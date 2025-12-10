¿Cuáles son los ocho equipos que estarían clasificando directamente a los octavos de final de la Champions League?
La sexta jornada de la UEFA Champions League en su etapa de liguilla tuvo grandísimas sorpresas con caídas de clubes importantes y un equipo que ratifica su gran momento en la competencia continental tras la caída por torneo local.
El Arsenal es el único equipo con puntaje perfecto, acumulando 18 puntos sobre 18 posibles tras vencer en condición de visitante al Club Brugge de Bélgica por 3-0 gracias a los goles de Madueke, por duplicado, y Martinelli.
En la jornada del martes la victoria más resonante fue la del Atalanta contra el Chelsea en Bérgamo, que le sirvió a los dirigidos por Raffaele Palladino para meterse momentáneamente entre los ocho mejores de la competencia. El FC Barcelona volvió a jugar por UEFA Champions League en el Camp Nou tras varios años y lo hizo con triunfo frente al Eintracht Frankfurt por 2-1 con un inesperado doblete de Jules Koundé.
Además, el Bayern Múnich le ganó al Sporting de Lisboa en el Allianz Arena por 3-1 y el Olympiacos superó de visitante por la mínima al Kairat Almaty.
La acción de miércoles arrancó con el triunfo 4-2 del Ajax contra el Qarabag en condición de visitante y continuó con los platos fuertes de la jornada: la victoria 2-1 del Manchester City sobre el Real Madrid en el Bernabéu, el 0-0 entre el Athletic Club y el PSG en San Mamés y el 2-0 de Benfica sobre Napoli, como resultados salientes.
Con los resultados de la sexta jornada, veamos cómo queda la clasificación en esta Champions 2025/26.
Clasificación de la Champions League tras la 6ª jornada
Directo a octavos
Posición
Club
Puntos
Diferencia de gol
1°
Arsenal
18
16
2°
Bayern Múnich
15
11
3°
PSG
13
11
4°
Manchester City
13
6
5°
Atalanta
13
2
6°
Inter de Milán
12
8
7°
Real Madrid
12
6
8°
Atlético de Madrid
12
3
* El Arsenal ya está clasificado a la próxima instancia, asegurándose de mínima un lugar en los playoffs.
Equipos que clasificarían a los playoffs
Posición
Club
Puntos
Diferencia de gol
9°
Liverpool
12
3
10°
Borussia Dortmund
11
6
11°
Tottenham
11
6
12°
Newcastle
10
7
13°
Chelsea
10
5
14°
Sporting de Lisboa
10
4
15°
FC Barcelona
10
3
16°
Olympique Marsella
9
3
17°
Juventus
9
2
18°
Galatasaray
9
0
19°
Mónaco
9
-1
20°
Bayer Leverkusen
9
-2
21°
PSV
8
4
22°
Qarabag
7
-3
23°
Napoli
7
-5
24°
Copenhague
7
-6
¿Cómo quedarían los cruces de playoffs?
- Liverpool vs Copenhague
- Borussia Dortmund vs Napoli
- Tottenham vs Qarabag
- Newcastle vs PSV
- Chelsea vs Bayer Leverkusen
- Sporting de Lisboa vs Mónaco
- FC Barcelona vs Galatasaray
- Olympique Marsella vs Juventus
Equipos que quedarían eliminados
Posición
Club
Puntos
Diferencia de gol
25°
Benfica
6
-2
26°
Pafos
6
-5
27°
Union Saint-Gilloise
6
-8
28°
Athletic Club
5
-5
29°
Olympiacos
5
-7
30°
Club Brugge
4
-8
31°
Eintracht Frankfurt
4
-8
32°
Bodo Glimt
3
-4
33°
Slavia Praga
3
-9
34°
Ajax
3
-13
35°
Villarreal
1
-9
36°
Kairat Almaty
1
-11
