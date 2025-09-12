Los peores equipos en la historia de LaLiga

Durante muchos años LaLiga ha sido considerada la mejor liga del mundo, y a día de hoy sin duda sigue siendo de las 2 o 3 mejores según opiniones, y eso ha sido en parte gracias a equipos como el Barcelona o el Real Madrid que con sus presupuestos y jugadores han hecho de nuestra liga la mejor.

Jugadores como Messi o Cristiano Ronaldo han mejorado nuestro fútbol, pero Forlan o Agüero en el Atlético de Madrid, Villa, Mata y Silva en aquel gran Valencia o incluso el anterior que ganó la liga, el Sevilla y sus hitos históricos en la Europa League, e incluso equipos como el Celta, el Deportivo de la Coruña, el Villarreal entre otros, han hecho de la nuestra una competición más que notable y temida por Europa.

Pero que existan estas historias no quiere decir que no haya en el lado opuesto también algunas desgracias para algunos clubes, y es que si unos equipos ganan puntos, otros los tienen que perder, y la liga ha tenido conjuntos que no han sido especialmente brillantes. La diferencia al repartir el dinero, o lo que supone subir de segunda división a muchos clubes se les hace un mundo y de ahí que algunos equipos hayan tenido un paso aciago por la primera división española con resultados que sería mejor olvidar.

Pero más allá de eso, aquí vamos a recordarlos para ver cuáles han sido las peores temporadas de un club en la primera división española desde que en la temporada 95/96 se adoptase la nueva medida de 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota:

15. Albacete Balompié (2004-2005) - 28 puntos

Albacete | IMAGO

El Albacete Balompié, o como fue conocido por España en su época grande, el Queso Mecánico, es uno de los equipos históricos del fútbol español, pero la temporada 04/05 ha sido sin duda alguna, una mancha en su recorrido por la primera división española. Pese a los 13 goles de Antonio Pacheco, el equipo no fue capaz de salir de la última posición, y las 6 victorias que cosecharon supieron a muy poco frente a las 10 que marcaban la salvación del Mallorca aquel año.

14. Gimnástic de Tarragona (2006-2007) - 28 puntos

El Nástic de Tarragona, acababa de ascender la temporada anterior a priemra división como segundo clasificado de segunda, pero no fueron suficientes los esfuerzos del equipo para conseguir quedarse en una histórica liga con el Zaragoza de Milito o el Recreativo de Huelva de Sinama-Pongolle. Ni los 11 goles de Portillo fueron bastante para rescatar una pésima temporada a 7 puntos del penúltimo y a 12 de la salvación.

13. Sevilla (1999-2000) - 28 puntos

El Sevilla ha conseguido establecerse como uno de los equipos más temidos en la Europa League, pero su comienzo de milenio no fue el mejor, ya que descendieron como últimos en una liga que todo el mundo recordará por la victoria del Super Depor. Fueron 12 los goles de Juan Carlos que intentaron evitar el descenso, pero no fueron suficientes, y es que con tan solo 5 victorias, quedaron a 17 puntos de la salvación como últimos.

12. Unión Deportiva Salamanca (1998-1999) - 27 puntos

Esta sería la última temporada que la Unión Deportiva Salamanca pisaría la primera división, y es que la temporada 98/99 fue muy dura para los salamantinos. Era su segunda temporada consecutiva en primera, pero sus 7 victorias no fueron bastantes para un año donde solo descendían 2 de manera directa, y ellos fueron últimos. La permanencia, o al menos el playoff para jugarla se quedó a 9 puntos.

11. Racing de Santander (2011-2012) - 27 puntos

Racing de Santander | IMAGO

Dura temporada del Racing de Santander, que tras algún que otro año glorioso en primera con la pareja Zigic-Munitis entre otros grandes jugadores, se vieron sumidos en el fondo de la clasificación con tan solo 4 victorias en 38 partidos. 28 fueron los escasos goles de esa plantilla para los 69 que recibieron.

10. Levante UD (2007-2008) - 26 puntos

El Levante no tuvo una temporada sencilla pese a lo que dicen sus 7 victorias, y es que se quedaron a 17 puntos de la permanencia en un año donde Güiza consiguió con el Mallorca el último pichichi español de la primera división española.

9. Real Murcia (2003-2004) - 26 puntos

Once fueron los goles de Luis García los que no pudieron mantener al Murcia en la última liga que consiguió levantar el Valencia. A 16 puntos de la salvación, poco pudieron hacer los murcianos que con 5 victorias ya tenían 4 menos que el decimonoveno de la lista.

8. Real Betis (2013-2014) - 25 puntos

Real Betis | Geoff Burke-Imagn Images

Para el olvido quiere quedar esta temporada del Real Betis Balompié donde de nada sirvieron los 19 goles que juntaron Jorge Molina y Rubén Castro. El equipo presentó unas carencias notables en el aspecto defensivo que les costó el descenso a 15 puntos de la salvación.

7. Elche (2022-2023) - 25 puntos

La temporada pasada del Elche tampoco es agradable de recordar, y es que llegaron a ganar 5 partidos, pero la mayoría fueron casi en el último mes de competición y ya sabiendo que habían descendido. A las pruebas está que no perdieron ninguno de los últimos 5 partidos, y aun así, se quedaron a 16 puntos de la permanencia.

6. RDC Espanyol (2019-2020) - 25 puntos

El descenso de aquel año para el Espanyol también fue muy duro, ya que no solo se quedaron a 12 puntos de la permanencia. En la jornada 28, a 10 jornadas del final, tenían solo dos puntos menos que al terminar la temporada, y es que cuando más necesitaban los puntos, no pasaron de 2 empates y 8 derrotas en los últimos 10 partidos.

5. Málaga CF (2005-2006) - 24 puntos

Málaga FC | IMAGO

El Málaga estaba pasando por una terrible temporada aquel año, y no solo por los 16 puntos que le separaron de la salvación. Cuando tu máximo goleador solo consigue marcar 6 goles en una temporada, pocas cosas se pueden hacer para no ser últimos de liga.

4. Málaga CF (2017-2018) - 20 puntos

El único equipo que repite en esta tabla y lo hace ambas veces en el top 5 de peores resultados históricos. El Málaga volvió a sufrir un terrible descenso que simulaba el de 20 años antes, esta vez con 4 puntos menos. Cinco victorias dejaron a 23 puntos la salvación en este caso.

3. Granada (2016-2017) - 20 puntos

¿Recordamos un partido de Liga 2016-2017?

(Jornada 6) Alavés 3-1 Granada

El Deportivo Alavés ganó ese encuentro con goles de Edgar Mendez, Victor Camarasa y Deyverson, el gol del Granada lo marcó Kravets. pic.twitter.com/ChYN6WUFQl — Carlos Marketing (@carlosmkt98) March 3, 2025

Un año antes que el Málaga, el Granada ya avisaba que esta primera división no hacía prisioneros y si tenía que humillarte lo haría. Cuatro escasas victorias y 30 goles en 38 partidos fueron los registros que convirtieron al Granada en el tercer peor equipo de la competición de manera histórica.

2. Córdoba CF (2014-2015) - 20 puntos

En segunda posición en esta tabla y última en su respectivo año, el Córdoba dejó en nuestras retinas una temporada donde con solo 3 victorias, quedaban a 15 puntos de la salvación. Como dato excepcional, ese año el Elche descendió con 41 puntos por problemas económicos.

1. Sporting de Gijón (1997-1998) - 13 puntos

Y la peor temporada de la historia de la liga se la lleva el Sporting de Gijón. El conjunto asturiano no sumó más de 2 victorias, y rellenó con empates y derrotas una temporada para el completo olvido solo dos temporadas después del nuevo formato de puntuación. En este caso se quedaron a 27 puntos de poder disputar el playoff de la permanencia.