de Oro de la Premier League en 2017, pudo ganar dos títulos de Premier League, una FA Cup y una Copa de la Liga antes de su llegada al Real Madrid en 2018.

2. Peter Bonetti

Peter Bonetti es leyenda del Chelsea | Evening Standard/GettyImages

Bonetti es considerado una leyenda del Chelsea, siendo el segundo jugador con más partidos del club (729). Apodado "The Cat" (El Gato) por su agilidad, Bonetti fue capaz de sumar 729 encuentros con el equipo, de 1960 a 1979, Entre sus logros con el club están una FA Cup, una Copa de la Liga y una Recopa de Europa.

1. Petr Čech

Petr Čech es el mejor portero en la historia del Chelsea | Justin Setterfield/GettyImages

Čech es el mejor guardameta en la historia del Chelsea por sus éxitos individuales y colectivos. De 2004 a 2015 sumó 494 apariciones y estableció el récord histórico del club en porterías a cero (228). Fue el eje de la etapa más exitosa en la historia del Chelsea, logrando cuatro títulos de la Premier League, una Champions League, cuatro FA Cup, tres Copas de la Liga y una Europa League.

