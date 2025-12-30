Cruz Azul busca goles y ha puesto la mira en Miguel Ángel Borja para el Clausura 2026. El delantero colombiano llegará a La Noria con el cartel de figura sudamericana, pero las estadísticas de su último año natural en River Plate cuentan la historia de una temporada desgastante y de rendimiento decreciente.

En Sports Illustrated, desglosamos la hoja de vida de su 2025 para entender si La Máquina ficha una solución inmediata o un proyecto de recuperación.

¿Cómo le fue a Miguel Borja en River el último año?

Si la afición celeste espera al Borja que promediaba un gol cada dos partidos con River, el 2025 no fue ese año. El colombiano tuvo muchísima actividad, siendo el "9" referente durante gran parte del calendario, pero su eficiencia frente al arco estuvo lejos de sus estándares históricos.

En todo el año natural 2025, Borja disputó un total de 48 partidos oficiales, registrando apenas 8 goles y 3 asistencias .

. Su media goleadora se desplomó drásticamente, promediando un gol cada 276 minutos (casi 3 partidos completos para anotar), acumulando 2,213 minutos en cancha.

El año comenzó con un Borja participativo, pero terminó con el delantero relegado al banco de suplentes. La diferencia entre el primer y el segundo semestre en la liga argentina es la mayor preocupación.

San Martin v River Plate - Copa Argentina 2025 | Cesar Heredia/GettyImages

Torneo Apertura 2025

Fue su mejor momento del año. Jugó 16 partidos y marcó 5 goles, anotando ante rivales como Lanús, San Martín, Sarmiento, Talleres y en la goleada 4-1 sobre Vélez Sarsfield. Aunque alternaba la titularidad (8 inicios, 8 suplencias), era una amenaza constante en el área.

Torneo Clausura 2025

Aquí vino el declive. En el segundo torneo del año, Borja solo pudo marcar 2 goles en 13 apariciones (ante Platense en la Jornada 1 y Rosario Central en la 11).

Hacia el final del año, su rol se redujo. En el Clausura solo fue titular en 5 ocasiones. El dato más alarmante se dio en la última jornada contra Vélez (16 de noviembre), donde apareció como "No convocado", marcando su ruptura con el momento deportivo del equipo.

FBL-ARG-BOCA-RIVER | LUIS ROBAYO/GettyImages

Sin peso en el Mundial de Clubes

La vitrina más grande del año para River fue el Mundial de Clubes en junio de 2025, y Borja pasó de noche.

Participó en 3 partidos (ante Urawa Reds, Rayados de Monterrey e Inter de Milán), sumando 149 minutos sin goles ni asistencias.

En la Copa Libertadores, su aporte también fue discreto. En 9 partidos disputados, solo marcó 1 gol (ante Independiente en fase de grupos) y dio 1 asistencia. En la serie de Cuartos de Final ante Palmeiras, donde River quedó eliminado, Borja entró de cambio, sin poder marcar diferencia en el marcador.

Los números de Miguel Borja en River Plate:

Para ser justos con el colombiano, juzgarlo solo por el 2025 sería un error. Al contrastar este año con su historial, la narrativa cambia: Cruz Azul no ficha a un jugador acabado, sino que apuesta a recuperar la versión monstruosa de 2024.

En sus tres años y medio con la banda roja, Borja disputó un total de 159 partidos , anotando la impresionante cifra de 62 goles .

, anotando la impresionante cifra de . La directiva celeste seguramente mira los videos de 2024. Ese año, Borja fue una máquina: marcó 12 goles en 12 partidos en la Copa de la Liga y sumó otros 11 tantos en la Liga Profesional. Pasó de anotar casi 30 goles en 2024 a solo 8 en 2025.

TOPSHOT-FBL-LIBERTADORES-RIVER-TACHIRA | JUAN MABROMATA/GettyImages

Miguel Borja llega a México con el tanque de confianza en reserva. Si Larcamón logra reactivar al goleador de 2024, Cruz Azul tendrá al mejor "9" del continente. Si recibimos la inercia de 2025, será una inversión de alto riesgo.