Los mejores porteros jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 27

El EA Sports FC 27 ya está aquí. Para los amantes del fútbol y los videojuegos, esta edición promete muchos cambios, sobre todo en el modo carrera. Entrando en esa materia, siempre se busca talento joven y vamos a comenzar con los porteros.

Recordemos que para crear esta lista con guardametas que tienen 23 años o menos para un buen desarrollo. Además, buscamos que los fichajes sean factibles por lo que otro factor es que valgan menos de 35 millones de euros.

Nombre Club Edad Rating Potencial Valor Robin Risser Lens 21 81 87 33.5 mde Dennis Seimen Stuttgart 20 72 87 4.9 mde Bart Verbruggen Brighton 23 81 87 33 mde Mike Penders Chelsea 20 78 86 26.5 mde Jonas Urbig Bayern Múnich 22 79 86 30.5 mde Robin Roefs Sunderland 23 81 86 31 mde Konstantinos Tzolakis Hull City 23 79 86 30 mde Florian Hellstern SpVgg Greuther Fürth 18 66 86 2.1 mde Mio Backhaus SC Freiburg 22 77 85 20.5 mde James Trafford Leeds United 23 79 85 22.5 mde

1. Robin Risser (Lens)

France Training Session - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

La promesa francesa no solo es una joya en el juego, sino también en la vida real. Parece que pronto puede tomar la titularidad de la selección francesa. Si tienes un equipo como la Juventus que no tiene un gran arquero y poder económico, esta es tu solución.



Rating: 81

Potencial: 87

2. Dennis Seimen (Stuttgart)

VfB Stuttgart - Team Presentation 2026/27 | Christian Kaspar-Bartke/GettyImages

Uno de los dos fichajes más factibles para clubes sin tanto presupuesto. Además del rostro escaneado, su crecimiento es bastante alto. Puede tomar la titularidad de un equipo de media tabla y convertirse en uno de los mejores del juego.



Rating: 72

Potencial: 87

3. Bart Verbruggen (Brighton)

Coventry City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27 | Stephen White - CameraSport/GettyImages

El de Países Bajos es un portero para club grande, sobre todo por el alto sueldo que manejan en la Premier League. Sin embargo, si te haces de sus servicios tienes a un guardameta de gran reacción con 84 de reflejos.



Rating: 81

Potencial: 87

4. Mike Penders (Chelsea)

Chelsea v Leeds United - Carabao Cup Third Round | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

De los más jóvenes de la lista. Con el belga tenemos el mismo problema que Verbruggen, que sería el sueldo alto. Sin embargo, en una temporada de buen desarrollo puedes tener a un gran portero. Eso sí, ten cuidado que solo tiene dos estrellas de pie débil, así que no es el mejor para jugar desde atrás.



Rating: 78

Potencial: 86

5. Jonas Urbig (Bayern Múnich)

UEFA Champions League FC Bayern München v FK Bodø/Glimt | ANP/GettyImages

Manuel Nuer es el titular indiscutido de este club. Esa es una buena oportunidad para tomar a Urbig ya sea a préstamo o compra definitiva. Un fichaje costoso pero que cubre buen juego de pies y 85 de media en el despeje.



Rating: 79

Potencial: 86

6. Robin Roefs (Sunderland)

Sunderland v AZ Alkmaar - UEFA Europa League | Soccrates Images/GettyImages

Portero muy completo. Con rostro escaneado y un sueldo todavía un poco más accesible, puede ser titular de inmediato en tu modo carrera. El único problema sería que su desarrollo no es tan alto, pues solo sube cinco de media.



Rating: 81

Potencial: 86

7. Konstantinos Tzolakis (Hull City)

Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27 | Mike Hewitt/GettyImages

Muy buenos reflejos para la media que tiene. Con buena altura, pero recién llegado a la Premier y eso podría hacer que su fichaje se complique. Si tu club tiene el dinero para pagarle, el ex de Olympiacos es una buena opción.



Rating: 79

Potencial: 86

8. Florian Hellstern (SpVgg Greuther Fürth)

SpVgg Greuther Fürth - Team Presentation 2026/27 | Christian Kaspar-Bartke/GettyImages

La opción más económica de este listado y por mucho. De gran desarrollo por si en tu club no quieren gastar demasiado en la portería. Está a préstamo así que tendrías que esperar un año, pero es un fichaje muy viable y con cuatro estrellas de pie débil, puedes jugar con él como líbero sin ningún problema.



Rating: 66

Potencial: 86

9. Mio Backhaus (SC Freiburg)

Sport-Club Freiburg v SV Werder Bremen - Bundesliga 2026/27 | Daniela Porcelli/GettyImages

Si buscas rostro escaneado y buen juego de pies, Mio es de las mejores opciones. Además el sueldo es sumamente accesible al venir de la Bundesliga. Lo único malo es su 71 de media en despeje que puede mejorar en su plan de desarrollo.



Rating: 77

Potencial: 85

10. James Trafford (Leeds United)

Leeds United v Newcastle United - Premier League 2026/27 | Richard Martin-Roberts - CameraSport/GettyImages

Su corta estadía en el Manchester United afectó un poco su potencial para esta edición, pero todavía entró en la lista. Portero con rostro escaneado pero con una alta cláusula de rescisión. Tiene el rasgo de portero que juega con los pies así que ayuda en el armado desde el fondo.



Rating: 79

Potencial: 85

Menciones especiales

Matthieu Epolo (Standard de Lieja)

Lukáš Horníček (Newcastle)

Guillaume Restes (Toulouse FC)

Simon Eriksson (Racing de Santander)

Renato Marin (CD Nacional)

Áron Yaakobishvili (Almería)

Pierce Charles (Queens Park Rangers)

Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ Alkmaar)

Radek Vítek (Middlesburgh)

Enis Kamga (1. FC Kaiserslautern)