Los mejores porteros jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 27
El EA Sports FC 27 ya está aquí. Para los amantes del fútbol y los videojuegos, esta edición promete muchos cambios, sobre todo en el modo carrera. Entrando en esa materia, siempre se busca talento joven y vamos a comenzar con los porteros.
Recordemos que para crear esta lista con guardametas que tienen 23 años o menos para un buen desarrollo. Además, buscamos que los fichajes sean factibles por lo que otro factor es que valgan menos de 35 millones de euros.
Nombre
Club
Edad
Rating
Potencial
Valor
Robin Risser
Lens
21
81
87
33.5 mde
Dennis Seimen
Stuttgart
20
72
87
4.9 mde
Bart Verbruggen
Brighton
23
81
87
33 mde
Mike Penders
Chelsea
20
78
86
26.5 mde
Jonas Urbig
Bayern Múnich
22
79
86
30.5 mde
Robin Roefs
Sunderland
23
81
86
31 mde
Konstantinos Tzolakis
Hull City
23
79
86
30 mde
Florian Hellstern
SpVgg Greuther Fürth
18
66
86
2.1 mde
Mio Backhaus
SC Freiburg
22
77
85
20.5 mde
James Trafford
Leeds United
23
79
85
22.5 mde
1. Robin Risser (Lens)
La promesa francesa no solo es una joya en el juego, sino también en la vida real. Parece que pronto puede tomar la titularidad de la selección francesa. Si tienes un equipo como la Juventus que no tiene un gran arquero y poder económico, esta es tu solución.
Rating: 81
Potencial: 87
2. Dennis Seimen (Stuttgart)
Uno de los dos fichajes más factibles para clubes sin tanto presupuesto. Además del rostro escaneado, su crecimiento es bastante alto. Puede tomar la titularidad de un equipo de media tabla y convertirse en uno de los mejores del juego.
Rating: 72
Potencial: 87
3. Bart Verbruggen (Brighton)
El de Países Bajos es un portero para club grande, sobre todo por el alto sueldo que manejan en la Premier League. Sin embargo, si te haces de sus servicios tienes a un guardameta de gran reacción con 84 de reflejos.
Rating: 81
Potencial: 87
4. Mike Penders (Chelsea)
De los más jóvenes de la lista. Con el belga tenemos el mismo problema que Verbruggen, que sería el sueldo alto. Sin embargo, en una temporada de buen desarrollo puedes tener a un gran portero. Eso sí, ten cuidado que solo tiene dos estrellas de pie débil, así que no es el mejor para jugar desde atrás.
Rating: 78
Potencial: 86
5. Jonas Urbig (Bayern Múnich)
Manuel Nuer es el titular indiscutido de este club. Esa es una buena oportunidad para tomar a Urbig ya sea a préstamo o compra definitiva. Un fichaje costoso pero que cubre buen juego de pies y 85 de media en el despeje.
Rating: 79
Potencial: 86
6. Robin Roefs (Sunderland)
Portero muy completo. Con rostro escaneado y un sueldo todavía un poco más accesible, puede ser titular de inmediato en tu modo carrera. El único problema sería que su desarrollo no es tan alto, pues solo sube cinco de media.
Rating: 81
Potencial: 86
7. Konstantinos Tzolakis (Hull City)
Muy buenos reflejos para la media que tiene. Con buena altura, pero recién llegado a la Premier y eso podría hacer que su fichaje se complique. Si tu club tiene el dinero para pagarle, el ex de Olympiacos es una buena opción.
Rating: 79
Potencial: 86
8. Florian Hellstern (SpVgg Greuther Fürth)
La opción más económica de este listado y por mucho. De gran desarrollo por si en tu club no quieren gastar demasiado en la portería. Está a préstamo así que tendrías que esperar un año, pero es un fichaje muy viable y con cuatro estrellas de pie débil, puedes jugar con él como líbero sin ningún problema.
Rating: 66
Potencial: 86
9. Mio Backhaus (SC Freiburg)
Si buscas rostro escaneado y buen juego de pies, Mio es de las mejores opciones. Además el sueldo es sumamente accesible al venir de la Bundesliga. Lo único malo es su 71 de media en despeje que puede mejorar en su plan de desarrollo.
Rating: 77
Potencial: 85
10. James Trafford (Leeds United)
Su corta estadía en el Manchester United afectó un poco su potencial para esta edición, pero todavía entró en la lista. Portero con rostro escaneado pero con una alta cláusula de rescisión. Tiene el rasgo de portero que juega con los pies así que ayuda en el armado desde el fondo.
Rating: 79
Potencial: 85
Menciones especiales
- Matthieu Epolo (Standard de Lieja)
- Lukáš Horníček (Newcastle)
- Guillaume Restes (Toulouse FC)
- Simon Eriksson (Racing de Santander)
- Renato Marin (CD Nacional)
- Áron Yaakobishvili (Almería)
- Pierce Charles (Queens Park Rangers)
- Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ Alkmaar)
- Radek Vítek (Middlesburgh)
- Enis Kamga (1. FC Kaiserslautern)
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Growth y Content Manager, papá de Valentín, coach de flag football, hincha de Cruz Azul y fiel creyente de la escuela del Lavolpismo.