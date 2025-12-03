Los países anfitriones del Mundial que peor desempeño tuvieron

Normalmente, la ventaja de jugar en casa da a los países anfitriones de un Mundial un gran impulso en la cancha. También es cierto que no todos saben, o pueden, administrar esta responsabildad y luego no logran atravesar la fase de grupos.

De las 22 Copas del Mundo que se llevan jugadas, apenas en seis ocasiones el organizador terminó como el gran ganador.

Aquí están nuestros cinco peores países anfitriones de un Mundial.

5. Japón (2002)

Japón no pudo superar a Turquía | DAMIEN MEYER/GettyImages

En comparación con las expectativas, Japón no tuvo un mal desempeño en 2002, y en realidad solo está entre nuestros cinco mejores gracias al buen desempeño que suelen tener las naciones anfitrionas.



Tras haber jugado tres y perdido tres partidos de la Copa Mundial antes de la edición que organizaron junto con Corea del Sur, pocos esperaban que consiguieran un punto, y mucho menos un lugar en los octavos de final. Pero lo lograron gracias a un empate con Bélgica y victorias sobre Rusia y Túnez.



Eso dio a sus aficionados la esperanza de que podrían vencer a Turquía, pero no lo lograron, perdiendo 1-0.

4. Sudáfrica (2010)

Tshabalala enloqueció a África | Clive Mason/GettyImages

Sí, Sudáfrica se convirtió en el primer país anfitrión en quedar eliminado en la fase de grupos en 2010 y, francamente, no jugó muy bien, pero aun así fue mejor de lo esperado.



Los Bafana Bafana empataron contra México y vencieron a Francia, aunque este último resultado fue menos impresionante porque el cuerpo técnico y los jugadores franceses estaban literalmente a la par en ese momento.



El primer gol del torneo, anotado por Siphiwe Tshabalala, fue sin duda el punto culminante, convirtiéndose inmediatamente en uno de los mejores momentos de la historia de la Copa Mundial.

3. Estados Unidos (1994)

Al menos su uniforme no estaba mal | Christian Liewig/GettyImages

La FIFA esperaba que, al celebrar un Mundial allí, finalmente pudieran conquistar a Estados Unidos y popularizar el fútbol "de verdad" al otro lado del charco, pero la calidad del equipo anfitrión lo dificultó un poco.



Superaron la fase de grupos como uno de los mejores terceros gracias a una victoria sobre una Colombia que, según muchos, fue sobornada, lo cual lo dice todo.



Luego llegó Brasil y derrotó a Estados Unidos con una facilidad increíble, marcando el final de un torneo decepcionante para ellos. Ah, y Diana Ross falló un penal en la ceremonia inaugural.

2. España (1982)

España intenta frenar al inglés Trevor Francis | Getty Images/GettyImages

De cara al Mundial de 1982, España no había superado la primera ronda desde 1950, y esta vez no estuvo mucho mejor a pesar de ser anfitriona.



Pasaron la primera ronda con dificultades, perdiendo vergonzosamente contra Irlanda del Norte y empatando con Honduras, pero vencieron a Yugoslavia, antes de quedar eliminada en la segunda fase de grupos gracias a una derrota ante Alemania Occidental y un empate 0-0 con Inglaterra, que fue algo afortunado.

1. Qatar (2022)

¿Los primeros anfitriones sin puntos? | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

La mayoría esperaba que Qatar fuera el peor país anfitrión de la Copa Mundial de la historia, y parece que estuvo a la altura de las expectativas.



Estuvieron terribles en su primer partido contra Ecuador, con una derrota por 2-0 . Y aunque lucieron un poco mejor contra Senegal, Qatar, una vez más, no pudo conseguir un punto en su derrota por 3-1.



En su último partido contra Países Bajos fue vencido 2-0 y se convirtió en el primer país anfitrión de la historia del Mundial en no sumar un solo punto.