Los mensajes de Amorim a la plantilla del Manchester United tras su triunfo en Anfield

El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, animó al equipo a celebrar su victoria por 2-1 sobre el Liverpool el domingo, pero también advirtió a sus compañeros que seguirán bajo una enorme presión hasta que logren una racha más larga.

El United ha conseguido dos victorias consecutivas en la Premier League bajo la dirección de Ruben Amorim; contando el triunfo por 2-0 sobre el Sunderland antes del parón internacional y la emotiva celebración del domingo.

El tempranero gol inicial de Bryan Mbeumo fue seguido finalmente por un cabezazo tardío de Harry Maguire, que desató la euforia de los aficionados del United en las gradas de Anfield. Las celebraciones continuaron en el vestuario, pero Fernandes quería recordarles a sus compañeros que el panorama general es más amplio.

“Hoy es para celebrar y disfrutar el momento”, declaró a DAZN Portugal cuando le preguntaron qué les dijo a sus compañeros tras el pitazo final. “Empezaré a pensar en ello [el próximo partido] mañana, porque la atención tiene que pasar rápidamente de hoy a la semana que viene. Ganar hoy es muy bonito, pero si no ganamos la semana que viene, volverá a ser un nubarrón. Es difícil mantener un cielo bonito en Manchester”.

Amorim: "Es mi mayor triunfo como entrenador del Manchester United"

Rubén Amorim sabe que la presión sigue presente | Carl Recine/GettyImages

Amorim adoptó una postura similar en la entrevista que dio después del partido, en la que elogió la actuación contra el Liverpool y admitió que la visita del Brighton & Hove Albion el próximo sábado es igual de importante para un United que intenta cambiar el rumbo.

"Creo que fue la victoria más importante en mi etapa en el Manchester United", dijo Amorim a los periodistas. "Significa mucho hoy, pero mañana no significará lo mismo. Son tres puntos y es una buena victoria”.

"Luchamos cada balón, perdimos la compostura en la segunda parte, pero el ánimo estaba ahí y eso es lo más importante: si tienes el ánimo, puedes ganar cualquier partido. Fue un buen día y ahora me preocupa el Brighton. Lo disfrutaré, pero centrémonos en el Brighton”, agregó.

La victoria lleva al United al noveno lugar en la clasificación de la Premier League, tres puntos detrás del segundo clasificado, el Manchester City, y sólo dos detrás del Liverpool, que ha caído al cuarto lugar después de tres derrotas consecutivas en la competición.

