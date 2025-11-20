El mejor y el peor grupo posible para Brasil en el Mundial de 2026

Brasil sigue siendo una potencia a nivel internacional, pero los pentacampeones del mundo ya no son el mismo equipo de antaño.

Dos eliminaciones consecutivas en cuartos de final significan que no levantan su preciado trofeo dorado desde el Mundial de 2002, y un cuarto puesto en casa es su mejor resultado desde 2014, cuando su participación en el torneo quedó marcada por la humillante derrota por 7-1 ante Alemania en semifinales.

Ahora, bajo la dirección de uno de los grandes del fútbol, ​​Carlo Ancelotti, la esperanza renace de cara al viaje a Norteamérica el próximo verano.

Brasil, que ya ha ganado el Mundial en Estados Unidos y México, rara vez ha quedado fuera de la fase de grupos en torneos anteriores, y buscará reservar energías para la fase eliminatoria en 2026.

Según las proyecciones de los bombos del Mundial y excluyendo a los equipos que disputarán la repesca, estos son los posibles grupos más fáciles y más difíciles para Brasil en el torneo.

El mejor grupo posible para Brasil

Austria es el oponente más fácil de los difíciles | Christian Hofer/GettyImages

Brasil, como era de esperar, se encuentra en una posición privilegiada en el Bombo 1 para el sorteo del 5 de diciembre, lo que significa que evitará enfrentarse a los gigantes europeos España, Francia e Inglaterra, así como a las tres naciones anfitrionas.

En el Bombo 2 aún quedan rivales formidables, pero Austria, al menos en teoría, es el oponente más sencillo para Brasil. Ambos equipos se han enfrentado dos veces en Mundiales anteriores, con victoria para la Seleção en ambas ocasiones. Los europeos, además, no han logrado la victoria en sus diez duelos contra Brasil.

Túnez, que irónicamente consiguió un empate 1-1 con Brasil durante la última fecha FIFA, era el equipo más accesible del Bombo 3 según la clasificación FIFA, pero la actualización de noviembre implica que Costa de Marfil es el rival más fácil actualmente. Los Elefantes no encajaron goles en la fase de clasificación, pero ya no son la potencia que fueron.

La selección peor clasificada del Bombo 4 es Nueva Zelanda, que se encuentra incluso por debajo en la clasificación FIFA de Curazao, debutante en la competición. Únicos representantes de la OFC en la actualidad, cayeron por debajo de Haití en la última actualización de la clasificación.

Selección Bombo Austria (UEFA) 2 Costa de Marfil (CAF) 3 Nueva Zelanda (OFC) 4

El peor grupo posible para Brasil

Australia podría ser sorprendentemente dura | Adam Hunger/GettyImages

Croacia, que eliminó a Brasil del Mundial de 2022 sin contemplaciones, sería el rival más difícil para la Seleção en el Bombo 2, tal y como están las cosas. Su derrota en cuartos de final ante los europeos fue una sorpresa que podría repetirse en Norteamérica.

Ecuador sería el rival más complicado para Brasil en el Bombo 3, pero no puede enfrentarse a otro equipo de la CONMEBOL en la fase de grupos. Esto significa que Australia, número 26 del ranking mundial, es el siguiente rival más difícil.

Uzbekistán, Qatar y Arabia Saudita son las tres selecciones mejor clasificadas del Bombo 4, pero no podrían enfrentarse a Australia debido a que solo puede haber una selección de la AFC en cada grupo. Esto significa que Sudáfrica, anfitriona del Mundial de 2010, es la siguiente en la lista; la selección número 61 del ranking FIFA ha perdido todos los encuentros previos contra Brasil.

Selección Bombo Croacia (UEFA) 2 Australia (AFC) 3 Sudáfrica (CAF) 4

