Los partidos que se perdería Luis Romo con Chivas

Luis Romo será baja alrededor de seis semanas por lesión y su ausencia reconfigura por completo el escenario del Guadalajara en el momento más delicado del Clausura 2026. El mediocampista quedó descartado tras confirmarse una dolencia muscular que lo mantendrá fuera de circulación durante mes y medio, justo cuando el calendario aprieta y los rivales pesan.

La noticia golpea directo al corazón del proyecto de Gabriel Milito. Romo no solo venía siendo titular indiscutible, también era el punto de equilibrio entre líneas: el que ordena, barre, pisa área y le baja el ritmo al partido cuando hace falta. Sin él, Chivas pierde músculo, lectura y una dosis importante de liderazgo silencioso.

El “Tanque” se perderá compromisos de alto voltaje: el Clásico Nacional ante América, duelos clave frente a Cruz Azul y Toluca, además de choques de alta carga emocional y competitiva contra Atlas, Santos y León. El panorama podría extenderse hasta el cruce con Rayados, que hoy aparece como seria duda dentro del tiempo estimado de recuperación.

La baja llega en contraste con el momento colectivo del equipo. Guadalajara mantiene paso perfecto tras cinco jornadas y había encontrado una estructura sólida en medio campo. Ahora, Milito deberá mover piezas y asumir riesgos. Las alternativas internas existen, pero ninguna ofrece exactamente el mismo perfil que Romo, por lo que el ajuste será más colectivo que individual.

En cuanto al resto del plantel, el panorama es mixto. José Castillo evoluciona favorablemente de una torcedura de tobillo y podría reaparecer pronto en la zaga. Diego Campillo, en cambio, sigue con cautela tras una sobrecarga muscular posterior a su regreso de una fractura. La nota optimista es Jonathan Pérez, refuerzo procedente de la MLS, ya integrado y disponible para sumar.

Chivas llega fuerte, sí, pero ahora deberá demostrar algo más complejo que ganar: sostener su idea sin una de sus columnas. El torneo no espera, y la enfermería tampoco perdona.

