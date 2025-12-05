Los peores “grupos de la muerte” en la historia de los Mundiales

No hay dudas de que Mundial de fútbol es el torneo más prestigioso del mundo, en el que se enfrentan las naciones que más dominan este deporte en un escenario que sirve para que el planeta se paralice por el balompié.

La fase eliminatoria suele ser cuando los colosos internacionales se miden golpe a golpe en la lucha por la dominación mundial, pero ocasionalmente la fase de grupos ofrece algunos duelos tentadores entre pesos pesados.

En cada torneo, el término “Grupo de la Muerte” circula ampliamente, con los desafortunados integrantes obligados a disputar un grupo sorprendentemente competitivo desde el primer obstáculo. Suelen incluir al menos dos gigantes, generalmente de Europa y/o Sudamérica, así como varios equipos que buscan dar la sorpresa.

Aquí en Sports Illustrated Fútbol echamos un vistazo más de cerca a algunos de los grupos más duros en la historia de los Mundiales.

Los grupos más letales de la historia de los Mundiales

1. Alemania Occidental, Argentina, Checoslovaquia, Irlanda del Norte (1958)

Brasil terminó llevándose la Copa del Mundo de 1958 | -/GettyImages

El Mundial de 1958 en Suecia ofreció uno de los grupos más competitivos de la ilustre historia del torneo. Los vigentes campeones del mundo, Alemania Occidental, fueron emparejados con una emocionante selección argentina y una tradicionalmente complicada Checoslovaquia, mientras que Irlanda del Norte -que había eliminado a Italia en la fase de clasificación- parecía, en teoría, el rival más accesible.



Sin embargo, Irlanda del Norte dio varias sorpresas, venciendo a Argentina y Checoslovaquia para quedarse con el segundo lugar y alcanzar la fase eliminatoria por detrás del líder del grupo, Alemania Occidental. Su clasificación fue muy disputada, ya que ningún equipo ganó más de un partido y necesitaron derrotar a Checoslovaquia en un desempate después de terminar empatados en puntos con quienes se suponía que eran superiores. Eso fue exactamente lo que hicieron, logrando una proeza monumental.

2. Alemania Occidental, Argentina, España, Suiza (1966)

Argentina estuvo en el "grupo de la muerte" en 1966 | Central Press/GettyImages

Ocho años después, Alemania Occidental y Argentina reanudaron su rivalidad durante la fase de grupos, pero las cosas se complicaron aún más para ambos con la presencia de la vigente campeona de Europa, España, en un grupo formidable. Suiza fue la desafortunada cuarta selección, perdiendo -como era de esperar- todos sus partidos.



Las tres derrotas de Suiza otorgaron una importancia adicional a los enfrentamientos entre el trío, y fue España quien se quedó corta. Perdió ante Argentina en su debut y fue derrotada en los minutos finales por Alemania Occidental en su último partido, lo que resultó en un tercer puesto y una eliminación temprana.

3. Inglaterra, Brasil, Checoslovaquia, Rumanía (1970)

Pelé levantó la Copa del Mundo en 1970 | 4Imagens/GettyImages

Inglaterra salió victoriosa en casa en el Mundial de 1966, pero recibió un desafío monumental como campeona defensora cuatro años después. Fue emparejada con una deslumbrante selección de Brasil que contaba con figuras como Pelé, Jairzinho y Rivellino, mientras que Checoslovaquia y Rumanía tampoco serían rivales fáciles.



Los ingleses avanzaron por poco a la fase eliminatoria gracias a victorias por 1–0 sobre sus oponentes europeos, pero simplemente no estuvieron a la altura de la que sería la campeona del torneo, Brasil. La Seleção encabezó la clasificación tras tres victorias consecutivas, aunque Inglaterra puede consolarse con haber sido la única selección que logró limitarla a menos de tres goles en todo el campeonato.

4. Argentina, Francia, Hungría e Italia (1978)

Michel Platini era la gran figura de Francia en la Copa del Mundo de 1978 | -/GettyImages

La bicampeona mundial Italia, la dos veces finalista Hungría, la subcampeona de 1930 Argentina y una Francia inspirada por Michel Platini disputaron el Grupo 1 durante la primera fase del Mundial de 1978. Como era de esperar, los seis partidos entre estos gigantes internacionales fueron extraordinariamente ajustados y, aunque no hubo empates, cuatro de los encuentros terminaron con márgenes de solo un gol.



La Italia derrotada en la final de 1970 encabezó el grupo con tres victorias consecutivas, mientras que Hungría terminó en el último puesto tras perder todos sus partidos, a pesar de haber marcado en cada uno. El segundo cupo clasificatorio fue para Argentina, cuya victoria por la mínima sobre Francia en su segundo partido resultó decisiva.



Ese triunfo sobre Les Bleus aseguró la clasificación, y la albiceleste continuó su camino hasta conquistar por primera vez un Mundial.

5. Argentina, Brasil, Italia (1982)

Paolo Rossi era la gran figura de Italia en 1982 | Image Photo Agency/GettyImages

Hay una pequeña aclaración respecto a este caso. Este grupo particularmente letal en el Mundial de 1982 en España estuvo compuesto por solo tres equipos en la segunda fase de la competición, en lugar de la fase de grupos inicial. Aun así, han sido pocos los grupos más difíciles en la historia de los Mundiales.



Tanto Italia como Argentina solo habían terminado en segundo lugar en sus grupos de apertura, detrás de Polonia y Bélgica, respectivamente, pero eso no impidió que los Azzurri superaran a sus dos rivales sudamericanos con victorias consecutivas.



El triplete de Paolo Rossi contra Brasil aseguró un lugar en las semifinales, donde se cobraron la revancha contra Polonia, y luego Italia conquistó a Alemania Occidental en la final para alzarse con su tercer título mundial.

6. Suecia, Inglaterra, Argentina, Nigeria (2002)

David Beckham era el capitán de Inglaterra en el 2002 | Stu Forster/GettyImages

La ampliación de los Mundiales a 32 equipos en 1998 ha reducido el número de auténticos “grupos de la muerte”, pero todavía ha habido varios en el siglo XXI. En 2002, los candidatos al título, Inglaterra y Argentina, fueron emparejados con Suecia y Nigeria en lo que resultó ser un grupo temible.



Contra todo pronóstico, Suecia se quedó con el primer puesto tras una victoria y dos empates, manteniendo tanto a Inglaterra como a Argentina en tablas 1–1. Fueron los ingleses quienes lograron el segundo puesto a duras penas, pese a un empate sin goles en su último partido contra Nigeria. Una victoria por 1–0 sobre Argentina les aseguró terminar por delante de La Albiceleste



Desafortunadamente para Suecia e Inglaterra, ambos quedaron eliminados antes de llegar a las semifinales: los primeros fueron derrotados por Senegal en los octavos de final, mientras que los segundos fueron vencidos por Brasil en los cuartos de final.

7. Costa Rica, Inglaterra, Italia y Uruguay (2014)

Diego Godín fue clave en el enfrentamiento entre Italia y Uruguay | Clive Rose/GettyImages

Inglaterra, Italia y Uruguay acapararon, comprensiblemente, la atención en el Grupo D del Mundial 2014 en Brasil, pero su condición de favoritos resultó irrelevante frente a la sorpresa de Costa Rica. El trío de campeones del mundo fue humillado por el conjunto de la CONCACAF, que se quedó con el primer puesto tras vencer a Italia y Uruguay y empatar con Inglaterra en su partido final.



La impresionante actuación de Costa Rica aseguró la eliminación temprana de dos gigantes, con Italia e Inglaterra quedando fuera. Ambos fueron derrotados por Uruguay, con Diego Godín anotando el gol decisivo contra los Azzurri en la última ronda de partidos del grupo.



Costa Rica avanzó hasta los cuartos de final antes de ser derrotada por los Países Bajos en la tanda de penales, mientras que Uruguay fue eliminado por sus compatriotas sudamericanos, Colombia, en los octavos de final.

8. España, Alemania, Japón, Costa Rica (2022)

Pedri debutó en Mundiales en el 2022 | Soccrates Images/GettyImages

Costa Rica no pudo repetir sus heroicas actuaciones en 2022, ya que fueron emparejados en otro grupo formidable, pero fue otro país sorprendente el que destacó. Japón, que se esperaba regresara a casa temprano a expensas de España y Alemania, acaparó los titulares con su sorprendente desempeño.



Japón se quedó con el primer puesto a pesar de perder contra Costa Rica, con esa derrota intercalada entre dos impresionantes victorias por 2–1 sobre Alemania y España. La Roja había aplastado a Costa Rica por siete goles en su partido inaugural, y su superior diferencia de goles hizo que un empate con Alemania fuera suficiente para ocupar el segundo lugar.

