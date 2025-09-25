Sports Illustrated Fútbol

Los mejores porteros jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 26

Cuatro guardametas de Bélgica están en la lista.
Miguel Delucio|
Un buen portero puede ser la solución a muchos problemas en un modo carrera del EA Sports FC 26. Si tu defensa aún no está construida al 100%, el que está bajo los tres palos puede salvar algunos puntos con sus atajadas. Aunado a esto, son de las posiciones con mejor desarrollo de jóvenes si juegas los partidos y recibes pocos goles. Es decir, una pieza fundamental.

Por lo tanto, en esta lista buscamos guardametas que tengan 23 años o menos, gran potencial y que tengan un costo menor de 45 millones de euros.

1. Lucas Chevalier (PSG)

Lucas Chevalier
Paris Saint-Germain v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Sports Press Photo/GettyImages

El mejor de la lista pero demasiado costoso. El francés de 23 años llegó a París gracias a la salida de Gianluigi Donnarumma y con ello, su pase tiene un valor de 44 millones de euros, apenas entrando en los criterios de la lista.

Rating: 83
Potencial: 88

2. Senne Lammens (Manchester United)

Senne Lammens
Manchester United v Chelsea - Premier League | Jan Kruger/GettyImages

El primer belga de la lista y futuro del Manchester United en la portería. Al ser de un club de Premier League, su sueldo va a ser muy elevado, pero su costo de 27.5 millones de euros es accesible para equipos de media tabla. Puedes intentar también un préstamo, pero se ve complicado.

Rating: 78
Potencial: 87

3. Anatoliy Trubin (Benfica)

Anatoliy Trubin
SL Benfica v Rio Ave - Primeira Liga | Carlos Rodrigues/GettyImages

Un portero que repite mención conforme a la edición pasada. Sin embargo, ahora el ucraniano ya cuenta con rostro escaneado lo que lo puede hacer más atractivo. Al jugar en Portugal, su sueldo es bajo y con 36 millones, te puedes hacer de sus servicios.

Rating: 80
Potencial: 87

4. Guillaume Restes (Toulouse)

FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-TOULOUSE
FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-TOULOUSE | ARNAUD FINISTRE/GettyImages

Otro que aparece aquí tras su mención en el FC 25. Con tan solo 20 años y si lo desarrollas bien, puedes superar su potencial marcado por el juego y llevarlo a ser uno de los mejores del mundo. 26.5 millones de euros es el valor de su carta.

Rating: 78
Potencial: 86

5. Konstantinos Tzolakis (Olympiacos)

Konstantinos Tzolakis
Olympiacos FC v ACF Fiorentina - UEFA Europa Conference League Final 2023/24 | Image Photo Agency/GettyImages

Si tienes un club con un presupuesto medio, esta es de tus mejores opciones, sobre todo por sueldo. El griego de 22 años tomará la titularidad inmediatamente y tener un gran desempeño, aunque su rol de guardameta lo hace más tradicional y no tan hábil con los pies.

Rating: 79
Potencial: 86

6. Maarten Vandevoordt (RB Leipzig)

Maarten Vandevoordt
RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga | Stuart Franklin/GettyImages

Le puedes fichar relativamente fácil porque Péter Gulácsi es el titular en el club alemán y con buena media, a Maarten te lo pueden prestar. Si te gusta que tu portero juegue de líbero y sea parte de la creación del juego, el belga es gran opción.

Rating: 76
Potencial: 86

7. Matthieu Epolo (Standard Lieja)

SOCCER JPL D8 WESTERLO VS STANDARD
SOCCER JPL D8 WESTERLO VS STANDARD | KRISTOF VAN ACCOM/GettyImages

Con él comienzan las opciones de menos de 10 millones de euros. El joven de 20 años te resolverá muchos problemas en la portería y si tienes problemas en negociar, su cláusula de rescisión es de 11 millones. Eso sí, tendrás que trabajar en el plan de desarrollo pues su saques no son lo mejor.

Rating: 73
Potencial: 85

8. Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ Alkmaar)

Rome-Jayden Owusu-Oduro
AZ v Feyenoord Rotterdam - Eredivisie | BSR Agency/GettyImages

El de Países Bajos cuesta menos de cinco millones de euros. Es una ganga con sueldo bajo y que tendrá que buscar minutos, pero si lo logra se desarrollará muy bien. Cuenta con buenos reflejos y tres estrellas de pierna mala.

Rating: 71
Potencial: 84

9. Dennis Seimen (Paderborn 07)

Dennis Seimen
SC Paderborn 07 - Team Presentation | Thomas F. Starke/GettyImages

Está a préstamo pero eso te puede ayudar si no te urge cubrir la posición. El portero alemán pertenece al Stuttgart y si esperas una temporada, regresará con mejor media y un costo muy accesible. Además, desde la edición pasada tiene el rostro escaneado.

Rating: 66
Potencial: 84

10. Mike Penders (RC Strasbourg)

FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-STRASBOURG
FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-STRASBOURG | FREDERIC DIDES/GettyImages

Otro que está a préstamo. Con valor de 5.5 millones de euros, cuando regrese al Chelsea le puedes fichar o pedir prestado casi por la misma cantidad. Una opción muy buena si quieres que tu portero esté involucrado en el juego con sus pies.

Rating: 73
Potencial: 84

Nombre

Club

Edad

Rating

Potencial

Valor

Lucas Chevalier

Paris Saint Germain

23

83

88

44 mde

Senne Lammens

Manchester United

22

78

87

27.5 mde

Anatoliy Trubin

Benfica

23

80

87

36 mde

Guillaume Restes

Toulouse

20

78

86

26.5 mde

Konstantinos Tzolakis

Olympiacos

22

79

86

30.5 mde

Maarten Vandevoordt

RB Leipzig

23

76

86

14.5 mde

Matthieu Epolo

Standard Lieja

20

73

85

6.5 mde

Rome-Jayden Owusu-Oduro

AZ Alkmaar

20

71

84

4 mde

Dennis Seimen

Paderborn

19

66

84

2 mde

Mike Penders

Strasburg

19

73

84

5.5 mde

*mde: millones de euros

Menciones especiales

  • Jonas Urbig (Bayern Múnich)
  • Robin Roefs (Sunderland)
  • James Trafford (Manchester City)
  • Bart Verbruggen (Brighton)
  • Noah Atubolu (SC Freiburg)
  • Lukas Hornicek (Sporting de Braga)
  • Filip Jörgensen (Chelsea)
  • Elia Caprile (Cagliari)
  • Kauã Santos (Eintracht Frankfurt)
  • James Beadle (Birmingham City)
