Los mejores porteros jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 26
Un buen portero puede ser la solución a muchos problemas en un modo carrera del EA Sports FC 26. Si tu defensa aún no está construida al 100%, el que está bajo los tres palos puede salvar algunos puntos con sus atajadas. Aunado a esto, son de las posiciones con mejor desarrollo de jóvenes si juegas los partidos y recibes pocos goles. Es decir, una pieza fundamental.
Por lo tanto, en esta lista buscamos guardametas que tengan 23 años o menos, gran potencial y que tengan un costo menor de 45 millones de euros.
1. Lucas Chevalier (PSG)
El mejor de la lista pero demasiado costoso. El francés de 23 años llegó a París gracias a la salida de Gianluigi Donnarumma y con ello, su pase tiene un valor de 44 millones de euros, apenas entrando en los criterios de la lista.
Rating: 83
Potencial: 88
2. Senne Lammens (Manchester United)
El primer belga de la lista y futuro del Manchester United en la portería. Al ser de un club de Premier League, su sueldo va a ser muy elevado, pero su costo de 27.5 millones de euros es accesible para equipos de media tabla. Puedes intentar también un préstamo, pero se ve complicado.
Rating: 78
Potencial: 87
3. Anatoliy Trubin (Benfica)
Un portero que repite mención conforme a la edición pasada. Sin embargo, ahora el ucraniano ya cuenta con rostro escaneado lo que lo puede hacer más atractivo. Al jugar en Portugal, su sueldo es bajo y con 36 millones, te puedes hacer de sus servicios.
Rating: 80
Potencial: 87
4. Guillaume Restes (Toulouse)
Otro que aparece aquí tras su mención en el FC 25. Con tan solo 20 años y si lo desarrollas bien, puedes superar su potencial marcado por el juego y llevarlo a ser uno de los mejores del mundo. 26.5 millones de euros es el valor de su carta.
Rating: 78
Potencial: 86
5. Konstantinos Tzolakis (Olympiacos)
Si tienes un club con un presupuesto medio, esta es de tus mejores opciones, sobre todo por sueldo. El griego de 22 años tomará la titularidad inmediatamente y tener un gran desempeño, aunque su rol de guardameta lo hace más tradicional y no tan hábil con los pies.
Rating: 79
Potencial: 86
6. Maarten Vandevoordt (RB Leipzig)
Le puedes fichar relativamente fácil porque Péter Gulácsi es el titular en el club alemán y con buena media, a Maarten te lo pueden prestar. Si te gusta que tu portero juegue de líbero y sea parte de la creación del juego, el belga es gran opción.
Rating: 76
Potencial: 86
7. Matthieu Epolo (Standard Lieja)
Con él comienzan las opciones de menos de 10 millones de euros. El joven de 20 años te resolverá muchos problemas en la portería y si tienes problemas en negociar, su cláusula de rescisión es de 11 millones. Eso sí, tendrás que trabajar en el plan de desarrollo pues su saques no son lo mejor.
Rating: 73
Potencial: 85
8. Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ Alkmaar)
El de Países Bajos cuesta menos de cinco millones de euros. Es una ganga con sueldo bajo y que tendrá que buscar minutos, pero si lo logra se desarrollará muy bien. Cuenta con buenos reflejos y tres estrellas de pierna mala.
Rating: 71
Potencial: 84
9. Dennis Seimen (Paderborn 07)
Está a préstamo pero eso te puede ayudar si no te urge cubrir la posición. El portero alemán pertenece al Stuttgart y si esperas una temporada, regresará con mejor media y un costo muy accesible. Además, desde la edición pasada tiene el rostro escaneado.
Rating: 66
Potencial: 84
10. Mike Penders (RC Strasbourg)
Otro que está a préstamo. Con valor de 5.5 millones de euros, cuando regrese al Chelsea le puedes fichar o pedir prestado casi por la misma cantidad. Una opción muy buena si quieres que tu portero esté involucrado en el juego con sus pies.
Rating: 73
Potencial: 84
Nombre
Club
Edad
Rating
Potencial
Valor
Lucas Chevalier
Paris Saint Germain
23
83
88
44 mde
Senne Lammens
Manchester United
22
78
87
27.5 mde
Anatoliy Trubin
Benfica
23
80
87
36 mde
Guillaume Restes
Toulouse
20
78
86
26.5 mde
Konstantinos Tzolakis
Olympiacos
22
79
86
30.5 mde
Maarten Vandevoordt
RB Leipzig
23
76
86
14.5 mde
Matthieu Epolo
Standard Lieja
20
73
85
6.5 mde
Rome-Jayden Owusu-Oduro
AZ Alkmaar
20
71
84
4 mde
Dennis Seimen
Paderborn
19
66
84
2 mde
Mike Penders
Strasburg
19
73
84
5.5 mde
*mde: millones de euros
Menciones especiales
- Jonas Urbig (Bayern Múnich)
- Robin Roefs (Sunderland)
- James Trafford (Manchester City)
- Bart Verbruggen (Brighton)
- Noah Atubolu (SC Freiburg)
- Lukas Hornicek (Sporting de Braga)
- Filip Jörgensen (Chelsea)
- Elia Caprile (Cagliari)
- Kauã Santos (Eintracht Frankfurt)
- James Beadle (Birmingham City)
