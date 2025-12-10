¿Cuáles son los ocho equipos que estarían clasificando directamente a los octavos de final de la Champions League?

La sexta jornada de la UEFA Champions League en su etapa de liguilla tuvo grandísimas sorpresas con caídas de clubes importantes y un equipo que ratifica su gran momento en la competencia continental tras la caída por torneo local.

El Arsenal es el único equipo con puntaje perfecto, acumulando 18 puntos sobre 18 posibles tras vencer en condición de visitante al Club Brugge de Bélgica por 3-0 gracias a los goles de Madueke, por duplicado, y Martinelli.

Club Brugge KV v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Stuart MacFarlane/GettyImages

En la jornada del martes la victoria más resonante fue la del Atalanta contra el Chelsea en Bérgamo, que le sirvió a los dirigidos por Raffaele Palladino para meterse momentáneamente entre los ocho mejores de la competencia. El FC Barcelona volvió a jugar por UEFA Champions League en el Camp Nou tras varios años y lo hizo con triunfo frente al Eintracht Frankfurt por 2-1 con un inesperado doblete de Jules Koundé.

Además, el Bayern Múnich le ganó al Sporting de Lisboa en el Allianz Arena por 3-1 y el Olympiacos superó de visitante por la mínima al Kairat Almaty.

La acción de miércoles arrancó con el triunfo 4-2 del Ajax contra el Qarabag en condición de visitante y continuó con los platos fuertes de la jornada: la victoria 2-1 del Manchester City sobre el Real Madrid en el Bernabéu, el 0-0 entre el Athletic Club y el PSG en San Mamés y el 2-0 de Benfica sobre Napoli, como resultados salientes.

Con los resultados de la sexta jornada, veamos cómo queda la clasificación en esta Champions 2025/26.

Clasificación de la Champions League tras la 6ª jornada

Directo a octavos

Posición Club Puntos Diferencia de gol 1° Arsenal 18 16 2° Bayern Múnich 15 11 3° PSG 13 11 4° Manchester City 13 6 5° Atalanta 13 2 6° Inter de Milán 12 8 7° Real Madrid 12 6 8° Atlético de Madrid 12 3

* El Arsenal ya está clasificado a la próxima instancia, asegurándose de mínima un lugar en los playoffs.

Equipos que clasificarían a los playoffs

Posición Club Puntos Diferencia de gol 9° Liverpool 12 3 10° Borussia Dortmund 11 6 11° Tottenham 11 6 12° Newcastle 10 7 13° Chelsea 10 5 14° Sporting de Lisboa 10 4 15° FC Barcelona 10 3 16° Olympique Marsella 9 3 17° Juventus 9 2 18° Galatasaray 9 0 19° Mónaco 9 -1 20° Bayer Leverkusen 9 -2 21° PSV 8 4 22° Qarabag 7 -3 23° Napoli 7 -5 24° Copenhague 7 -6

¿Cómo quedarían los cruces de playoffs?

Liverpool vs Copenhague

Borussia Dortmund vs Napoli

Tottenham vs Qarabag

Newcastle vs PSV

Chelsea vs Bayer Leverkusen

Sporting de Lisboa vs Mónaco

FC Barcelona vs Galatasaray

Olympique Marsella vs Juventus

Equipos que quedarían eliminados