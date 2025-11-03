Los mejores porteros en la historia del Manchester United – rankeados

El Manchester United es uno de los clubes más emblemáticos del mundo, siendo a lo largo de su historia un competidor nato para hacerse con trofeos nacionales e internacionales, aunque la época reciente los ha dejado un poco lejos de los reflectores, sin embargo, su historia está ahí plasmada como unas de las páginas más interesantes de este amado deporte llamado fútbol.



Simplemente, los Red Devils son el conjunto más ganador en la historia de la Premier League con 20 títulos, sin embargo, debido a los malos años que han tenido, el Liverpool ya los alcanzó, pero todavía sacan bastante ventaja a otros que son parte de los grandes de Inglaterra como el Arsenal (13) y el Manchester City (10). Eso sí, los Reds también han superado el número de campeonatos totales del Manchester United (68) al arribar a 69, tomando en cuenta todas las competencias.



De cualquier forma, para poder construir una historia como tal, los de Old Trafford tuvieron que tener en sus filas a jugadores determinantes que pudieran cambiar el rumbo de los encuentros en cualquier instante. En el fútbol siempre se ha comentado que un equipo comienza a construirse de atrás para adelante, así que el ManU ha necesitado contar con porteros de excelentes reflejos, con un liderazgo nato y con una mentalidad ganadora y vaya que los ha tenido.



Aquí te dejamos a los mejores guardametas en la historia del Manchester United:

11. Les Sealey

Les Sealey | Mark Thompson/GettyImages

Tuvo tres etapas con el Manchester United, pero su mayor participación la tuvo durante la temporada 1990-91, cuando se volvió titular. También le tocó ser suplente del legendario danés Peter Schmeichel.



Con los Red Devils ganó una FA Cup, una Charity Shield y una Recopa de Europa, recibiendo una gran ovación cada que volvía a Old Trafford.

10. Fabian Barthez

Fabian Barthez | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El campeón del mundo con Francia en 1998 llegó al equipo porque gracias a sus actuaciones en la justa internacional captó la atención del técnico Sir Alex Ferguson, ya que buscaba un reemplazo para Peter Schmeichel.



Se adaptó rápidamente y se volvió un ídolo de la afición. Lamentablemente para el francés, tuvo varias fallas en la temporada 2001-2002, mas pudo recomponer el camino. Ya en octubre del 2003 decidió rescindir su contrato debido al arribo del estadounidense Tim Howard. Eso sí, en su primera temporada alzó la Premier League y después consiguió otra.

9. Sergio Romero

Sergio Romero | James Williamson - AMA/GettyImages

El dos veces mundialista argentino arribó a Old Trafford el 26 de julio del 2025, tras firmar por tres temporadas. Se ganó el cariño de la afición porque actuó siempre de forma profesional cuando se le necesitó, más que nada en los torneos coperos.



Apenas alcanzó a jugar 61 cotejos, pero con eso dejó un impresionante 73 por ciento de victorias. Sus minutos como inicial fueron mermados debido a que competía por el arco con el español David de Gea.



El Chiquito ganó una Copa de la Liga, una FA Cup y una Community Shield, además de la Liga Europea de la UEFA 2016-17.



Se marchó en 2021 con el Venezia FC de Italia.

8. Reg Allen

Le tocó estar bajo los tres postes durante la década de 1950. El arquero fue transferido al Manchester United en junio de 1950 por 11 mil libras esterlinas, un récord mundial para un guardameta en ese entonces.



Sólo estuvo dos años, suficiente para ser una figura estelar. Su último partido fue en 1952 cuando no volvió a la segunda parte porque el técnico Matt Brusby declaró que tenía neumonía, así que no jugó de nuevo finalizando su contrato en 1953.



Únicamente se hizo de la Liga de la temporada 1951-1952.

7. Harry Moger

Alto y delgado, especialmente útil en jugadas aéreas. Inició su andar con el Southampton, pero en mayo de 1903 fue vendido al Manchester United, donde estuvo hasta 1912, momento en que optó por retirarse, pero antes le tocó el gran crecimiento y desarrollo de los Red Devils como club.



En su andar protegió el arco en 266 ocasiones, contribuyendo en la conquista de dos ligas en las temporada 1907-1908 y 1910-1911, además de una FA Cup en 1909.

6. Gary Bailey

Gary Bailey | Getty Images/GettyImages

Aunque nació en Inglaterra, el arquero creció en Sudáfrica y a finales de la década de 1970 se costeó el viaje a Manchester para realizar una prueba con el club.



Se consolidó como titular a finales de la década de 1970 tras la retirada de Alex Stepney. Gracias a esto fue considerado uno de los mejores arqueros de Inglaterra a principios y mediados de la década de 1980.



Ganó dos FA Cup en 1983 y 1985, aparte de una Charity Shield en 1983. Se debe resaltar que durante la época de crisis fue como un héroe.

5. Harry Gregg

Harry Gregg | Evening Standard/GettyImages

El norirlandés falleció el 16 de febrero del 2020, pero su historia perdurará para siempre en la grandeza del club.



En su momento fue uno de los fichajes más caros que hizo la institución. Su paso por el Manchester United fue entre 1957 y 1966, jugando un total de 247 duelos para hacerse con cuatro títulos: una FA Cup, una Liga y dos Charity Shield.



Fue uno de los sobrevivientes del desastre aéreo de Múnich ocurrido el 6 de febrero de 1958, además fue apodado como 'El Héroe de Múnich' porque sacó a varios de sus compañeros del avión en llamas, entre los cuales estaba Bobby Charlton.



En el Mundial de 1958 fue considerado uno de los mejores arqueros de su generación, para muchos por encima del legendario soviético Lev Yashin.

4. David de Gea

David de Gea | Catherine Ivill/GettyImages

Del 2011 al 2023, el español se encargó de custodiar el arco de los Red Devils, viviendo una etapa ganadora porque se hizo de una Premier League en la temporada 2012-2013, así como de tres Community Shield, dos EFL Cup y una FA Cup, sumado a una Liga Europea de la UEFA en la campaña 2016-2017.



El dos veces mundialista recibió el Guante de Oro de la Premier League en dos ocasiones: 2018 y 2023.



En su paso por Old Trafford disputó más de 500 compromisos, siendo cuatro veces ganador del premio al Jugador del Año, sin embargo, su historia acabó cuando el técnico neerlandés Erik ten Hag le dio las gracias para dejar como titular al camerunés André Onana.

3. Alex Stepney

Alex Stepney | Roger Jackson/GettyImages

El nacido en Mitcham fue el primer arquero del equipo en ganar la Copa de Europa durante su etapa en el club que abarcó de 1966 a 1978, sumando más de 500 apariciones.



Fue pieza clave para alcanzar la Liga de la temporada 1966-67, además de la Copa de Europa de 1968 al parar un penal al Benfica. Hasta el mismo Eusébio da Silva, leyenda de Portugal, lo felicitó con una palmada en la espalda debido a su gran atajada.



Y aunque no fue muy vistoso, sí tenía un gran posicionamiento que lo llevó a adjudicarse una FA Cup y dos Charity Shield.

2. Edwin van der Sar

Edwin van der Sar | Shaun Botterill/GettyImages

Quizá el último gran guardameta reconocido por muchos como trascendente en la institución. Inolvidable por su gran estatura de 1.97 metros y el guardián del arco de los Países Bajos por largo tiempo.



Llegó al club el 1 de julio del 2005 y tenía una gran tarea en puerta, cubrir la euforia que dejó Peter Schemichel.



Pese a la presión, el neerlandés pudo con el paquete, incluso marcó momentos históricos como cuando detuvo un penal al francés Nicolas Anelka para ganar la Champions League del 2008.



El ex del Ajax también ganó diez títulos nacionales y el Mundial de Clubes.

1. Peter Schmeichel

Peter Schmeichel y Sir Alex Ferguson | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Casi para nadie hay objeción. El danés es considerado el mejor portero en la historia del club. No sólo brilló con los Red Devils sino que también marcó historia con la selección de Dinamarca al ganar la Eurocopa 1992, la única obtenida hasta ahora por La Dinamita Roja.



Luego de cuatro campeonatos con el Brondby IF de su país, el guardameta fue fichado por el Manchester United en el verano de 1991.



Rápidamente se volvió parte de la época ganadora de la institución con cinco Ligas, cuatro Charity Shield, tres FA Cup y una Copa de la Liga, aparte de la Supercopa de Europa 1991 y la UEFA Champions League del 2001.



Pieza clave para que el ManU recuperara su grandeza en los 90, aparte su leyenda se agigantó porque tardaron más de cinco años en encontrar un justo sustituto.