Los pitos del Bernabéu se centran en un solo futbolista

El Real Madrid volvió a jugar en casa tras la catástrofe de Lisboa y el Bernabéu habló con pitos, tal como se esperaba. En esta oportunidad, llamó la atención que el principal apuntado fue Vinicius Jr.

A pesar de esto, el brasileño fue el primero en hacer estallar al estadio, ya que abrió el marcador con un golazo al ángulo superior izquierdo de Augusto Batalla. Los pitos no le hicieron reaccionar, y su respuesta fue, además del tanto, un beso al escudo del Real Madrid en su camiseta.

Minutos más tarde, los de Vallecas llegaron a la igualdad y enmudecieron el estadio, aunque el partido continúa su curso y el Madrid no se dará por vencido por la presión del triunfo del FC Barcelona en la jornada del sábado.

Con este resultado parcial, el Merengue está segundo con 52 puntos, a tres unidades del FC Barcelona, que está puntero con 55 unidades transcurridas 22 jornadas de LaLiga. El equipo de Flick va por el bicampeonato, mientras que el Madrid quiere arrebatarles el campeonato.

Arbeloa había palpitado el clima en el estadio

"Espero un Bernabéu que esté con el equipo. Siempre le pido su apoyo porque somos más fuertes. Nuestro objetivo es ganar el domingo y seguir peleando en Liga. Les necesitamos, como en el día del Mónaco, que estuvimos unidos. Estamos trabajando mucho y analizando para encontrar la constancia y estoy seguro de que lo vamos a conseguir", dijo en la rueda de prensa previa al partido frente al Rayo Vallecano.

"No me arrepiento de nada, eso es un callejón sin salida. Cuando las cosas no van bien, hay que aprender. Me voy a equivocar, pero cada decisión será pensando en el equipo", agregó sobre las derrotas recientes, principalmente la del Benfica por la UEFA Champions League, que los condenó a jugar la repesca continental para entrar en los octavos de final.